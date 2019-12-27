Ежегодно мы подводим книжные итоги переводной и отечественной фантастики. Наши авторы и редакторы голосуют за лучшие книги года, и мы публикуем топ, на который рекомендуем обратить внимание всем поклонникам фантастики и фэнтези. В 2018 мы расширили этот список рекомендациями писателей, переводчиков, деятелей книжной индустрии и блогеров — и вы попросили продолжать эту традицию! 2019-й подходит к концу, а это значит, что пришло время опубликовать новые личные итоги. Почитайте эти рекомендации — может быть, найдёте что-нибудь для себя!

Это вторая часть материала — мы отправили много запросов, и будем публиковать рекомендации по мере поступления. Ответы в блоках расположены в алфавитном порядке.

Читайте также Известные писатели, переводчики и блогеры советуют лучшие книги 2019 года — часть 1 В центре внимания — многогранная НФ Яцека Дукая, возвращение Джо Аберкромби, романы с африканскими мотивами и многое другое.

Василий Владимирский

литературный критик, постоянный автор «Мира фантастики»

2019 год был богат фантастическими новинками — что называется, на любой вкус. Вышли «Рыночные силы» Ричарда Моргана, динамичная антиутопия, больше похожая на политический триллер, — и мозголомное «Идеальное несовершенство» Яцека Дукая. Первые две части «Вавилонских книг» Джосайи Бэнкрофта, «Восхождение Сенлина» и «Рука Сфинкса», второй и третий тома трилогии «Божественные города» Роберта Беннетта, «Город клинков» и «Город чудес» — не любитель многотомного фэнтези, но эти книги, на мой взгляд, выходят далеко за жанровые рамки. Появилась наконец вторая часть тетралогии Майкла Муркока о «полковнике Пьяте» «Карфаген смеется». «Под елочку» издатели порадовали «Выдохом», сборником Теда Чана, лучшего рассказчика в современной НФ, и долгожданной «Дорогой запустения» Йена Макдональда, его дебютным и, пожалуй, главным романом.

С отечественной фантастикой тоже все более или менее нормально, тьфу-тьфу-тьфу. Вышли «Вьюрки», «дачный хоррор» Дарьи Бобылёвой — только что книга удостоена литературной премии «Новые горизонты». Андрей Столяров, один из лидеров «четвертой волны», после большого перерыва выпустил новый философско-футурологический роман «Тёмные небеса». Состоялся официальный дебют Дмитрия Захарова — его «Средняя Эдда», по сути «альтернативная история» современной России, издан в серии «Актуальный роман» и уже вызвала немалый резонанс. Наталия Осояну фактически переписала начисто свою «Невесту ветра», первую часть трилогии «Дети Великого Шторма», продолжение этой авантюрной пиратской истории на подходе.

Печаталось немало любопытного нонфикшна — тут я бы отметил биографию Алана Мура «Магия слова», написанную Лансом Паркиным, и биографию Станислава Лема «Жизнь на другой земле» за авторством Войцеха Орлинского, сборники статей Урсулы Ле Гуин «Время, занятое жизнью» и Терри Пратчетта «Опечатки», остроумное исследование Дмитрия Хаустова «Джордж Оруэлл и политическая антропология» и дневники самого Оруэлла под редакцией Питера Дэвидсона, выпущенные «Альпиной нон-фикшн».

На особой полочке — «Провиденс», монументальный комикс Алана Мура. Формально — очередной оммаж Г. Ф. Лавкрафту, на самом деле — история о том, как наши взгляды и убеждения влияют на восприятие мира, формируют внутренний нарратив.

Это, разумеется, не исчерпывающий перечень важных и нужных книг — только то, что можно вспомнить сходу, особо не задумываясь.

Отдельно хотелось бы сказать об издании, которое здесь скорее всего не вспомнят — а напрасно. Критика остерегается называть «Седьмую функцию языка» француза Лорана Бине фантастическим романом, но если это традиционная реалистическая проза — киньте в меня камень. 1980-й год, расследование убийства (или гибели при подозрительных обстоятельствах) великого семиотика Ролана Барта, цвет французской, итальянской и американской философской мысли, Мишель Фуко, Жак Деррида, Умберто Эко, Джон Сёрл — с одной стороны. С другой — тайное общество, незримо правящее миром, магическая формула, позволяющая обрести власть над любым человеком, за которой охотятся парижские литературоведы, болгарские шпионы и агенты правительства. Бине играет одновременно на поле популярной и элитарной культуры, причем играет остроумно, вдохновенно и, что немаловажно, с равным уважением и к той, и к другой. Получилось, мне кажется, блестяще — ну, меньшего от лауреата Гонкуровской премии странно было бы ожидать.

Марина и Сергей Дяченко

писатели

Так вышло, что в 2019 году мы стали членами жюри конкурса, организованного благотворительным фондом «Система», и это оказалось для нас интересным опытом, прежде всего читательским. Мы хотим обратить внимание на сборник «Будущее время» по итогам конкурса — это рассказы в жанре научной фантастики, посвященные теме «дополненной личности». Особенно нам запомнился рассказ «Оптимум» Андрея Столярова, где мастерски смоделировано возможное (и пугающе близкое) будущее. Большое впечатление произвели рассказы «Веревка повешенного» Елены Клещенко (победительницы конкурса) и «Брат» Эльдара Сафина. Неизвестно, удастся ли масштабно «перезапустить» научную фантастику, открыть новые идеи и новых авторов — как это целеполагает фонд «Система», но такие попытки вызывают уважение.

Генри Лайон Олди

писатели

Роберт Джексон Беннетт: «Город чудес»

Третья, заключительная книга трилогии «Божественные города».

«Каких свершений, издевательств, каких мук я еще ожидал? Не знаю. Но я твердо верил, что не прошло время жестоких чудес» Станислав Лем, «Солярис»

Да, это натуральный остросюжетный боевик. Но книга в сущности повествует о битве, которая происходит в душе человека. О схватке с самим с собой. О том, как коверкает нас боль — физическая и душевная, от собственных мучений и от потерь близких людей. О мести, выжигающей человека изнутри, оставляя лишь черный пепел. О людях и богах, о тонкой грани, что отделяет одних от других. О том, куда ведет дорога, выстланная благими намерениями. О детях и родителях, их непростых взаимоотношениях, о лжи во спасение и убийственной правде.

О свободе воли, наконец.

Роман хорош: острый сюжет, бурные чувства, пища уму, оригинальные парадоксы. Впрочем, нельзя не отметить, что Беннет временами использует предсказуемые приемы, известные нам по тысяче боевиков. Вот местная Сара Коннор заводит одноглазого Терминатора в склад с оружием: выбирай! Вот мы видим схватку несгибаемого и неостановимого Т-800 — и жидко-текучего Т-1000, способного выращивать оружие из своего тела, бойца, которого пули могут лишь задержать, но не убить. А вот Терминатору вручают натуральный джедайский меч, против которого не устоят даже божественные творения…

Тем не менее «Город чудес» — книга серьезная, умная, драматичная, а главное, неоднозначная. В наиболее драматичных моментах — особенно в кульминации — автор находит свои, оригинальные и неожиданные решения. Тогда вся «боевиковая» шелуха слетает напрочь, и перед нами предстает обнаженный нерв, мощный накал страстей человеческих и нечеловеческих — и сложный, почти невозможный выбор, от которого зависят не только судьбы героев, но и судьба всего Мироздания.

Марлон Джеймс: «Чёрный Леопард, Рыжий Волк»

Африканская фэнтези от букеровского лауреата, выходца с Ямайки Марлона Джеймса вышла в первую очередь необычной, совершенно непохожей на привычные нам образцы этого литературного направления. Здесь вы не найдёте ни зловещих Чёрных Властелинов, ни адептов Света в сияющих доспехах, и даже у тех персонажей, что могут показаться воплощением сил Зла, в итоге найдутся свои мотивы, своя правда и своя цель, ради которой они творят своё черное колдовство и проливают чужую и свою кровь. И цель эта может оказаться вполне достойной, не имеющей ничего общего абсолютным злом, геноцидом или мировым господством

Бескрайние просторы загадочного и притягательного, напоённого жизнью и зловещей магией Чёрного Континента. Буш и джунгли, деревни и города, реки и пустыни. Мир живых и мир мёртвых. Люди и нелюди, оборотни-львы и оборотни-гиены, человек-леопард и человек-паук, сам превративший себя в чудовище. Демоны-крышеходцы омолузу, что способны передвигаться лишь по крышам и потолкам вниз головой, опасные и безжалостные. Духи и призраки. Крылатые монстры и странные дети. Мужчины и женщины, воины, короли и королевы, охотники и земледельцы, работорговцы и авантюристы, ведьмы и колдуны. И многие другие, живые и мёртвые.

Такого буйства причудливой фантазии, уходящей корнями в африканский фольклор и мифологию, такого обилия разнообразных рас и существ, такой тёмной древней магии, первобытной жестокости, необузданной звериной сексуальности, змеиного клубка запутанных интриг и странных взаимоотношений героев — всего этого вместе взятого мы, пожалуй, не встречали ещё ни в одной книге.

Повествование ведётся от лица главного героя Следопыта — человека с феноменальным нюхом и волчьим глазом, давно забывшего своё настоящее имя. И язык этого повествования под стать герою и его окружению: первобытная простота прекрасно уживается в нём с причудливой поэтичностью, жёсткость, доходящая до жестокости — с высокой лиричностью, грязная ругань с яркими, запоминающимися образами, скупость проявления чувств — с их подспудным бурлением в душе, бытовая болтовня — с сюрреалистическими, едва ли не дзэнскими диалогами. И как пикантная приправа ко всему этому экзотическому блюду — специфический юмор героя и автора, которым местами сдобрено это драматическое и даже в чём-то трагическое повествование.

Сюжет запутан и сложен. Одна история сменяет другую, её сменяет третья, четвёртая… Но далеко не все они заканчиваются, и временами оборванная на середине история обретает своё продолжение и новую жизнь в совсем другой сюжетной линии. Лишь ближе к середине книги становится окончательно ясно, что здесь всё взаимосвязано, всё не просто так. К середине повествования большинство линий наконец сливается в единое русло сюжета, странные намёки и недосказанности обретают свой истинный смысл, узел интриги завязывается всё туже, сюжет набирает обороты, и оторваться от книги уже практически невозможно.

О чём же эта книга на самом деле? О поиске. Но не только и не столько о поиске истины и пропавшего мальчика. Эта книга — о поиске настоящей цели и своего места в жизни, о поиске дружбы и любви, прощения и взаимопонимания.

О поиске себя.

Эдуард Веркин: «Каникулы что надо»

Эта повесть — косвенное продолжение замечательной повести Веркина «Звездолёт с перебитым крылом». Обе повести недавно были опубликованы под одной обложкой в издательстве «Эксмо».

В мире будущего всё слишком хорошо. Канули в прошлое войны, преступность, болезни, голод, дефицит чего бы то ни было, жестокость и насилие… И люди расслабились. Заскучали. Для многих из них жизнь — это скорее игра, в которой они сами изобретают себе надуманные проблемы и трудности, необременительные приключения и ненастоящие опасности. А те, кому этого недостаточно, ищут настоящих опасностей — в тех же космических полётах.

Всё меняется, когда в лесу троица приятелей натыкается на двух странных людей, которые ведут себя совсем не так, как все окружающие. Непонимание, недоумение, стресс, и, что называется, «разрыв шаблона». Это изрядная встряска для героев — и для читателя. Контраст с недавней безмятежностью — разительный. Веркин этого и добивался. Вся расслабленность и бесконфликтность заканчиваются, события развиваются стремительно и всё более драматично, выходя на пик неожиданной и трагической кульминации.

В повести явственно сквозят отсылки к «Попытке к бегству», «Полдню. XXII век» и некоторым другим книгам братьев Стругацких. И само общество Светлого Будущего, и ряд характерных замашек и хобби главных героев, и путаница с некоторыми реалиями прошлого в их головах, и лёгкая языковая стилизация — хотя язык у Веркина всё-таки свой, Веркинский, пусть слегка и стилизованный под язык Стругацких. И повесть вышла своя, самостоятельная — при всех очевидных аллюзиях и прозрачных отсылках.

Несмотря на затянутую первую часть, повесть получилась сильная и куда более жёсткая, чем можно было предположить поначалу.

Галина Юзефович

литературный критик

Павел Майка. Мир миров. М.: АСТ, 2019. Перевод И. Шевченко и Е. Шевченко.

Роман поляка Павла Майки балансирует на стыке захватывающего постапокалиптического романа-странствия и филологического капустника. И название, и, собственно, завязка отсылает к книге Герберта Уэллса «Война миров»: в версии Майки марсиане в самом деле прибыли на землю в точности так, как это описывается у Уэллса, однако дальше события развивались иначе. Дело в том, что инопланетное вторжение совпало с Первой мировой войной, и в силу этого все у захватчиков пошло не по плану. Для того, чтобы вернуть себе контроль над ситуацией, марсиане взорвали особую бомбу, пробуждающую к жизни и материализующую все фантомы коллективного бессознательного — и сами угодили в ловушку. Теперь они не могут покинуть Землю и вместе с выжившими землянами оказались лицом к лицу с разбушевавшейся нечистью самого разного пошиба — от литературных героев до ведьм, оборотней и упырей.

В этом фантасмагорическом сеттинге Майка разыгрывает трехчастную драму мести, одновременно каноничную и эмоционально убедительную. Бесхитростно увлекательный и отлично выстроенный, «Мир миров» Майки в то же время обладает еще одни важным свойством — выдающимся богатством и изощренностью культурных отсылок. В трудную минуту на помощь героям спешит крылатая конница пана Володыевского из одноименного романа Генрика Сенкевича, в Диком Поле им предстоит встреча с ожившими персонажами «Руслана и Людмилы», а толкиеновские аллюзии мирно уживаются с оруэлловскими, радуя не только любителей крепкого сюжета, но и поклонников изящной постмодернисткой игры.

Ричард Морган. Стальные останки. М.: АСТ, 2019. Перевод Н. Осояну.

Мы привыкли думать о Ричарде Моргане как об одном из крупнейших научных фантастов наших дней — тем интереснее будет познакомиться с иной гранью его творчества и посмотреть, как он работает в жанре фэнтези. Впрочем, назвать «Стальные останки» (первую часть трилогии «Страна, достойная своих героев») классической фэнтези будет не вполне справедливо: под тонким слоем фэнтези-антуража в ней присутствуют скрытые отсылки к техногенным факторам — более того, при желании в этом романе можно усмотреть связь с самым знаменитым циклом Моргана о Такеши Коваче.

И тем не менее, на внешнем уровне «Стальные останки» — это именно фэнтези, со всеми ее привычными атрибутами и сюжетными поворотами. Над миром, только оправившимся от разрушительного вторжения разумных ящеров, нависла новая угроза, и троица главных героев — рыцарь-изгой, чернокожая женщина-инженер и могучий варвар из северных краев — собирают силы для того, чтобы дать отпор всесильному врагу. Однако Морган относится к числу писателей, которым скучно соблюдать правила, поэтому привычную, едва ли не банальную жанровую оболочку он наполняет содержимым максимально неожиданным и экзотичным — в диапазоне от жестких гомосексуальных сцен до проявлений прямого божественного вмешательства и головоломных экскурсов в природу времени и пространства.