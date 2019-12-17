Писать про интересную фантастику, которая появится за рубежом на языке оригинала, довольно легко. Ведь зарубежные издательства анонсируют свои новинки заранее, как минимум за полгода, а в случае особо громких релизов и за год, — указывая даже точную дату выхода! Конечно, бывает и так, что анонсы пропадают впустую. То автор провалит дедлайн, то издатель из собственных соображений перенесет выход книги. Главная проблема касается как раз потенциальных бестселлеров. Вот и получается, что некоторые издания, которые вошли в этот список, мы уже анонсировали. А они возьми да и не выйди… Но сейчас, надеемся, эти книги все же появятся — сначала в оригинале, а затем и до выпуска в России дело дойдет.

Нил Гейман, The Seven Sisters («Семь сестёр»)

О продолжении «Никогде» Гейман заговорил еще два года назад, заявив, что если первая книга была посвящена проблемам «бездомных, брошенных, тех, кто оказался на обочине жизни», то во второй он расскажет о современном Лондоне.

В «Семи сестрах» Гейман решил сосредоточиться на влиянии иммигрантов на город, проблемах современной политики и, разумеется, на древних языческих культах. Собственно, Семь Сестер — это лондонский район, где находятся семь старых вязов, рассаженных кругом. С ними связано множество городских легенд: считается, что здесь было место поклонения язычников, существующее как минимум со времен Римской империи.

Об авторе Современники: Нил Гейман История одного из самых нестандартных авторов нестандартного фэнтези.

Скотт Линч, The Thorn of Emberlain («Шип Эмберлейна»)

Линч уже не раз обещал продолжение своей саги о «джентльменах-ублюдках», почти сравнявшись в глазах фанатов с Патриком Ротфуссом и Джорджем Мартином. Но, кажется, на этот раз роман действительно выйдет. Чтобы обнадежить своих читателей, автор даже выложил фото рукописи.

В одном из интервью Линч говорил, что «Шип Эмберлейна» отличается от остальных его книг, поскольку был задуман еще в начале нулевых — и, собственно, все остальные книги можно считать предысторией к этому роману. На сей раз Локк и Жан попытаются нажиться на разворачивающейся гражданской войне, и это не упростит им жизнь. А ведь Локки еще нужно разобраться со слухами о своем пиратском прошлом. Сражаться на войне, где сам не знаешь, кто прав, а кто нет, — это одно дело. Сражаться на войне, где не знаешь правду даже о себе самом, — совсем другое. Особенно если ты и с мечом-то никогда толком управляться не умел…

Сюзанна Кларк, Piranesi («Пиранези»)

Пятнадцать лет назад дебютный роман Сюзанны Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» стал всемирным бестселлером, по которому позже сняли сериал. С тех пор писательница не выпускала романов. И, когда все уже решили, что их не будет, стало известно, что готовится к выходу ее второй роман, а третий находится в работе.

Главным героем книги станет знаменитый «бумажный архитектор» и художник Джованни Пиранези, оказавший огромное влияние на сюрреалистов и представителей романтического стиля. Пиранези живет в водяном лабиринте, огромном Доме, где сотни, если не тысячи, комнат и коридоров, заключивших в себе океан. Время от времени к нему приходит его друг, занимающийся научным исследованием «Великого и Тайного Знания». Пиранези записывает его открытия в свой журнал, и «по мере того, как появляются доказательства, раскрывается ужасная тайна о другом человеке и, возможно, даже о другом мире за стенами Дома». Издатели обещают роман-головоломку с эмоциональной тайной в самой сердцевине.

Смотрите также В чём волшебство романа «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Как создавалась одна из главных фэнтезийных книг XXI века и почему её стоит читать и перечитывать. А также при чем здесь Толкин, Киплинг и Джейн Остин…

Уильям Гибсон, Agency («Агентство»)

Эту книгу фанаты ждали шесть лет. Одновременно приквел и продолжение «Периферийных устройств», роман посвящен альтернативной реальности, где выборы в США выиграла Хиллари Клинтон, а Брекзит провалился. Гибсон отложил выход книги в связи с победой Трампа, поскольку оригинальная рукопись была закончена до этого, а писатель хотел сделать роман максимально приближенным к нашей действительности.

События «Агентства» будут проходить в двух временных линиях. В нашем времени IT- специалистку Верити нанимают бета-тестером для нового устройства — цифрового ассистента, доступ к которому можно получить с помощью специальных очков. Евника — самообучающийся автономный искусственный интеллект, рядом с которой все современные ИИ выглядят дешевыми калькуляторами. Евника обладает разумом, а еще она из будущего. И у нее свои планы на Верити.

В двадцать втором столетии Уилф Недертон, уже знакомый нам по «Периферийным устройствам», продолжает свою работу среди плутократов и мародеров, переживающих постепенный апокалипсис, известный как «джекпот». А босс Уилфа наделен способностью видеть альтернативные варианты прошлого и подталкивать их в нужном ему направлении. Так Недертон получает задание вмешаться в события нашего времени — он должен помочь Верити и Евнике избежать апокалипсиса.

Смотрите также Уильям Гибсон. Отец киберпространства «Отец киберпанка» написал не одну книгу о хакерах, но практически не знаком с современными технологиями. Сквозная нить всех его произведений — противостояние системы и личности, технологии и культуры.

Джо Аберкромби, The Trouble With Peace («Проблемы с миром»)

Второй роман из цикла «Эпоха безумия», который сосредотачивается на молодом поколении героев и техническом прогрессе в мире, выйдет где-то в сентябре 2020-го. Недавно писатель рассказал, закончил вносить правки в рукопись и уже отправил её в издательство.

Во второй книге приключения новых героев продолжатся. Зная Аберкромби, светлого будущего для них можно не ждать. Зато в чёрном юморе и потоках крови недостатка точно не будет.

Аберкромби читает отрывок из новой книги

Брендон Сандерсон, четвёртый том из «Архива Буресвета»

Издательство уже анонсировало продолжение «Архива Буресвета» — ноябрь 2020-го. Сандерсон обещает, что в этой части будет «одна из основополагающих сцен цикла», которую он задумал с самого начала». Писатель добавляет, что речь о первой большой сцене, которую он считает самой любимой.

Конфликт в Рошаре перешёл на новый уровень — в конце третьего тома герои столкнулись с Враждой, своим заклятым врагом, нос к носу, и едва выжили после встречи с Осколком. Теперь жителям мира придётся искать способ одолеть всемогущее существо, одним махом заставляющее повиноваться тысячи солдат. В четвёртой книге Сандерсон планирует вывести на передний план народ паршенди, и линия флэшбеков будет разделения на воспоминания Эшонай и воспоминания Венли.

Черновое название — «Ритмы войны».

Н. К. Джемисин, The City We Became («Город, которым мы стали»)

Одна из самых громких писательниц десятилетия возвращается с городским фэнтези. Роман станет расширением доступного на сайте tor.com рассказа The City Born Great. Представьте, что Нью-Йорк ожил — в буквальном смысле: теперь он обладает разумом и способностью к действиям. Но в городе завелись опасные пришельцы из другого измерения, пытающиеся магическим образом реконструировать города. Нью-Йорку приходится выбрать пять защитников, которые будут за него сражаться.

Проблема в том, что люди не очень-то понимают язык городов и не в курсе, что теперь они избранные защитники. Впрочем, когда их начинают атаковать кабинки туалетов, бассейны на дворе превращаются в порталы в страну чудовищ, а движение на трассе трансформируется в огромного монстра с щупальцами, герои начинают понимать: что-то в мире идет не так.

Что ещё писала Джемисин Н. К. Джемисин «Пятое время года»: мрачная история о великой зиме В мире, где каждый день может обернуться долгой зимой, люди всегда готовы к испытаниям. Но нынешняя зима будет длиться не месяцы, не годы и даже не десятки лет, а много дольше…

Джаспер Ффорде, The Constant Rabbit («Постоянный кролик»)

По определению самого автора, «Постоянный кролик» — это смесь «Района № 9» и «Обитателей холмов». Это отдельный роман, не привязанный ни к одному из циклов Ффорде. Автор написал его в качестве реакции на текущую политическую ситуацию в Британии, но сделал это в собственном неповторимом стиле.

Питер Кнокс спокойно живет в небольшой деревушке, претендующей на премию «Лучший деревенский сад года». Однако мирной жизни приходит конец, когда в один из домов заселяются Док и Констанс Кролики. Местные, многие из которых состоят в политической партии «Соединенное королевство против кроличьей популяции», очень осложняют работу Питера, служащего Наблюдателем за Кроликами. И тем самым заставляют его занять новую позицию: из убежденного лепорифоба он превращается в активного сторонника дружелюбной и мирной популяции антропоморфных кроликов в Британии.

Об авторе Летописец Книгомирья: жизнь и творчество Джаспера Ффорде Статья о жизни и творчестве английского писателя Джаспера Ффорде, автора циклов юмористической фантастики «Четверг Нонетот» и «Отдел сказочных преступлений», а также подросткового фэнтези «Последняя охотница на драконов».

Леви Тидхар, By Force Alone («Только силой»)

Израильтянин Леви Тидхар, автор «Центральной станции», продолжает экспериментировать с жанрами. Попробовав свои силы в фантастических триллерах, научной фантастике и стимпанке, он обратил взгляд в сторону эпического фэнтези. И, решив не мелочиться, сразу взялся за артуриану.

Когда мы думаем о Мерлине, мы представляем себе благообразного дедушку с пушистой бородой. Артур? Мужественный рыцарь в сияющих доспехах. Экскалибур? Меч мечей, дающийся в руки только по-настоящему благородному человеку. Но что, если Артур был обычным бандитом, попавшим в услужение древнему паразиту по имени Мерлин? Что, если Экскалибур ему всучил продавец на черном рынке? И давайте даже не начинать по поводу Святого Грааля. В конце концов, все мы слышали о пришельцах и радиации.

Хуже всего то, что сражаться Артуру придется не с коварными драконами и хитроумными фэйри — Британия охвачена войной, в которой участвуют десятки кланов англов, саксов и ютов. Кто-то должен положить ей конец — и сделать это можно только силой.

Адриан Чайковски, The Doors of Eden («Двери рая»)

Адриан Чайковски — арахнофил и обладатель премии Артура Кларка — в новой книге опять обращается к теме эволюции и вопросу «что, если?». Однако на этот раз речь не о колонизации новых планет, как в «Детях времени» (кстати, в начале 2020-го эта знаменитая космическая эпопея выйдет и у нас).

После атаки на физика Кей Амалу Кхана, работающую на государство, следователь МИ5 Джулиан Сабре начинает расследование, сталкивающее его с таинственными, непонятно на кого работающими шпионами, которые, похоже, даже не люди. Исследования Кхан, посвященные параллельным измерениям, кому-то мешают. И становятся очень актуальными, когда она выясняет, что между нашим миром и множеством других образуются трещины. Параллельные Земли с чудовищными обитателями ждут с нетерпением, когда трещины расширятся до нужных для вторжения размеров. А они увеличиваются каждый день.

Роберт Джексон Беннетт, Shorefall

Роберт Джексон Беннетт продолжает свой цикл фэнтезийного киберпанка вторым романом с плохо переводимым названием. В первой книге «Заводская слобода» Беннетт показал, что умеет создавать повествование, почти полностью состоящее из экшена. В мире, где магия программируется писцами с помощью специальных рун, компании, получившие доступ к самым полным компендиумам заклинаний, обладают почти ничем не ограниченной властью. Группа революционеров бросает вызов одной из таких компаний и в результате основывает собственную.

Во второй книге приключения друзей продолжаются, но теперь им придется столкнуться с конкуренцией со стороны другой могущественной организации. Та желает захватить «освободившуюся» нишу и готова на все, чтобы раздавить Заводскую слободу. Впрочем, вскоре конкуренты поймут, что у них есть собственные, куда более серьезные проблемы — древний иерофант, могущественный маг из прошлого, который тоже заинтересован в Слободе. И с ним нужно справиться до того, как он сравняет с землей весь город.

Юн Ха Ли, Phoenix Extravagant («Причудливый феникс»)

На этот раз автор необычной космической фантастики решил обратиться к своим корням и написал фэнтези о стране, сильно напоминающей Корею. Впрочем, фэнтези у Юн Ха Ли ожидается довольно нестандартное. Здесь подозрительно похожая на Японию страна оккупирует фэнтезийную Корею. С помощью специальных роботов, запрограммированных магическими красками, она контролирует местное население. Главный герой неопределенного пола — художник, сотрудничающий с врагом, — узнает ужасную тайну о роботах и вступает в союз с механическим драконом, чтобы свергнуть колониальное правительство.

Стивен Кинг, If It Bleeds («Если кровоточит»)

Самый ожидаемый сборник

Стивен Кинг выпустит сборник из четырех повестей. Подробностей о его содержимом немного, но стало известно, что в одной повести появится Холли Гибни из «Мистера Мерседеса» и «Чужака», а значит, нас ждет своего рода продолжение этого цикла мистических детективов.

Джин Вулф, Interlibrary Loan («Межбиблиотечный абонемент»)

Посмертный роман классика

Новый роман одного из гигантов американской фантастики Джина Вулфа выходит, увы, посмертно. Даже несмотря на то, что последние работы Вулфа были заметно слабее лучших его произведений, на фоне основного потока книг они выглядели недосягаемыми вершинами. Interlibrary Loan («Межбиблиотечный абонемент») — продолжение «Заемного человека» о сыщике Эрне А. Смите. Это клон, который с точки зрения закона не является человеком, и в его память загружена личность автора детективов из XX столетия.