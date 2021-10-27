Не оторваться: книги, которые цепляют с первых строк

Часто говорят, что хорошая книга цепляет с первых строк. И порой это не фигура речи! Стоит прочесть первые предложения романа, как уже не в силах оторваться! Мы хотим рассказать о нескольких таких книгах — как классических, так и новинках последнего времени.

Рэй Брэдбери

451 градус по Фаренгейту

Жечь было удовольствием. А особым удовольствием было смотреть, как огонь поедает вещи, наблюдать, как они чернеют и меняются. В кулаках зажат медный наконечник, гигантский питон плюется на мир ядовитым керосином, в висках стучит кровь, и руки кажутся руками поразительного дирижера, управляющего сразу всеми симфониями возжигания и испепеления, чтобы низвергнуть историю и оставить от нее обуглившиеся руины. Шлем с символическим числом 451 крепко сидит на крутом лбу; в глазах оранжевым пламенем полыхает предвкушение того, что сейчас произойдет, он щелкает зажигателем, и весь дом прыгает вверх, пожираемый огнем, который опаляет вечернее небо и окрашивает его в красно-желто-черный цвет.

«451 градус по Фаренгейту» — антиутопия Рэя Брэдбери, в которой чтение и хранение книг запрещено на государственном уровне. Так власти не позволяют людям «умнеть» и смотреть на мир шире установленных рамок. Вместо этого гражданам предлагают просто наслаждаться непрерывным потреблением с телеэкранов.

Гай Монтэг, как в свое время и его дед, и отец, работает «пожарным». Его задача — сжигать найденные книги. Но со временем он начинает сомневаться в правильности того, что делает, он прячет и выносит с собой книги с мест пожаров. А встреча с необычной девушкой кардинально меняет взгляды Монтэга.

В первых строчках мы видим, с каким наслаждением Монтэг занимается своей работой и как приятен ему вид полыхающих книг и всего дома. Но даже такая озлобленность и «промытость мозгов» не помешает ему в дальнейшем, благодаря книгам, взглянуть на мир иначе.

Девин Мэдсон

Мы оседлаем бурю

Еще до того как я научилась ходить, меня пытались убить четыре раза. И семь раз до того возраста, с которого у меня появились первые воспоминания об окружающем мире. С тех пор я постоянно жила в страхе, но гораздо сильнее в мою душу врезались острые шипы злости. Я не делала ничего плохого, просто жила. С неправильным лицом и неправильными глазами, неправильными предками и неправильным именем. Я всего лишь была принцессой Мико Ц’ай. Но этого оказалось достаточно. Не проходило и дня, чтобы я не гадала — а вдруг именно сегодня убийцы добьются успеха.

Примечательно, что в изначальной версии книги вторая глава была первой и она начиналась не менее интригующе:

Отрезать голову куда труднее, чем вы думаете. Умеющий обращаться с топором человек сможет сделать это с одного удара, если только жертва не пытается сбежать, но в степи голову отрезают ножом. Первый надрез — дело простое. Потом зазубренное лезвие углубляется в плоть, и тут кажется, будто все почти готово. В первый раз я тоже так решил. Подумал, что это будет легко и просто и кровищи будет гораздо меньше.

В этом году у нас начал выходить цикл «Возрожденная империя» писательницы Девин Медсон. Хотя его и относят к жанру гримдарка, здесь нет мрачности ради мрачности. Обильное кровопролитие и жестокость, коими полны книги цикла, присутствуют в нем просто потому, что писательница старается показать реальные ужасы войны и политических интриг.

Действие разворачивается в Кисианской империи, напоминающей средневековый Китай. Зыбкий мир с соседней державой Чилтей разрушился из-за предательства. Трем главным героям предстоит оказаться в самом эпицентре интриг и конфликтов. Они находятся по разные стороны баррикад, так что успехи кого-то одного зачастую ведут к большим неприятностям для других.

Джо Хилл

Пожарный

Харпер Грейсон, как и все, много раз глядела на горящих людей по телевизору, но впервые увидела вспыхнувшего воочию на игровой площадке за школой.

Сюжет «Пожарного» строится вокруг эпидемии загадочного вируса, под действием которого человек вначале покрывается красивой чешуей, а потом самовозгорается или взрывается. Есть лишь один, кто, имея все признаки болезни, в то же время умеет контролировать огонь. Его называют Пожарным.

Главную героиню романа зовут Харпер Грейсон, она медсестра закрывшейся больницы и еще недавно самой главной ее проблемой были отношения с мужем. Но теперь она обнаруживает, что беременна, заражена «драконьей чешуей» и что ее муж совсем не так чудесен, как она думала все предыдущие годы.

Марцин Гузек

Застава на окраине империи. Командория 54

Мразь — это было первое приходящее в голову Валериана слово, чтобы описать своих компаньонов. Грязные, вонючие, в сроду не стиранных лохмотьях. Сидели у костра, а в котелке что-то варилось, причем варево воняло еще страшней. Держался подальше — боялся пропитаться запахом.

Роман «Застава на окраине империи» польского писателя Марцина Гузека рассказывает о только что пережившем эпидемию чумы мрачном и жестоком мире. Центральными персонажами выступают рекруты созданного для борьбы с черной магией и чудовищами Ордена Серых Плащей. Завязку сюжета легко можно понять из названия книги — новобранцы попадают на окраину империи, где противостоят множеству угроз.

Командой из девятерых юных рекрутов руководит престарелый и уставший от службы ветеран, и отношения в отряде складываются не самые простые. Любовный треугольник, соперничество, интриги и конфликты, но все это отступает на второй план, когда у отдаленной Командории начинаются настоящие проблемы, и к границам подступают дикари и ведущие их шаманы.

Деннис Тейлор

Мы — легион. Мы — Боб

— Значит, вы отрежете мне голову. — Я вопросительно посмотрел на продажника. Это была провокация. Я это знал, он это знал, я знал, что он это знает.

Программист Боб Йохансон подписывает договор с компанией «КриоЭтерны» на заморозку своей головы — в надежде, что через какое-то время человечество научится оживлять людей и он получит шанс на новую жизнь. Воспользоваться «услугами» компании герою приходится уже очень скоро — его сбивает машина. Век с лишним спустя сознание Боба оцифровывают, и теперь он — искусственный интеллект. Один из тех, кому предстоит побороться за право стать интеллектом космического корабля, который будет исследовать вселенную.

Примечательно, что изначально роман «Мы — легион. Мы — Боб» канадского программиста Денниса Тейлора первым делом завоевал широкую популярность в аудиоформате на сервисе Audible — за что удостоился награды «Лучшая аудиокнига года в научной фантастике», а уже затем успех снискала и бумажная версия книги.

Марта Уэллс

Отказ всех систем

Взломав свой модуль контроля, я мог бы стать серийным убийцей, но потом сообразил, что получил доступ ко всем развлекательным каналам со спутников компании. Больше тридцати пяти тысяч часов фильмов, сериалов, книг и музыки — и я поглотил почти все, так и не совершив ни одного убийства. В качестве бездушной машины для убийств я оказался совершенно негодным».

Читая первые строки повести «Отказ всех систем», с которой начинаются приключения Киллербота, сложно не заинтересоваться персонажем. Он — боевой андроид, который взломал свой модуль контроля, обрел свободу, и теперь посвящает все свободное время просмотру сериалов. Людей он стесняется, и вообще, будь он человеком, его бы назвали интровертом. Но, несмотря на стремление держаться подальше от людей и неприятностей, Киллербот регулярно влипает в различные переделки — нередко спасая при этом людские жизни.

Уэллс наделяет главного героя и другие машины такими человеческими чертами как лень, гнев, черный юмор, стыд, а также умением заботиться и дружить. Это создает очень живой и привлекательный образ робота и дает возможность читателю сопереживать ему. Да и в целом, Киллербот получился харизматичным и обаятельным, что стало одним из главных залогов успеха цикла.

Роджер Желязны

Девять принцев Амбера

Похоже, наступал конец тому, что казалось мне вечностью. Я попробовал пошевелить пальцами ног. Успешно. Ноги я чувствовал, хотя они и были в гипсе. А сам я лежал распростертым на больничной койке. Я зажмурился, потом снова открыл глаза. Стены комнаты наконец перестали качаться. Где же я, черт побери? Туман в голове понемногу рассеивался; в нем, словно острова в океане, стали возникать обрывки того, что некогда было моей памятью. Я вспоминал бесконечно долгие ночи, бесчисленных сиделок, инъекции, инъекции, инъекции… стоило мне чуточку прийти в себя, как тут же кто-нибудь являлся и всаживал в меня шприц с какой-нибудь дрянью. Да, так оно и было. Это я вспомнил. И пусть я только наполовину пришел в себя, инъекции им придется прекратить. Но захотят ли они их прекратить? Почему-то упорно думалось: вряд ли.

Желязны создал уникальную фэнтезийную вселенную, где Земля — лишь один из множества миров-отражений величественного Амбера. Амбера, который лишился своего короля, Оберона. Множество потомков правителя, законных и не очень, готовы схлестнуться в противостоянии за престол. Главный герой Корвин приходит в себя в больнице после автомобильной аварии с амнезией и пытается разобраться в происходящем. Сюжет развивается стремительно, он наполнен множеством незнакомых имен и понятий, но когда читатель понимает что к чему, перед ним разворачивается шикарный, продуманный и оригинальный мир.

Орсон Скотт Кард

Игра Эндера

— Я смотрел его глазами, я слушал его ушами и говорю вам: он тот, кто нам нужен. Настолько близок к идеалу, насколько это вообще возможно. — Ты говорил это и о его брате. — Брата использовать невозможно. По причинам, не имеющим ничего общего со способностями. — То же самое с его сестрой. Да и он вызывает сомнения. Слишком податлив. Слишком охотно подчиняется воле других людей. — Если только эти люди — не враги. — Так что нам делать? Следить, чтобы его все время окружали враги? — Если потребуется. — Кажется, ты говорил, что тебе нравится этот парень? — Если он попадет в лапы жукеров… По сравнению с ними я просто любящий дядюшка. — Ладно. В конце концов, мы спасем мир. Бери его.

«Игра Эндера» — история о мальчике по имени Эндер, который, как и другие подающие надежды дети, попадает в Боевую Школу. Там юных гениев обучают искусству войны с помощью специальных игр. И с первых же дней Эндер демонстрирует недюжинные таланты, начиная, в сущности, взрослую жизнь уже с шести лет. А в будущем ему предстоит стать полководцем, в руках которого окажется судьба всего человечества.

В мире Карда идет полномасштабная война с инопланетной расой жукеров. К этому времени человечество пережило уже два вторжения, люди считают, что третью атаку им не отразить. Людям удалось построить могучий флот для ответного удара, но для победы нужны полководцы, и их готовят из Эндера и его товарищей, причем весьма суровым образом — без всяких скидок на возраст героев.

Нил Стивенсон

Семиевие

Луна взорвалась без предупреждения и без какой-либо видимой причины. Она была во второй четверти, сутки до полнолуния. Все произошло на временной отметке 05:03:12 UTC. Впоследствии этот момент получил обозначение А+0.0.0, или попросту Ноль.

События романа «Семиевие» начинаются с таинственной катастрофы. Но автора интересует не столько она сама, сколько ее последствия. После взрыва Луны у человечества есть два года, чтобы подготовиться к колоссальному метеоритному дождю, который будет длиться тысячи лет и который, скорее всего, попросту уничтожит цивилизацию на планете. После осознания такой незавидной перспективы люди всего мира объединяются, чтобы отправить в космос «Ковчег» и сохранить таким образом человеческий вид от вымирания.

«Семиевие» начинается как масштабный роман-катастрофа, на страницах которого автор убедительно описывает, как человечество борется за сохранение наследия своей цивилизации, используя орбитальную механику, космологию, роботехнику и другие науки. А затем действие переносится на многие поколения вперед, и Стивенсон показывает, что произошло с потомками тех, кому посчастливилось попасть на «Ковчег» и что случилось с Землей.

Энди Вейер

Марсианин

Я в глубокой заднице. Таково мое твердое убеждение. В заднице. Прошло шесть дней из двух месяцев, которые должны были стать лучшими в моей жизни, а обернулись сущим кошмаром. Я даже не знаю, кто это прочтет. Думаю, рано или поздно кто-нибудь найдет мои записи. Лет эдак через сто.

«Марсианин» Энди Вейера посвящен астронавту Марку Уотни, оставшемуся на Красной планете после того, как товарищи по экспедиции посчитали его погибшим во время песчаной бури. У него имеются весьма ограниченные запасы пищи, а связи с Землей нет, да и другие проблемы возникают одна за другой. Однако герой не сдается — даже несмотря на то, что весь мир считает его мертвым.

Через мысли и поступки героя автор в очень увлекательной форме показывает, как знания физики, химии и других естественных наук помогают решать даже самые сложные задачи. А обаяние главного героя не раз посмешит или хотя бы заставит порадоваться за маленькие успехи Уотни — и по-настоящему переживать, когда он столкнется с новыми невзгодами.