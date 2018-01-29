Космоолухи: рядом

С победой над всемогущей «DEX-компанией» не закончились проблемы разумных биороботов и их рьяных защитников. То сами киборги упорно не хотят адаптироваться к условиям относительной свободы, то среди людей встречаются те, кто никак не может принять идею равноправия человека и «мыслящей машины». Справиться со всем этим пытается Общество защиты киборгов во главе с Кирой Гибульской. А неунывающий экипаж «Космического мозгоеда» по мере сил помогает воплощению этих благородных замыслов.

Сборник повестей и рассказов

Жанр: космическая опера

Художники: Е. Гаевская, Е. Матрёшина

Издательство: «Альфа-книга», 2017

Серия: «Фантастический боевик»

«Космобиолухи», часть 6

314 стр., 20 000 экз. + 314 стр., 20 000 экз.

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Шестая часть космической оперы Ольги Громыко о приключениях весёлой компании, с лёгкой руки автора зовущейся «олухами», — сборник разнообразных по жанру повестей и рассказов, как и предыдущая часть. По издательским соображениям книга была разбита на два тома с традиционными чёрно-белыми иллюстрациями — но всё равно воспринимается как цельная.

Уже в ранних текстах Громыко видна своеобразная «клиповость», когда большое произведение словно распадается на отдельные сценки-эпизоды с законченными сюжетами. Особенно это характерно для цикла о Вольхе Редной, но и в других книгах Громыко подобный приём тоже встречается — такой подход, идущий от «романов большой дороги», свойственен приключенческому жанру вообще. Что до сборника «Космоолухи: рядом», то все его части складываются в единый роман с тремя основными сюжетными линиями. Первая связана с приключениями основных персонажей цикла — команды «Космического мозгоеда», вторая повествует о нелёгких взаимоотношениях главы Карнавальской орбитальной станции Стрелка и его нового киборга Кая, третья рассказывает ещё о нескольких «неправильных» биороботах — Трикси, Вороне и Лаки.

Автор умело чередует весёлые и грустные эпизоды, причём серьёзные сцены получились более глубокими, убедительными и жизненными. Возможно, потому что они больше по объёму и есть где разгуляться мыслям и воображению? Или, может, Громыко самой поднадоело быть весёлой и шумной, постоянно изобретая всё новые и новые буффонады для своих «олухов», которые априори должны потешать читателя?

По части изобретательности писательница, как всегда, не подкачала

Нет, по части изобретательности писательница, как всегда, не подкачала. В юмористических рассказах она ни разу не повторяется, не использует затасканные ходы. Громыко едко иронизирует над всевозможными официальными органами и инстанциями, занимающимися бессмысленными и никому не нужными проверками. Мило и не без грусти шутит по поводу старых добрых традиций, приходя к выводу, что их изжить практически невозможно (да и вряд ли нужно). Подтрунивает над человеческими слабостями и увлечениями, показывая, что иные из них не доводят до добра. Настоящим фонтаном шуток и прибауток становится авторское послесловие к сборнику — «хулиганское», по точному определению самой писательницы. Поозорничала она и в других эпизодах, особенно в относящихся к скользкой, но неизменно будоражащей воображение теме «киберлюбви» — точнее, любовных отношений с киборгами.

А вот повести «Отпусти», «Генетика», «Сердце Фейри», отчасти «Два пожара и три потопа» затрагивают проблемы, связанные с тонкостями этики и морали, конфликтологии и психологии взаимоотношений. И написаны в совершенно ином ключе, чем милые побасёнки, о которых шла речь выше. Совершенно другая стилистика, другой набор художественных приёмов. И образы персонажей раскрыты здесь глубже: с замиранием сердца ожидаешь, что же будет дальше, как выстроятся отношения в этих микромирах — и в макромире, который из них складывается. Ведь судьба этой вселенной действительно зависит от судеб её отдельных обитателей.

Итог: очень достойный роман в повестях и новеллах о непростых взаимоотношениях людей и их созданий — очеловеченных роботов, наконец-то освободившихся от рабских оков.

Слово творца Несмотря на то, что формально это сборник, рассказы составляют одну сюжетную линию, как временную (кроме восьмого), так и логическую. Очень интересный для меня опыт и, по словам бета-тестеров, вроде бы успешный. Мне хотелось поиграть рассказами, как бусиками, расположить так, чтобы в итоге получился фактический роман с несколькими сюжетными линиями.

Кира говорила, что на данный момент в ОЗК официально зарегистрировано около трёх сотен разумных киборгов. Маловато, по расчётам аналитиков, их было как минимум на порядок больше, да и те, что «попались», не столько рвались на контакт, сколько оказались припёрты к стенке. Остальные продолжали осторожничать, причём беспокоились в основном, как ни странно, за хозяев, чтоб у тех не возникло проблем с законом или антидексистами. В то же время киборгов зачастую сдавали сами владельцы — неспособные перебороть страх перед внезапно обретшими разум машинами…

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