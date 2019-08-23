Новая манга на русском: август 2019

Издатели манги потихоньку выходят на свой регулярный темп после летних каникул. Август оказался богат на продолжения больших серий. Также на полках магазинов уже появилась пара громких премьер и томик одного маленького, но очень значимого иллюстрированного детского романа. Читайте подробности в новом выпуске нашего дайджеста!

Паразит. Тома 1 и 2

Эта работа Хитоси Ивааки занимает 12-е место среди лучшей манги всех времён по опросу, проведённому министерством культуры Японии. Сюжетно и стилистически она перекликается с романом «Похитители тел» и фильмом «Чужие среди нас». Однажды ночью почти все животные и люди на земле стали носителями таинственных паразитов. Проникая в тело, эти крохотные существа стремятся захватить мозг, присваивая тело и жизнь жертвы. Главный герой, обыкновенный японский школьник, становится одним из немногих, кому удается сохранить мозг и сознание после заражения.

Сейлор Мун. Том 4

XL Media продолжает радовать нас классикой: не только вышел четвёртый том о воительницах в матросках, но и уже отправлен в печать пятый! В новой главе истории за Усаги и её подругами начинает охоту коалиция «Чёрная луна», а самой Сейлор Мун предстоит переместиться сквозь время в XXX век.

Атака на титанов. Том 13

В омнибус вошли 25-й и 26-й тома серии. Нас ждет мегабитва атакующего титана с титаном-молотом, а также наполненная интригами встреча мировых лидеров. На ней Уилли Тайбер попытается убедить всех в истинности угрозы, исходящей с острова Парадиз.

Стальной алхимик (делюкс-издание). Том 4

Четвёртый том этого фэнтезийного стимпанка расскажет о прошлого братьев Элриков — познакомит с их учителем госпожой Идзуми, объяснит, что значит постулат «одно — это всё, всё — это одно», и покажет первый и второй равноценные обмены, определившие дальнейшую жизнь Эдварда и Альфонса.

Made in Abyss. Созданный в бездне. Том 3

Путешествие Рико и Рэга в глубины Бездны продолжается! Перевёрнутый лес остался позади, впереди — Великий разлом,— отвесная скала высотой четыре тысячи метров. А на глубине семь тысяч метров — четвёртый слой, Чаша гиганта. Юных героев ждут серьёзные опасности и новые друзья, готовые прийти на помощь.

Бездомный бог. Том 11

В мире людей есть бог, который может проникнуть в самое сердце человека. И у героев этой манги, Юкинэ и Хиёри, появляется свой знакомый бог — Ято, сбежавший с небес и мечтающий стать достойным и делать людей лучше. В 11-м томе над Ято сгущаются тени прошлого — Отец хочет вернут его в небесную семью. Герою предстоит побороться за право остаться со своим друзьями.

Врата Штейна. Том 1

Издательство XL Media начало выпуск популярной манги, основанной на одноименной визуальной новелле. Главный герой Окабэ, он же Окарин, придумывает безумные и бесполезные изобретения в клубе таких же «техногиков». Однажды он встречает девушку-гения Курису Макисэ и случайно изобретает машину времени, способную посылать сообщения в прошлое. Теперь Окарину предстоит разбираться с последствиями, которыми чревато открытие «врат Штейна».

Нелюдь. Том 9

Похоже, противостояние Сато и Кэя Нагаи подходит к концу. Но в рукаве у Сато еще полно тузов, ведь ему известно о нелюдях и чёрных призраках больше, чем кому-либо другому.

Очень приятно, бог. Том 9

Старшеклассница Нанами Момодзоно лишается дома из-за долгов отца, а сам он бесследно пропадает. Бедняжку на улице встречает загадочный незнакомец и приглашает пожить к себе. Новым домом Нанами оказывается синтоистский храм, а в обмен на проживание девушке придется выполнять весьма необычные обязанности… Нет, это не синопсис хэнтайной манги, а вполне пристойная романтическая комедия. В девятом томе Нанами отправляется прямиком в Преисподнюю, а бог Томоэ понимает кое-что важное о своих чувствах.

Гештальт. Том 7

После долгого изматывающего пути Ури и Оливье наконец-то добираются до моря и садятся на корабль. Но их путешествие не становится легче — их ждёт встреча с морскими драконами и древними тайнами.

Томиэ. Том 1

Сборник коротких историй мастера ужасов Дзюндзи Ито посвящен демонице Томиэ. В японском фольклоре томиэ — злой дух в облике прекрасной девушки, которая влюбляет в себя и сводит с ума, а потом заставляет своего любовника убить её. После этого Томиэ возрождается и ищет новую жертву. Манга изобилует фирменным боди-хоррором Ито, так что не рекомендуется слабонервным.

Ведьмина служба доставки. Том 5. Кики и её волшебство

Это не манга, а иллюстрированная книга, но заинтересует она именно поклонников манги! Многие знакомы с очаровательной ведьмочкой Кики благодаря мультфильму студии Ghibli. Перед вами — один из томов оригинального романа, на котором он и был основан. «Мама» Кики, Эйко Кадано, начала писать свои книги в 80-х, и они быстро стали детской классикой в Японии. Первые тома вышли в России тихо и незаметно, так что советуем вам ознакомиться хотя бы с одним из них.