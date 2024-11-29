Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2024-го

17 сентября 2030 года летящий к Сатурну экспериментальный корабль с пятью астронавтами-добровольцами на борту оказывается в аварийной ситуации. Экипажу, застрявшему в полутора миллиардах километров от дома, предстоят нечеловеческие испытания, которые сотрут границы любых представлений о силе человеческого духа.





Что нас ждёт : очень достоверная в научном и психологическом плане фантастика о космических исследованиях.





