Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2020

В первый месяц весны появится немало занимательных книг на любой вкус. Здесь и продолжение уже полюбившихся читателям циклов Йена Макдональда, Ричарда Моргана, Вадима Панова, Фонды Ли, Наталии Осояну, и совершенно новые истории Брендона Сандерсона, Тома Светерлича, Адриана Чайковски. Но главная книга месяца, конечно, — свежий роман Стивена Кинга «Институт». В регулярном дайджесте книжных новинок мы рассказываем о самых любопытных, на наш взгляд, фантастических книгах, которые должны появиться в марте.

Научная фантастика

Йен Макдональд «Восставшая Луна»

Масштабное противостояние Пяти Драконов — семейных кланов, контролирующих экономику Луны, — вроде бы подошло к концу. Однако бесконечная жажда наживы не способствует мирной жизни, и война готова разгореться вновь. Но Луна и Земля никогда не будут прежними, тем более что человечество уже готово двигаться за пределы Солнечной системы.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Луна», НФ-триллер в духе «Крестного отца».

Адриан Чайковски «Дети времени»

На удаленной от Земли терраформированной планете Керн животных в порядке эксперимента наделяют разумом. Однако всё выходит из-под контроля, когда планета оказывается отрезана от метрополии. Через две тысячи лет на Керн прибывает корабль-ковчег с остатками человечества. Уцелевшие после гибели Земли люди сталкиваются с местными разумными обитателями — мутировавшими пауками…

Что нас ждёт: масштабная НФ, где на фоне заката человеческой цивилизации показаны истории множества персонажей — людей и пауков. Это самое известное произведение Чайковски, оно принесло автору премию Артура Кларка.

Том Светерлич «Завтра вновь и вновь»

После мировой войны Питтсбург лежит в руинах, но уцелел Архив — виртуальная реконструкция города со всеми его обитателями. Джон Доминик Блекстон выполняет в ней обязанности полицейского детектива: расследует убийства, случившиеся в Питтсбурге до создания Архива. Его последнее дело — поиск женщины, чьи следы из Архива кто-то удалил. Чтобы отыскать разгадку, Блэкстон должен выйти в реальный мир…

Что нас ждёт: триллер в традициях детективов Рэймонда Чандлера и параноидальной фантастики Филипа К. Дика.

Вадим Панов «Прошлое должно умереть»

Непобедимый аристократ Помпилио разыскивает по всему Герметикону террориста Огнедела, убившего его возлюбленную. Хитроумный Огнедел желает сокрушить Помпилио ударом по самым близким и дорогим для него людям… Сможет ли Помпилио отмстить?

Что нас ждёт: шестой роман цикла «Герметикон», который начинался как космический стимпанк про политику и войны, но затем превратился в приключенческую космооперу.

Фэнтези

Ричард Морган «Хладные легионы»

Великий воин Рингил Эскиат бежит от своего прошлого. Объявленный вне закона, он направляется в Ихельтет, сердце южной Империи, где, возможно, его приютит давняя знакомая Арчет, советница тамошнего правителя. Но у нее хватает собственных проблем, потому Рингил попадает в самый центр новых заговоров. Ихельтет вот-вот взорвется от накопившихся противоречий, тем более, кроме внутренних проблем, Империи угрожает посланник былых хозяев этой земли…

Что нас ждёт: второй роман цикла темного фэнтези «Страна, достойная своих героев». Ранее на русском выходил только первый том, да еще и не в самом лучшем переводе. Сейчас издается вся трилогия в переводе Наталии Осояну.

Фонда Ли «Нефритовая война»

Мафиозные кланы Зеленых Костей заключают перемирие из-за возможной войны между Эспенией и Оортоко, так как повышается спрос на магический нефрит. Кланам не до вражды — нужно делать деньги! Ну а поредевшей семье Коул придется забыть все обиды и объединиться, чтобы просто выжить…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Сага Зелёной Кости». Первая часть, «Нефритовый город», завоевала Всемирную премию фэнтези — она рассказывала историю общества волшебников, которое по структуре и обычаям напоминает гонконгские триады.

Энтони Райан «Королева пламени»

Королева Лирна пытается восстановить независимость Объединенного Королевства, но для этого ей придется объединиться с людьми, владеющими силами Тьмы. Вести войну поможет некогда опальный полководец Ваэлин Аль-Сорна. Ему предстоит одолеть воларскую армию, которой на помощь пришёл таинственный Союзник — он умеет даровать своим слугам противоестественно долгую жизнь. А ведь дар Ваэлина, песнь крови, временно утрачен, и неизвестно, удастся ли его возродить…

Что нас ждёт: третий, финальный роман фэнтезийной эпопеи «Тень ворона», который ранее на русский не переводился. Два начальных тома недавно были переизданы, теперь и до последней книги дело дошло.

Наталия Осояну «Белый фрегат»

Чтобы отыскать последнюю часть древнего артефакта, экипажу «Невесты ветра» придется отправиться на север, в край таинственных воронов, а по пути заглянуть в плавучий город очарованных морем. Их ожидают битвы, встречи с морскими чудовищами, сведение давних счетов, признания и потери. Одна за другой открываются тайны былого…

Что нас ждёт: заключительный роман трилогии авантюрного морского фэнтези «Дети Великого Шторма» от известной писательницы и переводчицы.

Кристина Генри «Русалка»

Однажды одинокий рыбак обнаружил в своих сетях прекрасную девушку с блестящим рыбьим хвостом вместо ног. Девушка жила с ним много лет, причем нисколько не постарела. Слухи о ней разошлись далеко и достигли человека, который сколотил состояние на продаже всего странного и необычного. Звали его Финеас Тейлор Барнум, и он был готов на всё, чтобы добыть настоящую русалку…

Что нас ждёт: очередная книга писательницы, которая сделала себе имя на модернистской фантастике, где на особый лад переделываются известные сюжеты. И вот, вслед за историями про Алису и Питера Пэна, появилась сказка в декорациях триллера о Русалочке и реально существовавшем в США цирке Барнума.

Мистика и хоррор

Стивен Кинг «Институт»

Однажды двенадцатилетнего Люка Эллиса похитили неизвестные люди. Он оказался в таинственном Институте, где над детьми, обладающими необычными способностями, проводят жестокие эксперименты. Причем рано или поздно подопытных отправляют в Дальнюю половину Института, откуда не возвращался еще никто. Но Люк — умный парень, и он убежден: уязвимость есть в любой системе, нужно лишь отыскать её и попытаться сбежать…

Что нас ждёт: фантастический триллер от короля ужасов. Американские критики уже окрестили его «самой захватывающей историей о детях, противостоящих злу, со времён «Оно»».

Джон Маррс «The One. Единственный»

В недалеком будущем учёные открыли ген идеальной совместимости. Любой может найти свою вторую половинку с помощью простого ДНК-теста. Но что если ваша «половинка» сильно старше или младше, если она одного с вами пола? Что если избранник оказался серийным убийцей? Пять людей узнали имя своего идеального партнера, но даже родственные души имеют секреты — и очень страшные…

Что нас ждёт: детективный триллер с довольно занятной завязкой, который так и просится в качестве основы телесериала.

Детско-юношеская фантастика

Брендон Сандерсон «Устремленная в небо»

После проигранной битвы с флотом неземной цивилизации уцелевшие земляне основали колонию на близлежащей планете. Прошли десятилетия, но колонистов всё еще атакует неведомый враг. При этом неудивительно, что главные защитники колонистов — пилоты космических истребителей — пользуются среди людей любовью и авторитетом. Спенса с детства мечтает стать пилотом, но из-за отцовской репутации путь в лётную школу ей закрыт. Лишь случайная находка в забытой всеми пещере может открыть для Спенсы путь в небо….

Что нас ждёт: первый том нового цикла знаменитого автора, на сей раз в жанре юношеской космооперы.

Гийом Прево «Книга времени. Том 2. Семь монет антиквара»

После того как Сэм Фолкнер узнал, что его отец Аллан — путешественник во времени, он сам отправляется по следам пропавшего папочки. И на сей раз Сэма сопровождает кузина, изобретательная умница Лили. В такой компании не страшно встретиться с пещерным медведем, попасть в Помпеи или потягаться с чикагскими гангстерами времен сухого закона. Но кто-то всеми силами пытается помешать героям добраться до замка Влада Цепеша и спасти Аллана Фолкнера…

Что нас ждёт: второй роман цикла «Книга времени» французского писателя, где в занимательной форме достоверно рассказано о разных исторических периодах.

Вероника Рот «Судьба»

Акос влюблен в Сайру, но его удел — умереть на службе её отца Лазмета, бездушного тирана, долго считавшегося мертвым. Так что Сайре придется приложить особые усилия, чтобы не только остановить войну, развязанную членами ее семьи, но и спасти возлюбленного.

Что нас ждёт: второй роман цикла «Знак», юношеского технофэнтези в космических декорациях.

Синда Уильямс Чайма «Королева в изгнании»

Бывший бандит Хан Алистер направляется в школу чародеев, а наследница трона Раиса ана’Марианна вынуждена поступить в военную академию под чужим именем. Новая встреча этой парочки существенным образом меняет их жизнь и влияет на судьбу всех королевств…

Что нас ждёт: второй роман тетралогии «Семь королевств», гибрида авантюрного, любовного и эпического фэнтези для юношества.

Даниэлла Роллинс «Украденное время»

1913 год. Шестнадцатилетнюю Дороти выдают замуж против ее воли, но девушка сбегает и случайно встречает Эша, который прибыл из будущего. В 2077 году мир на грани уничтожения, поэтому Эш и несколько смельчаков отправляются в прошлое, чтобы изменить ход событий. Дороти решает помочь новым друзьям. Но какая роль ей уготована?

Что нас ждёт: первый том цикла «Тёмные звёзды», хронооперы, антиутопии и романтического триллера в одном флаконе.

Иллюстрированная книга

Грегори Манчесс «В ледяном плену»

Воздушный корабль «Неукротимый» знаменитого исследователя Галена Синглтона пропал в Морозной Пустоши. Спустя полгода его сын Уэс получает зашифрованное послание и отправляется на поиски отца. Однако по следу спасателей идут те, кого интересуют открытия Галена, — и они готовы сделать всё, чтобы отец и сын не выбрались из Пустоши живыми…

Что нас ждёт: богато иллюстрированная самим автором фантастическая повесть с более чем ста двадцатью рисунками. Переводом занималась Мария Семёнова.

Нон-фикшен

Дориан Лински «Министерство правды. Как роман «1984» стал культурным кодом поколений»

Автор рассматривает знаменитую антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла в контексте биографии автора, конкретного периода его жизни, истории развития антиутопии, а также фантастического жанра в целом. Например, Лински подробно рассказывает, как изменилось мировоззрение Оруэлла после его участия в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев.

Что нас ждёт: исследование того, как Оруэлл писал свой великий роман и как книга повлияла на фантастику и общество.