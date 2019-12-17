Ричард Кадри «Сэндмен Слим»

Одиннадцать лет назад молодого мага Джима Старка отправили в ад его же коллеги по колдовскому сообществу. Узнав, что колдуны убили и его девушку, Джим прилагает все усилия, чтобы вернуться в Лос-Анджелес и отомстить.

Richard Kadrey

Sandman Slim

Роман

Жанр: городское нуар-фэнтези

Выход оригинала: 2009

Художник: Ф. Барбышев

Переводчик: М. Сороченко

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2019

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

416 стр., 2500 экз.

«Сэндмен Слим», часть 1

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Плодовитый автор Джеймс Кадри известен у нас только парой книжек из цикла про вора-волшебника Купера — довольно средненького юмористического фэнтези. Но наконец дошла очередь до самого успешного цикла Кадри «Сэндмен Слим», который чаще всего сравнивают с «Досье Дрездена» Джима Батчера. Так что, если вы соскучились по Гарри Дрездену, книги о котором у нас, похоже, совсем перестали переводить, Джим Старк вполне способен его заменить.

Главный герой «Сэндмена Слима» — большая авторская удача. На первый взгляд, он состоит из всех штампов нуарных детективов, вестернов, боевиков и прочих произведений про суровых маскулинных героев-мстителей, которые не боятся ни бога, ни черта и живут под девизом «детка, я работаю один». Ещё он много курит, пьёт, сквернословит, не гнушается воровством и ездит на угнанных машинах — настоящее дитя порока. Да и действие происходит в самом «нуарном» городе Америки — Лос-Анджелесе с Голливудом по соседству. Надо сказать, что «город ангелов» в книге лишён всякого гламура, зато полон криминала, наркотиков, подпольных борделей, неонацистов и прочих неприглядных вещей.

Но, к счастью, автор активно глумится над штампами устами своего же героя-рассказчика, который то сравнивает себя с персонажами Дэшила Хэммета (классика нуарного детектива), то невзначай вставляет семейную легенду о собственном происхождении от легендарного бандита Дикого Запада. На самом деле Старк сложнее, чем плоские персонажи старых чёрно-белых (во всех смыслах) фильмов. Его история скорее демонстрирует, к чему приводит стремление жить по заветам циничных героев-одиночек: временами Старк ведёт себя как эгоистичный чудак на букву «м» и оттого едва не теряет немногих друзей, которые у него ещё остались в мире живых. А ещё «Сэндмен Слим» — это история не только о мести, но и о попытках героя понять себя и найти своё место в мире, при этом не подчиняясь никому — ни ангелам, ни Люциферу, ни одному сумасшедшему мегаломану с планом завоевания Вселенной.

Также у Старка отличное чувство юмора: хотя временами его шутки кажутся слишком грубыми или натужными, чаще всего с ним нескучно. Читать роман — всё равно что слушать болтовню старого приятеля, привыкшего к роли «души компании». Старк никогда не вешает нос и старается найти выход из любой, даже самой тяжёлой и запутанной ситуации. Да, иногда он сам себе рояль в кустах — его неуязвимость и фактическое бессмертие временами раздражают. Впрочем, его «мартисьюшность» в конце концов получает объяснение. На последних страницах нам даже подбросят версию того, почему героя все время буквально вели по сюжету, заставляя сталкиваться именно с теми персонажами, которые были важны для развития истории. В общем, автор играет с героем и читателем на разных уровнях — и за этим очень интересно наблюдать.

Однако «Сэндмена Слима» можно читать и просто как развлекательное городское фэнтези с яркими экшен-сценами, запоминающимися героями и небезынтересной картиной мира, в которой ангельская рать временами ведёт себя похуже демонической, а придуманная автором «третья сила» в лице ангелов Хаоса вообще внушает нечеловеческий ужас.

Считаем своим долгом предупредить, что герой-рассказчик злоупотребляет нецензурной лексикой, а в книге хватает сцен «18+». Если это вас не смущает, а по Гарри Дрездену вы и вправду соскучились, — хватайтесь за «Сэндмена Слима» и имейте в виду, что в серии уже вышло целых десять романов.

Итог: ироничный нуар про городских магов, ангелов и демонов — отменное развлечение для тех, кого не смущают жёсткие сцены и циничные протагонисты.

Скоро на экранах? Вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет мы увидим экранизацию «Сэндмена Слима». В 2016 году первым романом цикла заинтересовалась Studio 8, планирующая в случае успеха фильма запустить франшизу. А в 2018-м объявили режиссёра будущей картины: это Чад Стахелски, прославившийся работой над серией «Джон Уик». Сценарий уже в работе.

Пора приступать наконец к делу. «Долго думают только трусы!» — так любила говорить моя первая учительница. А может, это был Люцифер. От любителей читать нотации не скрыться даже в аду.

Теперь следует сконцентрироваться на том, что по-настоящему важно. Например, на поимке и убийстве — желательно самым бесчеловечным способом — шести подлых гадов, укравших мою жизнь.