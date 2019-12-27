Книжные новинки 2020: ужасы, мистика, странная фантастика и магический реализм

Бывает фантастика, которую трудно классифицировать и отнести к какому-то конкретному жанру или направлению, — например, магический реализм или абсурдистская фантастика. Но иногда бывает вообще непонятно, куда отнести книгу, — хотя бы потому, что в ней непостижимым образом сочетаются разные элементы: научная фантастика, космическая опера, фэнтези, хоррор, детектив… В наш второй выпуск ожиданий-2020 помимо более традиционных хоррора и магического реализма войдёт именно такая «странная» фантастика.

«Странная» фантастика и магический реализм

Алан Мур «Иерусалим»

Один из самых грандиозных, сложных и невероятных романов последних лет, который официально входит в топ-10 самых длинных книг, написанных на английском языке. Мур писал «Иерусалим» десять лет, этот роман — настоящий калейдоскоп литературных форм и стилей: от жесткого социального реализма до экстравагантного детского фэнтези, от современной театральной пьесы до экстремальной научной фантастики. Среди его героев есть живые и мёртвые, обитатели небес и ада. Действие охватывает огромный временной промежуток от древних времен до тепловой смерти Вселенной. Уильям Блейк, Альберт Эйнштейн, Джеймс Джойс, Сэмюэл Беккет и многие, многие другие встретятся на страницах этого романа.

Леви Тидхар «Усама»

Хотя роман уроженца Израиля получил Всемирную премию фэнтези, жанр его определить довольно сложно. Начинается книга как типичный детективный нуар. Загадочная женщина поручает частному сыщику Джо поиск исчезнувшего писателя Майкла Лонгшотта, автора культовой серии триллеров «Мститель» о приключениях супергероя по имени Усама бен Ладен. Идя по следам Лонгшота, Джо посетит много стран, и по ходу его квеста станет понятно, что действие происходит в альтернативном мире. Здесь не только Вторая мировая война заканчивается иначе, а международного терроризма не существует, — но и сама реальность может быть нереальна.

Джефф Вандермеер «Мертвые астронавты»

В Городе без имени, где всем заправляет вездесущая Компания, происходит множество загадочных событий. Бездомную женщину преследует демон, который руководствуется записями в странном дневнике. Гигантский левиафан вспоминает прошлое, которое никак не может быть его собственным. Три отчаянных бунтаря ведут бесконечную войну за судьбу мира против всемогущей корпорации. А по пустынным улицам, которые потерялись в прошлом, бродит опасный безумец… Похоже, Джефф Вандермеер окончательно занял место духовного вождя «новых странных», от которого самоустранился Чайна Мьевиль.

Кэтрин Валенте «Сияние»

Северин Анк, дочь знаменитого режиссёра, не любит мистические фильмы отца, и решает снимать документальное кино. Ради этого она отправляется в путешествие по Солнечной системе, стараясь проникнуть в самые необычные места. И приключений на долю девушки выпадает множество — ведь она живет во вселенной, существующей по законам классической космооперы в духе Дока Смита или «Звёздного пути». Иные приключения, впрочем, могут оказаться смертельными — так, пытаясь разгадать тайну исчезнувшей подводной колонии на Венере, Северин рискует никогда не вернуться домой.

Тим Пауэрс «Последний выдох»

Это второй роман «Трилогии Сдвигов», причем книги связаны не сюжетно, а тематически. Существует довольно опасный магический способ получить бессмертие, поедая призраков. Однажды в руки мальчика Кути попадает склянка с духом великого изобретателя Томаса Эдисона, после чего за ними начинают охотиться и призраки, и люди. Попытки мальчика спастись сводят его с двумя другими людьми, каждого из которых преследуют собственные демоны… Роман на стыке фэнтези, мистики и магреализма получил премию «Локус».

Чарльз Стросс «Каталог катастрофы», «Дженнифер Морг»

Первые два тома самой популярной серии Чарльза Стросса «На оккультной службе Её Величества», или «Файлы Прачечной». Это мир, в котором Древние боги могут поджидать вас буквально за углом, мир, где математика легко может превратиться в магию, где шпионский роман соединяется с иронией, сатирой и лавкрафтовским ужасом.

Айтишник Боб Говард работает на сверхсекретное правительственное агентство. Он по уши в шпионских делах, параллельных вселенных, террористах, прыгающих по нескольким измерениям, и кошмарных Древних Богах. Ну и конец света не за горами, да и обыкновенный мир оказывается гораздо страшнее, чем Боб мог подумать. И многие из новых противников Говарда легко бы расправились с любым Джеймсом Бондом, так что придётся забыть о силе и основательно поработать мозгами.

Брайан Кэтлинг «Ворр»

Мультижанровый гибрид тёмного фэнтези, хоррора, стимпанка, сюрреализма и магического реализма — «Нью-Кробюзон» Чайны Мьевилля в стилистике «Сердца тьмы» Джозефа Конрада. Рядом с колониальным городом Эссенвальдом располагается Ворр, великий, огромный лес, способный искажать реальность и стирать память. По легенде, именно в его центре находится Эдемский сад. На поиски эдема отправляется отверженный солдат. Но пророчество гласит, что в Эдеме таится невероятное зло, искать которое не стоит, поэтому по следу солдата идет охотник…

Ален Дамасио «Орда встречного ветра»

Обладатель Grand Prix de l’Imaginaire, главный роман французской фантастики XXI века, философская смесь темного фэнтези и НФ. Это мир, в котором царит невероятно сильный, пронизывающий всё ветер, где формируются смерчи, буквально изменяющие реальность. Ветер, который, возможно, обладает разумом, непознаваемым для людей. И существует легенда, что есть место, где он зарождается, место, где его можно победить. Именно туда отправляется экспедиция, причем не первая — многие уходили, но никто не возвращался, ведь земля полна опасностей и чудовищ. В новой экспедиции 23 человека, и у каждого в романе будет свой голос. Это книга, которая начинается с 1000-й страницы, а заканчивается нулевой, в которой ветер буквально может унести персонажа из текста или начать сдувать буквы из слов.

Чарльз Соул «Год оракула»

Музыкант из Нью-Йорка Уилл Дандо внезапно начинает видеть пророческие сны. Убедившись, что предсказания сбываются, Уилл и его друг создают Сайт Оракула, где начинают «торговать будущим». Они становятся очень богаты и обретают множество врагов, от религиозных фанатиков до президента Соединенных Штатов. И вот однажды Уилл, расшифровав очередное предсказание, понимает: лишь он один способен предотвратить глобальную катастрофу.

Карен Рассел «Приют Святой Люсии для девочек, воспитанных волками»

Сборник рассказов на грани между реальностью и фантасмагорией, десять мрачных сказок для взрослых, десять историй всех оттенков магического реализма. Здесь монахини из приюта пытаются очеловечить девушек, воспитанных волками. Обитатели маленького городка предаются опасным играм в шоу для взрослых «Метель». Целая семья зарабатывает на жизнь при помощи борьбы с аллигаторами в тематическом парке. Братья ищут призрак сестры, утонувшей в океане по их вине. И так далее, и тому подобное…

Мистика и хоррор

Джо Хилл «Полный газ»

Совсем свежий сборник мастера триллера и хоррора, давно переставшего быть только сыном Стивена Кинга. В книгу вошло тринадцать рассказов, в том числе два, написанных в соавторстве со Стивеном Кингом.

Небольшая дверь, открывающая дорогу в мир сказочных чудес, оказывается залита кровью. Страдающий от горькой потери библиотекарь развозит книжные новинки давно умершим людям. Двое друзей находят в озере свежий труп плезиозавра. В знойной жаре пустыни Невада безликий дальнобойщик вступает в схватку с бандой отчаянных байкеров… В своих историях Джо Хилл исследует глубины человеческой психики и погружает читателя в атмосферу липкого ужаса, рассказывая о пугающих секретах и потаённых страхах героев.

Адам Нэвилл «Никто не уйдет живым»

Лауреат премии Августа Дерлета за лучший британский хоррор. У Стефани Бут финансовые проблемы, потому она очень рада, когда удаётся снять квартиру по удивительно низкой цене. Однако её новый дом таит в себе немало тайн — по ночам слышны странные звуки: что-то скребется под полом, в соседней пустой квартире рыдает женщина, из-под кровати доносится треск рвущегося полиэтилена. В общем, не зря квартира была такой дешевой — дом оказывается смертоносной ловушкой.

Адам Нэвилл «Под неусыпным надзором»

За Себом Логаном следят, только он не знает, кто именно. В отчаянии Себ начинает опасаться, что его преследователь не одинок, что всё это часть огромного заговора. Но есть двери, которые ведут в неизвестные миры, — и когда расследование Себа приводит его к смертельной опасности, он рискует стать ещё одним пунктом в длинном списке бесследно пропавших жертв…

Адам Нэвилл, The Reddening

Самый новый роман Адама Нэвилла. Журналистка Кэтрин приезжает на английский приморский курорт, известный своими пляжами и природными красотами. Но когда неподалеку от соседнего города находят доисторические артефакты и огромное количество человеческих останков, жизнь Кэтрин поглощает зловещая тень. В этой местности ходят слухи о появлении мифического красного народца, а любопытные исчезают тут уже на протяжении многих лет. Здесь не привечают гостей, а под землей по местным верованиям до сих пор таится мрачный ужас.

Натан Баллингруд «Озёрные чудовища Северной Америки», «Раны»

Два сборника рассказов двукратного обладателя премии Ширли Джексон и одного из самых неожиданных авторов современной литературы ужасов. В его рассказах бармен, неосторожно поднявший чужой мобильный, открывает дверь силам, которые могут свести с ума любого. Торговец редкими книгами ищет атлас Ада. По улицам городов ходят настоящие монстры, а пиратский корабль отправляется в самую настоящую преисподнюю.

Флавиус Арделеан «Скорбь святого с красной веревкой»

Очень странное хоррор-фэнтези, которое сравнивают с ранним Клайвом Баркером. Причудливое переплетение средневекового антуража, мифологической сказочности, фэнтезийного сюжета, натуралистичности и ужаса.

В окрестностях города Альрауна можно встретить повозку, чей возница Бартоломеус Костяной Кулак довезёт кого угодно куда угодно. И задёшево. Вот только Бартоломеус — самый настоящий живой скелет, который очень любит рассказывать попутчикам сказки. Причём настолько страшные, что впору самому сыграть в ящик. И одна из таких страшных сказок повествует о святом Тауше из города Гайстерштадт…

Бернар Миньер «M. на краю бездны»

Молодая француженка Мойра Шевалье, талантливый программист, получила выгодное предложение от информационного гиганта Ming Incorporated и приехала в Гонконг, где её ждет работа по совершенствованию инновационного ИскИна DEUS. Но вскоре в жизни Мойры начинается форменное безумие. Её коллеги непонятным образом гибнут один за другим. Мойра чувствует, что за ней постоянно следят. С ней начинают случаться необъяснимые происшествия. Охваченная параноидальным страхом девушка начинает подозревать, что за всеми этими событиями стоит нечеловеческий разум.

Джаспер Девитт «Пациент»

Мистический триллер о молодой и талантливой женщине-психиатре, которая получила работу в солидной клинике. Она убеждена, что способна излечить любого пациента. Даже того, который считается настоящим ужасом этой больницы. Но стоит девушке приступить к лечению, как всё идет наперекосяк, а жуткие последствия затрагивают и героиню, и её жениха, и саму больницу.

Роман выйдет на английском весной 2020, а на русском — в конце года.

Кэрол Джонстон «Зеркальная страна»

Дебютный роман британской писательницы, за который она получила шестизначный аванс. Ещё когда книга была в рукописи, компания Heyday Television приобрела эксклюзивные права на создание телесериала.

В центре истории Кэт и Эл — две сестры, которые в детстве выдумали волшебную Зеркальную страну, населённую зловещими ведьмами, кровожадными клоунами и беспощадными пиратами. И вот, десятилетия спустя, Кэт возвращается в родной Эдинбург и обнаруживает, что, возможно, Зеркальная страна не такая уж и выдуманная.

Роман выйдет на английском в середине 2020 года и почти сразу должен появиться в русском переводе.

Антология «V-Wars. Хроники Вампирских войн»

Составленная Джонатаном Мэйберри антология по сути — мозаичный роман, части которого объединяет общий мир. При таянии арктического льда высвобождает вирус, запускающиц в людях «спящие гены». И люди начинают трансформироваться в вампиров! Антология — хроника первой войны человечества с вампирами, от жестоких, но локальных убийств до полномасштабных сражений.

В создании «мозаичного романа» участвовали Джонатан Мэйберри, Нэнси Холдер, Джон Эверсон, Ивонн Наварро, Джеймс А. Мур, Грегори Фрост, Кит ДеКандидо и Скотт Николсон. Он лёг в основу недавно вышедшего сериала «Вампирские войны».

***Врезка.

А также «Дети Лавкрафта» — составленная знаменитым редактором Эллен Датлоу антология рассказов, вдохновленных произведениями «отца хоррора». Бентли Литтл «Сущность» — хоррор про семью, которая переезжает в новый дом, где в подвале прячется инфернальный ужас. Т. Э. Д. Клайн «Церемонии» — роман 1984 года о молодом учёном и его подруге-библиотекаре, которые сталкиваются с монстром из иного мира.

Роберт Эйкман «Холодная рука в моей руке» — классический сборник рассказов одного из самых нестандартных авторов хоррора. Тим Каррэн «Мертвое море» — роман в духе Лавкрафта о злоключениях моряков грузового корабля, который попадает в другое измерение, где кишат морские монстры, призраки и нежить. Ричард Чизмар, Билли Чизмар «Вдовий мыс» — история автора мистических бестселлеров, который пытается разгадать зловещую тайну старинного маяка.

Уильям Хьёртсберг «Сердце ангела» — сборник, куда входит уже переводившийся на русский язык заглавный ужастик, ставший основой фильма Алана Паркера, и его прямое продолжение «Преисподняя ангела», которое даже в оригинале выйдет только в следующем году и которое автор завершил буквально накануне своей кончины. Говард Филлипс Лавкрафт, сборники «Зов Ктулху» и «Хребты безумия» — красочные переиздания классических произведений с иллюстрациями Франсуа Баранже. Клайв Баркер «Книги крови» и «Восставший из ада» — переиздание классических вещей основателя сплаттерпанка в новых переводах.

В следующем выпуске наших «Ожиданий-2020» мы расскажем о новинках переводной юношеской фантастики, а также о некоторых планах российских писателей.