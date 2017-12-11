Михаил Костин «Сфера Преображения»

Полчища непобедимого Правителя угрожают столице Семи Королевств — и война с агрессорами кажется неминуемо проигранной. Но, возможно, древний магический артефакт, Сфера Преображения, спасёт ситуацию? Правда, Сфера была давно утеряна… На поиски артефакта отправляются самые разные люди. Но повезёт тем, на кого и подумать было нельзя, — простым деревенским паренькам.

Роман

Жанр: приключенческое фэнтези

Художники: О. Закис, М. Олин

Издательство: «Книма», 2017

Серия: «Хроники Этории»

384 стр., тираж не указан

«Хроники Этории», часть 6

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Роман «Сфера Преображения» заявлен как шестой, дополнительный том цикла юношеского эпического фэнтези «Хроники Этории». Действие происходит в том же мире, но три века спустя. И вот здесь кроется некое лукавство. Дело в том, что новый роман не совсем-то и новый. Это переделка книги «Волшебная реликвия», которую Михаил Костин сочинил совместно с Александром Кацурой ещё с десяток лет назад. Впрочем, роман претерпел немало метаморфоз. Текст существенно разросся, несколько изменились персонажи и их мотивация, а сеттинг теперь привязан к «Хроникам Этории». Но кое-что осталось прежним: роман всё так же нацелен на подростков. Да и жанровых изменений не произошло: никаких намёков на масштабный «эпик» — перед нами практически незамутнённая авантюра с упором на поиск древних сокровищ.

И, надо признать, подросткам эта авантюра наверняка угодит. В книге есть все слагаемые успеха. Трое молодых героев, обычных ребят, попавших в необычные обстоятельства. Магический предмет огромной ценности и непонятной силы. Увлекательный квест по розыску давно утерянного сокровища — с таинственными картами и головоломными загадками. Коварные козни врагов, которые зачастую скрываются под личинами друзей. Лихие схватки на суше и на море. Дворцовые интриги с двойным, а то и тройным дном. В общем, скучать некогда.

Однако у авантюрного сюжета, явно нацеленного на юных читателей, есть и обратная сторона. Так, герои книги не могут похвастать особой проработанностью и достоверностью. Уж слишком просто им всё даётся: вроде бы обычные деревенские увальни и оружием овладевают с лёгкостью, и древние головоломки щёлкают запросто, и коварные интриги разоблачают на раз, и с эшафота спасаются как по волшебству. Ну, а там, где герои всё-таки оказываются бессильны, на помощь приходит автор — везёт протагонистам невероятно. И в огне не горят, и в воде не тонут… Хотя в авантюрной фантастике для юных такая «везуха» — обычное дело.

«Сфера Преображения» довольно сильно отличается от гораздо более мрачных «Хроник Этории»

Написана книга довольно бойким языком, читается легко и весело — в тексте полно шутливых аллюзий и забавных отступлений. В общем, «Сфера Преображения» довольно сильно отличается от гораздо более мрачных «Хроник Этории» — так что привязка к основному циклу Костина смотрится, объективности ради, довольно спорным ходом.

Неспроста, наверное, книга не похожа на «Хроники» даже уровнем издания. «Сфера Преображения» выполнена в подарочном виде: шикарная немецкая бумага, обложка с золотым тиснением и выборочной лакировкой, ляссе, цветные иллюстрации, увеличенный формат.

Итог: достойный подарок для юных любителей фантастических приключений — под ёлку в новогоднюю ночь.

— Ого, — сказал Сноф, когда они шагали по улицам Рамдира к воротам, — теперь нам дадут по ордену и отпустят восвояси.

— Ну да, — иронически поддержал друга Хорн. — Отпустят и ещё добавят вдогонку.

— И как это понимать? — недоуменно спросил Сноф.

— Не знаю, — весело сказал генерал. — Попадёте на место — разбирайтесь сами. Вот вам и карта в руки, — он усмехнулся собственной шутке. — Но имейте в виду — очень многие мечтают заполучить эту карту. И узнать про эту бабушку. Иные не остановятся ни перед чем. Будьте бдительны.

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