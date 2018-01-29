С победой над всемогущей «DEX-компанией» не закончились проблемы разумных биороботов и их рьяных защитников. То сами киборги упорно не хотят адаптироваться к условиям относительной свободы, то среди людей встречаются те, кто никак не может принять идею равноправия человека и «мыслящей машины». Справиться со всем этим пытается Общество защиты киборгов во главе с Кирой Гибульской. А неунывающий экипаж «Космического мозгоеда» по мере сил помогает воплощению этих благородных замыслов.
Сборник повестей и рассказов
Жанр: космическая опера
Художники: Е. Гаевская, Е. Матрёшина
Издательство: «Альфа-книга», 2017
Серия: «Фантастический боевик»
«Космобиолухи», часть 6
314 стр., 20 000 экз. + 314 стр., 20 000 экз.
Похожи на:
Айзек Азимов, сборник «Я, робот»
Генри Каттнер, сборник «Робот-зазнайка»
Шестая часть космической оперы Ольги Громыко о приключениях весёлой компании, с лёгкой руки автора зовущейся «олухами», — сборник разнообразных по жанру повестей и рассказов, как и предыдущая часть. По издательским соображениям книга была разбита на два тома с традиционными чёрно-белыми иллюстрациями — но всё равно воспринимается как цельная.
Уже в ранних текстах Громыко видна своеобразная «клиповость», когда большое произведение словно распадается на отдельные сценки-эпизоды с законченными сюжетами. Особенно это характерно для цикла о Вольхе Редной, но и в других книгах Громыко подобный приём тоже встречается — такой подход, идущий от «романов большой дороги», свойственен приключенческому жанру вообще. Что до сборника «Космоолухи: рядом», то все его части складываются в единый роман с тремя основными сюжетными линиями. Первая связана с приключениями основных персонажей цикла — команды «Космического мозгоеда», вторая повествует о нелёгких взаимоотношениях главы Карнавальской орбитальной станции Стрелка и его нового киборга Кая, третья рассказывает ещё о нескольких «неправильных» биороботах — Трикси, Вороне и Лаки.
Автор умело чередует весёлые и грустные эпизоды, причём серьёзные сцены получились более глубокими, убедительными и жизненными. Возможно, потому что они больше по объёму и есть где разгуляться мыслям и воображению? Или, может, Громыко самой поднадоело быть весёлой и шумной, постоянно изобретая всё новые и новые буффонады для своих «олухов», которые априори должны потешать читателя?
По части изобретательности писательница, как всегда, не подкачала
Нет, по части изобретательности писательница, как всегда, не подкачала. В юмористических рассказах она ни разу не повторяется, не использует затасканные ходы. Громыко едко иронизирует над всевозможными официальными органами и инстанциями, занимающимися бессмысленными и никому не нужными проверками. Мило и не без грусти шутит по поводу старых добрых традиций, приходя к выводу, что их изжить практически невозможно (да и вряд ли нужно). Подтрунивает над человеческими слабостями и увлечениями, показывая, что иные из них не доводят до добра. Настоящим фонтаном шуток и прибауток становится авторское послесловие к сборнику — «хулиганское», по точному определению самой писательницы. Поозорничала она и в других эпизодах, особенно в относящихся к скользкой, но неизменно будоражащей воображение теме «киберлюбви» — точнее, любовных отношений с киборгами.
А вот повести «Отпусти», «Генетика», «Сердце Фейри», отчасти «Два пожара и три потопа» затрагивают проблемы, связанные с тонкостями этики и морали, конфликтологии и психологии взаимоотношений. И написаны в совершенно ином ключе, чем милые побасёнки, о которых шла речь выше. Совершенно другая стилистика, другой набор художественных приёмов. И образы персонажей раскрыты здесь глубже: с замиранием сердца ожидаешь, что же будет дальше, как выстроятся отношения в этих микромирах — и в макромире, который из них складывается. Ведь судьба этой вселенной действительно зависит от судеб её отдельных обитателей.
Слово творца
Несмотря на то, что формально это сборник, рассказы составляют одну сюжетную линию, как временную (кроме восьмого), так и логическую. Очень интересный для меня опыт и, по словам бета-тестеров, вроде бы успешный. Мне хотелось поиграть рассказами, как бусиками, расположить так, чтобы в итоге получился фактический роман с несколькими сюжетными линиями.
Кира говорила, что на данный момент в ОЗК официально зарегистрировано около трёх сотен разумных киборгов. Маловато, по расчётам аналитиков, их было как минимум на порядок больше, да и те, что «попались», не столько рвались на контакт, сколько оказались припёрты к стенке. Остальные продолжали осторожничать, причём беспокоились в основном, как ни странно, за хозяев, чтоб у тех не возникло проблем с законом или антидексистами. В то же время киборгов зачастую сдавали сами владельцы — неспособные перебороть страх перед внезапно обретшими разум машинами…
- чётко продуманная композиция
- динамичный сюжет
- лёгкий стиль
- эротические эскапады
- переизбыток технических подробностей
Комментарии (Правила дискуссии)