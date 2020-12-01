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    #анонс #дайджест #Что почитать

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021

    1 декабря 2020
    Борис Невский
    01.12.2020
    2872
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 19

    На дворе — последний месяц года, который оказался чуть ли не самым проблемным во всем XXI веке. И что там будет дальше — ни один прозорливый фантаст точно не скажет. К счастью, невзирая на трудности, интересные книги пишутся, издаются, читаются. Некоторые новинки должны выйти под Новый год — ведь традиционно книга считается достойным подарком. Хотя бы для самого себя… Представляем самые любопытные фантастические книги, которые должны выйти в этом месяце и в начале следующего.

    Научная фантастика

    Питер Гамильтон «По ту сторону снов» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 5

    3326 год. Один из основателей Содружества Найджел Шелдон проникает в Бездну, загадочное образование в ядре Галактики, угрожающее всему живому. Оказывается, что внутри Бездны также живут люди, которые борются с разумными хищниками-подражателями, известными как паданцы. Возможно, именно эти чужаки и являются ключом к тому, чтобы полностью покончить с угрозой Бездны…

    Что нас ждёт: первый роман дилогии «Хроники паданцев» из серии масштабной космооперы «Вселенная Содружества».

     

    Пэт Кэдиган «Искусники» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 6

    Искусники — так в мире будущего называют профессионалов, которые с помощью новаторской технологии изымают изображения из разума творческих людей и на их основе создают коммерческие мультимедийные проекты. Однако что, если такие образы принадлежат больным и, напрямую транслируемые в Сеть, могут привести миллионы потребителей к безумию или даже смерти?

    Что нас ждёт: внецикловый роман 1991 года, считающийся одной из вершин киберпанка и добравшийся до нас только сейчас.

     

    Джон Скальци «Разорванное пространство»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021

    Представители знатных родов Священной империи Взаимозависимых государств и Торговых гильдий наконец-то начинают осознавать, что течения Потока, связывающего воедино миры Вселенной, иссякают и что связи между населенными планетами скоро будут оборваны. Но вместо того чтобы думать о спасении
    жителей всех миров, имперская знать озабочена лишь двумя проблемами. Во-первых, как спастись самим и эмигрировать на планету Край, единственно приспособленную для жизни, а во-вторых, как отстранить от власти законную правительницу, которая призывает объединиться и вместе найти выход из гибельной ситуации. В борьбе за спасение человечества императрица Грейланд Вторая решается на последний шаг…

    Что нас ждёт: финальный роман космооперной трилогии «Взаимозависимость».

     

    Брендон Сандерсон «Видящая звёзды»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 1

    Узнав правду о себе и своем отце, Спенса наконец выбралась за пределы Детрита, во внешний космос. И оказалось, что все идеалы и принципы, на которых ее воспитали, были ложными. Теперь Спенсе предстоит опасное путешествие на край галактики, чтобы спасти остатки человечества…

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Устремлённая в небо», гибрида космооперы и шпионского триллера.

     

    Гарет Л. Пауэлл «Арсенал ножей» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 2

    Бывший военный крейсер «Злая Собака» и его команда, члены которой стали спасателями Дома Возврата — галактического Красного Креста, отправляются на поиски терпящего бедствие звездолёта. Его экипаж нашел убежище на заброшенном корабле-ковчеге давно вымершей расы. Причем огромный корабль хранит смертельные секреты… А тем временем корабли Армады пытаются насадить мир во всем мире путем откровенного насилия…

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Угли войны», автор которого пытается по-новому обыграть штампы космической оперы.

     

    Кассандра Монтег «После потопа»

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 3

    В результате глобального катаклизма земля практически полностью ушла под воду. Над поверхностью океана остались только горные вершины, где люди строят новые поселения. Выживает только сильный — такова и Майра. Она рыбачит вместе с семилетней дочерью и выходит на сушу только для того, чтобы обменять улов на самое необходимое. Однажды Майра узнаёт, что ее старшая дочь, пропавшая без вести, жива и находится на далеком севере, в колонии пиратов. Отправившись в далекое плавание, Майра объединяется с другими людьми, однако скрывает от них истинную цель своего смертельно опасного квеста…

    Что нас ждёт: внецикловый роман в духе «Водного мира».

     

    Ники Дрэйден «Overwatch: Герой Нумбани» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 4

    Нумбани — технологически развитый африканский город недалекого будущего, где люди живут в гармонии с роботами-омниками. Однако в городе появляются опасные террористы из группировки Кулак Смерти, в борьбу с которыми вступает конструктор роботов Ифи Оладеле. Она создаёт способного к сопереживанию робота Орису, которой предстоит многому научиться, прежде чем выступить против Кулака Смерти…

    Что нас ждёт: внецикловый роман из мира видеоигры 2016 года с модными трендами вроде африканского сеттинга и сильных героинь.

    Фэнтези

    Майкл Суэнвик «Мать железного дракона» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 11

    Молодого пилота разумного механического дракона Кейтлин ложно обвиняют в убийстве. Она вынуждена скрываться в полном экзотических существ мегаполисе, надеясь отыскать там свидетеля, чьи показания помогут вернуть ей доброе имя. Однако девушка не подозревает, что события, в которые она втянута, изменят мир навсегда…

    Что нас ждёт: роман из цикла оригинального технофэнтези «Железные драконы», не объединенного одним сюжетом.

     

    Аликс Э. Харроу «Десять тысяч дверей» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 7

    Январри Сколлер, подопечная богатого мистера Локка, чувствует, что не слишком отличается от других артефактов, украшающих коридоры его особняка. Ее содержат, о ней заботятся, но по большей части не замечают. К тому же она здесь совсем не к месту. Однажды Январри находит странную книгу, которая рассказывает о загадочных дверях, ведущих в другие миры… Каждая страница открывает ей невероятную историю, тесно связанную с ее собственной судьбой…

    Что нас ждёт: внецикловый роман, получивший несколько номинаций на престижные награды — «Небьюлу», «Хьюго», «Локус», Всемирную премию фэнтези, Британскую премию фэнтези и полдюжины других.

     

    Себастьян де Кастелл «Тень рыцаря» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 13

    Бывший капитан Плащеносцев Фалькио отправляется на юг королевства, чтобы удержать местную знать от мятежа. Однако в игру вступает новая сила, способная окончательно похоронить Тристию.

    Что нас ждёт: второй роман цикла «Плащеносцы», напоминающего фэнтезийную версию историй Дюма.

     

    Джули Кагава «Лисья тень» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 10

    Когда заканчивается эпоха, обладатель Свитка Тысячи Молитв может вызвать великого Дракона Ками и попросить его исполнить любое желание. Время близится, и пропавшие части свитка будут искать по всей земле Ивагото. Первая часть оказывается у скромной крестьянской девушки Юмеко, обладающей способностями оборотня-кицунэ.

    Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла, основанного на японской мифологии.

     

    Джонатан Френч «Серые ублюдки» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 9

    Земля, где обитают полуорки, сурова и не знает жалости к слабым. Бывшие рабы патрулируют дороги своей жестокой страны верхом на огромных боевых свиньях, пытаясь защитить осколки цивилизации от банд чистокровных орков. В центре истории — обуреваемый честолюбивыми планами полуорк Шакал…

    Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла темного фэнтези.

     

    Дженн Лайонс «Погибель королей» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 8

    Вор Кирин, совершая кражу в богатом доме, становится свидетелем ритуала вызова демона. После этого Кирин ввязывается в опаснейшие приключения.

    Что нас ждёт: первая часть трилогии, один из самых ярких фэнтезийных дебютов последнего времени.

     

    Наташа Полли «Утесы Бедлама» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 12

    В 1859 году бывший контрабандист Меррик Тремейн, оказавшись в затруднительном положении, нанимается участвовать в опасной экспедиции. Он отправляется в Перу, чтобы добыть партию хинина, который используется при лечении малярии. В джунглях Меррика ждут приключения в духе Индианы Джонса, где реальная история переплетается с магией.

    Что нас ждёт: роман из цикла исторического фэнтези «Часовщик с Филигранной улицы», причем книги серии связаны только общим миром стимпанковского XIX века.

     

    Мистика и хоррор

    Стивен Кинг «Будет кровь» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 17

    Самый новый сборник знаменитого писателя. В него вошли четыре повести, причем заглавная связана с романом «Чужак».

    Что нас ждёт: новый Кинг, даже если его вещи вторичны, — всё равно литература со знаком качества.

     

    Магический реализм

    Макс Фрай «Тяжелый свет Куртейна. Зеленый. Том 2» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 16

    Замысловатые истории с волшебным путешествием между мирами. Фактически это слабо связанные повести с философским подтекстом, понятные тем, кто читал «Сказки старого Вильнюса».

    Что нас ждёт: вторая часть романа-эпопеи, завершающая трилогию «Тяжёлый свет Куртейна».

     

    Энциклопедии

    Джеймс Хибберд «Огонь не может убить дракона. Официальная нерассказанная история создания сериала “Игра престолов”» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 14

    Джордж Мартин создал «Игру престолов» как произведение, которое невозможно экранизировать. Однако телеканал HBO рискнул, и теперь весь мир знает, чем закончилась эта история длинною в восемь сезонов. Эта книга основана на 50 откровенных интервью со всеми участниками съемочного процесса — от продюсеров до актеров. Каждый из них расскажет о том, каково было сниматься в сериале, чем пришлось пожертвовать и какой съемочный день он запомнит на всю жизнь.

    Что нас ждёт: первая официальная история создания самого популярного фэнтезийного телесериала.

     

    Кристи Голден «World of Warcraft. Энциклопедия Азерота: Восточные королевства» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 15

    От сверкающих башен Луносвета и серных испарений Черной горы до белокаменных замков Штормграда просторы Восточных королевств полны чудес. Каждый уголок этого величественного континента хранит бесчисленные истории, сокровища и тайны, раскрытия которых жаждут далеко не все. Проводниками в путешествии по Восточным королевствам станут глава разведслужбы Матиас Шоу и капитан Флинн Фэйрвинд. Для короля и государства они должны составить летопись земель, а заодно описать оружие, броню и места силы, разбросанные по всему континенту.

    Что нас ждёт: красочно оформленная энциклопедия из межавторского цикла «World of Warcraft».

     

    Энди Маквитти «Энциклопедия Call of Duty: Modern Warfare» 

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 18

    Мировой баланс сил находится на грани краха. Разнообразные виды международных специальных войск и борцы за свободу работают в серой зоне правил ведения боя. Добро пожаловать в Call of Duty®: Modern Warfare®.

    Что нас ждёт: энциклопедия по компьютерной игре Modern Warfare, где немало рассказано не только о мире, но и о создании самой популярной части франшизы Call of Duty.

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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