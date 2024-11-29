Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2024-го

1352 год. Монах-доминиканец Эймерик (кстати, реальная личность) становится главным инквизитором королевства Арагон. Его ждёт расследование мистических происшествий, которое повлияет на будущее. 1990-е годы. Чудаковатый американский физик Маркус Фруллифер выдвигает революционную идею межзвёздных путешествий и объяснения паранормальных явлений. 2194 год. Космический корабль «Мальпертюи» отправляется на неизвестную планету, где есть признаки чужого разума. И все эти события связаны…
Что нас ждёт: первый роман цикла о Николасе Эймерике — одного из самых значимых произведений итальянской фантастики: гибрида НФ, мистики, конспирологии, альтернативной истории, детектива и фэнтези.
Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Великий Инквизитор»