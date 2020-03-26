От редакции: В очередном выпуске «блогов» — новая подборка от издательства fanzon. В ней авторы предлагают обратить внимание на три романа в жанре азиатского фэнтези, на которые можно обратить внимание, раз «Мулан» мы посмотрим ещё нескоро.

26 марта должна была состояться премьера фильма «Мулан» — фэнтези о средневековом Китае по мотивам одноименного мультфильма 1998 года и легенды о Фа Мулань. Главной героиней выступает девушка, которая выдает себя за мужчину. Она участвует в войне против беспощадного врага, напавшего на ее родину.

К сожалению, из-за угрозы коронавируса прокат фильма перенесли на неопределенный срок. Если вы планировали посмотреть картину или просто не прочь насладиться динамичным азиатским фэнтези, то рекомендуем вам обратить внимание на следующие три книги.

Ребекка Куанг — «Опиумная война»

Главная героиня «Опиумной войны», юная Фан Рунин, имеет много общего с Мулан. Обе девушки необычным способом отправляются на войну и обе становятся великими воительницами вопреки всем препятствиям и испытаниям.

Но сначала Рунин поступает в военную академию, каждый день обучения в которой может стать для неё последним. Несмотря на трудности и конфликты, девушка тайно познаёт мир магии и шаманизма, попутно совершенствуясь в боевых искусствах. Всё это ей очень пригодится, когда соседняя страна обрушит всю мощь своей армии на родину Фан.

Яркая мифология, основанная на легендах Китая с обширным пантеоном богов, аллюзии на историю войны Японии с Поднебесной, харизматичные наставники и воины, сражения и предательства — все это сделало «Опиумную войну» одним из самых впечатляющих фэнтезийных дебютов последних лет. А лёгкий стиль повествования позволит насладиться историей даже тем, кто обычно не жалует военное фэнтези.

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Фонда Ли — «Нефритовый город»

Магические боевые искусства — пожалуй, один из самых частых атрибутов азиатских новелл, манги и кино. Также в восточных странах особую роль играют семейные традиции и наследство. Все это сплетено на страницах романа «Нефритовый город», действие которого разворачивается в городе, очень напоминающем Гонконг середины прошлого века.

Нефрит здесь — минерал, наделяющий людей магическими силами. Издавна Кланы Зеленых Костей ведут борьбу за обладание этими камнями и попутно устраивают свои порядки в городе. Но времена меняются, и способы конкурентной войны — тоже.

По жанру «Нефритовый город» — смесь гангстерского боевика и фэнтези о восточных единоборствах. Благодаря захватывающему сюжету, необычному миру и ярко выписанным героям (а их здесь немало), книга не на шутку захватывает.

Читайте также Фонда Ли «Нефритовый город» Увлекательный фэнтезийный роман с необычным миром, пронизанным азиатскими мотивами, с великолепным экшеном и выразительными героями.

Элизабет Лим — «Сплетая рассвет»

«Сплетая рассвет» — ещё один представитель китайского фэнтези с сильной героиней в главной роли. Подобно Мулан, Майе приходится переодеваться в мужчину (а точнее, выдавать себя за собственного брата), чтобы занять желаемую должность в Императорском дворце и добиться признания. Но впереди её ждёт еще более сложная задача — соперничество с богом.

Впечатляющая азиатская магия, придворные интриги, яркие декорации магического Китая, нетривиальная любовная линия и древние легенды переплетаются на страницах романа Элизабет Лим. В отличие от двух предыдущих книг, которые ориентированы на старшую аудиторию и богаты на сражения и насилия, «Сплетая рассвет» нацелена скорее на подростковую историю и в фокусе внимания автора оказываются магия и отношения персонажей.