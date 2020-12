Что почитать у Гранта Моррисона? 5 комиксов на вечер

Грант Моррисон — один из самых влиятельных сценаристов комиксов за последние тридцать с лишним лет. Моррисон — яркий представитель «британского вторжения», ученик великого и ужасного Алана Мура, практикующий маг и любитель исследовать закоулки сознания при помощи психотропных веществ. Сложно представить современные комиксы без его вклада. Моррисон любит ломать четвёртую стену и добавлять в свои работы долю сюрреализма, сдобренную саморефлексией и деконструкцией супергеройского жанра.

Он работал над сериями «Новые Люди Икс», «Человек-Животное», «Зеленый Фонарь, Лига справедливости Америки, множеством серий о Бэтмене и Супермене. Сериал «Роковой патруль» основан во многом именно на сюжетных арках Моррисона 1989–1993 годов. Чтобы перечислить художников, с которыми довелось поработать мастеру, придётся заглянуть на страницу его библиографии в Википедии — их и правда много.

Но с чего начать читать его работы? За свою карьеру шотландец выпустил немало лимитированных серий, которые можно прочесть за вечер, даже если вы не особо знакомы со вселенной.

Flex Mentallo: Man of Muscle Mystery (1996)

«Флекс Менталло» рассказывает о вымышленном персонаже, который живёт в «реальном мире». Он замечает в этом реальном мире другого выдуманного персонажа и пытается выяснить, что происходит. Параллельно с расследованием Флекса медленно умирает писатель Уоллес Сейдж, который его создал: он принял смертельную дозу наркотиков. Дожидаясь смерти, Уоллес рассказывает по телефону неизвестному собеседнику историю своей жизни. Две истории переплетены с самого начала, но по мере раскрытия каждой выдумка начинает перетекать в реальность и наоборот. В итоге получается комикс с безупречной структурой и захватывающим, запутанным сюжетом.

При первом знакомстве «Флекс Менталло», конечно же, представляется супергероикой, но чем дальше раскрывается сюжет, тем больше дорог открывает повествование. О Гранте Моррисоне с уверенностью можно сказать три вещи: он очень любит жанр супергероики (он целую книгу об этом написал — «Супербоги»), он очень любит рассказывать истории и он очень любит себя. Вероятно, именно комбинация этих трёх составляющих и делает этот комикс настолько увлекательным и глубоким.

Подобно тому, как на страницах книги реальность перетекает в вымысел и наоборот, наша объективная реальность смешивается с сюжетом «Флекса Менталло». Устами Уоллеса Сейджа Моррисон рассказывает об истории комиксов и о работе писателя. Таким образом мы получаем как минимум трёхслойную историю — выдумка в сюжете комикса, «реальность» комикса и наша, читательская реальность.

«Флекс Менталло» стал первой совместной работой Гранта Моррисона и шотландского художника Винсента Дейгана, известного фанатам комиксов под псевдонимом Фрэнк Куайтли. Без преувеличения можно утверждать, что этот комикс вряд ли стал бы таким знаковым, узнаваемым и сложным без участия Куайтли. От обложек к каждому из четырёх выпусков до раскадровки и мельчайших деталей в каждом кадре — этот комикс заставляет мозги читателя «флексить» подобно тому, как это делает сам Флекс.

Здесь рисунок не просто фон или банальное следование сценарию. Порой, чтобы понять, что происходит, приходится возвращаться на несколько страниц назад, перечитывать текст и пересматривать рисунки, в которых скрыты детали сюжета. В этом комиксе всё взаимосвязано от первой до последней страницы. «Флекс Менталло» будто сам на это намекает сложной цепочкой кадров на первых двух страницах: злодей бросает бомбу, из которой в пустое пространство сыплются галактики, оказывающиеся всего лишь маленькой белой точкой на рисунке этого самого злодея, нарисованного на курином яйце, которое в следующий же миг разбивают на раскалённую сковороду.

Всё происходит невероятно динамично, как и в любом другом комиксе, нарисованном Куайтли. Всё персонажи живые, характерные — иногда даже кажется, что они отвечают на вопросы, возникающие в твоей голове по мере чтения. Вымысел здесь перетекает в реальность, а реальность — в вымысел. Похоже, именно это Моррисон и пытается донести до читателя во многих своих работах: внутренний мир художника в широком смысле — пространство идей — неразрывно связан с реальностью, а внутренние «герои» и «злодеи» — неотъемлемая часть творческого процесса.

JLA: Earth 2 (2000)

Супергеройский жанр часто поднимает вопрос: что если бы сверхлюди с практически безграничными способностями оказались не на стороне добра? Моррисон с этим вопросом не церемонится, а сразу бросает читателя под колёса несущегося на всех парах сюжета. Подобно тому, как капсула Кал-Эла приземлилась на ферме Кентов, где-то в американской глубинке с неба падает летательный аппарат, из которого выбирается человек, представляющийся просто Лютором. Это Александр Лютор, единственный герой из альтернативной вселенной — вселенной антиматерии, где всё наоборот: герои — это злодеи, а злодеи — герои. Он просит помощи у Лиги справедливости в борьбе с Преступным Синдикатом Америки (Crime Syndicate of America) — зеркальным злым отражением команды героев.

Комикс JLA: Earth 2 — очередная деконструкция супергеройского жанра от Моррисона. Только, в отличие от «Флекса Менталло», в этот раз он всё сделал в рамках основной вселенной DC Comics. Он умудрился сохранить честь супергероев и в то же время позволил читателю (да и самим героям) заглянуть в глубины зеркала и увидеть, какими они могли быть злодеями. Не изменяя себе, Моррисон строит многослойный сюжет, раскрывая персонажей не только через супергеройские подвиги, но и через отношения между ними, их действия и реакции на происходящее.

Пожалуй, главные вопросы, которые поднимает этот комикс, — как далеко могут зайти благие намерения и когда пора сдаваться, чтобы не потерять лицо. Комикс даёт понять, что порой нужно зло, чтобы победить зло. Иронично, что он вышел в DC Comics — одном из флагманов супергеройского жанра, где для победы над злом обычно необходимо добро.

Над этой лимитированной серией Моррисон вновь работал с Куайтли. Рисунок здесь не несёт такой смысловой нагрузки, как в «Флексе Менталло», но так же проработан, динамичен и детален. Авторы обошлись без сюрреализма, но их взаимопонимание вновь соединило рисунок со сценарием в единое целое. В JLA: Earth 2 нет шикарных разворотов, у авторов каждая страница была на вес золота. Им на каких-то 96 страницах надо было успеть рассказать проработанную историю, поднять моральные вопросы и при этом соблюсти баланс. У них это явно получилось.

Happy! (2012)

Наёмный убийца и бывший детектив Ник Сакс устал от жизни. Всё сложилось паршиво, а тут ещё и мафия проходу не даёт. С трудом пережив очередную передрягу, Ник начинает видеть мультяшного крылатого единорога, больше похожего на осла. Существо называет себя Хэппи и просит Ника спасти некую Хейли, чьим воображаемым другом оно и является. Пристегните ремни: на протяжении четырёх выпусков нас ждёт зубодробительная, грязная и бескомпромиссная история об искуплении.

После прочтения «Хэппи!» складывается впечатление, что Моррисон подустал от идеального Супермена (он в тот период писал Action Comics в континьюити The New 52) и решил спустить пар. Но даже здесь, несмотря на видимую простоту сюжета, сценарист выстраивает изящные сплетения характеров, отношений и сюжетных хитросплетений, которые скрываются под литрами крови, выбитыми зубами и озлобленностью главного героя. Ник Сакс — отъявленный негодяй, но Моррисон даёт читателю посочувствовать ему и тому, как он сам загнал себя в эту выгребную яму, из которой, кажется, нет пути назад. Мультяшный Хэппи — словно последняя искра совести в потрёпанной душе Сакса, от которой он хочет избавиться, а когда это всё-таки происходит, становится только хуже. Комикс идеально подходит к прочтению тем, кто приуныл и кому мир видится только в серых тонах.

Кстати о тонах. Художником «Хэппи» выступил американец Дэрик Робертсон, более всего известный по комиксам «Трансметрополитен» и «Пацаны» . Он мастерски умеет изображать грязь: улицы, заполненные мусором, грязные подворотни, блюющие бомжи, бродячие собаки, безжалостные злодеи, кровь, ультранасилие и т. д. Более подходящего художника для «Хэппи!» найти сложно. Мрачные улицы, тёмные и серые тона задают настроение комиксу и очень точно передают происходящее в душе и голове Ника. Единственное светлое пятно — это неунывающий и не теряющий оптимизма Хэппи.

В какой-то степени «Хэппи!» — это ностальгия по детству. Здесь надежда и толика радости есть только у детей. Благодаря детям у главного героя появляется возможность искупить свои грехи перед собой и своими близкими. Вместе с тем Моррисон не скупится на старый добрый британский чёрный юмор, что украшает комикс.

Annihilator (2014)

В «Аннигиляторе» Моррисон вновь обращается к излюбленным темам пространства идей и внутренних демонов. Вышедший в тираж голливудский сценарист Рэй Спасс узнаёт, что у него опухоль мозга в терминальной стадии. Он устраивает оргию с тонной алкоголя и наркотиков в жутком доме, после чего ему приходит в голову идея сценария: межгалактический злодей Макс Номакс сидит в заключении в тюрьме, вращающейся вокруг сверхмассивной чёрной дыры, — Аннигилятора. А потом Рэй узнаёт, что у него есть семь дней, чтобы спасти себя и, похоже, Вселенную, и для этого ему надо объединить силы со своим творением — Номаксом.

«Аннигилятор» — многослойный, многомерный комикс, как и большинство работ Моррисона. При первом прочтении многое останется незамеченным, но нельзя сказать, что эта история не поддаётся «взлому». Да, это научная фантастика, наполненная идеями, вшитыми в повествование, и рисунком в виде скрытых сообщений, которые увлечённому читателю придётся волей-неволей расшифровывать. Но в то же время это вновь повествование о творческих исканиях, если не сказать муках. Где-то это и критика безжалостной ярмарки тщеславия под названием Голливуд, которой всё равно, что происходит с автором, — главное, чтобы работа была закончена в срок и соответствовала стандартам.

Всё это обёрнуто в характерный рисунок Фрейзера Ирвинга. Он уже не раз работал с Моррисоном над такими комиксами как Seven Soldiers: Klarion the Witch Boy, Batman and Robin и Batman Incorporated. Каждую страницу «Аннигилятора» можно распечатывать на огромном постере и вешать на стену. Рисунок не только передаёт настроение и характеры, но и добавляет происходящему в комиксе сюрреалистичность. Снова реальность смешивается с вымыслом — к примеру, из тьмы чёрной дыры, на орбите которой находится тюрьма Номакса, мы попадаем на страницу сценария на компьютере, за которым сидит Спасс.

«Аннигилятор» читается легко, но при этом Моррисон вновь поднимает извечные для себя вопросы истинного творчества, его истоков и того, что оно способно дать автору. Это идеальный выбор для чтения на вечер, если хочется не просто прочесть что-то и забыть, а посеять в себе семена, которые не дадут спать по ночам, пока будут прорастать.

Nameless (2015)

К этому моменту вы уже должны были привыкнуть, что Моррисон любит многослойные сюжеты и шифровать свои идеи, смешивая реальность с выдумкой. А теперь пристегнитесь — мы отправляемся в космические бездны ужаса и безумия.

Главного героя комикса — безымянного преступника-оккультиста — нанимает тайное общество миллиардеров для миссии по спасению Земли от астероида Шибальба. Казалось бы, зачем для такого дела мастер-оккультист? На одной из сторон астероида высечен древний магический символ. И это не всё: похоже, этот астероид — осколок планеты Мардук, принесённой в жертву миллионы лет назад во время космической войны. Ах, да, один из побеждённых в той войне богов, судя по всему, ещё жив и почивает на лаврах где-то в недрах Шибальбы. А тайное общество всего лишь пытается не дать древнему злу уничтожить жизнь во всей известной вселенной.

«Безымянный» — одна из самых свежих работ Гранта Моррисона, и она не всем по зубам. Авторы раскрывают далеко не все карты в и без того запутанной истории и добавляют несколько слоёв иррационального ужаса (в этом Моррисон успешно попрактиковался в бестселлере «Лечебница Аркхэм. Дом скорби на скорбной Земле»). Сам Моррисон объясняет, что этот проект — своего рода исследование возможностей нелавкрафтианского космического ужаса, а также отмечает влияние на него майянской и полинезийской мифологии (Шибальба — название преисподней у майя), современной нигилистической философии и пост-кроулианских школ магии (мы ведь помним, что Моррисон — практикующий маг?). «Безымянный» наполнен галлюцинациями, нелинейным повествованием, религиозными отсылками и непревзойдённой жестокостью. При этом он ведёт с читателем диалог о смысле существования человечества.

Художник Крис Бернем стал очередным попаданием в яблочко. Его рисунок чем-то напоминает творчество Куайтли (некоторые даже путают их работы), но отличается более «грязным» стилем, что идеально подходит «Безымянному». У Бернема отменно получается изображать ужас, да и вообще негативные эмоции, на лицах персонажей. Смесь науки, магии и древнего ужаса ему тоже удалось передать очень эффектно — чего стоят астронавты в полном облачении, покрытые магическими рунами. Как отмечает один из персонажей: «Как будто “Изгоняющий дьявола” повстречался с “Аполлоном-13”».

Рисунок и сюжет «Безымянного» создают пугающую, гнетущую атмосферу. Но самое страшное в этом комиксе другое — персонажи усердно ищут смысл человеческого существования, которого в итоге попросту нет. Миссия была обречена изначально, а уничтожение, которое они пытались предотвратить, неотвратимо. Всего шесть выпусков, но при вдумчивом и внимательном чтении голова от них будет пульсировать ещё не один день.

Что ещё почитать?

Грант Моррисон — очень плодовитый сценарист, так что выбор очень широк: от Судьи Дредда до масштабных событий во вселенной комиксов DC. Сейчас, например, он пишет онгоинг «Зеленый Фонарь», который пользуется большим успехом. На русском языке вышли такие комиксы Моррисона, как «Все звёзды. Супермен», «Лечебница Аркхэм. Дом скорби на скорбной Земле», «The New 52. Action Comics» и «Нас3» среди прочих.

