Ежегодно мы подводим книжные итоги переводной и отечественной фантастики. Наши авторы и редакторы голосуют за лучшие книги года, и мы публикуем топ, на который рекомендуем обратить внимание всем поклонникам фантастики и фэнтези. В 2018 мы расширили этот список рекомендациями писателей, переводчиков, деятелей книжной индустрии и блогеров — и вы попросили продолжать эту традицию! 2019-й подходит к концу, а это значит, что пришло время опубликовать новые личные итоги. Почитайте эти рекомендации — может быть, найдёте что-нибудь для себя! Мы попросили назвать до трёх фантастических книг (можно было обратиться к комиксам и тематическому нон-фикшену), изданных в 2019 году — на русском языке или языке оригинала. Переиздания тоже учитывались. И вот что получилось!

Это дополняемый материал — мы будем обновлять его с получением новых ответов. Ответы в блоках расположены в алфавитном порядке.

Екатерина Доброхотова-Майкова

переводчица (Дэн Симмонс, Нил Стивенсон, Джеймс Типтри-младший)

Нил Стивенсон, Fall; or, Dodge in Hell (предварительное название на русском «Падение, или Додж в аду»). Книга вышла весной, я предзаказала задолго и — о чудеса современной техники! — получила в киндл в минуту выхода, а довольно скоро fanzon заказал мне ее переводить. Некоторые читатели уже объявили «Доджа» лучшей книгой Стивенсона, но я скорее с большинством, которое считает её хорошей, но не лучшей. Главный герой, Ричард Фортраст — из «Вируса «REAMDE»», но могу успокоить тех, кто отмахнулся от «REAMDE» как от пустого триллера (зря, к слову): это совсем другая книга, иначе написанная, и развивает скорее линию «Криптономикона» — «Барочного цикла» — «Анафема». Если честно, меня очень смутила главная идея, и я до конца так и ждала, что Стивенсон скажет прямым текстом: «Цифровое бессмертие — это ад». Не дождалась. Зато книга прекрасна каждым своим фрагментом, там много прикольной футурологии, много просто красивого, а некоторые главы (мои любимые) поднимаются до криптономиконовского величия.

Под следующими пунктами должны быть книги, которые по-английски выйдут только в 2019-м, и я не могу даже написать, что их прочла, чтобы не светить раньше времени издательские планы. Надеюсь выразить свои восторги в следующем году. Поэтому:

Дэн Симмонс, «Сироты вечности» (издательство «Азбука»). Самый полный сборник малой прозы Симмонса, я там много редактировала и немножко переводила. С Симмонсом у меня отношения сложные, что-то мне у него очень нравится (больше всего — «школьные» рассказы: «Фотография класса за этот год» и «Гибель кентавра»). Тем удивительнее было узнать, что у некоторых поклонников Симмонса отношение прямо противоположное: «школьные» рассказы им скучны, а то, что я дочитывать бы не стала, если бы не редактировала (не потому, что плохо, а потому что боюсь страшного и не люблю эстетики отвратительного), у них самое любимое. Завершает сборник повесть «Пылающая муза» (впервые на русском), которую я переводила с огромным кайфом. Кто бы подумал, что из этой бредятины (даже не могу сказать, из какой именно бредятины, чтобы не спойлерить) можно сделать такую поэтичную НФ-фэнтези, красивую, как «Потерянный рай», только гораздо короче.

Мое открытие года на-русском: Ольга Фикс, «Темное дитя», (издательство «Время»). Я люблю теплые книги, а холодные не люблю, будь они самые что ни на есть гениальные, мне куда важнее, чтобы автор любил своих героев. «Темное дитя» — книга теплая и уютная. И языком, и событиями. Героиня — наша современница — не спасает человечество, или галактику, или что там еще принято сейчас спасать в финале. Она спасает тех, кому нужна ее помощь, будь то бесенок или собака, а в итоге спасает себя. Я перезаразила книгами Ольги Фикс дочерей и соседей, и они уже скупили все вышедшее, а я до остального никак не доберусь (очень хочется скорее перевести 1. и 2-неназванное, чтобы и другие смогли их прочесть), но приятно знать, что есть в запасе книги для чтения под теплым пледом.

Дмитрий Злотницкий

бренд-менеджер направления «Фантастика» издательства «Эксмо», постоянный автор МирФ

«Немного ненависти» Джо Аберкромби

Для меня безусловно главной книгой года стала новинка Джо Аберкромби. Я прочитал «Немного ненависти» запоем, едва только в издательство пришла рукопись на английском. А потом, когда был готов перевод, решил его просто посмотреть — и снова не мог оторваться от романа, прочитав его за пару дней. «Немного ненависти» была самой ожидаемой книгой 2019 года по версии «Мира фантастики» и полностью оправдала этот статус. Новый любопытный и нестандартный для жанра конфликт, колоритные молодые герои, приятные встречи с нашими старыми знакомыми, отличный задел для продолжение, обилие ярких и запоминающихся сцен, искрометные диалоги, фирменный черный юмор… В книге есть все, что мы надеялись получить от новой книги Абекромби, и даже больше.

A Brightness Long Ago Гай Гэвриэл Кей («Блеск прошлого»)

Из книг, не вышедших пока на русском, отмечу новинку от Гая Гэвриэла Кея, который, увы, не пользуется особым в наших краях. Пожалуй, я бы назвал его самым недооцененным в России англоязычным автором фэнтези. По уровню таланта и мастерства он, безусловно, входит в число лучших писателей жанра, однако отечественный читатель его словно бы совсем не замечает. Новая книга Кея написана в ставшей уже фирменной для него манере. Он берет за основу исторические события и героев, но переносит их в вымышленный мир и добавляет толику магии, что позволяет автору вольнее обращаться с сюжетом, чем авторам исторической прозы. На сей раз роман навеян Италией эпохи Возрождения и противостоянием двух прославленных наемников. Пронзительная и драматичная история, полная интриг и выдающихся персонажей, подарила мне массу удовольствия и искренних эмоций.

Артём Киселик

автор Telegram-канала «Фантастика», постоянный автор МирФ

«Дорога запустения» Йен Макдональд

Это не новая книга, роман вышел в 1988 году и в сети есть любительский (неплохой) перевод, так что трудно назвать «Дорогу» новинкой или открытием года. Но так уж вышло, что я перечитал ее в конце года, в новом переводе, и влюбился в книгу заново. История колонизации Марса, показанная через жизнь маленького города. Затейливая, поэтическая вещь, полная фантазии, юмора и крутых идей. Сейчас много книг, где фэнтези переходит в НФ и наоборот, но на моей памяти практически нет романов, где смешивается научная фантастика и магический реализм.

The Bone Ships Р. Дж. Баркер («Костяные корабли» )

Приключенческое морское фэнтези от британского фантаста. Баркер пишет, что вдохновлялся книгами о Горацио Хорнблаэуре и это чувствуется. Но именно чувствуется. Хоть книга рассказывает о молодом парне, делающем карьеру во флоте, впечатления вторичности не возникает. Помимо того, что в «Костяных кораблях» интересный, продуманный сеттинг и отличный приключенческий сюжет, Баркер сумел взглянуть на свойственные фэнтези клише под новым углом — и избежать практически всех. Очень интересно читать фэнтези эпохи парусников и ощущать, что это очень современная книга.

«Роузуотер» Таде Томпсон

Нигерийский биопанк плюс фантастика первого контакта. Часто за книги незападных авторов берешься исключительно ради экзотики. Так у меня вышло и с Томпсоном. Надо отдать должное — экзотики в книге полно: здесь жгут ведьм, шарлатаны притворяются божьими детьми и, в общем, атмосфера неблагополучной африканской страны выдержана на все сто. Все-таки берет Томпсон не только этим — это твердая научная фантастика, с запоминающимися идеями, таинственными артефактами, необычными биотехнологиями и, самое главное, описывающая то, как люди сживаются со всеми этими новшествами.

Наталия Осояну

переводчица, писательница автор Telegram-канала magic bizarre

В этом году Питер Маклин весьма порадовал вторым томом темного фэнтези «Война за Трон Розы» — Priest of Lies (первый том, Priest of Bones, вышел на английском в 2018-м). Главный герой этой истории — бывший гангстер Томас Пайети, во время войны ставший капелланом, а после неё — вернувшийся в родной город вместе с братом и отрядом выживших сослуживцев, чтобы начать жизнь заново и, в первую очередь, вернуть свой бизнес, который успели отбить конкуренты. По атмосфере «Война за Трон Розы» — этакие «Острые козырьки» с примесью магии; жестокая и мрачная история о сломленном человеке, который, начав игру с силами, превосходящими его по многим параметрам, уже не может остановиться. Очень часто второй том в цикле становится средоточием всевозможных проблем: сходит на нет эффект новизны, сюжет начинает буксовать, герои тонут в болоте рефлексии, а то и вовсе проскакивает фансервис. Питер Маклин — автор достаточно опытный, и всех перечисленных ошибок благополучно избежал, подарив читателям увлекательную историю с полноценным сюжетом, аккуратно встроенным в общую канву цикла. Может, причина такой удачи в том, что эта книга — вовсе не середина более крупного повествования? Если верить обмолвке автора в Твиттере, историй про Томаса Пайети может быть четыре, и лично меня это устоит.

Ещё одной запоминающейся книгой 2019 года стал второй сборник писателя Натана Баллингруда Wounds: Six Stories From the Border of Hell. Он состоит из четырех рассказов и двух повестей, объединенных двумя тематиками: исследованием Ада, как правило, в самом буквальном из всех возможных смыслов, а также, как бы странно это ни звучало применительно к хоррору, любовью. Герои рассказов Баллингруда очень разные, и судьбы у них тоже разные: бывший книжный вор и оккультист отправляется на поиски Атласа Ада в болота, окружающие Новый Орлеан; обычный пенсионер ради любви возвращается в свой утраченный дом, ставший эпицентром проникновения Ада в наш мир; демон из региона Преисподней, носящего причудливое название Мельницы Любви, по ошибке призванный профессором, потерявшим жену, изучает человеческую природу и приходит к неожиданным выводам; члены тайного общества сатанистов отправляются на пиратском корабле к нездешним берегам, чтобы устроить там пир, куда пригласят самого Князя Тьмы… Фэнтези-нуар, психологический хоррор, мистический хоррор, макабр — в не самой крупной по объему книге поместилось много интересного. А ещё в ней много причудливой адской красоты, но это зрелище не для слабонервных.

И, наконец, третья из наиболее запомнившихся новых книг — новинка лишь в контексте русскоязычного издания, которую многие ждали очень долго: роман Яцека Дукая «Идеальное несовершенство». Стоит заметить, в этом году были и другие польские авторы, чьи романы мне очень понравились, но Дукай среди них все-таки выделяется. Описанный им мир далекого будущего, куда попадает астронавт Адам Замойский — единственный, кому удалось выжить в затерявшейся на несколько столетий экспедиции, почти что троглодит по меркам этой обновленной Вселенной, — очаровывает своей необычностью, пугает сложностью постчеловеческой философии и понятий, у которых пока что нет аналогов, запутывает особым подходом к гендерным вопросам, повлиявшим на грамматику. Но при всей своей изощренности, «Идеальное несовершенство» все-таки рассказывает историю, за развитием которой очень интересно следить, если настроиться на нужный лад. Единственный недостаток этой книги — хочется верить, исправимый — состоит в том, что у нее пока что нет продолжения.

Мария Покусаева

ведущая видеоблога Теория большого чтива

Урсула Ле Гуин «Время, занятое жизнью»

Отрицать огромный вклад Ле Гуин в фантастику невозможно. Точно так же нельзя отрицать ни глубину ее таланта, ни остроту ума, ни то, что Ле Гуин, создавая восхитительные фантастические миры, поднимала в своих историях сложные и серьезные вопросы. Вечный спор о том, может ли фантастика быть большой литературой, лично для меня всегда заканчивается на Ле Гуин. Да, может — вот вам пример. Не единственный, но очень яркий пример академичности, интеллекта, серьезности, значимости, влияния на литературный процесс.

«Время, занятое жизнью» (No time to spare — в оригинале) — это сборник лучших записей из блога Ле Гуин, который она вела, вдохновившись примером Жозе Сарамаго. Тонкие, лаконичные, полные ясности ума и широты взглядов, эти заметки раскрывают повседневность писательницы на закате жизни. Ле Гуин пишет обо всем: о старости, о времени, о своих котах, о критике, о — конечно — том самом споре вокруг фантастики, о писательстве, о смерти. Это восхитительный опыт соприкосновения с чужим интеллектом — интеллектом поразительной силы. Еще поразительнее то, как этот интеллект сохранился в таком возрасте (на момент написания блога Ле Гуин было уже за восемьдесят лет).

Читать «Время, занятое жизнью» местами больно, как всегда бывает с горькими истинами, которые не прячут за блестящими оберточками иллюзий. Но такова жизнь, и Ле Гуин — пример силы и мужества, которые нужны, чтобы прожить эту жизнь наилучшим из возможных способов.

Дмитрий Скирюк «Осенний лис»

Скирюка я читала в юности, когда небо было выше, трава зеленее, а для кроссовера с «Ведьмаком» автору было достаточно спросить устного разрешения у другого автора на конвенте. Но это было так давно, что я почти ничего не помнила, кроме того, что мне понравилось и что я прочитала несколько рассказов. И все.

А тут его переиздали. Красиво, без коллажированных плечистых бруталов на обложке. С прекрасным в своей искренности предисловием от автора, который просит помнить, что «Осенний лис» — работа юношеская, неотрефлексированная, а потому будет в ней много такого, что исправить уже нельзя. Да, это действительно не идеальный роман (или сборник последовательных рассказов?). Есть там и неуклюжие сцены, и слишком сентиментальные места, и туман неясности, словно бы автор для себя все решил, а рассказать читателю забыл. Сам догадается, не маленький.

В этом году, так получилось, у меня было несколько фантастических книг, написанных пять-десять лет назад. Это время чувствуется: сейчас так не пишут, правда, не в хорошем смысле. Так не выстраивают композицию. Таких героев не выбирают, им пора на покой. Такие мысли уже сто раз разжевали и выплюнули. Время безжалостно к массовой литературе. «Осенний лис» при всей своей ностальгичности показался мне вещью, которого проклятие времени не коснулось. Он чуть медленнее, медитативнее, чем современная фантастика, где-то наивнее, чем мог бы быть, напиши его сегодняшний юный и звонкий автор, но все равно чертовски хорош. До самого кончика хвоста.

Дарья Бобылева «Вьюрки»

Возвращаемся к вопросам высокой литературы и фантастического.

Вообще, «Вьюрки» вышли в серии «Самая страшная книга». Это серия русскоязычного хоррора, качество текстов там довольно неровное, бывает хорошо, бывает… не очень. Вот с «Вьюрками» получилось очень хорошо. Маленький дачный поселок оказывается отрезан от всего остального мира таинственной границей, за которую не получается выйти. А у кого получилось, тот назад сам собой не вернулся. Соседи — незадачливые городские жители, хронические дачники, благообразные старушки, нувориши и многодетные семьи — продолжают жить обычной дачной жизнью, собирать урожай, ссориться, мириться, ходить на рыбалку. Только вот что-то не то в воздухе, лето длится уже который месяц, а мир и люди вокруг меняются. И пропадают.

Хорошая завязка. Простая, но хорошая. На этой простой основе Бобылева создает целый мир, полный непонятных событий, хорошей деревенской жути, человеческих страхов и реакций на происходящее. Здесь есть и немного тоски о деревенском детстве, и чеховские почти идиллии, и пионерские страшилки, и психологизм, и кровища тоже будет. Немного, но хорошо.

И получается в итоге, что фантастическое у Бобылевой становится не самоцелью, а методом, той тенью, которая помогает выделить важное: что бы ни случилось, бойся не тварей из леса, а людей и самого себя. Как бы ни менялся мир, не теряй рассудка. Следи за собой, будь осторожен. Этот прием выводит «Вьюрков» за пределы жанра и серии, а дальше можно много говорить про великий талант наших издателей ставить хорошие книги не на то место, где им надо бы быть.

«Вьюрки» тематически продолжаются (или начинаются) «Ночным взглядом» — сборником рассказов, куда вошли старые вещи Бобылевой и что-то новое. И так получается, что оно тоже не про ужасы и тварей из темноты, а про людей. А ужасы и твари из темноты нужны для того, чтобы этих людей показать и важное из них вытащить.

Жанна Пояркова

писатель, автор подкаста Heresy Hub

Яцек Дукай «Идеальное несовершенство»

АСТ в серии «Звезды научной фантастики» открывает много ярких имен, но свежий перевод Дукая считаю самым значимым событием в 2019 для любителей твердой НФ. «Идеальное несовершенство» — спорный плод мощных амбиций польского научного фантаста, на своей родине давно достигшего всего. В его копилке 25 премий, каждый его роман сложен, а стремление разрабатывать куски собственного языка и выстраивать концепции, внимательно постигать которые должен сам читатель, делают его почти раздражающим. В этом романе Дукай (по его собственным словам) пытается убить космооперу масштабами задуманного, с чем справляется едва ли, но забыть войны с помощью создания кастомизированных вселенных с собственными физиками не получится. Персонажами и сюжетом Дукай привычно пренебрегает, увлекаясь философией существования в постсингулярности, но работа очень интересная — в том числе тем, что напоминает противоестественный гибрид Лема со Строссом.

АСТ активно переводит знаковых поляков, поэтому скоро мы увидим еще один роман Дукая на русском, а я надеюсь, что вскоре очередь дойдет и до эпического «Льда».

Джефф Вандермеер «Книга чудес»

Прекрасный арт-проект, в котором один из самых необычных дикарей new weird собрал всех своих друзей, чтобы рассказать, как создавать увлекательные истории. Снабженная огромным количеством сюрреалистических рисунков, книга не имеет ничего общего с унылыми учебниками литмастерства, а те схемы, которые Вандермеер приводит, он тут же оспаривает и осмеивает, показывая, что решение зависит от контекста. Достается всему, что любят недоучки и сухари — трехактной структуре, пути героя Кэмпбелла, унылому созданию персонажей и правилам развития сюжета. Для писателей книга будет полезнее: Вандермеер показывает изнутри, как пишет «Финча» он сам, — и этот взгляд на смену камеры полезнее тысячи советов. Самое же прекрасное в книге — это его «команда», близкие Вандермееру по духу художники и писатели, приведенные примеры из книг постмодернистов и даже сюрреалистов. Ходить по ссылкам после чтения достаточно простой книги можно столько же, сколько по приложению «Последних дней Нового Парижа» Мьевиля. А для тех, кому мало, у книги есть дополнительный слой на сайте книги в разделе Web Extras.

Чудесная вещь, в которой каждый человек, любящий делать что-то неординарное, найдет себе друга.

Марлон Джеймс «Черный леопард, рыжий волк»

fanzon в этом году просто наводнил рынок свежими и интересными премьерами — от «Мусорного прибоя» Цюфаня до отличной «Опиумной войны» Куанг, от философского Эриксона до свежего Аберкромби. Запросто можно составить топ года из одних его книг, да еще и прочитать все невозможно, поэтому выбрать всего три — настоящее испытание.

Однако перевод темного фэнтези Марлона Джеймса, лауреата Букера, решившего попробовать себя в жанре и полностью отбросить любые клише, — смелое и важное решение. Это певучая, грубая поэзия в рабовладельческом мире, где может произойти все, что угодно. В погоне за мальцом умелец разыскивать людей Следопыт пройдет через целую серию историй в истории и через жестокость, которая так абсурдна, что становится почти красивой. Архаичная, лишенная морализма логика делает роман очень привлекательным. В «Черном леопарде» Марлон Джеймс обрабатывает африканскую традицию рассказывать истории инструментами заслуженного и признанного автора культурного мэйнстрима, поэтому почитать такой эксперимент дорогого стоит.

Как бонус, не могу не отметить выход второй книги «Византийского квартета» Майкла Муркока, «Карфаген смеется». Сам выход такой вещи — большое событие, ведь это мало того, что неизвестный русскому читателю Муркок, так еще и с русским героем-монархистом Пятницким, отвязным вруном, кокаинистом и безумцем.

Александр Правилов

руководитель отдела маркетинга издательства «Азбука». Занимается продвижением фантастики, комиксов, манги

К сожалению, я не так много читаю фантастики, как мог бы и как хотелось. Так много выходит интересных книг и в других жанрах, никто не отменял и большую литературу, где слово «большая» — это не только смысловое наполнение, но и физические параметры. Водится за мной ещё и одна особенность: постоянно отвлекаюсь на новинки в жанрах мистики и хоррора — очень к таким книгам неравнодушен. Если говорить о чистой фантастике, то, пожалуй, за весь 2019 год ничто так не грело в ежедневных поездках в метро на работу и обратно, как следующие книги.

Сразу хочу оговориться, если кому-то мой выбор покажется странным, что помимо чтения второй моей отдушиной от работы является много лет аниме. Люблю и смотрю самые разные жанры, мне импонирует подача через анимацию самых разных тем, в том числе весьма взрослых. И все важные для меня новинки этого года напоминают мне аниме. Первая новинка — нарочитой шумностью и яркостью, вторая — кажущейся простотой и притчевостью (такое себе «Путешествие Кино», но по вертикали), третья передаёт привет вечной классике – Ghost in the Shell, Armitage и Bubblegum Crisis.

Николас Имс «Короли Жути» и «Кровавая Роза» (цикл «Сага») Как много в этом году я прочёл обличающих, скучающих, обвиняющих и насмехающихся отзывов о первой пробе пера в литературе для Николаса Имса. У каждого есть право на свою точку зрения, моё мнение о книгах Имса можно уложить в несколько слов: давно так не развлекало чтение и действие не было таким плотным. Меня редко какой из книг удаётся рассмешить, но при чтении первых двух книг цикла The Band я пару раз позволил себе рассмеяться. Конечно, пока рано говорить, что канадец Имс, как сообщал рекламный отзыв на обложке, сравнялся по эпичности с Мартином, а по юмору — с Пратчеттом, но встречают по одёжке, а провожают уже за личные качества. Читая о злоключениях банды наёмников (сначала — старшего поколения, в первой книге, затем — молодняка), я ни разу не поймал себя на мысли, что сравниваю это с фэнтези какого-то иного автора. Потому как и в жанре сложно уже старожилов чем-то удивить, и нарочитый уклон фэнтези в мрачный квазиреализм (это я о гримдарке так выразился) вряд ли сделал саги о мечах и магии ближе к чему-то большему, а вот завышенные ожидания — этого сколько угодно. Тогда как фэнтези была, есть и будет спасательным кругом для эскапистов, когда на время сбегаешь из бездушной реальности и от толпы в миры, где всё так же решают одиночки. И не более. Вот как делал в те дни, пока читал «Короли Жути» и «Кровавую Розу». В пересказе сюжета надобности не вижу — в Сети полно пространных и не очень рецензий. Тем более, сюжет достаточно прост и линеен и легко описывается одной фразой — как задание в RPG. Обе книги хороши не сюжетами и не героями даже, а деталями, которые действие и персонажей окружают. У меня давняя слабость к историям — как в кино, так и в литературе — где фоном или движущей силой служит музыка. И «Короли Жути» стали для меня аналогом «Ла-Ла-Ленд». Так же просто и красиво — о сложном. О подвигах, превращённых в шоу. О том, как нечто личное, выражаемое в мелодии струн души, легко превратить в стадионный проект. О героях, которые, как все нормальные люди, мечтают о спокойной жизни и домашнем уюте. О тех же героях, кто, если труба зовёт, молча снимают с гвоздя шлем и оружие. И о множестве других очень важных и крайне простых истин. И всё это ещё и выглядит как байопик о ветеранах рока, кого хитрый менеджер отправил на убийственные гастроли по территории, где монстров на квадратную милю больше, чем населения в Китае. Но монстры эти — как нарочитый демонизм Элиса Купера или сценический грим музыкантов Kiss. Убери всё это и что останется? Старая как мир длинная баллада с проникновенным проигрышем о семье, дружбе, верности, смелости, о связи отцов и детей. Во второй книге всё повторяется, только под немного иные ритмы — уже не классический хард-рок, а что-то ближе к симфоническому металлу с женским вокалом. Я с удовольствием прошёл оба уровня этого книжного квеста. За что-то большее он себя не выдаёт, но всё же хорошо, что однажды в ресторан, где работал выпускник театрального колледжа Николас Имс зашёл Себастьян де Кастелл и был столь любезен, что посоветовал расторопному работнику ресторана обратиться к своему литагенту.

Джосайя Бэнкрофт «Восхождение Сенлина» и «Рука Сфинкса» (цикл «Вавилонские книги») Вторая книга, точнее две первые книги цикла, тоже из числа тех, что были изданы «Азбукой» в этом году. Ещё одна фэнтези, в котором в едином порыве сплелись паропанк и притча о поиске человеком места в мире. Некий мир, в котором технологии сосредоточены вокруг и внутри одной исполинской башни, возвышающейся пальцем бога посреди огромной страны, которая по некоторым признакам напоминает Америку времён Дикого Запада — только с летающими кораблями и прочими техническими причудами. Принцип их работы, как и цель существования Башни, в какой-то момент даёт повод вспомнить о фильме «Сквозь снег». Зачин у истории простой. Сельский учитель Томас Сенлин со своей молодой женой отправился на медовый месяц в путешествие к Вавилонской Башне. В первые же часы, едва пара сошла с поезда, Мария, жена Томаса, несмотря на яркую примету, красный пробковый шлем, исчезает. Сенлин, как хороший муж, хотя и не ощущает в себе героического начала, отправляется на поиски. Не то, чтобы он жизни не чаял без Марии или без подвигов, просто так должен поступать всякий приличный человек. Подобное негероическое начало, как и главный герой, в первых главах создающий о себе впечатление как о человеке весьма скованном, хотя и умном, может отвлечь или увести неверными тропками читателя, привыкшего к героям с ярко выраженной полярностью. Сенлин всё выше взбирается по уровням Башни, вокруг него творятся всё более «чудесатые» вещи, но его по-прежнему больше волнуют хорошие манеры, чем возможность проявить себя. Более того, он может показаться ещё и простаком, кого любой может обвести вокруг пальца и склонить к авантюре. А за авантюры в мире Башни можно поплатиться свободой и даже жизнью. Вот своей «обычностью» Томас Сенлин и привлёк меня. Во-первых, его «серость» в некотором смысле не часть его образа, а дымовая завеса, за которой герой находится во всеоружии и готов задействовать свой потенциал, но не спешит это делать. Как не спешит раскрывать всех секретов и Башня. Во-вторых, всегда интересно наблюдать за тем, как поведёт себя в исключительных обстоятельствах самый обычный человек, не владеющий оружием и техниками выживания в экстремальных условиях. В-третьих, я – один из таких же простых людей, подобно Томасу Сенлину, и мои познания о мире в большинстве своём почерпнуты из книг. Так как ни разу не мечтал стать попаданцем, следуя заветам отечественной фантастики последних лет, история Сенлина куда приятнее. Особенно — в переводе Наталии Осояну. Есть ещё несколько пунктов, по которым мне безоговорочно понравилось то, что придумал и написал Бэнкрофт, но главный её плюс в том, что она, подобно уровням Башни, ведёт тебя, как читателя, от главы к главе всё выше. Не в каком-то там метафизическом плане, а реально от главы к главе книга увлекает всё больше, и то, что поначалу казалось незначительным, приобретает всё больший вес и смысл.

Нил Стивенсон «Лавина» Книга не новая, переиздание, но раз уж я раньше этот роман не читал, а вышел он в этом году, то почему бы и нет? Я очень люблю киберпанк и все его воплощения, включая аниме. Пересмотрено всё, что есть знакового в жанре в японской анимации. Великая радость переполняла меня, когда «Азбука» взялась за Уильяма Гибсона. При этом больше понравилась не классическая трилогия киберпространства, а более поздние и менее известные (незаслуженно, я считаю) трилогии – Моста и Синего муравья. Одна из любимых моих гибсоновских книг – «Идору». Квинтэссенция того, за что я люблю киберпанк в аниме. Это вступление поможет объяснить, почему среди десятка-другого прочитанных за минувший год фантастических книг я выделяю не самую новую. Я раньше не читал «Лавину», и только в этом году удалось это сделать. Возможно, что и к лучшему. Последнее издание романа было более десяти лет назад, когда я ещё не приобщился к Гибсону. Начинать любить киберпанк всё же лучше с произведений «первого в жанре». К тому же мне как раз хватило последних 10-12 лет на то, чтобы посмотреть всё важное аниме с элементами фантастики ближнего прицела, где технологии в прямом и переносном смысле подменяют человеческое начало, но не отменяют его. Лет пять назад, когда был переиздан Гибсон в серии «Звёзды мировой фантастики», я вполне созрел для текстов о том, что сейчас уже не кажется фантастическим, поэтому можно отвлечься от технической составляющей текста и сполна насладиться эстетикой. В чём сила Гибсона, так это в эстетике текста. Они у него настолько осязаемы, что словно не книгу читаешь, а ходишь по локациям в очках VR и с подключёнными к телу датчиками для полного погружения. Текстом Гибсон прописывает текстуры мира, в котором живут и действуют персонажи. Нечто подобное я испытал и от романа «Лавина» Стивенсона. Я с первой страницы визуализировал всё, что описывал автор в книге. И получалось не хуже, чем в спилберговской экранизации «Первому игроку приготовиться». К слову, очень по настроению книга похожа на фильм. За книгу-первоисточник для экранизации не скажу так же, потому как Клайна всё же не стоит ставить в один ряд с Гибсоном и со Стивенсоном. У «Лавины» много общего с «Нейромантом» Гибсона. На именно на уровне деталей, мгновенных ощущений, а не сюжета – всё же обе книги это чистый киберпанк. Начиная от цифрового наркотика «Лавины» (snow crush) у Стивенсона и «чёрного льда» у Гибсона, до богатых текстур. Оба автора одинаково хорошо умеют через текст подавать информацию на все органы чувств, создавая эффект брошенной за шиворот льдинки. Или электрического разряда. И всё же Стивенсон в чём-то оказался круче Гибсона, лично для меня. За всем этим пиршеством ощущений для всех рецепторов, за схватками на самурайских мечах и пролётами на парящей доске, за огромными скоростями и моментально сменяющимися локациями – в реальности и виртуальном мире есть кое-что ещё. Уважение вызывает огромнейшая эрудиция Стивенсона, создавшего из киберпанковского боевика философское полотно – о языковом вирусе, о Вавилоне, о религии, о сравнении религиозных обрядов и доктрин с программированием и машинным кодом. Сам текст романа в каком-то смысле вирус. Он надолго западает в память, а ощущения от стремительности жизни героев «Лавины» ещё какое-то время возвращаются отголосками во снах. Очень здорово, что «Эксмо» в этом году вспомнили о Стивенсоне. Для меня это точно был настоящий подарок.

Олеся Скопинская

ведущая Telegram-канала «Книжный лис»

Лю Цысинь «Шаровая молния»

В новом романе китайский писатель-фантаст и автор трилогии «Память о прошлом Земли» продолжает поднимать вопросы морали. Каждый из его героев пережил личную драму, связанную с шаровой молнией. Это таинственное и безжалостное явление подчинило себе их жизни. Лю Цысинь подробно описал всю цепочку научного открытия: от воодушевления и надежды, до провалов и сомнений в правильности пути.

Динамичная и захватывающая история, где мистика переплетается с военным шпионажем и секретными экспериментами в Сибири, подводит читателя и героев к неизбежному выбору: сохранить мир или попытаться заключить непредсказуемую силу в хрупкие рамки науки.

Алан Мур, Джейсен Берроуз «Провиденс»

«Провиденс» — это масштабное исследование творчества Говарда Лавкрафта, дань восхищения мистическим и пугающим мирам, скрытым от глаза общества. Путешествие журналиста по городам Новой Англии в поисках материала для книги об эзотерических верованиях чередуется с его дневниковыми записями. Но как они попали к читателю?

Все больше погружаясь в пучину иллюзий и безумства, исследуя тайные общества, которые повлияли на историю ранней Америки, герой перестает различать сон и реальность. А чудовищам, что застряли посередине, уже тесно в своих мирах.

Посвятите изучению этого фолианта несколько вечеров, чтобы проникнуться атмосферой эпохи, в которую творил Лавкрафт.

Иэн Макьюэн «Машины как я»

Альтернативная реальность. В 1980 году Алан Тьюринг создал искусственный интеллект и первые андроиды стали не только личными помощниками для человека, но и друзьями. Триумф гуманизма, очарование и удивление сопровождают взаимодействие с искусственными людьми. Поначалу.

Макьюэн написал очень завораживающий, скандальный и философский роман. Он тонко передает ту грань, когда любопытство сменяется страхом и крушением иллюзии контроля над вершиной технологического прогресса. Почему люди, которые не в силах управлять собственными желаниями, решили, что могут задавать приоритеты и моральные ценности искусственному интеллекту?

Постепенно роман-рассуждение превращается в детектив и острую драму. Так какое будущее нас ждет?

Дима Федорченко

администратор сообщества MustRead «ВКонтакте»

Ханну Райаниеми — «Страна Вечного Лета»

Новый роман финского автора, полюбившегося многим читателям после «Квантовой трилогии», — своего рода эксперимент, поскольку Ханну во многом сместил акценты: от масштабной постсингулярной космооперы, где дух захватывает от разворачивающихся событий, до истории, которая в основном построена на локальных конфликтах, со множеством скандалов, интриг, расследований.

В книге достаточно футуристических элементов: кристаллы, с помощью которых можно говорить с мёртвыми; Страна Вечного Лета, словно искаженное отражение нашей реальности; процедура слияния с Вечным Разумом или перехода в загробный мир; медиумы и тела-сосуды для мёртвых и многое другое. Но всё это служит по большей части антуражем и отходит на второй план. Автор аппелирует к противоборству двух сверхдержав, которые перемалывают жизни обычных людей, словно жернова — аналогия на наши реалии. И даже посмертие не способно избавить от этих манипуляций.

Роман необычный, странный, но читается с большим интересом. А детективный футуризм в таком интересном антураже выглядит очень притягательно.

Чайна Мьевиль — «Последние Дни Нового Парижа»

Книга-испытание и если вы не сведущи в искусстве, но желаете что-то почерпнуть, то вариант, предложенный Мьевилем, отлично подойдёт. Поскольку автор вплёл в историю достаточно мощный пласт отсылок к реальным деятелям и произведениям искусства. Из-за этого книгу иногда непросто читать, постоянно нужно смотреть примечания и пользоваться поисковиком, когда хочешь в полной мере понять написанное. Если вы ранее не были вовлечены в искусство, то погружение в эту многослойную историю будет непростым. Отдельное спасибо автору за такое грамотное испытание читательского терпения и скилла.

Это своего рода ода искусству. Автор апеллирует к тому, что любое проявление индивидуальности и творчества, даже в такой фантасмагорической и агрессивной форме, лучше скучной безыдейной обыденности. И если ранее вы были очень далеки от такого рода творчества, то после прочтение будете, как минимум, немного заинтересованы.

Живые олицетворения искусства, нацисты, творческая сторона личности фюрера, которая по большому счёту осталась за кадром. Книга, пропитанная сюрреализмом, фонтанирующая яркими образами, читайте в удовольствие, главное не захлебнитесь.

Рекомендации издания «Канобу»

Никита Казимиров

редактор новостей

«Последние дни Нового Парижа», Чайна Мьевиль

Чайна Мьевиль — безусловно выдающийся писатель-фантаст, чьи миры всегда бурлят жизнью и отличаются оригинальными идеями. Не зря свои произведения он называет «странной фантастикой». От автора «Вокзала потерянных снов» и «Города и Города» не стоило ожидать ничего ординарного. Но «Последние дни Нового Парижа» удивляют даже на фоне предыдущих достижений Мьевиля.

Ведь повесть о Париже, застрявшем в безумии Второй Мировой войны — это не просто первоклассная история с оригинальной идеей, заключающейся в превращении искусства в самое опасное оружие в мире (в прямом смысле). Согласитесь, не так часто в художественных произведениях Третий Рейх пытается победить при помощи демонов из Ада и оживших произведений искусства. Но даже продуманная структура произведения, обаятельные персонажи, живой язык повести и неожиданный поворот в конце меркнут, когда дело доходит до глубинной сути, которую Мьевиль заложил со всей своей постмодернистской любовью.

«Последние дни Нового Парижа» — это манифест всепоглощающей силы искусства, которой чужды человеческие представления о великом и низменном. Удивительно, как Мьевиль сумел поместить в относительно небольшую повесть столь огромную энергию, которая сочится с каждой страницы и к финалу усиливается многократно. Возможно, именно «Последние дни Нового Парижа» вдохнут в вас любовь к искусству в целом и к сюрреализму в частности. А если книга расширяет границы вашего сознания, то уже это признак величия.

Ибрагим Аль Сабахи

руководитель раздела «Книги и комиксы»

«Алые песнопения», Клайв Баркер

Для меня Клайв Баркер – это ностальгия по детству. Я помню 90-е, когда сосед притащил нам на видеокассетах фильмы «Восставший из ада», «Ночной народ» и «Повелитель иллюзий». Тогда я еще не знал, что Баркер писатель, а не просто режиссер хорроров. Об этом я узнал много лет спустя на предмете «Технология творческого процесса«, который вел писатель Александр Владимиров («Племя Каина»). Более десяти лет прошло, прежде чем я добрался до его книг. Так я смог познакомиться с первоисточниками фильмов и многими другими интересными произведениями. Мне не потребовалось много времени, чтобы прочитать все, что издали в России по Баркеру. И началось долгое ожидание его новых работ. Детскую книжку «Абарат» отказались продолжать, а «Алые песнопения» издали лишь 2019 году. Но ожидание того стоило.

Еще до начала чтения я слышал, что критика у книги очень средняя, а многие фанаты называют ее оскорбительным фанфиком. Ведь в центре сюжета главное создание в пантеоне монстров Баркера — Пинхед. Культовый иглоголовый злодей, который решил устроить переворот в преисподней при помощи запрещенной магии. Так получилось, что он решил втянуть в эту авантюру другого известного Баркеровского персонажа — оккультного детектива Гарри Д’Амура, фигурировавшего в фильме «Повелитель иллюзий» и рассказе «Последняя иллюзия», да и еще в паре произведений автора.

Стоит признать, что хоррора в книге не так много. В жуткой вступительной сцене смакуется жестокость и присутствует очень напряженная атмосфера, но далее произведение прыгает на рельсы приключенческой фантастики. Это может разочаровать тех, кто ждал атмосферы «Восставшего из ада», но я все еще впечатлен извращенной фантазией Баркера, который под конец превращает роман в нечто совершенно эпическое. Весь финальный замес в аду напоминает невероятно долгую и безумную экшен-сцену из какого-нибудь аниме про демонов, монстров и тому подобное. Не знаю почему, но в голове всплыла одна из полнометражек «Берсерка»(фильм III). Что-то схожее в атмосфере было.

В итоге книгой я остался доволен, но прекрасно понимаю тех, кому она не зашла.

Павел Чуйкин

редактор раздела «Технологии»

Стивен Кинг «Чужак»

Друзья, знакомые, коллеги, посетители тематических форумов и чатов, иногда пишут мне, что Кинг давно исписался, а лучшие его романы выходили больше 20 лет назад. Услышав такое я впадаю в бешенство и с пеной у рта доказываю обратное.

Сейчас объясню все спокойнее и без оскорблений, но суть вы уловите. Для меня Кинг — пожалуй, самый любимый писатель. При этом у него есть отвратные романы, которые невозможно читать («Томминокеры», «Ловец снов» и «Почти как бьюик»), или те, что даются с трудом и перерывами на другие книги («Оно», «Сияние», «Воспламеняющая взглядом», «Кристина»). Естественно, есть и такие, которые проглатываются за вечер/ночь или максимум день-два («Побег из шоушенка», «11.22.63», «Зеленая миля, «Мгла», «Мистер Мерседес»).

По творчеству Кинга видно развитие писательского ремесла и кропотливое оттачивание навыков. С героями, идеями и подачей, у него всегда все было хорошо, но язык страдал. В итоге, лучшие работы Мастера Ужасов написаны после аварии в 1999 году, когда Кинга сбила машина. И если до этого времени у писателя были вещи, которые мне не нравились, то написанное Кингом в новом тысячелетии — вершина его творчества.

Конечно же, в список достойных произведений мастера добавился и «Чужак». Это мрачное, жестокое, длинное, но увлекательное путешествие в мир человеческих страхов перед неизведанным, столкновением с чистым Злом, отчаянием и борьбой через не могу.

Неизвестное Нечто, чужак, копирует внешность людей, убивая других и подставляя случайных жертв. Однажды скопировали и Терри Мейтленда — достойного жителя городка Флинт-Сити, любимого мужа и отца, тренера молодежной бейсбольной команды по выходным и учителя английского языка в будни. Мужчину арестовывают на глазах у всего города по подозрению в зверской расправе над школьником. Но у полиции не все сходится — одни жители видели обвиняемого с жертвой и всего в крови, а другие утверждают, что в это же время он был с ними за сотни миль от места убийства. Постепенно дело обрастает все большими странностями, а к расследованию привлекают Холли Гибни — ту самую смелую девушку из частного агентства «Найдём и сохраним».

Если вы согласны с доводами выше, то обязательно обратите внимание на эту новинку — удовольствие от процесса и чистый кайф обеспечены. Если же нет, все равно прочтите. Это же новый роман Короля Ужасов. Такое пропускать нельзя.

Рекомендации издания «Гикстер»

Константин Буянов

главный редактор

«Гуркха и Властелин Вторника», Саад Хоссейни

Ориентальная фантастика никогда не была мне близка, но Саад Хоссейни убедил меня пересмотреть позицию. «Гуркха и Властелин вторника» стала самой быстро прочтённой книгой для меня в 2019 (и дело не в объёме).

Этим она обязана удивительным сочетанием самых разных концепций и идей. Книга рассказывает о приключениях джина в киберпанке мрачного будущего! Людьми управляет ИИ, в качестве платы им приходится сдавать свои тела для работы нано-машин, но числовые показатели держатся на уровне, которые помогает сохранять нужный уровень комфорта населения. Простая и для кого-то предсказуемая идея оборачивается смешной, но наукоёмкой в лучших традициях «твёрдой НФ». Стоит присмотреться к мелочам, которые скрывают за простым описанием необычные концепции и дискуссионные темы. Как ИИ реагирует на появление джина? Как объяснить способности джина, не нарушая стиль книги? Что произойдёт, когда две эти могущественные силы столкнутся друг с другом? Посыпав историю шутками, небольшой детективной историей и отвлечёнными рассуждениями сопричастных, Хоссейни выкатывает на редкость захватывающую книгу. Её чтение займёт пару часов, но удовольствия от неё через край.

Александр Анохин

редактор

«Инфернальный реквием», Петер Фехервари

В этом году вышла новая книга одного из самых необычных авторов Вселенной Warhammer 40,000 Петера Фехервари. Почти сразу она была издана на русском. Более-менее в одно время с ней я прочитал и «Магос» Дэна Абнетта, очередную серию знаменитых приключений Инквизиторов из мрачного будущего. И хотя я без тени сомнений готов рекомендовать «Магоса» любому поклоннику WH40k, но своей книгой года назову именно «Инфернальный реквием». В сверхэпическом мире «сорокотысячника» Фехервари сплетает свой собственный клубок ужасов и психологизма, со своими героями, антигероями и небанальными злодеями. «Инфернальный реквием» не только история загадочного проповедника, мятущейся Сестры Битвы и потрепанного отряда Имперской гвардии, чьи пути пересеклись на захолустной планетке, полной кинговских вайбов. Это ещё и узел, который ретроспективно связывает между собой все остальные книги Фехервари. «Реквием», по сути, один из немногих хорроров в Warhammer 40,000, играющий и с отвратительными монстрами, и с безумием, сомнениями, страхами персонажей. Благодаря уникальным стилю и подходу, можно не заметить, что это история из мира космодесантников и Хаоса, но все атрибуты Вселенной на месте. И это делает «Инфернальный реквием» Петера Фехервари особенно любопытным.

Семён Кравцов

автор

У светочи современной фантастики Питера Уоттса вышла новая книга, и в этот раз вероятность её издания на русском как-никогда близка к нулю. Хотя бы потому, что это сборник личных заметок и эссе, большую часть из которых можно прочитать в его блоге. Уоттс — человек с интересной судьбой и интересной точкой зрения на многие вопросы, и воспринимать его исключительно как автора фантастики — большое упущение. Критика полицейского произвола тут соседствует с размышлениями о потенциальных экологических апокалипсисах, а некрологи его домашних любимцев — с руганью в адрес Blade Runner 2049. В глазах Уоттса, «Заводной Апельсин» — величайшая книга жанра young adult, а вирус Зика мог бы спасти планету от перенаселения. И всё это подано с циничным юмором, агрессией и отсутствием веры в человечество, которой так славится проза Уоттса.

Если вам любопытно, что творится в голове у человека, написавшего «Ложную слепоту» — вот он ваш шанс.