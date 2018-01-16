«Музей будущего»: 9 коротких научно-фантастических рассказов

В прошлом году наши друзья из проекта «Музей будущего» объявили второй конкурс коротких фантастических рассказов. 31 декабря организаторы подвели итоги и выбрали 9 лучших миниатюр: 4 из категории «до 20 слов» (всего было 57) и 5 из категории «до 400 слов» (их прислали 112). Представляем вам работы победителей:

Последний вздох

Валерий Мальцев

Космонавт отчаянно тянется к кнопке, пока воздух покидает отсек. Шлюз захлопнулся, он слегка вздрогнул. Одна жизнь за три других. Выдох.

Миссия — Европа-6

Алексей Madcool

Корабль, подлетающий к цели — Европе-6, был необычайно тих. Только робот-администратор повторял раз за разом: «Пробоина в третьем отсеке…».

Ваш баланс…

Юрий Ермаков

«Ваш баланс составляет $-567.072.565,13. Номер заблокирован. Вас ожидает 26 лет рабства на урановых рудниках».

Одна СМСка. Чёртов роуминг на Сириусе.

Утренний лес…

Ева Храмова

Утренний лес летом зелен и звонок. Только по-прежнему пахнет жженой пластмассой…

— Хватит. — С головы сорвали виртшлем. — Моя очередь смотреть природу!

Контакт

Сергей Капцов

Мекки всплывал.

Толкал себя двигательными жгутиками, сжимал и разжимал водянистое тело, даже помогал огромным мягким клювом. Вокруг постепенно становилось теплее и светлее. Океан оказался удивительнее представлений Мекки.

Тело его раздулось от перепада давления. И, если бы не близкая поверхность и встреча с долгожданными чужаками, то он бы пришел в ярость от поведения своего организма.

Одно движение и он, разорвав границу между привычным и непривычным, всплыл, забарахтался на волнах бесцветным пузырем. Все шесть глаз, лишенных воды, сразу расфокусировались, и мир вне океана ненадолго предстал Мекки в виде мутного, белесого полотна.

Чужаков было двое. Они стояли на странном острове, который выглядел так же твердо, как дно, но был светлее и дикой незнакомой формы.

Мекки начал контакт. Высунувшись из воды, он стал передавать сигналы приветствия. Шевелил педипальцами, выставляя их в форме дружелюбности и добродушия.

Наконец, пришельцы заметили его. Стали махать конечностями. Какими-то мерзко-бугристыми и толстыми, как у донного многонога.

Мекки замер, пытаясь распознать в этих движениях знакомые слова. Он даже расстроился от непонимания языка пришельцев, но тут, один достал предмет, такой же жуткой прямой формы, как и остров и направил его на Мекки.

Наступила темнота. Не та темнота, разбавленная уютными неяркими вспышками и ласковыми конечностями сородичей, а полная, мертвая и безвозвратная.

* * *

— Как, нравится? — Томас вытер жир с подбородка.

— Угу, — промычал Нут с набитым ртом едой.

— Это будет бомба, — Томас бросил в воду в сторону катера пустую палочку, на которой недавно жарилось мясо, и лег на песок. — Представь, сколько мы заработаем. Наши имена будут в каждом меню всех ресторанов галактики. Наш пищевой анализатор изменит вкусы. Название, конечно, поменяем. Есть идеи?

Нут покачал головой.

— Мы превратим скучные планетарные путешествия в изысканное удовольствие. Вкусная еда всегда и везде. Даже в космосе.

— Помню, — Нут, поковырял своей палочкой в зубах. — Ваш анализатор сканирует пространство и выискивает подходящие для еды организмы.

— Не так! — Томас от возмущения даже приподнялся. — Он выискивает самые вкусные организмы! Ищет комбинации с известными компонентами и дает рекомендации по приготовлению самой вкусной еды. А, когда мы закончим разработку прототипа и выпустим анализатор на рынок, он будет хранить единую базу всего, что смогли найти туристы со всей галактики, и дарить непередаваемые вкусовые эмоции. Дальше совместим анализатор с пищевой машиной. Гастрономический экстаз! Горы денег!

— Согласен профинансировать прототип, — Нут смотрел на море. — Было вкусно. И перспективы неплохие.

Томас улыбнулся.

На дне океана, так и не дождавшись возвращения Мекки, собрание решало вопрос о направлении на поверхность новых контактеров.

Заповедник

Макс Черепанов

Механическая тварь настигала, и Сергей понял, что ему не уйти. Развернулся и, припав на одно колено, высадил короткими очередями весь рожок в матовый шар, с нечеловеческой скоростью приближающийся к нему на трех шаговых манипуляторах. Пули не причинили роботу никакого вреда, и, приблизившись, он выхватил у Сергея автомат, смял оружие в бесформенный комок и отшвырнул на тротуар. Через мгновение те же щупальца-шланги обхватили его тело и рванули вверх. В глазах Сергея крутанулась улица, горящие автомобили, безумные блики огня в стеклах окон — там, где они еще сохранились. Затем он ощутил короткий болезненный укол в шею, и всё погасло. Как он падал в корзину за плечами робота к остальным телам, Сергей уже не ощущал.

Летающее блюдце парило над поверхностью планеты. Два сине-фиолетовых осьминога, утопая в амортизирующих ваннах, во все четырнадцать глаз наблюдали за обзорными экранами, демонстрирующими происходящую внизу охоту на курдлей. Поисковые роботы настигали их везде — в бетонных катакомбах, подземных тоннелях, в лесу, на воде, даже в воздухе. Процесс сбора трофеев близился к концу.

— Несомненная удача, адмирал, — произнес один из них, наполняя восьмиугольные бокалы восхитительной выдержанной ртутью, — мы уже почти были готовы вернуться ни с чем, и вдруг наткнулись на такую крупную колонию диких курдлей!

Второй осьминог покрылся самодовольными желтыми пятнами.

— И не говорите, любезный Сззрг’х, — ответил он, — а самое главное, вы не поверите — они сами нас позвали!

— То есть как?

— Мы бы никогда их не нашли — звезда жалкий желтый карлик, вдали от торговых путей… но, пролетая мимо в гиперпространстве, мы уловили примитивный радиосигнал. Что-то вроде «Привет вам, братья по разуму». Вот что они забыли в космосе? Если бы не эта передача…

— Невероятно! И что с ними будет теперь?

— Их почки очень ценятся в ишмитовом соусе… а здесь, скорее всего, оборудуют курорт, когда завершат терраформинг и покончат с этой отвратительной ядовитой кислородной атмосферой. Хубух!

Они чокнулись и выпили.

Homo techniсal

Кактус Троянский

Первыми идут разъёмы-имплантаты для подключения. Их закладывают на втором месяце развития. Растяжку под пищевые фильтры устанавливают на пятом. Респиратор внедряют на восьмом. Последней устанавливается мозговая защита. Операция очень трудоёмкая: необходимо разобрать череп, установить на внутренних сторонах костей полиметаллические полоски по направлению роста и собрать голову обратно. Делается это сразу же после изъятия плода из освинцованной капсулы. Далее за дело берутся нано-роботы. Они выстраивают оболочку и переходят в режим ожидания. Всегда приходится программировать их с запасом минимум на двадцать лет, а то и дольше. Тут не подгадаешь, поэтому всегда лучше перестраховаться.

В конце концов, верхняя часть лица закрывается маской, шея, где ютится щитовидная железа, заботливо обворачивается дополнительной защитой.

Стандартная заготовка завершена. Родители смогут забрать малыша, как только состояние стабилизируется. Они же определят его судьбу. Но часто ребёнка направляют уже проторенной дорогой.

Для таких случаев у нас предусмотрен ряд дополнительных процедур.

Мозг соединяют через интерфейс с дружественным ИИ. За несколько операций большинство частей тела удаляют, и проблем с маленьким представителем homo sapiens становится меньше. Отпадает необходимость кормить органическими смесями и утилизировать отходы жизнедеятельности. Остаётся один мозг, благополучие которого сохраняет рассчитанная под него система, и образец гамет для размножения.

С девочками проще — ведь яйцеклетки в их теле закладываются ещё на стадии эмбриона.

С мальчиками тяжелее: созревание приходится ускорять. В случае, когда родители опасаются за психическое состояние ребёнка, мы выращиваем клетки вне тела.

Скажем честно, сохранение генетического материала — это больше традиция, дань уважения предкам. Уже больше трёхсот лет мы выращиваем малышей для семей, отталкиваясь от полных наборов хромосом родителей. Не всегда это пары. Подчас в чуде рождения желают поучаствовать сразу несколько представителей homo techniсal.

Если есть спрос, в праве ли мы не удовлетворить его?

Часто к нам обращаются представители военных или экспедиционных династий, производственные — тоже нередкие клиенты, несмотря на нашу удалённость от индустриализированных звёздных систем. К сожалению, редко кто из индивидуальномодульных родителей прибывает к нам, чтобы обзавестись потомством. Именно поэтому вы так нас удивили.

Уверяем вас: мы ценим всех клиентов в равной степени и готовы взяться за работу любой сложности. Как понимаем, вас заинтересовала наша программа ретроразвития, когда путь от оплодотворения до изъятия из капсулы сопровождается минимальным вмешательством.

Мы обязаны предупредить, что в таком случае факт выживания и здорового психического развития ставится под сомнение. Ребёнок будет сильно зависеть от окружающих условий и едва ли получит возможность выйти за их рамки, не претерпев шока.

Но если вы уверены в своём решении и готовы внести залог, мы возьмёмся за реализацию поставленной задачи.

Варенье

Артур Лисичкин

— Сириусианский чай, пожалуйста, с вареньем из землян, — сказал большой зелёный инопланетянин, протягивая бармену-андроиду мятую купюру, — ваше варенье выше всяких похвал!

— Вот, держите, — сухо ответил бармен, поставив на стойку перед зелёным здоровяком чашку чая и пиалу с красноватой субстанцией, — только варенье это не из землян, а из земляники. Это ягода, которая, однако, тоже произрастает на Земле. В меню указано сокращённое название.

— Какая незадача, — с досадой пробормотал зелёный, скрутив свои щупальца в спирали, — а я ведь уже отправил на Землю небольшой флот для сбора и переработки ингредиентов… И что они мне теперь привезут?..

Нельсон с восхищением и трепетом глядел в ночное небо, на котором минуту назад появились десятки НЛО. Один из них приземлялся совсем близко.

— Наконец-то, первый контакт. Я так мечтал об этом, — подумал Нельсон и шагнул навстречу ярким огням…

Что случилось?

Юлия Любовская

— Что случилось, капитан?

Капитан не обернулся. Он пристально смотрел в монитор внешнего обзора.

— Стартуем. Сейчас.

— Почему? Мы же не закончили отгрузку? — запыхавшийся первый помощник утер лоб и подошел к экрану. Вместо рабочего сектора, камеры показывали пустой ангар за кораблем.

— Видишь его? — капитан щелкнул по монитору.

На пустыре за ангаром зигзагами перемещалась фигура в рабочем комбинезоне.

— Это наш новый кок?

— Да.

— И…

Капитан резко ткнул пальцем в монитор. Помощник вздрогнул.

— Что он делает, видишь?

— Он… он играет с… собакой?

Помощник вытаращил глаза.

— Откуда на Термионе-3 собака? Это же мертвая планета!

Капитан скрипнул зубами и максимально приблизил изображение.

По пустырю носился парень. Он перескакивал через мусорные кучи, приседал за баками, а потом выпрыгивал оттуда, размахивая руками. За ним весело скакал лохматый пес.

— Мы немедленно улетаем, — тихо сказал капитан. — Оставляем все здесь. Вызови парня по рации — только спокойно, без эмоций… Черт! Я таскаюсь сюда уже больше тридцати лет, думал, что знаю тут каждый камень, а оказывается — ни хрена я не знаю! И готов поклясться — никто не знает, что здесь творится!

— Нет, но собака-то откуда?! — не выдержал помощник. — Здесь же нет жизни!

— Именно, — капитан сморщился и тронул висок. — Все, кто годами сюда летают, знают об этом, а вот этот парень — не знал. Он первый раз в рейсе, никто не рассказал ему, что планета мертвая. Он единственный из нас НЕ ЗНАЛ!

Помощник побледнел и включил рацию.

Миниатюры прошлого года Музей будущего: 6 научно-фантастических рассказов Победители конкурса сверхкороткого рассказа от группы «Музей будущего».