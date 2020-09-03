Это не скалы, это волны. «Цветная волна» отечественной фантастики

«Волнами» называют условные витки развития фантастики, в частности, отечественной. «Цветная волна», о которой подойдёт речь, технически оказалась шестой. Мы расскажем: какими были эти авторы, чего и почему от них ждали, почему не дождались — и действительно ли не дождались. А также назовём несколько произведений «цветных» авторов, которые считаем топовыми книгами российской фантастики.

Для начала кратко пробежимся по предыдущим волнам отечественной фантастики, их роли для жанра и общества.

Волна первая: мы наш, мы новый мир построим

Первая волна отечественной фантастики взбурлила в 1920-е годы — обществу очень нужно было отрефлексировать недавние события и понять, куда движется действительность. Фантасты этой волны вместе со своими читателями так или иначе обыгрывали классовые вопросы. Это могло быть сделано в лоб, как у Мариэтты Шагинян с её очень популярным циклом «Месс-Менд» о строительстве социализма в США, или исподволь, как у Беляева в романах «Человек-амфибия» и «Голова профессора Доуэля».

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Волна вторая: акробатика на хворосте

В 1940-х годах в верхах сформировалась концепция «Нам нужна фантастика про прямо завтра, ну на крайняк — про через неделю. И пятилетку — в четыре года, да». Фантасты второй волны стали паровозом, толкающим научную мысль, авторами были учёные и популяризаторы науки. Художественные произведения могли быть не особенно и художественными, во всяком случае про Владимира Немцова, главного представителя «второй волны», говорили, что его романы — «техническо-фантастические».

Авторы: Владимир Немцов, Георгий Гуревич, Владимир Сапарин.

Волна третья: как прекрасен этот мир, посмотри!

В 1960-х появилась фантастика с креном в утопию, временами слишком уж идеально-единорожную даже для утопии, с масштабными философскими идеями, закопанными подчас так глубоко, что их до сих пор раскапывают. Третья волна — это прежде всего произведения братьев Стругацких, Кира Булычёва и поздние творения Ивана Ефремова. Собственно Ефремов и поднял эту волну своим совершенно утопическим и дальнеприцельным романом «Туманность Андромеды».

Другие авторы: Ольга Ларионова, Андрей Балабуха, Дмитрий Биленкин.

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Волна четвёртая: человек — это звучит гордо

Четвёртая волна отчасти наложилась на третью: её представители начинали литературный путь в 1960-1980-х годах и зачастую не могли или почти не могли пробиться к читателю со своими дивными новыми идеями. Авторы четвёртой волны продвигали выраженный курс на фантастику как просто-качественную-литературу, которой вовсе не требуется сидеть в гетто или издаваться в сериях «Для детей и юношества».

Эта волна выносит на гребень не науку и не социальные явления, но человека, его отношения с обществом завтрашнего дня, внутренние состояния и их внешние проявления.

Авторы: Андрей Лазарчук, Эдуард Геворкян, Михаил Успенский, Андрей Столяров, Любовь и Евгений Лукины, Даниил Клугер, Далия Трускиновская, Святослав Логинов и другие.

Новая новая волна

В 1990-х на книжном рынке начинается сумасшедшая свистопляска, плоды которой многие ещё помнят хотя бы вот по диким обложкам. Зато под ними встречались настоящие сокровища, сформировавшие тенденции отечественной фантастики на много лет вперёд. Ведь писателю, во-первых, больше не нужно было проходить семь кругов бюрократических препон, чтобы издать свою нетленку, а во-вторых, рынок завалило переводными изданиями фантастики и, что было совсем уж открытием, — фэнтези. Они формировали новые потребности и читателей, и отчасти самих же писателей.

Вот в этой зажигательной обстановке из пены морской выпочковались первые издательства, которые предлагали исключительно фантастику и фэнтези. И всё было востребовано, всё издавалось многотысячными тиражами, в которые сейчас трудно поверить: так и кажется, что у наборщика палец залип на нуле.

Популярные авторы «новой новой» волны массовому читателю хорошо известны, их произведения по сей день регулярно входят в каждый свежий топ российской фантастики: это Сергей Лукьяненко, Елена Хаецкая, Леонид Каганов, Олег Дивов, Сергей Жарковский, Линор Горалик, Г. Л. Олди и многие другие.

Цветная волна

К началу XXI века ситуация устаканилась, рынок перестал бежать-орать, пришла эпоха интернета, объединившая умы и сердца фантастов. Тут-то и начинается история «Рваной грелки», анонимного сетевого конкурса, который сформировал так называемую «цветную волну» (она же шестая).

Волна эта примечательна пулом действительно ярких и ни на кого не похожих авторов, а также спорами, которые до сих пор вспыхивают на тему того, есть ли «цветная волна» вообще, что она кому была должна и почему оказалась не тем, чего от неё ожидали.

«Цветные» авторы действительно были необычными, а их тексты — достаточно мощными и при этом зачастую неуютными, их замечали и о них говорили. Имея солидный багаж начитанности, при этом авторы оставались свободными от давления авторитетов, не привязывались к темам, жанрам и поджанрам, были активны и готовы писать регулярно, храбро экспериментировали, не тухли от негативных тапков в ответ на свои эксперименты.

Разные взгляды, разные стили, очень высокий уровень владения пером и большой концентрат звенящего изюма — эти истории отнюдь не выглядели бледно рядом с лучшей фантастикой российских авторов предыдущих волн. Буквально каждый удавшийся «цветной» текст был в чём-то неотмирасегошен, густо атмосферен, склонен к сюру, экзотичности и метафоричности. Часто авторы с хрустом ломали читательские ожидания и каждый текст «цветных» расчёсывал органы восприятия.

Сами же авторы не раз говорили, что нет никакой «цветной» волны, что на них просто навесили ярлычок и стали требовать свершений просто потому, что душа общественности алкала нового и ждала кого-нибудь™.

Тем не менее рождение этой волны было «зафиксировано» двумя книгами в 2007 и 2008 гг.: это сборники «Предчувствие „Шестой волны“» и «Цветной день», составленные соответственно Андреем Лазарчуком, автором четвёртой волны, и Аркадием Рухом. В них «цветные» авторы были наречены новым поколением фантастов. И многие ожидали, что вот-вот в глубинах «цветной волны» самозародятся смыслы, по мощности подобные тем, которые в 1960-х годах создали «новую волну» англоязычной фантастики и полностью взорвали представление о жанре.

Вопрос в том, можно ли ставить знак равенства между новым поколением фантастов, которое действительно выросло, и волной, которая становится проводником идей и смыслов.

Одно из ключевых отличий «Цветной волны» — спонтанность, отсутствие какой-то преемственности. Это не ученики предыдущих поколений, не люди, объединённые Идеей и Миссией. Это скорее первичный бульон, который сам себя сварил, обучил, укрепил и мотивировал. Волна сформировалась как писательский салон, а не направление литературы, чему-то себя противопоставляющее, к чему-то зовущее и куда-то лежащее. Это литература, которая создавалась ради отклика, реакции, ещё одного повода к дискуссии, ради пути, на котором появятся новые изумительные находки — локальные.

У «Цветной волны» не было целей, лидеров и выраженного вектора движений. Во всяком случае, авторы никогда этого не заявляли, они просто сформировали пространство, где каждый создавал нечто необычное и неожиданное, царапучее и притягивающее внимание.

При этом авторы имели признание не только в своём уютном сетевом мирке. Сборники с их участием и авторские книги регулярно попадали в топы российской фантастики, «цветных» номинировали едва ли не на все существовавшие в то время литературные премии. К примеру, Дмитрий Колодан получил множество наград, от «Дебюта» до награды Европейского научно-фантастического общества. Юлия Зонис может похвастаться целой россыпью премий, среди которых «Бронзовая улитка» и «РосКон». Иван Наумов — лауреат «РосКона», «Басткона», «Серебряной стрелы».

В 2012 году авторы «цветной волны» выпустили эклектичный роман в новеллах «Кетополис». Читатели тут же начали хвалить и ругать его с двух рук за литературоцентричность и обычную для «цветных» тягу к налёту сюра. «Кетополис» привлёк к себе очень много внимания и получил «Золотой РосКон» как роман года, а сами «цветные» авторы стали разбредаться по проектам.

В итоге «Цветная волна» вынесла на своём гребне множество интереснейших писателей, но не вынесла нового Стерлинга, не родила сверх-идеи — сам этот факт поднял вокруг представителей «цветных» вой до небес.

Дескать, как смели вы не повести нас в новый дивный мир фантастической литературы? Почему не стали свергать горы и поворачивать реки? Вы же талантливые и самобытные авторы, ну давайте, несите нам новые десять заповедей, или вас палочкам потыкать?

Но знаете, сейчас, спустя годы, довольно очевидно, что не всем нужно горы воротить. Кто бы там как ни разочаровывался — «цветная волна» принесла многое и продолжает нести. Пусть это многое не стало сломом и не погнало фантастику взашей к очередному новому витку, но…

Это точно было нужно?

Этого точно не было?

Может быть, вся суть именно в том, что не взашей?

Нам кажется, соль в том, куда именно вы смотрите и насколько внимательно.

Следуйте за белым кроликом — вот вам несколько произведений от «цветных»:

Шимун Врочек

Его лаконично-мощные образы буквально оглушают читателя сумасшедшей эмоциональной насыщенностью и кинематографичностью. И да, долго не забываются, подчас заставляя переосмыслить некоторые явления вокруг себя.

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«Золотая пуля» (соавтор — Юрий Некрасов). Непростой и неоднозначный роман, которым открылась новая серия «Сломанный миф» издательства Эксмо. Мы не скажем, о чём эта история, потому что в ней всё не то, чем кажется. Скажем лишь, что роман отхватил несколько номинаций на премии, собрал огромное количество эмоциональных отзывов от читателей и был назван «Миром фантастики» лучшим хорором года — то есть возглавил не только топ российской фантастики: книги зарубежных авторов тоже участвовали в отборе.

Владимир Данихнов

Автор, писавший сильно и страшно, один из ярчайших представителей «цветной волны», совершенно не щадящий своих читателей. Каждая его история была явлением, но явлением весьма далёким от уюта домашних тапочек.

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«Живи!» (соавтор — Артём Белоглазов) — страшная и в то же время добрая книга, в которой авторы смешали сказочность, реализм и детско-подростковую непосредственность, для которой путь — и есть цель.

К. А. Терина

Автор вольно чувствует себя на поле любых поджанров и форм, повсюду неся свой фирменный знак — хирургически точный, тончайший психологизм.

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«Фарбрика». Сборник рассказов с неповторимой атмосферой, где сплавляются научная фантастика, философские притчи и много чего ещё, и где нет проходных или даже «средненьких» историй.

Карина Шаинян

Мастер безумных сюжетных виражей и нуарных историй.

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Роман «С ключом на шее» (сетевая публикация). Здесь в двух временных линиях развивается история о детоубийствах и потусторонней призрачности. Всё как мы любим: кошмарный сюрреализм, ломанные персонажи, перевёртыши, тягучие странные тайны.

Много ещё можно сказать о «цветной волне», её авторах, их произведениях, но…

Правда, лучше прочитайте сами.

А если уже читали — высказывайтесь.