Пётр Бормор «Что в имени...»

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К утреннему кофе — утренний эпиграф! В этот раз предлагаем почитать миниатюру Петра Бормора «Что в имени…» из выпуска МирФ №116 про самого сильного, смелого, удалого героя, который всё-всё умеет, вот только…

Я герой, моим подвигам нет числа. В любом городе, в любой самой маленькой деревушке все меня знают, все обо мне слышали. Спроси любого: кто сегодня спас мир? — он тут же на меня укажет.

А уж как меня любят! Даже детей моим именем называют. Это и понятно: я сильный, красивый, здоровый, кулаком могу сваи заколачивать, с разбега реку перепрыгивать — это если в длину, а в высоту мой личный рекорд — сороковой этаж.

А сколько я всего хорошего совершил! Кто, скажем, сражался с древними, как мир, гигантскими ящерами? Я! Кто истреблял злых тиранов, успокаивал нежить, разгонял целые армии и возводил за ночь дворцы? Я, кто же ещё! Кто спас из безнадёжной ситуации прекраснейшую из всех женщин и как честный человек женился на ней? И с животными я разговариваю, кстати, есть у меня такая особенность. И сам иногда каким-нибудь зверем оборачиваюсь, а бывает, что и птицей.

А сколько раз меня убивали! Даже сварить пытались. Но я и в кипятке не сварился, а только круче стал. Вот я какой! Одним взмахом руки, бывало, горы воздвигал, леса насаживал, лавовые озёра из-под земли поднимал. И всё — совершенно бескорыстно, всё для людей, от чистого сердца, из великой любви. Почему бы и им меня после этого не любить?

Так что у нас это взаимно.

Правда, одна странность в этой народной любви меня всё-таки задевает. Почему никто не зовёт меня, скажем, Крутой Мэн или Человек-кулак? Я бы согласился даже на Человек-Во-Все-Бочки-Затычка! Но они называют меня Дураком. Иванушка, мол, Дурак. За что?