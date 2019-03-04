Придётся по душе поклонникам эпического фэнтези в классическом стиле, с вплетением гримдарка

Жанр: ​эпическое фэнтези

Выход оригинала:​ 2018

Объём: 608 страниц

Цикл: The Darkwater Legacy #1

Похоже на:

цикл «Рождённый туманом» Брендона Сандерсона

цикл Masters & Mages Майлза Кэмерона

Арен — сын оссианского дворянина, но никаких социальных благ ему этот статус не даёт, поскольку Оссия захвачена Кроданской империей. Любой кроданский гражданин, даже если он простолюдин, стоит выше оссианина. Ведь все знают, что просвещённый Кродан принёс цивилизацию и порядок диким и кровожадным оссиям. Так считает и сам Арен, с детства воспитывающийся в кроданском стиле, читающий кроданскую литературу, слушающий кроданскую музыку и собирающийся поступить в кроданскую армию. Арен знает, что Империя справедлива и благостна, а всякие грязные предатели и революционеры в силу дикости своей не могут понять, как Оссии повезло, что её завоевали. Его точка зрения изрядно пошатывается, когда Тайная полиция Кродана — Железная рука — обвиняет его семью в помощи революционерам, убивает его отца, а самого Арена, вместе с его другом, отправляет на каторгу.

Шестнадцатилетним мальчишкам нелегко работать во взрывоопасных шахтах, в постоянном холоде и с постоянным недоеданием. Сталкиваясь с тем, как кроданские солдаты относятся к заключенным, Арен постепенно начинает подозревать, что, возможно, революционеры в чём-то правы и решается на побег. Вскоре ему предстоит познакомиться с одной из центральных фигур в подпольном движении Оссии, оказаться в легендарном спрятанном городе, сразиться с древним монстром и магическими рыцарями ужаса, стоящими на службе Империи, проникнуть в столицу и попытаться вернуть Тлеющий меч — реликвию своего народа, обладатель которой, по легендам, станет истинным королем Оссии.

Крис Вудинг — большой любитель авантюрно-криминальной темы, которой он посвятил много времени в своем цикле Кэтти Джей, — не удержался и добавил в новый роман и побег из тюрьмы, и авантюру в духе «Двенадцати друзей Оушена», маскирующуюся под революционную акцию, и квест-приключение, где разношёрстная банда оказывается в древних, магических руинах, с непременным чудищем в самом их сердце. Временами складывалось ощущение, что Вудинг взял все свои любимые сюжеты и перенес их в роман. Получилось, с небольшими оговорками, здорово.

В книге очень богатая, постепенно разворачивающаяся перед читателем мифология и история мира.

Причём, в отличие от многих других фэнтезийных романов, история влияет на события, и влияет не на уровне «древнего пророчества». В самой Кроданской империи трудно не узнать Римскую — времён Константина, когда она перешла в христианство. Кроданцы движимы не только и не столько жаждой славы и богатств, сколько искренним желанием распространить свет веры и цивилизации по всему миру. Их жизнь упорядочена, их граждане почти комически законопослушны. И у них лучшие дороги в мире. Чего этим грязным варварам ещё надо? Оссии, с другой стороны, явно базируются на кельтах, которые совершенно не понимают, на черта бы им эти дороги — удобно, но жили же и без них — им не нравятся многие устои империи (что значит, женщина должна сидеть дома и заниматься детьми, если моя жена отличная охотница? это что теперь — мне вдвое больше работать?) и, самое главное, они и сами наследники древней империи, павшей когда-то от внутренних смут. Любопытно в этом то, что хотя Кроданская империя безусловно играет в книге роль «плохой» стороны, назвать революционеров хорошими язык не поворачивается.

Революция — грязное дело, и занимаются ею самые разные люди. Среди них есть убийцы, откровенные уголовники и, конечно, настоящие фанатики, которые ради своей цели готовы убивать как своих, так и чужих. У каждого подвига есть обратная сторона, и здесь Вудинг особенно хорош — он берёт какой-нибудь неоднократно появлявшийся в фантастических книгах поступок или тип персонажа, обычно рассматриваемый именно как положительный, и смотрит на последствия поступка, на то, как этот персонаж может (и должен) взаимодействовать с окружающим миром. И внезапно оказывается, для того, чтобы благородный воин-революционер мог продолжать действовать, ему нужны деньги, ему нужно отрывать своих друзей от семей, а семьям, в результате, влачить нищенское существование, ему, в конце концов, нужны контакты в криминальном мире. А самое главное, такой воин должен быть внутренне готов ко всему этому и ещё куда большему, чтобы продолжать свой путь. У большинства персонажей Вудинга есть свои достоинства и недостатки, даже один из главных злодеев трогательно любит свою семью, из каждой поездки привозя дочерям подарки, понимая, что его жена во многом вышла за него замуж ради статуса и денег, но продолжая ее обожать: «Любовь делает нас слабей. Но можно ли считать, что человек живёт, если он никого не любит?».

Вудинг очень хорош, когда дело касается персонажей и экшна. Где он плох — это в мирных и промежуточных сценах.

Первую четверть книги, где рассказывается об Арене, его тихой и счастливой жизни в провинции, приходится читать чуть ли не через силу. Эта часть нужна автору, чтобы показать мир и объяснить отношения персонажей, но складывается ощущение, что не только читателю, но даже и автору она была откровенно скучна. Настоящее действие начинается только на каторге, да и то не сразу. Позже мирные сцены гораздо короче и не успевают навеять тоску, к тому же появление Граба (один из лучших северных варваров в фэнтези — смесь ворчливого гнома, Конана-Варвара и пройдошного воришки) здорово разбавляет их юмором везде, где он появляется.