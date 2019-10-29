Роберт Джексон Беннетт «Город чудес»

После событий в Вуртьястане прошло тринадцать лет, в течение которых Сигруд йе Харквальдссон скрывался вдали от цивилизации. Но теперь он вынужден вернуться в строй — сначала ради мести, а затем для спасения человечества от сильного и опасного врага, который жаждет стать новым Божеством…

Robert Jackson Bennett

City of Miracles

Роман

Жанр: мифологическое фэнтези

Выход оригинала: 2017

Художник: М. Емельянов

Переводчик: Н. Осояну

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Шедевры фэнтези»

640 стр., 2500 экз.

«Божественные города», часть 3

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На первый взгляд, «Город чудес» выстроен так же, как и два первых романа трилогии. Снова перед нами расследование загадочного убийства, и снова на первый план выдвигается новый герой. Шару Комайд («Город лестниц») и Турин Мулагеш («Город клинков») в роли детектива сменяет один из самых интересных персонажей трилогии — Сигруд, превратившийся в изгоя из-за бойни, которую учинил в крепости Вуртьястана после нелепой гибели своей дочери Сигню. Старые знакомые на страницах книги тоже появятся: Турин Мулагеш успела сделать политическую карьеру, а Шара… впрочем, не будем уподобляться авторам англоязычной аннотации, начиная рецензию со спойлера. Тем более что с Шарой по ходу действия всё окажется совсем не так просто.

Однако, в отличие от предыдущих книг, «Город чудес» — не детектив и не политический триллер, хотя поначалу притворяется то тем, то другим. Сюжет расследования исчерпывает себя за треть книги. Но к этому времени читатель уже захвачен в плен и не в силах оторваться: Беннетт отлично умеет выстраивать сюжет и выдерживать ритм повествования, чередуя головокружительный экшен с вдумчивыми беседами персонажей, где нет лишних реплик и ненужной информации. Кстати, если вы успели подзабыть первый роман трилогии, «Город лестниц», то по возможности освежите его в памяти. Многие ружья, стреляющие в финальной книге цикла, оказывается, были развешаны ещё в первой, — и мы даже не догадывались, что это ружья.

«Город чудес» подводит итоги трилогии «Божественные города» и одновременно превращает её в нечто большее. Оказывается, это вовсе не история о том, как мифологию замещает технология, а на смену богам приходят пар и электричество. Да, «сумерки богов» постепенно сгущаются на протяжении всей трилогии, мир наполняется техническими чудесами, — но и магия не желает уходить, как с ней ни прощайся. Способность менять реальность, которой некогда владели божества, досталась их детям — именно они оказываются в центре сюжета «Города чудес», и они же едва не доводят мир до апокалипсиса. Но это волшебство, кажется, уже никуда не денется, поэтому финал цикла кажется скорее открытым, а мир Континента и Сайпура явно напрашивается как минимум ещё на одну трилогию.

Мир «Божественных городов» интересен не только своей метафизической «изнанкой», но и живыми, вызывающими сочувствие персонажами

Сигруд йе Харквальдссон, лишённый титула принц дрейлингов (в мире Беннетта это народ наподобие викингов), кажется, всегда был любимым героем автора. Разумеется, мы догадывались, что эта жестокая и эффективная машина для убийства, пробивающая стены голыми руками, на самом деле способна на глубокие чувства и явно что-то таит в своём тёмном прошлом, — инцидент в Вуртьястане из «Города клинков» нам это уже демонстрировал.

В «Городе чудес» внутреннему миру и переживаниям Сигруда уделено немало страниц. Заодно мы узнаем секрет его неуязвимости (непобедимым терминатором автор его сделал не просто так). Сигруд — страдающий человек, который день и ночь живёт со всепоглощающим чувством вины. В романе он не только крошит в капусту орды противников, но и предпринимает попытки хоть что-то исправить в собственном прошлом — например, взять под крыло приёмную дочь Шары, загадочную девочку Татьяну (Тати) Комайд. А ещё, конечно, только такой человек, которому нечего терять по эту сторону реальности, может сыграть решающую роль в несостоявшемся армагеддоне.

Опытные читатели справедливо могут заметить, что сюжетный ход «суровый вояка опекает подростка с необычными способностями» уж точно не Беннетт придумал, а мир нынче спасают в каждом первом супергеройском кино. Но талант автора в том и состоит, чтобы сделать книгу яркой и увлекательной вопреки всем штампам. В «Божественных городах» фэнтезийный пафос и сентиментальность мастерски уравновешены суровой реалистичностью, психологичностью и грубоватым юмором. Потому-то эту трилогию не только интересно читать, но и спустя некоторое время хочется перечитывать.

Итог: не идеальное, но достойное завершение эпической истории о сложных отношениях богов и людей.

Волшебники и шпионы В одном интервью Беннетт назвал два источника вдохновения для «Божественных городов». Первый — неожиданный: «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Сюзанны Кларк. Роман про английских волшебников научил автора тому, насколько важен для хорошего фэнтези живой, детально продуманный мир. Второй более очевиден: это шпионские романы Джона Ле Карре, наполненные интригами, лихим экшеном и персонажами с двойным, а то и тройным дном.

— Жить с ненавистью,— говорит Сигруд,— это всё равно что хватать горячие угли, чтобы бросить их в того, кого считаешь врагом. Кто из вас сильнее обожжётся?

— Цитируешь Олвос,— констатирует Тати.

— Хм. Я считал, это придумала Шара.

— Нет. Это была Олвос.

— Ну и ладно. Когда ты перестанешь хвататься за угли, Тати?

Девушка пристально глядит на город.

— Не знаю. Иногда они единственное, что меня согревает.