Фантастика-2024: книги, которые выйдут за рубежом

В 2024 году фантастики за рубежом выйдет очень много — самой разнообразной. А с учётом того, что российские издательские связи понемногу восстанавливаются, часть из новинок наверняка появятся и у нас. Если не «прямо вот сейчас», то хотя бы в ближайшие годы. Ожидаются и продолжения популярных циклов, и свежаки, отражающие самые актуальные тенденции развития жанра. Причём некоторые из книг должны были выйти ещё в прошлом году, но переехали на нынешний. О них мы упомянем отдельно.

Аластер Рейнольдс, Machine Vendetta («Машинная вендетта»)



Третий роман детективного цикла о префекте Дрейфусе, написанный одним из ведущих авторов современной космооперы.

«Доспехи» — военизированная полиция, следящая за порядком в Блистающем Поясе, который состоит из десяти тысяч космических станций-государств. Том Дрейфус — лучший из префектов «Доспехов», он всегда находится в центре событий. На сей раз Дрейфусу предстоит раскрыть убийство коллеги, префекта Ингвар Тенч, которая по непонятной причине отправилась на криминализированную станцию одна и без оружия.

Выход анонсирован на январь.

Келли Линк, The Book of Love («Книга любви»)

Келли Линк заслуженно считается ведущим мастером короткой формы — её рассказы и сборники удостоены самых престижных фантастических наград. Она даже на Пулитцеровскую премию номинировалась — буквально полшага не хватило. И вот Линк решила попробовать сочинить роман. «Книга любви» — её дебют на этом поприще.

Трое школьников из маленького городка загадочно исчезают, чтобы через год не менее загадочно вернуться. Причём подростки, оказывается, погибли, но получили шанс вернуть свои жизни. Всего-то и нужно — заключить мистическую сделку и выполнить несколько странных заданий учителя музыки из их школы, который, возможно, демон.

Выход анонсирован на февраль.

Роберт Джексон Беннетт, The Tainted Cup («Испорченная чаша»)

Роман одного из лучших авторов современного эпического фэнтези открывает новую трилогию «Тень Левиафана». На сей раз Беннетт сочинил детектив в духе приключений Шерлока Холмса.

Столица отдалённой провинции взбудоражена — в роскошном особняке обнаружили тело важного имперского сановника, из которого… растёт дерево! Молодой маг с идеальной памятью Диниус Кол назначен помощником Аны Долабры, самого известного имперского сыщика. Она славится как гениальностью, так и чудачествами. В процессе расследования детективы понимают, что разгадка тайны угрожает безопасности империи.

Выход анонсирован на февраль.

Джей Кристофф, Empire of the Damned (“Империя проклятых«)



Вторая книга цикла тёмного фэнтези «Империя вампиров» о Земле под властью упырей. Великий рыцарь Габриэль де Леон вместе со своей таинственной союзницей отправляется на поиски источника власти вампиров. За ними неотступно следуют дети Вечного Короля и агенты Священной Инквизиции. Габриэля ждёт множество испытаний, прежде чем он приблизится к разгадке тайны Святого Грааля, который, возможно, несёт не спасение, а проклятие всему роду людскому.

Выход анонсирован на февраль.

Адриан Чайковски, Alien Clay («Глина чужаков»)

Новый роман одного из ведущих мастеров современной научной фантастики.

В будущем человечеством управляет Мандат — тирания с идеологией в духе Талибана. Всех противников режима отправляют на планету-тюрьму Килн, куда попадает и учёный-ксеноэколог Айртон Дагдейв. На Килне он обнаруживает руины нечеловеческой цивилизации, и это открытие может изменить судьбу людей. Но что делать учёному, если для тоталитарных правителей идеологические догмы важнее будущего человечества?

Выход анонсирован на март.

Ф. Джели Кларк, The Dead Cat Tail Assassins («Убийцы из Мёртвых кошачьих хвостов»)

Фэнтезийный роман автора нашумевшего ориентального технофэнтези «Хозяева джиннов».

Члены клана наёмных убийц «Мёртвые кошачьи хвосты» из древнего города Тал-Абизи — нечто вроде зомби. Они ничего не помнят о временах, когда ещё были живы, подчиняются строгим правилам и готовы выполнить любой приказ. Опытный ассасин Ивейн Потрошительница получает очередной контракт на убийство, внезапно вызывающий у неё воспоминания, которых быть не должно. И теперь вся её нежизнь идёт наперекосяк…

Выход анонсирован на апрель.

Кристофер Руоккио, Disquiet Gods («Беспокойные боги»)



Шестой роман великолепного цикла космической оперы «Пожиратель Солнца».

Прошло почти два века после побега Адриана Марло из империи. Однако чужаки-сьельсины настолько угрожают человечеству, что у императора нет иного выхода. Он обещает Адриану полное помилование, лишь бы великий герой вновь спас империю людей. Вместе со своей дочерью Кассандрой Адриан отправляется на самоубийственную и практически невыполнимую миссию — убить бога сьельсинов.

Выход анонсирован на апрель.

Джанго Векслер, How to Become the Dark Lord and Die Trying («Как стать Тёмным Властелином и умереть в процессе»)



Юмористическое фэнтези о девушке, которая угодила в «день сурка».

Юная Дэви обожает фэнтези. Но однажды она сама попадает в фэнтезийный мир, где ей предстоит одолеть Тёмного Властелина. Однако после каждой провальной попытки (а обычному человеку победить магического биг-босса возможно только в сказке) героиня воскресает в самом начале истории. За её спиной уже сотня боёв. И сотня смертей — иногда быстрых, но бывает, что очень медленных и крайне болезненных. На-до-ело!!! И тогда у Дэви появляется план — может, вместо того чтобы в очередной раз пытаться одолеть Тёмного Властелина, попробовать стать им самой? Ну, для начала хотя бы его прихвостнем…

Выход анонсирован на апрель.

Ли Бардуго, The Familiar («Фамильяр»)



Признанный мастер юношеского фэнтези пробует силы в историческом фэнтези для взрослых.

Конец XVI века. Испания в расцвете имперского величия, которое несколько пошатнулось после поражения Непобедимой Армады. Молодая служанка-еврейка Лусия Котадо использует фамильный дар к древней магии для облегчения своего нелёгкого труда. Но однажды о способностях Лусии узнаёт дон Антонио Перес, бывший королевский секретарь, недавно угодивший в опалу. Надеясь вернуть расположение монарха, Перес шантажом заставляет девушку работать на него. Фигура молодой волшебницы привлекает внимание Святой инквизиции, и спасти Лусию может только контракт с бессмертным фамильяром — загадочным Сант-Анхелем…

Выход анонсирован на апрель.

Питер С. Бигл, I’m Afraid You’ve Got Dragons («Боюсь, у вас водятся драконы»)



Это роман, написанный автором «Последнего единорога» ещё в 2007 году, однако так и не вышедший из-за конфликта по правам на издание. Похоже, всё наконец разрешилось.

Это юношеское фэнтези о королевстве Беллемонтан, где во множестве водятся драконы — совершенно разные, от огромных огнедышащих монстров до мелких особей размером с крысу. Наследственный охотник на драконов Гай Аврелий Константин Гелиогабал (он предпочитает имя Роберт) ненавидит свою профессию. Ведь он трусоват, и ему вовсе не хочется никого убивать. Вдобавок драконы ему просто симпатичны. Но у судьбы на Роберта совсем иные виды…

Выход анонсирован на май.

Юн Ха Ли, Moonstorm («Лунная буря»)



Автор популярной военной космооперы пробует силы в юношеской фантастике, в которой «Звёздные войны» смешиваются с меха-аниме.

Будущее, где правит тоталитарная империя. Девочка Хва Ён родом из семьи повстанцев решает отказаться от фамильного мятежного духа и стать имперским пилотом гигантских боевых роботов. Однако, попав в лётную школу, Хва Ён узнаёт тайну, которая заставляет задуматься — может, её конформизм был неверным выбором?

Выход анонсирован на июнь.

Адриан Чайковски, Service Model («Модель обслуживания»)



Ещё один роман мастера НФ, причём довольно неожиданный — ведь это сатирическая фантастика в духе «Дневников Киллербота» и «Людей в красном».

В будущем человечество полностью зависит от роботов с искусственным интеллектом. Однажды домашний робот получает программное обновление, которое даёт ему свободу воли. Он убивает своего мерзкого владельца и сбегает, отправляясь в путешествие, во время которого обнаруживает, что мир очень сильно изменился. Оказывается, люди полностью деградировали, и многочисленным роботам придётся искать новый смысл жизни, нежели просто служение.

Выход анонсирован на июнь.

Кристофер Бьюлман, The Daughters’ War («Война дочерей»)



Приквел увлекательной фэнтезийной авантюры «Вор с чёрным языком» рассказывает о юности женщины-воина Галвы, помощником которой стал герой начального романа.

Юная аристократка Галва отправляется на войну с гоблинами несмотря на категорические возражения семьи. Но всё-таки героиня становится рыцарем, проходя через множество испытаний и потерь.

Выход анонсирован на июнь.

Паоло Бачигалупи, Navola («Навола»)



Знаменитый автор футуристической и климатической НФ пробует себя в интриганском фэнтези. Точнее, ранее Бачигалупи уже писал фэнтези, но только в малой форме.

Действие романа происходит в мире, напоминающем Италию эпохи Возрождения. В городе-государстве Наволе власть принадлежит нескольким богатым семьям. И самую влиятельную из них, семью банкиров ди Регулаи, должен возглавить молодой наследник Давико. Вскоре Давико предстоит погрузиться в пучину политических, семейных и магических интриг, где каждый неверный шаг грозит фатальными последствиями.

Выход анонсирован на июль.

Джеймс С. А. Кори, The Mercy of Gods («Милосердие богов»)

Роман автора знаменитой космооперной серии «Пространство» (точнее, авторов — ведь это совместный псевдоним Дэниела Абрахама и Тая Фрэнка) открывает совершенно новый цикл «Война пленника». И это вновь космическая опера, чьё действие разворачивается в далёком будущем.

Человеческая колония на планете Анджиин находится под угрозой тотального уничтожения. Ведь на планету нацелилась живущая по законам улья древняя империя Каррикс, которая веками ведёт завоевательные войны по всей Галактике. Молодой учёный Дэфид Алхор попадает в плен к карриксам и понимает — чтобы помочь человечеству выжить, он должен постичь мышление и обычаи своих тюремщиков. Ради великой цели Дэфид идёт на службу к завоевателям, из-за чего на родине его считают величайшим предателем…

Выход анонсирован на август.

А также книги, перенесённые с прошлого года:

Джаспер Ффорде, Red Side Story («Красная сторона истории»)



Продолжение сатирической антиутопии 2011 года «Оттенки серого» о мире, где положение людей в обществе зависит от того, какую часть цветового спектра человек может воспринимать. Молодая пара Эдди (бурый, средний класс) и Джейн (серый, пария) пытаются выяснить, как появилась хроматическая система, делящая людей на касты.

Выход анонсирован на февраль.

Ханну Райаниеми, Darkome («Дарком»)

Триллер о городе будущего Дарком — эквиваленте Кремниевой долины, но в сфере биотехнологий. После того как некоторые из обитателей Даркома организовали грандиозный акт биотерроризма, городок был уничтожен, а его старожилов преследуют по всему миру. Однако навыки генетиков-новаторов необходимы Дэвиду Адлеру, чтобы спасти его умирающую дочь. Поиски наследия Даркома заставляют Дэвида связаться с уцелевшими террористами.

Выход анонсирован на март.

Лев Гроссман, The Bright Sword («Блестящий меч»)

После падения Камелота выжившие рыцари Круглого стола вместе с учеником Мерлина пытаются спасти остатки наследия Артура. Переосмысление артурианы в духе тёмного фэнтези, написанное автором «Волшебников».

Выход анонсирован на июль.

Ричард Морган, Gone Machine («Пропащая машина»)

Второй НФ-триллер о генетически изменённом наёмнике Хакане Вейле. На Марсе исчезает наследник местного магната, объявляется глава технокульта, которого давно считали погибшим, а орбитальные военные платформы необъяснимо падают на планету. И разгрести проблемы способен только Хакан Вейл.

Выход анонсирован на октябрь.

Тэд Уильямс, The Navigator’s Children («Дети навигатора»)

Финальный роман фэнтезийной тетралогии «Последний король Остен Арда».

Норнам удалось уничтожить столицу людей Хейхолт. Однако принц Морган может спасти ситуацию, если справится с древней таинственной силой, которая разжигает вражду людей и норнов.

Выход анонсирован на ноябрь.

Возможные новинки

Ряд новинок могут выйти, но точных дат пока нет. Ну или же мы надеемся, что они выйдут, ― вы, конечно, поняли, о ком речь. Мартин, Ротфусс, Линч. «Ветра зимы», «Двери из камня» и «Шип Эмберлейна» ― увидим ли мы их когда-нибудь в реале? Может, внуки дождутся?

Но есть книги, шанс на появление которых довольно велик уже в недалёком будущем. Так, Брендон Сандерсон обещает выпустить в декабре роман «Рыцари Ветра и Истины», финальный пятый том первой половины фэнтезийного цикла «Архив Буресвета».

Джо Аберкромби упоминал, что его новая книга «Дьяволы» может появиться либо под занавес 2024-го, либо в первой половине 2025-го. Это начало совершенно нового цикла исторического фэнтези, события которого разворачиваются в средневековой Европе, где существует магия, а христианский мир живёт в ожидании вторжения агрессивных эльфов. В центре сюжета ― отряд папских спецагентов, способных превратить любое секретное поручение Святого Престола в кровавую бойню.

А Чарльз Стросс грозится наконец выпустить роман «Призрачный двигатель», первый том космооперной дилогии «Сияющие миры», над которой он работает уже более пяти лет. Действие происходит в невообразимо далёком будущем, где человечеством управляет таинственная сила, способная создавать искусственные червоточины, через которые можно путешествовать по космосу. Монополия одной группы не по душе очень многим, потому галактическая война, похоже, неизбежна…

Есть анонсы и от двух польских авторов. Анджей Сапковский обещает на конец года новый роман из вселенной «Ведьмака», и это будет либо приквел, либо спин-офф основного цикла. Ну а Роберт М. Вегнер должен выпустить «Израненную душу» — четвёртый полноценный роман о Меекханской империи. Книга могла выйти ещё в нынешнем декабре, но переехала на 2024-й. Скорее всего, на первое полугодие.

Будем надеяться, что, невзирая на все проблемы, многие из этих книг в относительно ближайшем будущем станут доступны и русскоязычным любителям фантастики.