Ник Перумов «Война ангелов. Игнис»: маги против фанатиков Спасителя

Мир Игнис подчинили себе религиозные фанатики, сумевшие с помощью хитроумной магии создать целое воинство могущественных ангелов, которые распространяют власть Спасителя среди людей — сколько бы при этом крови не пролилось. И первой целью должен стать соседний мир, населённый потомками беглецов, некогда покинувших Игнис. Но на пути крылатой армии становятся маги Долины во главе с лихим Ричардом д’Ассини.

Жанр: героическое фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2019

Серия: «Ник Перумов»

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Маргарет Уэйс, Трейси Хикмэн «Война Душ»

Последние несколько лет Ник Перумов активно занят завершением второй части

«Гибели богов», которую правильнее будет назвать уже не романом, а циклом. Несмотря на амбициозность и размах проекта, писатель успевает параллельно заниматься и другими книгами. В частности, Ник начал писать «Сказки Упорядоченного» — истории, не связанные напрямую с глобальными потрясениями, которые обрушивает автор на свою мультивселенную.

В первой из «Сказок», под названием «Охотники», Перумов предложил свой

взгляд на историю о вампирах и тех, кто посвятил жизнь их истреблению. События этой дилогии разворачивались в одном из множества миров Упорядоченного и практически не были связаны с предшествующими книгами. Совсем иное дело «Война ангелов» — формально дилогия, но, по сути дела, просто роман в двух томах. Здесь основными действующими лицами уже выступают хорошо нам знакомые маги Долины, в том числе и любимица многих поклонников Перумова Клара Хюммель.

Зачин «Войны ангелов» в какой-то степени перекликается с началом одного из самых известных романов Перумова — «Алмазный меч, деревянный меч». Обитатели Долины узнают, что в относительной близости от их владений наблюдается магическая аномалия, которая может превратиться в серьёзную угрозу для окрестных миров. Во времена романа «Алмазный меч, деревянный меч» гильдия боевых магов пришла в упадок, так что Долина предпочла умыть руки, и лишь несколько магов во главе с Кларой решили, что не могут остаться в стороне.

А вот на момент действия «Войны ангелов» гильдия переживает расцвет — и более того, стремится расширить своё влияние в Долине. Чувствуя в себе силу и ответственность перед теми, кто не наделён их талантами, во время событий «Войны ангелов» боевые маги дружно решают, что должны разобраться в происходящем и в случае необходимости вмешаться. Такая необходимость, конечно, возникает. И если в первом томе, «Великой пустоте», мы были свидетелями своего рода разведки боем, то на страницах «Игниса» уже увидим разгоревшийся в полную мощь магический конфликт.

Боевым магам неожиданно для самих себя приходится сражаться насмерть. Причём их противниками выступают не просто могущественные создания, а эдакие воплощения религиозных идей, так что для победы одной только грубой силы будет недостаточно. Кларе Хюммель и её товарищам придётся пустить в ход самое изощрённое чародейство, на которое они способны. Оно, конечно, не столь могучее, как в «Гибели богов — 2», но любителям магического экшена вторая «Война ангелов» доставит немало удовольствия.

Белый свет хлынул со всех сторон, ангелы заметались, и потрясённая чародейка увидела, как заваливающегося крылатого воина подхватила призрачная сеть, удерживая от падения. Но зато строй ангелов рассыпался, они сбились в кучу, и кучей же ринулись вперёд, прямо на отступающих магов. Змеилась проложенная чародеями Долины тропа; там осталась настороженная западня, совершенно незаметная со стороны и не обнаруживаемая никакими поисковыми заклинаниями. Во всяком случае, так верила Клара.

А вот намечавшийся вроде бы любопытный конфликт в Долине, где гильдия боевых магов демонстрировала явное желание занять лидирующую позицию, как-то увял. Нет, линия получает развязку, но автор вписывает её в повествование словно походя. Это очень досадно, учитывая, что борьба за власть в Долине сама по себе могла бы послужить основой для весьма интересной истории. И, судя по опубликованному в книге отрывку, не вошедшему в финальную версию «Войны ангелов», изначально Перумов собирался куда больше внимания уделить Долине и тому, что в ней происходит.

Конфликт, вынесенный в заглавие романа, не сравнится по размаху с событиями «Войны мага», не говоря уже о любой части «Гибели богов». Но в увлекательности и динамичности ему не откажешь.

Фесс возвращается В начале 2020 года Ник Перумов начал публиковать некоторые свои новые произведения в сети по частям — по мере написания. В частности, в таком формате начала выходить книга «Когда мир изменился», рассказывающая о новых приключениях Фесса и его названой дочери Аэссонэ в совершенно новом мире.