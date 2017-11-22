Конкурс «Новая Фантастика». Как опубликовать свой рассказ

Стать известным писатель может по-разному. Один из способов — отличиться в литературном конкурсе. Не зря такие конкурсы давно существуют и прекрасно себя чувствуют за рубежом. Один из самых давних — конкурс фантастических рассказов «Писатели будущего», учреждённый ещё в начале 1980-х. Через победу в этом конкурсе в фантастику пришли такие звёзды жанра, как Стивен Бакстер, Джеймс Алан Гарднер, Патрик Ротфусс, Дэйв Волвертон, Нэнси Фармер, Дэвид Зинделл.

И, конечно, особенно заманчиво поучаствовать в конкурсе, победители которого, кроме публикации, получают ещё и денежные призы. Подобные конкурсы существуют и у нас — один из самых перспективных называется «Новая Фантастика». О нём мы сегодня и расскажем.

Какие бывают конкурсы?

Организовать литературный конкурс может кто угодно. К примеру, частное лицо вроде какой-либо знаменитости. Вышеупомянутый конкурс «Писатели будущего» учредил Л. Рон Хаббард — преуспевающий фантаст и основатель религии сайентологов. Впрочем, с этой церковью конкурс никак не связан — это чисто литературное соревнование без какой-либо идеологии.

Нередко конкурсы организуют издательства, заинтересованные в поиске перспективных авторов. Например, одно из крупнейших издательств Macmillan выступает организатором и спонсором премии «Минотавр» за лучший криминальный роман. С победителем сразу же заключают контракт на издание его книги. В России по аналогичному принципу работает конкурс «Новая детская книга», учреждённый издательством «Росмэн».

А ещё организатором конкурса может стать профессиональный писательский союз или ассоциация — как, например, в случае с премией «Золотое сердце», учреждённой Американским обществом авторов любовной литературы. Победителей и финалистов этой награды практически сразу расхватывают профильные издательства.

Конкурс «Новая Фантастика», пожалуй, относится именно к третьей категории. Его организовали как раз писательские сообщества — «Настоящий писатель» и «Бумажный слон».

Откуда он появился?

Сообщество «Настоящий писатель» было организовано в 2014 году, когда писательница Татьяна Полякова, отечественный Клуб друзей Рона Хаббарда и Российский новый университет решили совместно провести конкурс «Настоящий детектив». За образец был взят как раз конкурс «Писатели будущего». На следующий год организаторы решили поставить дело на профессиональную основу и запустили осенью 2015 года совместный проект «Настоящий писатель». Заявленная цель проекта — помощь начинающим авторам на старте их карьеры. В сообщество входят писатели, издатели, маркетологи и пиарщики.

По схожему принципу организован и литературный клуб «Бумажный слон», который призван объединить писателей и читателей. Начинающие авторы получают возможность пройти мастер-классы, поучаствовать в конкурсах и получить отзывы на своё творчество. Читатели же могут познакомиться с творчеством молодых писателей и оценить его.

В итоге два этих сообщества совместно учредили конкурс «Новая Фантастика», призванный помочь начинающим авторам раскрыть свой потенциал, развить профессиональные навыки и научиться лучше писать.

Что? Где? Когда?

В конкурсе могут участвовать произведения на русском языке, написанные специально для него. При этом не имеет значения, какое у автора гражданство и в какой стране он живёт.

На конкурс принимаются рассказы объёмом не более 40 тысяч знаков (без учёта пробелов) в разных жанрах фантастики — включая НФ, фэнтези, мистику, хоррор.

Приём работ будет вестись до 15 декабря 2017 года. Затем все работы поделят на группы. На первом, отборочном этапе каждый участник будет оценивать и комментировать работы из другой группы. Из каждой группы в следующий этап выйдет по три работы.

На втором этапе рассказы будет оценивать промежуточное жюри. В него войдёт организаторы и сторонние эксперты (в их числе — руководитель конкурса фантастики «Квазар» Алексец Жарков, руководитель литературного портала «ЛитКульт» Эдуард Малыкин и администратор портала Фантастика.РФ Анастасия Юдина), а также победители предыдущего конкурса «Новая Фантастика». Отобранные ими 20 лучших рассказов выйдут в финальный этап и будут представлены на суд известным писателям. В состав жюри войдут Вера Камша, Георгий Zотов, Игорь Минаков, Вячеслав Бакулин, Алексей Махров, а также историк Борис Юлин. И, наконец, в начале апреля 2018 года оценки членов жюри с комментариями опубликуют на сайте «Бумажного слона».

Подведение итогов состоится в мае. Победители получат денежные призы: первое место — 30 тысяч рублей, второе место — 15 тысяч, третье место — 10 тысяч. Также будут определены победители в номинациях «Выбор читателя» и «Активный критик». Каждый финалист получит диплом участника и файл со всеми комментариями к своей работе, включая отзывы жюри, которые помогут ему узнать свои сильные и слабые стороны. Рассказ, занявший первое место, озвучит профессиональная студия Viboo. А десять наиболее достойных работ попадут в печатный сборник «Новая Фантастика 2018».

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте «Настоящего Писателя» вот здесь и вот здесь.

Организаторы — о конкурсе Руководители проекта «Настоящий писатель» Кристина Шадрина и Артем Кузнецов ответили на несколько наших вопросов. Как и почему родилась идея такого конкурса? Учредители проекта «Настоящий писатель» всю жизнь были связаны с искусством и на себе познали многие трудности, с которыми сталкиваются начинающие таланты в разных областях. Еще до того, как этот проект был создан, в далеком уже 2010 году, мы захотели помочь начинающим писателям нашей страны и сделать что-то, что поможет найти настоящие таланты и дать им если не путевку в карьеру, то хотя бы шанс запустить эту карьеру. И мы хотели делать это именно в сфере фантастики, потому что искренне верим: фантасты — это не просто мечтатели, а люди, которые создают будущее. Сначала мы искали какой-то существующий проект или конкурс, которому могли бы помочь в России. Но, не найдя ничего, что соответствовало бы нашим требованиям на родине, решили поискать за границей и довольно быстро узнали, что самым авторитетным и результативным конкурсом для начинающих в плане запуска их карьеры уже лет 20 остается конкурс «Писатели будущего». В конкурсе нас привлекло две вещи. Удивительно звездное жюри. Раз уж такие мэтры, как Роджер Желязны и Роберт Силверберг, поддерживают конкурс, очевидно, в нем что-то есть. Результат, которого мы так хотели достичь, — начинающие авторы, которые получают билет в профессию. За 25 лет конкурс вывел в профессию больше ста писателей. И хотя не все стали звездами, большая часть занята в самых разных областях — от издания романов до написания сценариев для комиксов или даже фильмов. Так как нам нужен был именно такой результат, мы решили сначала попробовать распространить этот конкурс на нашу страну. Но тут перед нами встала проблема: конкурс англоязычный, а в России очень мало людей, которые могут полноценно соревноваться в написании художественных текстов на английском языке с участниками из других стран. В 2011 году мы провели круглый стол «Писатели — творцы будущего» в Москве, где собрали писателей, критиков и представителей книжной индустрии, чтобы рассказать им о нашей идее и понять, как можно импортировать данный конкурс в Россию или отправлять туда наших авторов. Но, рассмотрев проблему с разных сторон, мы поняли, что это невозможно, да и не нужно. У нас своя богатая культура и много талантов. Несколько лет мы рассматривали разные возможности и в 2014 году решили организовать свой конкурс. В тот момент мы познакомились с писательницей Татьяной Поляковой, и выбор пал на детективный жанр. Мы провели конкурс «Настоящий детектив» для начинающих авторов, по итогам которого рассказы двоих победителей даже опубликовали в небольшом издательстве, выплатив авторам гонорар. На этом конкурсе мы поняли несколько вещей: нам нужен выход на большую аудиторию, нам нужно больше людей в жюри, и главное — нам нужно браться за жанр фантастики, на который мы изначально и ориентировались. В результате было создано сообщество «Настоящий писатель», и около года мы работали над тем, чтобы собрать вокруг него аудиторию. И когда мы собрали вокруг проекта порядка двух тысяч начинающих писателей, мы решили, что пора запускать свой конкурс, и назвали его «Новая фантастика». Какие впечатления остались от уже проведенного конкурса? Удалось ли реализовать задуманное? Первый конкурс, на наш взгляд, прошел очень хорошо. 770 заявок, из которых больше 500 соответствовали всем требованиям, включая уникальность текста, показали нам, что мы смогли привлечь нужную нам аудиторию. Огромную помощь оказал главный партнер премии, литературный клуб «Бумажный слон». Они взяли на себя всю техническую сторону — начиная от сбора и обработки заявок и заканчивая сведением результатов. А также предоставили площадку под проведение конкурса на своем сайте. Но и результаты нам тоже очень понравились: победители конкурса и призеры премии написали действительно отличные рассказы, и мы с гордостью представили их в антологии «Новая Фантастика» в мае 2017 года. А вот так проходило вручение премии: Какие перспективы и планы на будущее? Планы на будущее — сделать премию ежегодной и самой престижной для начинающих русскоязычных фантастов. Новый год премии уже запущен, и до 15 декабря у любого желающего еще есть возможность принять в ней участие, прислав свой рассказ.

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Организаторы конкурса «Новая Фантастика» весьма амбициозны. Получится ли у них сделать самую крупную и самую влиятельную премию на русском языке для начинающих фантастов — покажет время. Однако такой конкурс — действительно неплохой шанс для начинающего автора засветиться в профессиональном сообществе и просто оценить свои произведения со стороны. Почему бы не испытать себя?