КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Моана 2»: «А помните, как было круто?», спрашивает Disney
Какие фильмы смотреть в декабре 2024 в кино? В России — смотрим русские
«Приключения Паддингтона 3»: как медвежонок становится Индианой Джонсом
«Чужой: Воскрешение»: секс с ксеноморфом от создателя «Амели»

Классика

Как Жорж Мельес изобрёл кинофантастику и спецэффекты
Фильмы Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие
Книги
#анонс#дайджест#Что почитать

Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2024-го

Борис Невский
4 декабря 12:00
188
11 минут на чтение
Первый зимний месяц имеет особое значение — ведь это и завершение текущего года. А значит, время подведения итогов, хотя бы предварительных. Да и новогодние праздники на носу. Какие же новинки подготовили издатели? 
Сразу бросается в глаза разнообразие имён, зачастую экзотических, ведь среди декабрьских новинок — книги авторов из таких не самых известных среди поклонников фантастики стран, как Румыния, Италия, Индия и Турция. Хотя и прославленные имена встречаются — от финального тома фэнтезийной эпопеи Роберта Джордана, дописанной Брендоном Сандерсоном, до нового романа Алексея Пехова. Впрочем, стоит держать в уме: некоторые книги, заявленные на декабрь, появятся на прилавках лишь в январе. Что поделать, такова специфика декабрьского книгоиздания. 
Ну а пока о потенциально интересных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Дж. П. Ландау

«Мировые океаны»

17 сентября 2030 года летящий к Сатурну экспериментальный корабль с пятью астронавтами-добровольцами на борту оказывается в аварийной ситуации. Экипажу, застрявшему в полутора миллиардах километров от дома, предстоят нечеловеческие испытания, которые сотрут границы любых представлений о силе человеческого духа.

Что нас ждёт: очень достоверная в научном и психологическом плане фантастика о космических исследованиях.

Издательство: «Эксплорер Букс»

Таран Хант

«Похититель бессмертия»

Космический авантюрист Шон Рен — личность многогранная: ловкий контрабандист, неудачливый мошенник, гениальный полиглот-самоучка. Он постоянно влипает в неприятности, но, как правило, с блеском из них выпутывается. Вот и на сей раз, когда ему выпадает шанс (хоть и поневоле) добыть базу данных с дорогостоящей информацией, хранящейся в памяти потерянного корабля, всё практически сразу идёт наперекосяк. И монстров на корабле как блох на бродячей собаке, и зловредные чужаки жаждут лапы на груз наложить, и звезда неподалёку вот-вот превратится в сверхновую — в общем, не зевай, иначе без головы останешься…

Что нас ждёт: первый роман цикла космической оперы с элементами хоррора и плутовской комедии «Хроники Кийстрома».

Издательство, серия: «Эксмо: Fanzon» / «Главные новинки фэнтези и фантастики»

Наташа Пулли

«Маяк на краю времени»

Англия конца XIX века. Некий мужчина обнаруживает себя на лондонском вокзале. Он полностью утратил память, и единственное, что связывает его с прошлым, — это открытка с изображением маяка где-то в Шотландии и подписью: «Возвращайся домой, если вспомнишь». Впрочем, вскоре появляется супружеская чета, которая опознаёт в мужчине своего раба по имени Джо Турнье. И, кстати, город называется Лондр, английский язык здесь запрещён, везде заправляют французы. Ведь в далёком 1805 году Нельсон проиграл Трафальгарскую битву, Британия оказалась во власти Наполеона и спустя почти сто лет существует как бесправная французская колония. Возможно ли что-то изменить?

Что нас ждёт: внецикловый роман, гибрид альтернативной истории, психологической драмы и хронооперы.

Издательство, серия: «Дом историй» / «Станция: иные миры»

Стюарт Тёртон

«Последнее убийство в конце времён»

Мир погиб — разрушен туманом, убивающим всё живое. Но на безымянном острове, где живёт чуть более ста человек, царит практически утопия. Всем заправляют трое учёных, создавших энергетический барьер, который противостоит туману. Обычные люди занимаются рыбалкой и сельским хозяйством, соблюдают комендантский час и делают то, что им говорят учёные. Пока одного из них не находят зверски убитым. Если убийство не будет раскрыто в течение 107 часов, система безопасности перестанет работать, туман накроет остров — и это конец всему…

Что нас ждёт: детективная антиутопия от автора знаменитого романа «Семь смертей Эвелины Хардкасл».

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / The Big Book

Томас Уортон

«Книга дождя»

Недалёкое будущее. Человечество всецело зависит от призрачной руды — уникального источника энергии, который добывают всего в трёх точках планеты. И одна из них — канадский городок Ривер-Мэдоуз, где практически всё население занято добычей ценнейшего минерала. Однако на шахте происходит катастрофа, из-за чего город и его окрестности оказываются непригодны для жизни… И это только начало истории, которое повлияет на дальнейшее развитие цивилизации.

Что нас ждёт: экологическая эпопея в духе «Облачного атласа» — три сюжетные линии, разделённые многими веками.

Издательство: «Дом историй»

ФЭНТЕЗИ

Роберт Джордан, Брендон Сандерсон

«Память Света»

Мир замер в ожидании начала Последней битвы, решающего сражения между силами Света и Тьмы. Объединённые силы Света сходятся на последний совет. Ранд ал’Тор — Дракон Возрождённый — заявляет, что собирается поразить Тёмного и готов пожертвовать ради победы собственной жизнью. Но прежде требует подписать договор о будущем мире между народами.

Что нас ждёт: четырнадцатая и финальная книга романа-эпопеи «Колесо Времени», которая была дописана Сандерсоном по заметкам и дневникам покойного Роберта Джордана.

Издательство, серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Алексей Пехов

«Птицеед»

Раус Люнгенкраут по прозвищу Медуница пытается разгадать тайны прошлого и найти следы того, кто когда-то даровал людям свободу от рабства Птиц.

Что нас ждёт: первый том романа-эпопеи «Птицы и солнцесветы» из сеттинга «Миров Крадущегося» с большим числом иллюстраций.

Издательство: Alpaca

Флавиус Арделян

«Миазмы. Трактат о сопротивлении материалов»

Однажды Сарбан, священник города Альрауна, находит на ступенях своей церкви обгорелого человека, который лишился речи. Сарбан решает приютить несчастного, однако это приводит к необычным событиям. Или, точнее, к событиям жутким…

Что нас ждёт: роман из цикла тёмного мифологического фэнтези «Миазмы» румынского писателя — третий по счёту, но второй по внутренней хронологии.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Шедевры фэнтези»

Роман Суржиков

«Полари. Книга V. Люди и боги. Том I и II»

Кукловод раскрыт, тайный орден заявил о себе. Эрвин Ориджин выступает против Кукловода и его пособников. Опустевшая Фаунтерра притихла, ожидая исхода битвы. Граф Шейланд готовится разыграть козыри, припасённые в рукавах. А тем временем в игры смертных начинают вторгаться сверхъестественные силы.

Что нас ждёт: пятый роман-двухтомник из фэнтезийной эпопеи «Полари» с полусотней иллюстраций и картой.

Издательство, серия: «Планета Земля: Лаборатория фантастики» / «Полари»

Валерио Эванджелисти

«Николас Эймерик, инквизитор»

1352 год. Монах-доминиканец Эймерик (кстати, реальная личность) становится главным инквизитором королевства Арагон. Его ждёт расследование мистических происшествий, которое повлияет на будущее. 1990-е годы. Чудаковатый американский физик Маркус Фруллифер выдвигает революционную идею межзвёздных путешествий и объяснения паранормальных явлений. 2194 год. Космический корабль «Мальпертюи» отправляется на неизвестную планету, где есть признаки чужого разума. И все эти события связаны…

Что нас ждёт: первый роман цикла о Николасе Эймерике — одного из самых значимых произведений итальянской фантастики: гибрида НФ, мистики, конспирологии, альтернативной истории, детектива и фэнтези.

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Великий Инквизитор»

Вадим Панов

«Высшая Каста»

Высшая Каста, Избранные, умеют то, что обычные челы считают магией. Их ведёт таинственный лидер по прозвищу Бессмертный — его опасаются даже вампиры. Сумеют ли Избранные одолеть Артёма Головина, обыкновенного чела, которому пришлось оставить спокойную жизнь?

Что нас ждёт: тридцать пятый роман (!) цикла «Тайный Город».

Издательство, серия: «Эксмо» / «Тайный Город»

Эмре Гюль

«Истлевшие руины»

Когда боги наслали апокалипсис и хаос распространился по земле, человечество открыло магию. И вот однажды ночью девочка Рена встречает Наблюдателя Кошмаров. Правильно ответив на загадку, она спасает его из плена зеркала, не подозревая, к чему это приведёт…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Эпоха зеркал» турецкого писателя, который обрёл известность благодаря детективам, но решил попробовать себя в фэнтези.

Издательство, серия: «МИФ» / «Чердак с историями»

МИСТИКА И ХОРРОР

Филип Фракасси

«Мальчики в долине»

В одной из горных долин Пенсильвании находится приют Святого Винсента для мальчиков. Под присмотром нескольких священников там работают, учатся и молятся три десятка ребят, которые, невзирая на разницу в возрасте, темпераменте и характерах, живут довольно дружно. Но однажды ночью у дверей приюта появляется группа мужчин, вместе с которыми в долину приходит великое древнее зло…

Что нас ждёт: мистический хоррор, где роман взросления сплетается с мотивами «Повелителя мух» и «Экзорциста».

Издательство, серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»

Джон Харрисон

«Тёмные завесы»

Юрист Кэтрин Филдс, получив работу в престижной фирме, ищет себе новое жильё. И находит, причём по умеренной цене — старинный и очень уютный дом. Правда, 30 лет назад здесь зверски убили молодую женщину — но это когда было… к тому же кто в наше время верит в призраков? Ох, напрасно ты так думала, Катюха…

Что нас ждёт: гибрид психологического триллера с историями о призраках в стиле Ширли Джексон.

Издательство, серия: «Эксмо», Inspiria / «Tok. Триллер за гранью реальности»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Корнелия Функе

«Цвет мести»

Миновало пять лет после кровавых событий «Чернильной трилогии». Жизнь в мире Омбры идёт своим чередом. Однако никто пока не подозревает, что один из главных злодеев, изгнанный, казалось бы, навсегда, затаился в северных землях и строит козни, намереваясь вернуться и отомстить. Похоже, миру понадобятся новые герои…

Что нас ждёт: роман, примыкающий к знаменитой «Чернильной трилогии» немецкой писательницы.

Издательство, серия: «Махаон» / «Чернильное сердце»

Кэтрин Ранделл

«Невероятные создания»

Архипелаг — место, полное первобытной магии. Здесь обитают единороги, драконы, кентавры, сфинксы и множество других мифологических созданий. Однако волшебный мир находится под угрозой исчезновения — невероятных существ истребляют, а магии с каждым днём становится всё меньше. Двум подросткам из разных миров, Кристоферу и Мэл, предстоит объединиться, чтобы спасти Архипелаг, пока не поздно…

Что нас ждёт: начальный роман одноимённого цикла от автора, которую на Западе буквально осыпали премиями и похвалами, сравнив её с Ле Гуин, Пулманом, Льюисом и даже Толкином. Не слишком ли? Стоит посмотреть…

Издательство: «РОСМЭН»

Анна Укпай

«Принцесса меридиана. Книга 1»

Джейд Райдер 15 лет. Она умная и отважная сирота, которая учится в закрытом пансионе для девочек. Внезапно Джейд получает приглашение в школу волшебства. И ей предстоит исполнить Пророчество! Но героиня в сомнениях — кажется, нечто подобное она уже где-то читала…

Что нас ждёт: первая книга цикла немецкой писательницы с явным закосом под Сами-Знаете-Кого.

Издательство, серия: «Махаон», «Азбука-Аттикус» / «Чернильное сердце»

Кэти Чжао

«Пробуждение Зодиака»

Академия «Пяти стихий» на Манхэттене скрыта от глаз простых смертных: здесь учатся потомки Зодиака — китайского общества мифологических существ и магов. Чтобы вернуть былую славу, ученикам Академии нужно провернуть ловкое ограбление, которым займутся вампирша, два разных по сути оборотня и простой человек с таинственным прошлым.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Наследники Зодиака», в котором «Сумерки» переплетаются с поттерианой, и всё в китайском стиле.

Издательство: «Эксмо: Freedom»

Саянтани Дасгупта

«Ядовитые волны»

Детишки-близнецы из современной Индии, гениальная девочка Кийя и отважный мальчик Кинджал, продолжают приключаться в сказочном Небесном царстве, куда они попали, пытаясь спасти свою собаку. Им вновь предстоит противостоять козням змеиного царя Шеша и его прихвостней.

Что нас ждёт: второй роман детского цикла «Тайны небес» из серии «Запредельное царство».

Издательство, серия: «Махаон», «Азбука-Аттикус» / «Тайны Запредельного царства. Хиты индийского фэнтези»

Му Сули

«Первоклассный адвокат. Том 1»

Гениальный молодой адвокат Ян Суйчжи погиб во время загадочного взрыва. И полгода спустя очнулся в теле неизвестного юноши — в незнакомой комнате, без денег и документов. В поисках ответов гений устраивается стажёром в юридическую фирму «Южный крест», где ему придётся работать под началом своего давнего неприятеля Гу Яна. Теперь перерожденцу нужно строить карьеру заново, заодно расследуя своё убийство.

Что нас ждёт: начало очень популярного китайского веб-романа для юношества на тему переселения душ.

Издательство: «Кислород», «РОСМЭН»

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Невский

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#анонс#дайджест#Что почитать
Рекомендуем
Плоский мир Пратчетта: путеводитель для туриста
Самые большие фэнтези-циклы. Чей длиннее?
Колдовской мир Андрэ Нортон
Мир фантастики № 253 (декабрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Старая добрая кинофантастика»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Книги

Брайан Макклеллан «В тени молнии». В мире стеклянной магии

Книги

Джеймс Блэйлок «Бумажный грааль. Все колокола земли». Калифорнийские рассказы
Эксцентричное фэнтези с примесью абсурда

Книги

Что почитать: 7 фэнтезийных книг о тёмном даре
Романы, в которых магия несёт своим обладателям лишь проблемы

Книги

Фантомас возвращается в графическом романе «Гнев Фантомаса»
Каким жутким и популярным был этот первый суперзлодей 100 лет назад и как новый комикс возвращает ему былое зловещее величие.

Книги

Уолтер Йон Уильямс «Квиллифер». Плут поневоле
Авантюрное фэнтези про благородного жулика

Книги

История итальянской фантастики: трудный путь к выдуманным мирам
Позднее становление жанра, пробы, ошибки и известные имена

Книги

Советские попаданцы: как оказаться в прошлом и ничего не изменить
Историю руками не трогать!

Книги

Читаем книгу: Константин Соловьев — Канцелярская крыса. Том 1
Отрывок, в котором мистер Уинтерблоссом прибывает в Новый Бангор.

Книги

Мрачные горизонты биопанка: экоапокалипсис в романах Паоло Бачигалупи
Экскурсия по мирам Паоло Бачигалупи

Книги

Читаем книгу: Таран Хант — Похититель бессмертия
Отрывок, в котором трое заключенных получают слишком щедрое предложение.
Показать ещё
Рекомендуем
Что предсказал Жюль Верн
Читаем волшебный рассказ Нила Геймана «Сказание о странствующем рыцаре»
Гражданин галактики: Роберт Хайнлайн
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты