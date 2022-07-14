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    #героическое фэнтези #польская фантастика #тёмное фэнтези

    Яцек Пекара «Меч ангелов. Ловцы душ». Кульминация без финала

    14 июля 2022
    Борис Невский
    14.07.2022
    22342
    4 минуты на чтение
    #героическое фэнтези #польская фантастика #тёмное фэнтези

    Инквизитор Мордимер Маддердин продолжает своё плавание по бурным волнам океана житейского. Свежие враги (много), редкие союзники и большая платонические любовь (одна-единственная). И главное, несколько ответов на долгосрочные загадки, дополненные порцией очередных мрачных тайн. А ещё именно Мордимер, похоже, может стать ключевой фигурой «дивного нового времени», которое вот-вот захлестнёт альтернативную Европу потоками огня и крови…

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2021 4
    Яцек Пекара «Ловцы душ» 

    Jacek Piekara
    Miecz aniołów. Łowcy dusz
    Сборники
    Жанр: тёмное фэнтези
    Выход оригинала: 2004, 2006
    Художник: Пётр Цеслиньский
    Переводчик: С. Легеза
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021, 2022
    Серия: «Fanzon. Я инквизитор. Премиальное темное фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 18+
    480 с., 5000 экз. + 448 с., 4000 экз.
    «Мордимер Маддердин», части 3 и 4
    Похоже на:
    Анджей Сапковский, цикл «Ведьмак»
    Надежда Попова, цикл «Конгрегация»

    Ещё два сборника повестей Яцека Пекары из «инквизиторского» цикла достаточно сильно отличаются друг от друга.

    Один из них, «Меч ангелов», примерно укладывается в ту же схему, что и предыдущие два тома, — суровый и умеренно честный инквизитор расследует разные происшествия, сталкиваясь то с кознями нечистой силы, то с интригами дворян и церковников. В сборник на сей раз входит пять повестей, причём в некоторых из них проглядываются отсылки к намечающемуся сквозному сюжету. Правда, это по-прежнему лишь лёгкие намёки, зачастую малоочевидные. Из важных моментов — рассказ о визите Мордимера в отдалённый монастырь Амшилас, где таится множество важных секретов как Святого Официума, так и всего христианского мира в целом. Но самый главныйтекст сборника — это титульная повесть «Меч ангелов», под занавес которой читатель получает мощный вброс очень важной для всего цикла информации. Стоит отметить и авторское послесловие, где Яцек Пекара последовательно отвечает на ряд вопросов о форме и содержании цикла, каковые могли возникнуть у внимательного читателя.

    А вот сборник «Ловцы душ» явно выбивается из ряда аналогичных томов. Точнее, три повести из четырёх вроде бы вполне обычны для цикла о приключениях инквизитора — хотя информации, дополняющей прежние события, в них уже немало. Особенно интересна небольшая повесть «Змей и Голубка. Возвращение», где мы узнаём больше о вампирах и сошествии Иисуса с креста. Ну и эмоциональный момент здесь неожиданный и сильный.

    Но самое главное — финальная повесть сборника, «Вожди слепых», полностью отличается от всех прежних историй про Мордимера Маддердина. От формы до содержания. Никакого расследования и авантюрного квеста, зато очень много политики, войны и просто тонна сведений о самых разных аспектах мира, его прошлого, настоящего и вероятного будущего.

    И вот здесь читатель оказывается в своеобразном тупике. Дело в том, что прямого продолжения приключений Мордимера Маддердина пока нет, даже на польском. Заключительный для всего цикла роман «Чёрная смерть» Пекара ещё не написал, не озвучены даже ориентировочные сроки его появления. От этого после прочтения «Вождей слепых» возникает некое разочарование. Ведь только-только цикл достиг кульминации, впереди должно быть так много интересного, но увы… Ждите у моря погоды.

    Остаётся только надеяться, что Яцек Пекара не похож на Джорджа Мартина и не заставит читателей излишне долго томиться в состоянии неопределённости. Конечно, возможно, на русском ещё появятся приквелы и вбоквелы серии, коих в достатке, хотя это всё равно немного не то.

    Итог: оба сборника как минимум не уступают предыдущим томам цикла, а в ряде моментов даже превосходят их. Мордимер Маддердин становится всё более человечным и притягательным, мир наполняется полнокровным содержанием, события начинают набирать скорость — автору осталось лишь не накосячить под занавес.

    Инквизитор и другие

    Цикл об инквизиторе довольно пёстрый. Кроме четырёх уже опубликованных у нас сборников основной линии и ненаписанного финального тома, в серию входит пять романов и шесть сборников. Большинство повествуют либо о детстве и юности самого Мордимера Маддердина, либо о близких ему людях вроде матери и наставника. Ещё несколько текстов — своеобразные вбоквелы, действие которых связано с персонажами основной линии. Помимо этого, Пекара обещает ещё три книги серии — завершающий всю историю вышеупомянутый роман «Чёрная смерть», ещё один сборник вбоквелов и глобальный приквел о ключевой точке расхождения в истории, связанной с появлением Христа Воинственного.

    Я искоса глянул на барона Таубера и отметил, что тот закусил губу столь сильно, что по подбородку потекла струйка крови. Это меня позабавило, и я подумал: когда же дворяне усвоят, что атака тяжелой кавалерии на чужой территории против лучников и копейщиков с пикинерами — не лучшая идея.
    Особенно когда они сражаются против обученного войска под командованием опытных командиров, а не против наскоро собранной голытьбы. Оглянулся и заметил, что на горизонте наконец-то появилась темная линия императорской пехоты. Но — слишком далеко.

    повесть «Вожди слепых» (сборник «Ловцы душ»)

    Яцек Пекара «Ловцы душ» 
    Яцек Пекара «Меч ангелов. Ловцы душ»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам цикла и просто хорошего тёмного фэнтези — обязательно.
    Удачно
    много новых сведений о мире
    задатки общего сюжета
    раскрытие характера героя
    запутанные интриги
    Неудачно
    неизвестно, когда появится продолжение
    8
    хорошо

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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