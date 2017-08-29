Клэр Норт «Прикосновение»

Сотни лет по всей Земле шла охота на людей, способных путешествовать по телам себе подобных. И, возможно, продолжалась бы ещё сотни лет. Если бы одна из «призраков», потеряв от рук убийцы хозяйку тела, которую любила, не пожелала наконец разобраться, кто всё-таки стоит за этой охотой.

Claire North

Touch

Роман

Жанр: конспирологическая фантастика

Выход оригинала: 2015

Переводчик: И. Моничев

Издательство: АСТ, 2017

Серия: Best book ever

512 стр., 4000 экз.

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Тема «похитителей тел» всплывала в фантастике не раз. Правда, почти всегда агрессорами выступали инопланетные гости либо мистические сущности из других слоёв бытия. «А что, если «наездниками» станут такие же люди, как мы с вами?» — подумала Клэр Норт. Какое открывается поле для психологических этюдов!

И действительно, морально-этическая сторона действий «призраков» стала одной из интереснейших линий романа. Ведь, несмотря на свои способности, долгий срок жизни и серьёзные психологические изменения, они всё равно остаются людьми. Кто-то ни на минуту не задумывается о судьбе своих «ездовых животных», теряющих дни, месяцы, а порой и годы жизни, остающихся с исковерканной судьбой в окружении незнакомых людей. Кто-то может щедрой рукой отсыпать земных благ особенно приглянувшемуся телу. А кто-то искренне заботится о своей долговременной собственности, обеспечивает ей славное будущее, иногда даже влюбляется в неё.

Впрочем, практически все «призраки» (за редким исключением) помнят, что они всё-таки люди, и не обходятся без моральных терзаний. Возьмём главную героиню, чей внутренний мир проработан досконально. В её существование легко поверить именно благодаря периодическим душевным мукам, которые, правда, не мешали ей долгое время работать агентом по «движимой недвижимости» — то есть подбирать новые тела для «призраков» согласно их пожеланиям. И даже разработать целую науку, описывающую подготовку для «смены кожи». Ведь если снимаешь для клиента «особняк» по имени Мэрилин Монро, то нужно хорошенько подготовиться к заселению. В общем, мораль моралью, а кушать хочется всегда. Тем более что, согласно условиям задачи, «призраки» не получают ни знаний, ни умений, ни памяти своего донора. Лишь тело со всеми плюсами и минусами.

Также стоит отметить любопытную задумку: случаи насилия и жуткие стрессы напрямую связаны с рождением способностей «похитителей тел» — по мнению автора, боль, негативное воздействие и угроза гибели служат сильнейшим эволюционным фактором.

И, конечно, привлекает внимание идея, апологетом которой выступает героиня. Она считает, что жизни людей — лишь истории, которые рассказывают другие, а подтверждает эту мысль лиричный рассказ о её жизни в Египте.

Книга кинематографична и будто дарит читателям своеобразную «машину времени»

Вот мы и добрались до ещё одной любопытной стороны романа: книга весьма кинематографична и будто дарит читателям своеобразную «машину времени». Современность сменяется прошлым, настоящее — воспоминаниями, 1798 год — 1961-м, Каир — Санкт-Петербургом. Мы погружаемся в калейдоскоп долгой и разнообразной жизни, проведённой в сотнях разных тел. Порой, правда, эти переходы воспринимаются резковато и не очень комфортно.

Нельзя не порадоваться и некоторым необычным ситуациям, возникающим из-за способностей «призраков». Например, размышлениям о том, где же оставить своё нынешнее тело, пока получится одолжить другое. Как будто арендованный автомобиль на временную стоянку пристраивают.

Информация от лица героини выдаётся неторопливо, кусочками, и постепенно затягивает читателя в омут загадочной охоты, в мир существ, прыгающих по чужим телам, как обезьяны по деревьям. Периодически сюжет скрипит от напряжения, а затем взрывается бодрым боевичком. Наблюдать за попытками поймать и подстрелить неуловимую макаку весьма интересно. Ведь протагонистка в полной мере пользуется своей способностью, и столкновения с загадочными охотниками проходят неординарно.

А вот детективная сторона книги серьёзно уступает прочим её граням, несмотря на заявленную работу героини «агентом» — профи в деле розыска и добычи информации. Да при наличии таких сверхспособностей она Шерлоку Холмсу фору давать обязана! Увы, по действиям героини этого никак не скажешь: не расследование выходит, а лишь спонтанная реакция на не зависящие от неё обстоятельства.

Итог: любопытный взгляд на старую тему похитителей тел. Роман может порадовать психологическим исследованием этого феномена, качественным саспенсом и яркой, неоднозначной героиней.

Другие имена Настоящее имя писательницы — Кэтрин Уэбб, пишет она также под псевдонимом Кейт Гриффин. Самым известным её произведением считается книга «Пятнадцать жизней Гарри Огаста», взявшая в 2015 году Мемориальную премию Джона Кэмпбелла как лучший НФ-роман. Не так давно она была переведена на русский язык. Смотрите также Беседа с писательницей Клэр Норт Одной из самых заметных фантастических новинок минувшей осени стал роман Клэр Норт «Пятнадцать жизней Гарри Огаста». Мы встретились с тридцатилетней британской писательницей, которая полжизни сочиняет фантастику.

Четыре дня спустя она надела синее бальное платье с глубоким вырезом. А я надела тело мужчины, который продавал людям никуда не годные автомобили.

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