Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021

В преддверии лета (поры отпусков!) издатели расстарались — анонсировано немало книг по-настоящему звёздных авторов. Особенно радуют продолжения популярных циклов Сергея Лукьяненко, Веры Камши, Вадима Панова, Аластера Рейнольдса, Р. Скотта Бэккера и Гарта Никса. Здесь и начальные тома новых серий, и внецикловые романы, и сборники разноформатных произведений. Рассказываем о самых любопытных новинках месяца.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах»

В течение 65 миллионов лет экипаж звездолёта «Эриофора» выполняет миссию по строительству порталов, чтобы упростить космическую экспансию человечества. Кораблём управляет ИИ. Раз в несколько тысяч лет он будит строительную бригаду — формирует её состав, произвольно выбирая людей из 30 тысяч членов экипажа. Сандей Азмандин просыпается чаще других и считает, что искин замыслил недоброе. Она и ещё несколько человек готовят мятеж против электронного диктатора. Но как это сделать, если горстка потенциальных союзников с каждой сменой другая? И как утаить свои намерения от врага, который никогда не спит, всё видит и всё слышит?

Что нас ждёт: роман и три рассказа из цикла «Подсолнухи», действие которого происходит в далёком будущем.

Аластер Рейнольдс «Черные паруса»

Сёстры Адрана и Фура Несс наконец вместе, но их характеры и стремления в корне изменились. Мечтавшую о приключениях Адрану после рабства у пиратов тянет к домашней жизни, а вот спокойная Фура готова рисковать ради сокровищ.

Что нас ждёт: второй роман цикла космической оперы «Мстительница», который всё больше смахивает на классические истории о пиратах.

Лю Цысинь «Блуждающая Земля»

В этот сборник входят произведения, связанные с космосом, причём половина из них получила китайскую премию «Галактика». Заглавная повесть «Блуждающая Земля» посвящена спасению нашей планеты — её перемещению к новому солнцу. На основе повести был снят китайский блокбастер, собравший в прокате около 700 миллионов долларов.

Что нас ждёт: сборник самого популярного китайского фантаста, куда входит две повести и восемь рассказов. Ранее на русском выходил только один, «Забота о Боге» (кстати, на страницах нашего журнала).

Сергей Лукьяненко «Предел»

Вырвавшись из альтернативной реальности, команда звездолёта Соглашения «Твен» пытается предотвратить гибель обитаемой планеты. Однако вне зависимости от их локального успеха все развитые цивилизации будут в опасности. На сей раз угроза нависла над одним из членов Соглашения — загадочной цивилизацией Ракс…

Что нас ждёт: второй роман цикла космической фантастики «Соглашение».

Вадим Панов «Не видя звёзд»

Благородному Помпилио не сидится на месте — даже с молодой женой. Знаменитый путешественник готов принять участие в экспедиции на загадочную планету Мартину, где некогда погибла партия известных космических исследователей. Попав в ловушку, Помпилио может рассчитывать только на себя и свою команду…

Что нас ждёт: восьмой роман цикла космического стимпанка «Герметикон», который грозит стать бесконечным.

ФЭНТЕЗИ

Генри Лайон Олди «Золотой Лук. Книга 1. Если герой приходит»

В богатом городе Эфире живёт сын местного правителя, маленький Гиппоной, которого позже узнают под именем Беллерофонта — Метателя-Убийцы. В Эфире также сойдутся пути разных людей, нелюдей и даже богов. От мудрой Афины и неукротимого Посейдона до ужасной Химеры и крылатого Пегаса.

Что нас ждёт: новая книга знаменитого дуэта из условной древнегреческой серии, основанной на античной мифологии.

Р. Скотт Бэккер «Великая Ордалия»

Великая Ордалия продолжает наступление на север. Однако припасы армии подходят к концу, и воинам приходится есть мясо убитых шранков, что может привести к неожиданным последствиям…

Что нас ждёт: третий роман тетралогии «Аспект-Император» из масштабного цикла тёмного фэнтези «Второй Апокалипсис».

Вера Камша «Ветер и вечность. Предвещает погоню»

Изрядная часть смуты на континенте улеглась, хотя войны ещё бушуют. Впрочем, героям нужно держать ухо востро. А пока есть время на передышку, можно заняться частными делами. Например, навестить родовое поместье, разгадать древнюю тайну, жениться… Политические и любовные страсти охватывают уцелевших персонажей. А скоро весна — что она сулит?

Что нас ждёт: первая часть четвёртой книги третьего тома пятого романа цикла «Отблески Этерны», вроде бы уже начало конца этой чрезмерно разросшейся фэнтезийной эпопеи.

Йон Колфер «Последний дракон»

В былые времена Виверн летал в небесах и наводил ужас на людишек — теперь он прячется от туристов в болотах Луизианы. Он последний в своём роде, последний дракон. Так вышло, что на Верна (так он теперь себя называет) набрёл местный пацан Эверетт Моро по прозвищу Пшик. Сначала дракон собирался убить мальчишку, однако затем взял его к себе на службу…

Что нас ждёт: внецикловый роман от автора «Артемиса Фаула». Причём это, пожалуй, лучшая книга Колфера, написанная в стиле Элмора Леонарда.

Адам Пшехшта «Губернатор»

Первая мировая война. Варшаву занимает германская армия, которой вынужден оказывать услуги алхимик Олаф Рудницкий. В магических анклавах появляются опасные существа, носящие имена падших ангелов. Ими интересуется русская разведка — потому пути давних товарищей Рудницкого и Самарина пересекаются вновь, вот только идут они под разными флагами.

Что нас ждёт: второй роман цикла польского писателя Materia Prima об альтернативно-магическом мире.

МИСТИКА И ХОРРОР

Ник Каттер «Отряд»

Пятеро бойскаутов и их командир, врач Тим Риггс, отправляются на островок

Фальстаф, чтобы провести выходные в дикой местности. Однако на остров попадает незнакомый мужчина, который страдает от странного недуга. Вскоре выясняется, что эта болезнь связана с опасными генетическими экспериментами.

Что нас ждёт: внецикловый роман, написанный канадским писателем Крейгом Дэвидсоном под псевдонимом Ник Каттер. В 2015 году роман получил премию имени Джеймса Герберта за лучший хоррор.

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Стюарт Тёртон «Дьявол и тёмная вода»

1634 год, караван судов Ост-Индской компании отплывает из Батавии в Голландию. На флагмане флотилии находится генерал-губернатор Ян Хаан, которого на родине ждёт тёплое местечко среди самых влиятельных людей. Губернатора сопровождают семья и свита, а также важный узник Сэмюэль Пипс, известный как лучший сыщик христианского мира. Ему найдётся работа, ведь на корабле начинает твориться настоящая дьявольщина…

Что нас ждёт: внецикловый мистический детектив с элементами альтернативной истории (в нашей реальности Пипсу в 1634-м едва минуло годик, да и сыщиком он не был — только судьёй).

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Гарт Никс «Сэр Четверг»

После того как юный Артур Пенхалигон завладел Третьим Ключом, мальчик мечтал отдохнуть от пережитого на родной Земле. Однако из-за нелепой случайности Артур стал солдатом армии Сэра Четверга. Так что его приключения в погоне за Ключами продолжаются!

Что нас ждёт: четвёртый роман цикла «Ключи от Королевства», герой которого собирает важные артефакты, дающие власть над мирами.

Ханна Мэтьюсон «Перевернутый город»

Магическая копия викторианского Лондона, город Уизерворд — место, где обитают оборотни, колдуны, призраки, а также оракулы, способные видеть будущее. Именно они хотят убить семнадцатилетнюю сироту Ильзу, которая живёт в обычном Лондоне, промышляя воровством, а затем становится помощницей фокусника. Попав в Уизерворд, девушка может нарушить хрупкое равновесие между шестью враждебными фракциями…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Уизерворд», который критики сравнивают с книгами Ли Бардуго.

Холли Рейс «Полночные близнецы»

Живущая в Лондоне пятнадцатилетняя Ферн чувствует себя чужой даже в собственной семье. Особенную неприязнь у девочки вызывает её брат-близнец Олли. Однако всё меняется, когда Ферн узнаёт правду о покойной матери и перед девочкой открывается чудесный мир Аннун, рождённый из сновидений и грез…

Что нас ждёт: первый роман трилогии городского фэнтези для юношества.

АРТБУК

Таня Лапуант «Бегущий по лезвию 2049. Вселенная фильма»

Красочный артбук, посвящённый фильму Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049». В книге показано, как Вильнёв и его команда взяли за отправную точку фильм Ридли Скотта 1982 года и расширили его мир. В артбук также входят эксклюзивные концепт-арты, раскадровки, фотографии со съёмок, сопровождаемые комментариями актёров и создателей картины.

Что нас ждёт: 220 страниц персонажей и технологий, представленных в фильме.