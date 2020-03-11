Ник Перумов «Война ангелов. Игнис»: маги против фанатиков Спасителя

Мир Игнис подчинили себе религиозные фанатики, сумевшие с помощью хитроумной магии создать целое воинство могущественных ангелов, которые распространяют власть Спасителя среди людей — сколько бы при этом крови не пролилось. И первой целью должен стать соседний мир, населённый потомками беглецов, некогда покинувших Игнис. Но на пути крылатой армии становятся маги Долины во главе с лихим Ричардом д’Ассини.

Ник Перумов «Война ангелов. Игнис»: маги против ангелов Спасителя

Жанр: героическое фэнтези
Издательство: «Эксмо», 2019
Серия: «Ник Перумов»
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Маргарет Уэйс, Трейси Хикмэн «Война Душ»

Последние несколько лет Ник Перумов активно занят завершением второй части
«Гибели богов», которую правильнее будет назвать уже не романом, а циклом. Несмотря на амбициозность и размах проекта, писатель успевает параллельно заниматься и другими книгами. В частности, Ник начал писать «Сказки Упорядоченного» — истории, не связанные напрямую с глобальными потрясениями, которые обрушивает автор на свою мультивселенную.

В первой из «Сказок», под названием «Охотники», Перумов предложил свой
взгляд на историю о вампирах и тех, кто посвятил жизнь их истреблению. События этой дилогии разворачивались в одном из множества миров Упорядоченного и практически не были связаны с предшествующими книгами. Совсем иное дело «Война ангелов» — формально дилогия, но, по сути дела, просто роман в двух томах. Здесь основными действующими лицами уже выступают хорошо нам знакомые маги Долины, в том числе и любимица многих поклонников Перумова Клара Хюммель.

Зачин «Войны ангелов» в какой-то степени перекликается с началом одного из самых известных романов Перумова — «Алмазный меч, деревянный меч». Обитатели Долины узнают, что в относительной близости от их владений наблюдается магическая аномалия, которая может превратиться в серьёзную угрозу для окрестных миров. Во времена романа «Алмазный меч, деревянный меч» гильдия боевых магов пришла в упадок, так что Долина предпочла умыть руки, и лишь несколько магов во главе с Кларой решили, что не могут остаться в стороне.

А вот на момент действия «Войны ангелов» гильдия переживает расцвет — и более того, стремится расширить своё влияние в Долине. Чувствуя в себе силу и ответственность перед теми, кто не наделён их талантами, во время событий «Войны ангелов» боевые маги дружно решают, что должны разобраться в происходящем и в случае необходимости вмешаться. Такая необходимость, конечно, возникает. И если в первом томе, «Великой пустоте», мы были свидетелями своего рода разведки боем, то на страницах «Игниса» уже увидим разгоревшийся в полную мощь магический конфликт.

Ник Перумов «Война ангелов. Игнис»: маги против ангелов Спасителя 2

Боевым магам неожиданно для самих себя приходится сражаться насмерть. Причём их противниками выступают не просто могущественные создания, а эдакие воплощения религиозных идей, так что для победы одной только грубой силы будет недостаточно. Кларе Хюммель и её товарищам придётся пустить в ход самое изощрённое чародейство, на которое они способны. Оно, конечно, не столь могучее, как в «Гибели богов — 2», но любителям магического экшена вторая «Война ангелов» доставит немало удовольствия.

Белый свет хлынул со всех сторон, ангелы заметались, и потрясённая чародейка увидела, как заваливающегося крылатого воина подхватила призрачная сеть, удерживая от падения.

Но зато строй ангелов рассыпался, они сбились в кучу, и кучей же ринулись вперёд, прямо на отступающих магов. Змеилась проложенная чародеями Долины тропа; там осталась настороженная западня, совершенно незаметная со стороны и не обнаруживаемая никакими поисковыми заклинаниями.

Во всяком случае, так верила Клара.

А вот намечавшийся вроде бы любопытный конфликт в Долине, где гильдия боевых магов демонстрировала явное желание занять лидирующую позицию, как-то увял. Нет, линия получает развязку, но автор вписывает её в повествование словно походя. Это очень досадно, учитывая, что борьба за власть в Долине сама по себе могла бы послужить основой для весьма интересной истории. И, судя по опубликованному в книге отрывку, не вошедшему в финальную версию «Войны ангелов», изначально Перумов собирался куда больше внимания уделить Долине и тому, что в ней происходит.

Конфликт, вынесенный в заглавие романа, не сравнится по размаху с событиями «Войны мага», не говоря уже о любой части «Гибели богов». Но в увлекательности и динамичности ему не откажешь.

Фесс возвращается

В начале 2020 года Ник Перумов начал публиковать некоторые свои новые произведения в сети по частям — по мере написания. В частности, в таком формате начала выходить книга «Когда мир изменился», рассказывающая о новых приключениях Фесса и его названой дочери Аэссонэ в совершенно новом мире.

Предыдущая книга

Ник Перумов «Война ангелов. Великая пустота

Ник Перумов «Война ангелов. Великая пустота». Обзор

 06.09.2019

Героическое фэнтези, предваряющее «Летописи разлома». Только для фанатов!

Ник Перумов «Война ангелов. Игнис»: маги против фанатиков Спасителя
Коротко
Удачно
обилие магического экшена
стремительное развитие сюжета
задел для следующей истории
Неудачно
персонажи второго плана
развязка политического конфликта в Долине
7
Оценка

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