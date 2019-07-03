Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2019

В середине лета у людей немало свободного времени — отпуска, каникулы. Неспроста на нашем сайте книжные обзоры и рекомендации пользуются сейчас повышенным спросом. Надеемся, и наш очередной дайджест книжных новинок поможет вам отыскать что-нибудь по душе. Читайте больше!

Научная фантастика

Дэвид Пэдрейра «Пороховая Луна»

2072 год. На Луне идёт добыча гелия-3, который помогает Земле выйти из энергетического кризиса. Когда в Море Спокойствия убивают человека, нарушается старейшее космическое правило: «Безопасность для всех». И детективу Дэкерту приходится начать расследование, которое может вызвать Первую Лунную войну.

Что нас ждёт? Внецикловый роман, гибрид детективного триллера, фантастического боевика и социальной драмы об обществе будущего, которое в своей алчности и порочности ничем не отличается от нынешнего.

Джесс Ротенберг «Королевство»

«Королевство» — самый популярный парк развлечений на Земле. Тут есть гигантские замки, летающие механические драконы и вымершие животные, воссозданные с помощью биоинженерии. «Хозяйки» Королевства — семь прекрасных принцесс-андроидов, призванных воплощать мечты гостей парка в реальность. И вот одну из таких андроидов, Ану, обвиняют в умышленном убийстве человека…

Что нас ждёт? Совсем свежий внецикловый роман, вышедший на английском в начале нынешнего года. У книги любопытная схема — воспоминания андроида совмещены с судебными стенограммами, информацией из СМИ, мнениями из интернета. Получается любопытный срез общества будущего.

Уильям Ф. Нолан «Трилогия Логана»

Из-за истощения ресурсов на Земле каждого, кому исполнился 21 год, уничтожают — только так получается поддержать существование цивилизации. Главный герой по имени Логан — охотник: он разыскивает и убивает тех, кто пытается избежать своей участи. Однако когда самому Логану приходит пора умереть, он тоже решает попытать счастья и сбежать…

Что нас ждёт? Классическая антиутопическая трилогия, первый роман которой, «Бегство Логана», вышел ещё в 1967 году. Роман несколько раз экранизировали, ещё один фильм снимают сейчас. Любопытно, что все эти книги переводятся на русский впервые.

Фэнтези

Павел Майка «Мир миров»

Первая мировая война закончилась неожиданно — на Земле высадились марсиане. Вторжение было отбито, а пришельцы ассимилированы. Однако сброшенные Чужими мифобомбы освободили энергию веры, которая оживила персонажей из мифологии, сказок, легенд. И вот однажды на таинственный Восток отправляется экспедиция из пёстрых личностей, организованная богатым краковским марсианином Новаковским. Какова же её цель?

Что нас ждёт? Первый роман цикла «Мир миров» (в противовес «Войне миров» Уэллса) — очень экзотическое фэнтези популярного польского писателя.

Ребекка Куанг «Опиумная война»

Бедная сирота Рин, не желая выходить замуж, поступает в престижную военную академию Синегард, куда принимают только самых умных. Однако настоящие испытания ждут девушку уже в стенах самой академии. Там Рин понимает, что владеет особыми шаманскими силами, которые долго считались мифом. Способности дают огромные преимущества, однако за них придётся многим заплатить…

Что нас ждёт? Первый роман цикла «Опиумная война», любопытное и реалистичное военное фэнтези, навеянное китайской историей. Роман получил премию Уильяма Кроуфорда как лучший фэнтезийный дебют.

Кэт Ховард «Бессердечие магов»

В Нью-Йорке власти с помощью магии контролируют всё. Но сила магии убывает. Никто не знает, почему, кроме Сидни — уникального мага с невероятной силой. Только она способна остановить тьму, ослабляющую магию. Но Сидни не хочет помогать системе, она хочет уничтожить её.

Что нас ждёт? Первый роман одноимённого цикла, который американские критики окрестили мрачным гибридом «Голодных игр» с «Волшебниками».

Мистика и хоррор

Генри Лайон Олди «Нюансеры»

Промышленник и актёр-любитель Константин Алексеев приезжает в губернский город, где недавно умершая гадалка Заикина завещала ему дом. В день приезда Алексеева в городе происходит ограбление банка с убийством кассира. Оказывается, многие события здесь взаимосвязаны, и Алексееву придётся с этим разобраться…

Что нас ждёт? На сей раз Олди сочинили детектив «с чертовщинкой», причём детектив исторический — действие происходит в конце XIX века. Решили посоревноваться с Борисом Акуниным?

Бернар Вербер «Ящик Пандоры»

Один вечер в театре гипноза «Ящик Пандоры» переворачивает жизнь учителя истории Рене Толедано. Разве мог Рене предположить, что его душа родом из легендарной Атлантиды и ему нужно спасти своё древнее «я» от разрушительного катаклизма? Все вокруг твердят Рене, что он сошёл с ума. Теперь перед ним стоит непростой выбор: последовать за истиной, скрытой в его прошлых жизнях, или признать, что он болен…

Что нас ждёт? Самый свежий мистический роман известного французского писателя, вышедший в прошлом году.

Брендан Денин «Хризалида»

Супруги Том и Дженни Декер переезжают из престижного района Нью-Йорка в пригород, где им неожиданно достаётся очень дешёвый дом. Житейские проблемы пугают Тома, пока он случайно не находит в подвале дома НЕЧТО, которое позволяет ему почувствовать себя победителем, меняет его восприятие и ощущения. Успехи следуют один за другим, однако за все в этой жизни приходится платить…

Что нас ждёт? Внецикловый роман, хоррор с сильным привкусом научной фантастики, напоминающий сериал «Очень странные дела» .

Камилла Стен «Мертвый город»

Начинающий режиссёр Алис решила снять сенсационный документальный фильм о тайне небольшого шахтёрского городка, где более шестидесяти лет назад бесследно исчезло все население. Нашли только изуродованный труп женщины, привязанный к столбу на главной площади, и новорождённого младенца в здании школы… Собрав небольшую съёмочную группу, Алис направляется в город, который смотрит на непрошеных гостей чёрными глазницами разрушенных домов. Ветер разносит по улицам странные звуки, похожие на заунывные песнопения. И люди постоянно ощущают чьё-то зловещее присутствие…

Что нас ждёт? Роман шведской писательницы, триллер в духе фильмов «Ведьма из Блэр» и «Паранормальное явление».

Магический реализм

Ахмед Саадави «Франкенштейн в Багдаде»

Разрываемый войной Багдад. Старьёвщик Хади собирает останки погибших в терактах жителей города, чтобы сделать из их органов фантастическое существо, которое, ожив, начинает мстить обидчикам жертв.

Что нас ждёт? Внецикловый роман современного иракского писателя, сатирическое переосмысление «Франкенштейна» Мэри Шелли. Это трагикомедия о тех, кто живёт в постоянном страхе почти без надежды на будущее. Роман получил французскую «Большую премию Воображения», был номинантом Букеровской премии и премии Артура Кларка.

Детско-юношеская фантастика

Крис Ридделл, Пол Стюарт «Возвращение Изумрудного Черепа»

Курьер для особых поручений Барнаби Граймс, доставив посылку школьному учителю, даже не подозревал, в какую опасную историю это его втянет — и где он окажется в итоге.

Что нас ждёт? Продолжение цикла о Барнаби Граймсе, лихом подростке, который живёт в городе, похожем на викторианский Лондон. Вторая книга напоминает гибрид «Повелителя мух» с приключениями Индианы Джонса. И, как всегда у соавторов, она замечательно проиллюстрирована.

Майкл Грант «Голод»

Прошло три месяца с тех пор, как группа детей оказалась в плену загадочного пузыря, накрывшего небольшой американский город, откуда исчезли все взрослые. Дети голодают и впадают в отчаяние, а их общество все больше раскалывается: одни развивают в себе сверхъестественные способности, другие остаются обычными. Назревает война простых людей против мутантов. Тем временем тварь по имени Тьма, столетиями живущая под городскими холмами, начинает взывать к детям внутри пузыря.

Что нас ждёт? Второй роман цикла «Исчезновение», эдакий подростковый вариант Стивена Кинга, которому книги Гранта очень понравились.

Антони Ино Комбрексель «Почти полночь»

Париж, 1889 год. Город полон туристов, ведь там проходит Всемирная выставка! Шайка сирот тем временем промышляет мелкими кражами. Однажды Хромой ворует необычные часы: стоит подвинуть стрелку немного назад — и ты возвращаешься в прошлое! Но удивительная находка запускает страшный механизм: исчезают люди, гремят взрывы, гибнут невинные — сколько ни поворачивай время вспять, трагедий не избежать. Обрубку, Хромому, Спичке, Заике, Сопле и Плаксе предстоит раскрыть тайну, грозящую тысячам гостей Всемирной выставки… нет, даже не смертью, а намного хуже!

Что нас ждёт? Внецикловый роман французского писателя — смесь классических приключений, эстетики стимпанка и динамики настольных ролевых игр. Дебютный роман автора, ранее писавшего сценарии ко многим популярным во Франции настолкам, принёс ему премию Grand Prix 404 Factory — главного гиковского портала этой страны.

Дидье Ван Ковеларт «Томас Дримм. Война с деревьями начнётся тринадцатого»

Планету охватила загадочная эпидемия: растения начали распространять опасный вирус. Армия спешно уничтожает леса, всем в обязательном порядке делают прививки — но от болезни не спасут ни вакцины, ни огнемёты, и знает об этом только подросток Томас Дримм, который подозревает, что за эпидемией стоит злой умысел. Судьба всего мира опять в руках Томаса…

Что нас ждёт? Второй роман цикла о Томасе Дримме от французского писателя, обладателя Гонкуровской премии, автора нескольких бестселлеров, а также сценариев к французским и голливудским фильмам.

Джонатан Мэйберри «Прах и тлен»

Бенни и Том Имура готовы навсегда покинуть родной город и отправиться в дикие земли. Но, едва ступив на опасную территорию, Бенни с друзьями встречают зомби там, где их быть не должно, а на былых островках безопасности обнаруживают растерзанные трупы. Вскоре братья понимают: зомби сотворить такое не под силу. Но кто же за этим стоит?

Что нас ждёт? Второй роман цикла о Бенни Имуре, эдакая юношеская версия «Ходячих мертвецов». Лауреат премии Брэма Стокера за лучший подростковый роман.

Элизабет Лим «Сплетая рассвет»

Майя всегда мечтала стать величайшей портнихой, но все, на что она могла надеяться, — удачно выйти замуж. Однако Майя не готова отступить. Чтобы занять место императорского портного, ей нужно сшить три платья: из смеха солнца, слез луны и крови звёзд. Но это невозможно без помощи того, кто владеет сильнейшей магией. Готова ли Майя сделать выбор между своим предназначением и человеком, которого она полюбила?

Что нас ждёт? Первый роман цикла «Кровь звёзд», юношеского фэнтези, основанного на китайской мифологии.

Рик Риордан «Лагерь полукровок: совершенно секретно. Путеводитель Перси Джексона по лагерю полубогов»

Перси Джексон и другие обитатели Лагеря полукровок создали это руководство, чтобы ответить на самые популярные вопросы — например, «Что это за место?» и «А мне выдадут футболку?». Новички могут больше узнать про Божественные домики, волшебные ориентиры и тренировочные арены. Вся полезная информация сопровождается историями от героев, которые называли Лагерь полукровок своим домом или просто проходили мимо.

Что нас ждёт? Беллетризированный путеводитель по миру Перси Джексона и богов-олимпийцев.

Артбук

Юхан Эгеркранс «Нежить»

Эта книга посвящена нежити со всего света — кровожадным существам, которые после смерти остаются в мире живых, терроризируя бывших соплеменников. Европейские вампиры и драугры викингов, прекрасная снежная женщина из японской мифологии и индийский ветала, обитатель кладбищ, шотландская банши и арабские гули, славянские русалки и американские вендиго — более сорока разных существ, одно страшнее другого.

Что нас ждёт? Иллюстрированный альбом-энциклопедия с великолепными картинками самого автора, шведа Юхана Эгеркнаса.