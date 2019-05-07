Джон Гвинн A Time of Dread: начало достойного эпического фэнтези-цикла

Достойное эпическое боевое фэнтези в духе «Саксонских хроник» Бернарда Корнуэлла от заядлого ролевика

Гвинн — один из очень немногих авторов эпического фэнтези, способных доводить историю до конца и ограничиваться всего четырьмя романами! Если первую тетралогию (сейчас её переводит издательство «Астрель») Гвинн писал под впечатлением от Галльских войн, то источниками вдохновения для нового цикла автор указывает истории Атиллы, падения Римской империи и книгу Еноха. Но, как и в предыдущей серии, больше всего на Гвинна повлияли Дэвид Геммелл (премию которого он получил за свой дебют) и Бернард Корнуэлл. И хотя события обоих циклов происходят в одном и том же мире, циклы можно читать по отдельности. Сам Гвинн активный ролевик, с удовольствием машущий топором в свободное время и переносящий свой опыт обращения с оружием в книги.

Жанр: ​эпическое фэнтези

Выход оригинала:​ 2018

Объём: 480 страниц

Цикл: Of Blood and Bone #1

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Брендон Сандерсон «Архив Буресвета»

Со времен войны, описанной в первом цикле, прошло около столетия. Ситуация в землях Верных по-прежнему непростая: война с демонами-кадашим пусть и перешла в пассивную фазу, но не прекращается. Пусть предводитель кадашим Азрот навеки заточен в тюрьме из звездного металла, сцепившись в нескончаемой схватке с главой бен-элим, его орда продолжает захватывать мир. А бен-элим, которые вместе с кадашим когда-то сбежали из мира духов и воплотились в мире людей, делают все, чтобы помешать демонам. И немного больше — людям всё чаще кажется, что бен-элим не так интересует победа, как они сами хотят подчинить себе мир. И хотя крылатые лучше кадашим, многие начинают сомневаться, есть ли между двумя сторонами особая разница. Ничуть не помогает их репутации то, что бен-элим уводят молодых людей, чтобы воспитывать из них воинов для своей армии, а детей «провинившихся» правителей и вовсе берут в заложники. Именно таким заложником становится один из главных героев книги: сын предводительницы степняков Блэда, разрывающийся между ненавистью к бен-элим и уважением к ним же. К тому же он проникается симпатией к Рив, которая из-за своей вспыльчивости провалила воинский экзамен. Дело осложняется тем, что кадашим снова собирают свои силы и, на этот раз, дело, похоже, не ограничится локальными стычками.

А на Севере отец и сын, добывающие пропитание охотой, сталкиваются с серией загадочных убийств. Расследование приводит их к ужасающему заговору, справиться с которым вдвоём они не способны. К счастью, у отца есть старые знакомства. Возможно, им сумеет помочь второй по величине и могуществу воинский орден, некогда основанный Корбаном — главным героем первой тетралогии.

События нового цикла происходят в том же мире, но спустя 130 лет. Главные герои предыдущих книг давно умерли и стали полулегендарными личностями, оказавшими огромное влияние на существующее положение дел. Ход не новый, но использующийся достаточно редко, чтобы казаться свежим. Гвинн вообще мастер использования известных штампов и тропов. В своих книгах он любит брать избитый ход и немного его выворачивать (как сделал это с ходом про избранного в первой тетралогии, к примеру), так что он начинает играть новыми красками. Причём Гвинн старательно избегает гримдарка и модных сейчас героев с «серой» моралью. Все главные персонажи — хорошие люди (и гиганты), все злодеи — негодяи, на которых клейма ставить негде. Но есть нюанс. Его герои хоть и хорошие, но люди, у каждого из них есть недостатки. Сиг, могучая, практически непобедимая гигантесса, весь мир делит на своих и чужих, всю жизнь воспринимает как две фазы — бой и подготовка к нему. Рив, ученица-воин в крепости Драсиль, принадлежащей крылатым бен-элим, всегда честна, открыта, но способна впасть в неконтролируемую ярость — малейшее оскорбление, и она превращается в берсерка, при этом, поскольку она родилась и выросла в лагере воинов, практически не имеет понятия об обыденной жизни. Дрем, сын воина и охотника, умный, рациональный и до последнего пытающийся найти мирный выход в почти любой ситуации, не уверен ни в чём — всю жизнь его вел за собой отец и Дрему очень тяжело принимать самостоятельные решения. Каждый из персонажей обладает своей личностью и взглядами на жизнь, в результате классическое эпическое фэнтези не выглядит черно-белым: в рядах «добра» множество фракций, интриг и переворотов, это уж не говоря о предателях. Гвинн грамотно берет типично геммелловский сюжет и наращивает на него детали, превращая достаточно простую историю в интересный и объёмный роман с постепенно возрастающим масштабом событий.

В новом цикле Гвинн подобрался, сделал историю плотней: сюжетные линии уже не расползаются по всему континенту, связь между героями начинает прослеживаться уже в первой трети книги, как, собственно, и сам сюжет. «Время ужаса» выглядит более динамичной и продуманной, чем первые книги писателя. Ещё один приятный момент — для чтения романа совершенно необязательно знать, что случилось в тетралогии. Все события, влияющие на сюжет, так или иначе раскрываются в виде историй и легенд, а герои (гиганты и бен-элим), перекочевавшие из предыдущего цикла, в тетралогии играли второстепенную роль.

Очень достойное эпическое фэнтези без гримдарка и «серой морали». Уже вышел второй том и автор работает над продолжением.

Большим поклонником творчества Джона Гвинна оказался композитор Уилл Муссер (помимо прочего писал музыку для «Американской истории ужасов» и «Возвращения домой»), который выпустил песню специально для первой тетралогии (клип делал сын Гвинна):