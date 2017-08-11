Ник Перумов «Охотники. Пророчества Разрушения»

В многовековой войне людей и вампиров наступает неожиданный поворот, когда по обе стороны баррикад находятся миротворцы, готовые попытаться найти общий язык с давними врагами. Но далеко не все готовы даже задуматься о мире, и пока лидеры Ночного народа и чародеи Капитула ведут тайные переговоры, продолжается противостояние вампиров и охотников — защитников простых людей.

Роман

Жанр: приключенческое фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2017

Художник: И. Хивренко

Серия: «Фэнтези Ника Перумова»

416 стр., 15 000 экз.

«Сказки Упорядоченного», часть 1, книга 1

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Масштабный роман-эпопея «Гибель богов 2», над которым Ник Перумов активно работает на протяжении последних пяти лет, призван завершить историю Хедина и Ракота, начавшуюся уже более двадцати лет назад. Но если здесь и ожидается финальная точка, то это вовсе не означает прощания со вселенной Упорядоченного. На это недвусмысленно указывает старт нового подцикла, который открывается романом «Охотники. Пророчества Разрушения».

Большинство книг основной серии отличаются эпическим размахом: среди действующих лиц сплошь могущественные чародеи и боги, а поступки героев сказываются на судьбах целых миров. «Охотники» подобным похвастаться не могут — это по меркам цикла весьма камерное произведение.

Действие происходит в одном-единственном мире, куда мы прежде не заглядывали. Сюжет закручен вокруг локального конфликта между людьми и Ночным народом. Основными героями выступают местные обитатели: безымянный охотник на вампиров с учеником, чародей Вениамин Скорре, ведущий собственную войну против вампиров, его бывшая возлюбленная Алисанда дю Варгас, стремящаяся положить конец вражде двух народов. Конечно, простыми людьми их не назовёшь, но они явно находятся не в той же «весовой категории», что, например, Хедин или даже Фесс.

Поэтому первую «Сказку Упорядоченного», в отличие от романов магистрального цикла, нельзя отнести к эпическому фэнтези, которым славится Перумов: здесь не происходит никаких глобальных событий и не решаются судьбы мироздания. На страницах «Охотников» читателей ждёт бодрое приключенческое фэнтези со стремительно развивающимся событиями, несколькими переплетёнными сюжетными линиями и обилием боевых сцен.

Первую «Сказку Упорядоченного» нельзя отнести к эпическому фэнтези, которым славится Перумов

Время от времени Ник слегка притормаживает повествование, чтобы дать героям пространно обсудить происходящее; пристрастием к многословным беседам отличаются в последние годы персонажи большинства книг Перумова, и действующие лица «Охотников» не стали исключением. Как ни странно, при этом автор достаточно слабо раскрывает мир книги: по проработке и количеству деталей он значительно проигрывает Мельину или Эвиалу. Более того, если бы не появление крайне узнаваемого посланца одной из великих сил Упорядоченного да упоминания нескольких знакомых имён, было бы непросто догадаться, что события «Охотников» разворачиваются во вселенной, знакомой нам по «Гибели богов» и «Летописям разлома».Впрочем, слабая связь с основным циклом вполне компенсируется тем, что «Пророчества Разрушения» легко можно читать и без знакомства с предшествующими романами Перумова.

Впрочем, если на что всерьёз и хочется сетовать после прочтения «Охотников», так это на местных вампиров. Уж очень блёклыми и невыразительными получились почти все представители Ночного народа, которые появляются на страницах книги, — за исключением разве что антагонистки, Алой леди. Очевидно, автор стремился отойти от модной сейчас тенденции показывать неоднозначных, а то и положительных кровопийц и потому изобразил их настоящими монстрами. Но мы-то помним по незабвенному Эфраиму и подмастерьям Хедина, что Перумов умеет выписывать смачных вампиров! Обидно, что в романе, где им отводится ключевая роль, он не сумел или не захотел этого сделать.

Итог: редкое по нынешним временам фэнтези про вампиров, где любители крови выступают не более-менее положительными героями, а главными врагами рода человеческого. Удастся ли противоборствующим сторонам уладить многовековой конфликт, узнаем во втором, заключительном томе «Охотников».

Электронные продажи Нынешней весной на официальном сайте Ника Перумова perumov.club открылся магазин электронных книг. В нём можно приобрести работы писателя, выходившие раннее; там будут появляться и новые произведения, распространяемые эксклюзивно. Например, через сайт можно купить повесть «Ведуний двор», которая примыкает к циклу о Молли Блэкуотер и не издавалась в бумаге. А за предзаказ «Пророчеств Разрушения» читатели получат повесть-приквел «Крыши Академии».

— Упырь — любой упырь — есть зло само по себе. Любой упырь убивает, кровь пьёт, сердца и печень поедает. Но… редко убивает совсем уж просто так, походя. Хотя в последние годы… — Он осёкся. — А когда я только начинал, так большинство старых упырей и вовсе волков-одиночек напоминали. Убивали для пропитания, изредка — для забавы. Но просто убивали. А Элизия, нежная барышня, что твой цветочек, людей резала не десятками даже — сотнями. Резала и, проклятье, узоры на площадях выкладывала.

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Ник Перумов «Охотники. Пророчества Разрушения» удачно динамичный сюжет

боевые сцены

самостоятельность истории неудачно чересчур многословные диалоги

слабая проработка мира

блёклые персонажи-вампиры 2017-08-11 7 достойно

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