Дэвид Духовны «Мисс Подземка». Обзор книги

Эмер, школьная учительница далеко за тридцать, живёт в Нью-Йорке, каждый день ездит в метро на работу, любит своего мужчину Кона (полностью его зовут Кухулин), но бесится, что он уже десять лет занят невнятным исследованием трансформации дохристианских культов в Новом Свете. А потом однажды к ней приходит маленький человечек в зелёном и предлагает сделать выбор: Кон умрёт или останется жив, но забудет её…

David Duchovny

Miss Subways

Роман

Жанр: городское фэнтези

Выход оригинала: 2018

Переводчик: Ш. Мартынова

Издательство: «Фантом Пресс», 2019

384 стр., 3500 экз.

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Нил Гейман «Американские боги»

Мартин Миллар «Добрые феечки Нью-Йорка»

Начинается книга как обычная романтическая история о Нью-Йорке. В то мгновение, когда герой знакомит свою не-жену со знойной чернокожей красоткой, кажется, что дальше всё уже ясно, что всё скатится в мелодраму о современной женщине. Настораживает только одно — героев зовут Эмер и Кухулин. И если Кухулин, главный герой ирландской мифологии, известен, пожалуй, всем, то его жена Эмер — персонаж менее популярный. «Сватовство к Эмер» — одна из легенд уладского цикла (средневековых историй о героях Улада, современной провинции Ольстер). Когда Кухулин стал юношей, женщины Улада начали влюбляться в него, что очень не нравилось их мужьям и отцам. Но потом Кухулин сам решил посвататься к Эмер. Он долго беседовал с ней загадками и заявил, что женится только на девственнице. Эмер (по другим версиям — её отец) в ответ отправила его совершать три подвига, без них отказываясь выходить замуж. Даже после этих подвигов ему пришлось отбить Эмер у отца силой, а на первую брачную ночь отдать её королю. После этого Кухулин и Эмер никогда не расставались; утверждается также, что он ей не изменял. Есть ли параллели между этой легендой и текстом романа? Ищите.

Что до автора книги, то тут и искать особо не придётся. Дэвид Духовны — это, конечно же, многими горячо любимый агент ФБР Фокс Малдер из «Секретных материалов». Причём «Мисс Подземка» вовсе не дебютная книга актёра. На его счету уже три романа, причём второй, со странным названием «Брыки F*cking Дент», ранее выходил в России.

«Мисс Подземка» — вариация на тему «Единственной ревности Эмер» Йейтса (которая, в свою очередь, написана с опорой на ирландские скелы), вариация очень современная и очень городская, но одновременно гораздо более мифологичная, сказочная и интертекстуальная. Это не очень добрая сказка о любви — о той любви, которая есть желание высшего блага другому. Чтобы быть вместе, героям придётся одолеть судьбу — и по пути столкнуться с множеством сказочных и мифических существ, ирландских, китайских, египетских… Сложно не сравнить книгу с «Американскими богами», но если там предполагается, что читатель только в середине романа опознает знаменитого Одина, то здесь боги и духи всё-таки взяты более редкие.

Автор очень ловко вплетает в жизнь героини сказочные мотивы, не забывая и о повседневности. В центре романа — обычная жизнь нью-йоркской девушки не первой молодости, с модными диетами, йогой, подругой-психотерапевтом-лесбиянкой, противными мужчинами в метро и непреходящей любовью к Нью-Йорку. Порой некоторые реалии довольно зло высмеиваются, и это вполне к месту. К сожалению, за частью реалий переводчик явно не успевает — порой в тексте режет глаз что-то вроде «кислого и горячего супа» вместо супа кисло-острого, классики китайской эмигрантской кухни.

В компании Эмер можно с удовольствием провести триста с лишним страниц. Кон, которого в тексте значительно меньше, тоже персонаж довольно приятный. Но вот историю этих двух людей двигают вперёд в основном совпадения. Совершенно непонятно, почему именно эти двое попали в поле зрения богов, почему они должны забыть друг о друге и вновь друг друга найти. Но, возможно, дело как раз в том, что настоящая любовь может выпасть кому попало, а вовсе не только безупречным романтическим героям, и борьба за неё необязательно выглядит как путешествие на край света.

Итог: история о любви, которая долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется и всё переносит. И ещё о Нью-Йорке.

Поезд пёр вперёд, и Эмер смотрела, как Кон делает ещё один шаг к ней — спокойно, как человек, входящий в парк…

— Кон! — заорала Эмер. — Нет!

— До скорого! — пообещал Кон, делая ещё один шаг к путям и приближавшемуся поезду; не сводя глаз с Эмер, на миг повис в воздухе, словно человек в полёте, словно человек свободный.

А затем с мерзким стуком исчез.

И мир почернел.