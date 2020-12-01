Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021

На дворе — последний месяц года, который оказался чуть ли не самым проблемным во всем XXI веке. И что там будет дальше — ни один прозорливый фантаст точно не скажет. К счастью, невзирая на трудности, интересные книги пишутся, издаются, читаются. Некоторые новинки должны выйти под Новый год — ведь традиционно книга считается достойным подарком. Хотя бы для самого себя… Представляем самые любопытные фантастические книги, которые должны выйти в этом месяце и в начале следующего.

Научная фантастика

Питер Гамильтон «По ту сторону снов»

3326 год. Один из основателей Содружества Найджел Шелдон проникает в Бездну, загадочное образование в ядре Галактики, угрожающее всему живому. Оказывается, что внутри Бездны также живут люди, которые борются с разумными хищниками-подражателями, известными как паданцы. Возможно, именно эти чужаки и являются ключом к тому, чтобы полностью покончить с угрозой Бездны…

Что нас ждёт: первый роман дилогии «Хроники паданцев» из серии масштабной космооперы «Вселенная Содружества».

Пэт Кэдиган «Искусники»

Искусники — так в мире будущего называют профессионалов, которые с помощью новаторской технологии изымают изображения из разума творческих людей и на их основе создают коммерческие мультимедийные проекты. Однако что, если такие образы принадлежат больным и, напрямую транслируемые в Сеть, могут привести миллионы потребителей к безумию или даже смерти?

Что нас ждёт: внецикловый роман 1991 года, считающийся одной из вершин киберпанка и добравшийся до нас только сейчас.

Джон Скальци «Разорванное пространство»

Представители знатных родов Священной империи Взаимозависимых государств и Торговых гильдий наконец-то начинают осознавать, что течения Потока, связывающего воедино миры Вселенной, иссякают и что связи между населенными планетами скоро будут оборваны. Но вместо того чтобы думать о спасении

жителей всех миров, имперская знать озабочена лишь двумя проблемами. Во-первых, как спастись самим и эмигрировать на планету Край, единственно приспособленную для жизни, а во-вторых, как отстранить от власти законную правительницу, которая призывает объединиться и вместе найти выход из гибельной ситуации. В борьбе за спасение человечества императрица Грейланд Вторая решается на последний шаг…

Что нас ждёт: финальный роман космооперной трилогии «Взаимозависимость».

Брендон Сандерсон «Видящая звёзды»

Узнав правду о себе и своем отце, Спенса наконец выбралась за пределы Детрита, во внешний космос. И оказалось, что все идеалы и принципы, на которых ее воспитали, были ложными. Теперь Спенсе предстоит опасное путешествие на край галактики, чтобы спасти остатки человечества…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Устремлённая в небо», гибрида космооперы и шпионского триллера.

Гарет Л. Пауэлл «Арсенал ножей»

Бывший военный крейсер «Злая Собака» и его команда, члены которой стали спасателями Дома Возврата — галактического Красного Креста, отправляются на поиски терпящего бедствие звездолёта. Его экипаж нашел убежище на заброшенном корабле-ковчеге давно вымершей расы. Причем огромный корабль хранит смертельные секреты… А тем временем корабли Армады пытаются насадить мир во всем мире путем откровенного насилия…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Угли войны», автор которого пытается по-новому обыграть штампы космической оперы.

Кассандра Монтег «После потопа»

В результате глобального катаклизма земля практически полностью ушла под воду. Над поверхностью океана остались только горные вершины, где люди строят новые поселения. Выживает только сильный — такова и Майра. Она рыбачит вместе с семилетней дочерью и выходит на сушу только для того, чтобы обменять улов на самое необходимое. Однажды Майра узнаёт, что ее старшая дочь, пропавшая без вести, жива и находится на далеком севере, в колонии пиратов. Отправившись в далекое плавание, Майра объединяется с другими людьми, однако скрывает от них истинную цель своего смертельно опасного квеста…

Что нас ждёт: внецикловый роман в духе «Водного мира».

Ники Дрэйден «Overwatch: Герой Нумбани»

Нумбани — технологически развитый африканский город недалекого будущего, где люди живут в гармонии с роботами-омниками. Однако в городе появляются опасные террористы из группировки Кулак Смерти, в борьбу с которыми вступает конструктор роботов Ифи Оладеле. Она создаёт способного к сопереживанию робота Орису, которой предстоит многому научиться, прежде чем выступить против Кулака Смерти…

Что нас ждёт: внецикловый роман из мира видеоигры 2016 года с модными трендами вроде африканского сеттинга и сильных героинь.

Фэнтези

Майкл Суэнвик «Мать железного дракона»

Молодого пилота разумного механического дракона Кейтлин ложно обвиняют в убийстве. Она вынуждена скрываться в полном экзотических существ мегаполисе, надеясь отыскать там свидетеля, чьи показания помогут вернуть ей доброе имя. Однако девушка не подозревает, что события, в которые она втянута, изменят мир навсегда…

Что нас ждёт: роман из цикла оригинального технофэнтези «Железные драконы», не объединенного одним сюжетом.

Аликс Э. Харроу «Десять тысяч дверей»

Январри Сколлер, подопечная богатого мистера Локка, чувствует, что не слишком отличается от других артефактов, украшающих коридоры его особняка. Ее содержат, о ней заботятся, но по большей части не замечают. К тому же она здесь совсем не к месту. Однажды Январри находит странную книгу, которая рассказывает о загадочных дверях, ведущих в другие миры… Каждая страница открывает ей невероятную историю, тесно связанную с ее собственной судьбой…

Что нас ждёт: внецикловый роман, получивший несколько номинаций на престижные награды — «Небьюлу», «Хьюго», «Локус», Всемирную премию фэнтези, Британскую премию фэнтези и полдюжины других.

Себастьян де Кастелл «Тень рыцаря»

Бывший капитан Плащеносцев Фалькио отправляется на юг королевства, чтобы удержать местную знать от мятежа. Однако в игру вступает новая сила, способная окончательно похоронить Тристию.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Плащеносцы», напоминающего фэнтезийную версию историй Дюма.

Джули Кагава «Лисья тень»

Когда заканчивается эпоха, обладатель Свитка Тысячи Молитв может вызвать великого Дракона Ками и попросить его исполнить любое желание. Время близится, и пропавшие части свитка будут искать по всей земле Ивагото. Первая часть оказывается у скромной крестьянской девушки Юмеко, обладающей способностями оборотня-кицунэ.

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла, основанного на японской мифологии.

Джонатан Френч «Серые ублюдки»

Земля, где обитают полуорки, сурова и не знает жалости к слабым. Бывшие рабы патрулируют дороги своей жестокой страны верхом на огромных боевых свиньях, пытаясь защитить осколки цивилизации от банд чистокровных орков. В центре истории — обуреваемый честолюбивыми планами полуорк Шакал…

Что нас ждёт: первый роман одноименного цикла темного фэнтези.

Дженн Лайонс «Погибель королей»

Вор Кирин, совершая кражу в богатом доме, становится свидетелем ритуала вызова демона. После этого Кирин ввязывается в опаснейшие приключения.

Что нас ждёт: первая часть трилогии, один из самых ярких фэнтезийных дебютов последнего времени.

Наташа Полли «Утесы Бедлама»

В 1859 году бывший контрабандист Меррик Тремейн, оказавшись в затруднительном положении, нанимается участвовать в опасной экспедиции. Он отправляется в Перу, чтобы добыть партию хинина, который используется при лечении малярии. В джунглях Меррика ждут приключения в духе Индианы Джонса, где реальная история переплетается с магией.

Что нас ждёт: роман из цикла исторического фэнтези «Часовщик с Филигранной улицы», причем книги серии связаны только общим миром стимпанковского XIX века.

Мистика и хоррор

Стивен Кинг «Будет кровь»

Самый новый сборник знаменитого писателя. В него вошли четыре повести, причем заглавная связана с романом «Чужак».

Что нас ждёт: новый Кинг, даже если его вещи вторичны, — всё равно литература со знаком качества.

Магический реализм

Макс Фрай «Тяжелый свет Куртейна. Зеленый. Том 2»

Замысловатые истории с волшебным путешествием между мирами. Фактически это слабо связанные повести с философским подтекстом, понятные тем, кто читал «Сказки старого Вильнюса».

Что нас ждёт: вторая часть романа-эпопеи, завершающая трилогию «Тяжёлый свет Куртейна».

Энциклопедии

Джеймс Хибберд «Огонь не может убить дракона. Официальная нерассказанная история создания сериала “Игра престолов”»

Джордж Мартин создал «Игру престолов» как произведение, которое невозможно экранизировать. Однако телеканал HBO рискнул, и теперь весь мир знает, чем закончилась эта история длинною в восемь сезонов. Эта книга основана на 50 откровенных интервью со всеми участниками съемочного процесса — от продюсеров до актеров. Каждый из них расскажет о том, каково было сниматься в сериале, чем пришлось пожертвовать и какой съемочный день он запомнит на всю жизнь.

Что нас ждёт: первая официальная история создания самого популярного фэнтезийного телесериала.

Кристи Голден «World of Warcraft. Энциклопедия Азерота: Восточные королевства»

От сверкающих башен Луносвета и серных испарений Черной горы до белокаменных замков Штормграда просторы Восточных королевств полны чудес. Каждый уголок этого величественного континента хранит бесчисленные истории, сокровища и тайны, раскрытия которых жаждут далеко не все. Проводниками в путешествии по Восточным королевствам станут глава разведслужбы Матиас Шоу и капитан Флинн Фэйрвинд. Для короля и государства они должны составить летопись земель, а заодно описать оружие, броню и места силы, разбросанные по всему континенту.

Что нас ждёт: красочно оформленная энциклопедия из межавторского цикла «World of Warcraft».

Энди Маквитти «Энциклопедия Call of Duty: Modern Warfare»

Мировой баланс сил находится на грани краха. Разнообразные виды международных специальных войск и борцы за свободу работают в серой зоне правил ведения боя. Добро пожаловать в Call of Duty®: Modern Warfare®.

Что нас ждёт: энциклопедия по компьютерной игре Modern Warfare, где немало рассказано не только о мире, но и о создании самой популярной части франшизы Call of Duty.