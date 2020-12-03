    Фантастические рассказы
    #утренний рассказ #эпиграф

    Пётр Бормор «Что в имени…»

    3 декабря 2020
    Пётр Бормор
    03.12.2020
    42141
    1 минута на чтение
    #утренний рассказ #эпиграф
    Пётр Бормор «Что в имени...»

    Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

    К утреннему кофе — утренний эпиграф! В этот раз предлагаем почитать миниатюру Петра Бормора «Что в имени…» из выпуска МирФ №116 про самого сильного, смелого, удалого героя, который всё-всё умеет, вот только…

    Я герой, моим подвигам нет числа. В любом городе, в любой самой маленькой деревушке все меня знают, все обо мне слышали. Спроси любого: кто сегодня спас мир? — он тут же на меня укажет.

    А уж как меня любят! Даже детей моим именем называют. Это и понятно: я сильный, красивый, здоровый, кулаком могу сваи заколачивать, с разбега реку перепрыгивать — это если в длину, а в высоту мой личный рекорд — сороковой этаж.

    А сколько я всего хорошего совершил! Кто, скажем, сражался с древними, как мир, гигантскими ящерами? Я! Кто истреблял злых тиранов, успокаивал нежить, разгонял целые армии и возводил за ночь дворцы? Я, кто же ещё! Кто спас из безнадёжной ситуации прекраснейшую из всех женщин и как честный человек женился на ней? И с животными я разговариваю, кстати, есть у меня такая особенность. И сам иногда каким-нибудь зверем оборачиваюсь, а бывает, что и птицей.

    А сколько раз меня убивали! Даже сварить пытались. Но я и в кипятке не сварился, а только круче стал. Вот я какой! Одним взмахом руки, бывало, горы воздвигал, леса насаживал, лавовые озёра из-под земли поднимал. И всё — совершенно бескорыстно, всё для людей, от чистого сердца, из великой любви. Почему бы и им меня после этого не любить?

    Так что у нас это взаимно.

    Правда, одна странность в этой народной любви меня всё-таки задевает. Почему никто не зовёт меня, скажем, Крутой Мэн или Человек-кулак? Я бы согласился даже на Человек-Во-Все-Бочки-Затычка! Но они называют меня Дураком. Иванушка, мол, Дурак. За что?

    Читайте также

    Пётр Бормор «Салочки»

    Пётр Бормор «Салочки»

     Пётр Бормор |  22.11.2020

    «Подумать только, ну кто бы догадался использовать лазер как оружие?»

    Пётр Бормор «Практика»

    Пётр Бормор «Практика»

     Пётр Бормор |  24.11.2020

    «Мы прибыли для того, чтобы выжечь половину территорий, уничтожить все крупные населённые пункты, перебить всех мужчин, изнасиловать всех женщин и угнать в рабство детей».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Пётр Бормор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Святослав Логинов «Империя без границ»
    Святослав Логинов «Империя без границ»
    Святослав Логинов «Конкурс»
    Святослав Логинов «Конкурс»
    Марина и Сергей Дяченко «Лояльность»
    Марина и Сергей Дяченко «Лояльность»

    Статьи

    Читаем книгу «Гидеон из Девятого дома»
    0
    4473
    Читаем книгу «Гидеон из Девятого дома» Тэмсин Мьюир

    Глава, в которой рыцарь Девятого дома участвует в небольшом, но зрелищном поединке.

    Короткометражка: Сатана влюбляется в 2020-й
    0
    22336
    Короткометражка: Сатана влюбляется в 2020-й в рекламном ролике Райана Рейнольдса

    И всё это — реклама приложения знакомств.

    Опробовали новое поколение консолей. Это нечто! 9
    0
    49960
    Опробовали новое поколение консолей. Это нечто!

    Поиграли в PS5 и готовы поделиться впечатлениями. Ну и про Xbox Series тоже немножко поговорим.

    Главные комиксы осени 2020: супергерои Marvel, DC и не только 12
    0
    64035
    Главные комиксы осени 2020: супергерои Marvel, DC и не только

    Возвращение Бэтмена, Который Смеётся, важный сюжет о Чудо-женщине, начало серии Гарта Энниса про Карателя, много комиксов о Сорвиголове и эпичнейший кроссовер DC.

    Беседа с Джо Аберкромби
    0
    127396
    «Байяз для меня очень интересный персонаж»: беседа с Джо Аберкромби

    Расшифровка видеоинтервью.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 19
    0
    138350
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021

    Питер Гамильтон, Майкл Суэнвик, Джон Скальци и несколько красочных энциклопедий.

    Анна Бурденко «Идеальный план»
    0
    344352
    Анна Бурденко «Идеальный план»

    В сумке у землянина припрятаны бутыль масла, синяя накидка, маленький дрон и книга об обычаях и традициях инопланетян. А в голове — идеальный план, как найти себе жертву и всем этим воспользоваться…

    Обзор Immortals Fenyx Rising. The Legend of Zelda от Ubisoft 11
    0
    187125
    Обзор Immortals Fenyx Rising. The Legend of Zelda от Ubisoft

    Поиграли в новый IP от Ubisoft. Конечно, без торчащих ушей Assassin’s Creed не обошлось, но они куда короче, чем можно было ожидать.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить