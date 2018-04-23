Лен Дейтон «Британские СС»

Ноябрь 1941 года, захваченная нацистами Британия. У инспектора «убойного отдела» Скотланд-Ярда Дугласа Арчера хватает работы. А тут ещё непонятное убийство, возможно, связанное с деятельностью Сопротивления. Причём к этому убийству проявляют внимание высшие чины СС!

Len Deighton

SS-GB

Роман

Жанр: альтернативная история, детективный триллер

Выход оригинала: 1978

Переводчик: Е. Алексеева

Издательство: АСТ, 2017

Серия: «Кино!!»

384 стр., 2000 экз.

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Филип Дик «Человек в высоком замке»

Роберт Харрис «Фатерланд»

Вопрос об ином исходе Второй мировой войны давно волнует писателей. Шагнул в эту реку и англичанин Лен Дейтон, широко известный у себя на родине автор шпионских, детективных и кулинарных книг. Он создал альтернативу, где Битву за Британию выиграли отнюдь не подданные Его Величества. И вот Туманный Альбион стонет под пятой захватчика, хотя обычная жизнь на островах не останавливается. Конечно, сразу же просматриваются аналогии со знаменитыми АИ о Второй мировой — «Человеком в высоком замке» и «Фатерландом». Но лишь из-за общности темы — победы нацистской Германии. Роман Дейтона значительно попроще шедевра Дика, написан раньше «Фатерланда» и может заинтересовать не только любителей фантастики и альтернативной истории. Он скорее предназначен для поклонников исторического детектива, британского бытописания и стиля нуар.

Линия расследования построена в классическом детективном ключе и долго интригует читателя, услаждая его вдобавок намёками на тайну, способную изменить судьбу всего мира. И хотя эта тайна скрывается не особо тщательно — Дейтон подбрасывает читателям массу зацепок, — наблюдать за тем, к чему сведёт дело автор, довольно занимательно. Тем более что вскоре расследование вовлекает героя в дебри интриг на самом высоком уровне, и детектив приобретает черты политического триллера. Интересен роман и с исторической точки зрения: автор рассказывает о вполне реальных конфликтах внутри нацистской верхушки, соперничестве вермахта и СС, нюансах их юрисдикции. Любопытны и его АИ-построения на темы послевоенного обустройства, международных шпионских, дипломатических и политических игрищ высшего порядка.

Интересно также то, что Дейтон рассматривает ещё не устоявшуюся систему — по сюжету с момента капитуляции Британии прошло меньше года. Любая оккупация — зло, но гитлеровский режим в Англии не слишком жесток. Понятно, что никуда не денешься от массовых арестов, принудительных работ, постоянных проверок документов, комендантского часа, карточек, скудных пайков, — но со своими «братьями-арийцами» германцы ведут себя повежливее, чем с «унтерменшами» вроде славян (не говоря уж о евреях).

Дейтона в первую очередь интересует психология людей, вынужденных приспосабливаться

Дейтона в первую очередь интересует психология людей, вынужденных приспосабливаться к изменившейся жизни. Ведь при всей относительной мягкости нового режима завоеватели всё равно остаются людьми «первого сорта» — в отличие от британцев, которым приходится всячески приноравливаться. Большинство просто стремятся выжить, но есть и другие. Появляется куча приспособленцев и мошенников, которым при немцах живётся даже лучше, чем раньше. Часть населения, наоборот, поддерживает Сопротивление, занимаясь посильным саботажем и агитацией. Аккурат между этими группами сограждан застыл протагонист — отличный сыщик-профессионал, чётко знающий, что преступников надо ловить, чей бы флаг ни развевался над Букингемским дворцом. И при этом Дуглас Арчер — неглупый патриот, всерьёз переживающий за судьбу страны. Всё бы хорошо, но автор сделал своего героя чересчур спокойным и флегматичным, не склонным остро реагировать на происходящее, переживающим большинство событий за кадром, внутри себя. Поэтому его мотивация по большей части остаётся тайной для читателя, и действия Арчера иногда выглядят недостаточно логичными.

Отдельное спасибо автору за стилизацию под нуар и за местный колорит. Британские традиции дружбы и товарищества. Реакция привыкших к доминированию англичан на то, что их завоевали. Бытовые подробности жизни в оккупированном городе. Географические экскурсы и прогулки по Лондону. Рассказы о его прошлом и альтернативном настоящем.

Жаль, что Дейтон уделил мало внимания собственно точкам бифуркации, в которых привычная нам реальность изменилась. Неясно, куда делся самый сильный на земле британский флот, как была проиграна воздушная битва, почему не задействованы заморские владения Империи — как минимум для бегства части правительства и перегруппировки сил (по примеру «Свободной Франции»). И ещё непонятно, как именно Гитлер захватил острова и как ему удалось так крепко подружиться со Сталиным, — а ведь именно эти моменты определили дальнейшую историю мира.

Итог: любопытная АИ с хорошо прописанной картиной оккупированной Британии, вменяемым детективным сюжетом и английским антуражем. Минусы — слишком «закрытый» герой и недостаток внимания к ключевым историческим развилкам.

Спасибо голубому экрану С чего бы наших издателей заинтересовала книга, изданная ещё в 1978 году? Всё просто, благодарите телевидение — в 2017-м вышел мини-сериал по книге Дейтона, снятый вездесущим BBC.

Министерство пропаганды Геббельса заявляло, что альянс с Советами явился естественным продолжением уз дружбы, связывающих два великих народа. Циники же говорили, что Гитлер просто хочет прикрыться русскими от Америки.