Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Октябрь 2019

Октябрь — месяц главного фестиваля для российских гиков, Comic Con Russia. А ещё в этом месяце выходят все те супергеройские комиксы, которые издатели не успели выпустить в конце сентября. Особенно порадуются фанаты архитектора вселенных Джонатана Хикмана — сразу три его комикса появятся на русском. Ещё завершаются «Аннигиляция» и похождения Старика Логана, коллекционеров ждут синглы с первыми появлениями ключевых персонажей Marvel, а за DC неожиданно отвечает новое издательство.

Доктор Стрэндж. Том 3. Кровь в небесах

По следам Стрэнджа идут и старые недруги в лице Барона Мордо, и новый серьёзный враг — Око, обладающий силой убитого Наблюдателя. Сможет ли доктор противостоять им? Его магия на исходе, а боль от долгих лет чародейства невыносима. Чтобы победить, Стрэнджу придётся вернуться к началу пути: мы узнаем, как он получил титул Верховного волшебника и всё потерял.

Юные Титаны: Рэйвен

Издательство «Росмэн» неожиданно выходит на рынок комиксов с серией подростковых графических романов от DC. Первыми ласточками будут истории о Рэйвен и Харли Квинн.

Шестнадцатилетняя Рэйвен Рот потеряла приёмную мать и память в автомобильной аварии. Девушка переезжает в Новый Орлеан, надеясь прийти в себя и окончить школу. Начинать приходится в прямом смысле с нуля, ведь Рэйвен не помнит даже любимую песню — не говоря уже о том, кем она была до аварии. Но, когда начинают происходить странные вещи, становится ясно, что порой лучше и не помнить своё прошлое.

Харли Квинн: Разбивая стекло

Вторым комиксом для подростков от «Росмэна» станут приключения Харли Квинн. Сценарий комикса написала лауреат премии Айснера Марико Тамаки.

Пятнадцатилетняя бунтарка Харлин Квинзель с детства привыкла к неурядицам, и ситуации, когда нет крыши над головой, а за душой ни гроша, её не пугают. Но когда Мама, непревзойдённая «дрэг-квин» Готэма, принимает Харли под своё крыло, та решает: это долгожданный шанс. Увы, вскоре корпорация Кейнов грозит уничтожить их район. Теперь взбешённой Харли предстоит решить: присоединиться к подруге и активистке Айви, желающей, чтобы район расцвёл, или анархисту Джокеру, который жаждет разрушить Готэм, корпорацию за корпорацией.

Удивительный Человек-паук: Новый день. Том 2

Продолжение серии 2008 года про Человека-паука после глобального изменения статус-кво. В новом толстом сборнике герою предстоит столкнуться с Крейвен — юной охотницей, которая окажется куда опаснее своего предшественника Крейвена-охотника. А раз действие происходит во времена Тёмного правления, то у Питера по определению будут проблемы. Его злейший враг Норман Озборн хоть и возглавляет теперь М.О.Л.О.Т. с отрядом Громовержцев, но о свой особой любви к Паучку не забыл. Охота на него объявляется открытой, и по пятам Питера идёт не только Гоблин, но и новый враг Анти-Веном.

Старик Логан. Полное издание. Том 5

Последний том безумной антиутопии в постапокалиптической версии вселенной Marvel, которую Старик Логан называет своим домом. Регенерирующий фактор Логана слабеет, и он сам не знает почему. Битва с ниндзя клана Руки в Японии чуть не стоила ему жизни. Но неприятности на этом не заканчиваются. Уилсон Фиск стал мэром Нью-Йорка. Фиск уверяет, что завязал с преступным прошлым, но, когда у него выкрадывают флешку, он готов на всё ради её возвращения. Только как это связано с Логаном и сможет ли он противостоять самому опасному наёмнику — Меченому?

Ещё в сдвоенном томе — последняя битва с зелёным гигантом Маэстро и встреча с самым беспощадным бойцом безумного будущего, Стариком Карателем.

Человек-паук. Нити паутины

Новый омнибус о Человеке-пауке, который на самом деле посвящён не самому герою, а людям, так или иначе связанным с ним. Враги и друзья, поклонники и завистники, те, кого он спас, и те, кого не смог. Здесь есть истории школьного задиры, съевшего радиоактивного паука, рестлера, которого Паучок победил в самом начале своей карьеры, и «Цветы для Носорога» — необычное переложение известного произведения Дэниела Киза.

Под одной обложкой собраны 16 сюжетов, над которыми поработали талантливые сценаристы и художники: Гарт Эннис («Пацаны», «Проповедник»), Дарвин Кук (DC: New Frontier), Питер Миллиган («Джон Константин. Hellblazer»), Брайан Аззарелло («100 пуль», «Джокер») и другие.

Секретные войны

Грандиозный кроссовер, завершающий сагу Джонатана Хикмана о Мстителях и одновременно подводящий черту под инициативой Marvel Now! и Ultimate-вселенной.

Много раз супергерои спасали вселенную Marvel. Но однажды они потерпели неудачу, и тогда начались Секретные войны. Мультивселенная лежит в руинах, и лучшие супергерои готовятся вступить в последний бой. Правда, один человек остался в стороне. Ему стали доступны силы настоящего демиурга, и, когда казалось, что спасти мир не удастся, он просто создал новый, похожий на лоскутное одеяло из фрагментов разных исчезнувших реальностей. Теперь этот человек стал богом-императором, который поддерживает равновесие мира. Но пошло каких-то восемь лет, и хрупкий баланс снова под угрозой: найден загадочный челнок, на борту которого находятся те, кто помнит совершенно другую реальность.

Стэн Ли встречает героев Marvel

Сборник, посвящённый 65-летию работы Стэна Ли в Marvel. Пять классических историй, написанных самим Ли, дополняют сюжеты других именитых авторов. Среди них Джеф Лоэб, Джосс Уидон и Брайан Майкл Бендис. Вы узнаете, как комиксный Стэн Ли встречался с Человеком-пауком, Доктором Стрэнджем и другими персонажами, к созданию которых приложил руку.

Мисс Марвел. Гражданская война

Новый тай-ин к Гражданской войне рассказывает о Мисс Марвел — в данном случае это Кэрол Дэнверс. Ей предстоит решить, на чьей стороне она в конфликте вокруг Акта регистрации супергероев. Выбор невелик: поддержать его или оказаться в тюрьме. Вместе с Железным человеком, Чудо-человеком и героем-подростком Араньей Мисс Марвел сражается с бывшими союзниками Саваном и Арахной, борясь за закон, с которым она не согласна. Но что, если её действия разобьют семью? А ещё, несмотря на разногласия, Мисс Марвел объединяется с Роуг из Людей Икс, чтобы дать отпор двойнику Кэрол Дэнверс, который почему-то пытается отомстить Роуг.

Супергерои Marvel. Официальная коллекция

Том 21. Доктор Стрэндж

Новый том персонажной коллекции Marvel с классическими приключениями Верховного волшебника из 1980-х. Доктор Стрэндж, мастер мистических искусств, начинает день с того, что снимает проклятие с меча, а заканчивает свержением диктатора целого измерения. Стремясь восстановить космический баланс, Верховный волшебник сталкивается с разными угрозами на круизных лайнерах, военных базах и других планетах. А пока мы узнаём тайну происхождения Тёмного Измерения, настоящая любовь Стрэнджа Клеа возглавляет восстание против своей злой матери Умар.

Том 22. Ник Фьюри

В этом томе читатели познакомятся с началом карьеры супершпиона Ника Фьюри и первыми выпусками «Секретных войн» Джонатана Хикмана. После событий Секретного вторжения Ник вместе с молодым отрядом Могучих Мстителей раскрывает самую мрачную тайну в истории вселенной Marvel. Тайну, из-за которой Секретные войны уйдут в подполье — в мир шпионов с суперспособностями и преступных организаций.

Невероятный Халк №181

+ Тревожные истории №39

+ Удивительное фэнтэзи №15

+ Удивительный Человек-паук №129

По случаю Comic Con Russia издательство «Комильфо» сделало необычный подарок коллекционерам и выпустило сразу четыре сингла Marvel с первыми появлениями важных персонажей вселенной. Вот список:

«Удивительное фэнтези» №15: дебют Человека-паука.

«Удивительный Человек-паук» №129: дебют Карателя и злого альтер-эго Майлза Уоррена — Шакала.

«Невероятный Халк» №181: первое полноценное появление Росомахи.

«Тревожные истории» №39: дебют Железного человека.

Все синглы в точности повторяют оригинальные, а значит, в номерах с Железным человеком и Человеком-пауком будут и другие истории в стиле научной фантастики и ужасов того времени.

Аннигиляция. Том 3

Завершение одного из лучших космических кроссоверов Marvel, в ходе которого Аннигиляция перерастает в полномасштабную войну. Аннигиляционная Волна продолжает разрушать всё в галактике, но на ее пути встаёт Нова со своими соратниками, среди которых Дракс, Ронан и Гамора. Казалось бы, победа не за горами, вот только у Аннигилуса есть туз в рукаве: на его стороне Галактус, Пожиратель Миров. Теперь любое сопротивление кажется бессмысленным. У горстки героев остаётся последняя надежда: заручиться помощью безумного титана Таноса. Но сможет ли его кровный враг Дракс не сорвать этот шаткий союз? Война становится всё более масштабной, гибнут цивилизации, и кому-то придется принести жертву — так приходит время новых героев.

Фантастическая четвёрка. Том 1. Решить все!

До Секретных войн и Мстителей Джонатан Хикман занимался кропотливым построением глобального сюжета о другой известной команде Marvel — Фантастической четвёрке. Это была по-настоящему новая глава в жизни семьи супергероев.

Действие первого тома начинается во время Тёмного Правления, когда страна медленно шла ко дну под руководством Нормана Озборна. Мистеру Фантастику предстоит решить, что делать с бывшим Зелёным Гоблином и его армией, а также разобраться с проблемами внутри своей семьи. К тому же Рида снедает чувство вины за всё произошедшее с Землёй со времён Гражданской войны. Звание главного гения вселенной обязывает его решить все эти проблемы. Правда, для этого понадобится несколько Ридов Ричардсов.

Веном. Возвращение

Чёрный симбиот вернётся в изначальном образе в первом томе серии Майка Косты. Эра «Агента Космоса», «Смертоносного Защитника» и «Космического Рыцаря» закончились. Пришло время нового-старого Венома. Он снова в Нью-Йорке и снова плохой. Но кто же с ним соединился и превратился в клыкастое чудовище? Также нас ждёт появление старых знакомых: Скорпиона и острого на язык стенолаза, с которым у симбиота будет жаркая схватка.