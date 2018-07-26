DC и Marvel при всех своих различиях всегда сходились в том, что касалось вопросов авторских прав на их сюжеты и героев. Оба придерживаются идеи, что права должны принадлежать издательству, а не сценаристам или художникам, которые трудились над комиксами. Но не всех авторов устраивало, что правами на созданных ими персонажей и истории будут владеть другие.
В начале 1990-х это недовольство привело к появлению нового игрока на рынке комиксов. Восемь авторов, среди которых были такие звёзды, как Тодд Макфарлейн, Марк Сильвестри и Джим Ли, организовали своё издательство Image Comics. В отличие от DC Comics и Marvel, оно сохраняло права на интеллектуальную собственность за её создателями. Это сделало молодое издательство весьма привлекательным для сценаристов и художников, которые хотели создавать авторские миры и сюжеты. И они действительно стали появляться.
Серии «Спаун», «Неуязвимый», «Сага» и «Ходячие мертвецы» позволили Image Comics стать одним из лидеров рынка. И оно продолжает регулярно радовать нетривиальными комиксами. Две яркие серии от Image Comics, недавно вышедшие на русском, мы сегодня и обсудим.
П.С. После смерти
A.D. After Death
Жанр: антиутопия
Сценарист: Скотт Снайдер
Художник: Джефф Лемир
Выход оригинала: 2016-2017
Издательство: fanzon, 2018
Скотт Снайдер и Джефф Лемир — одни из главных звёзд комиксов XXI века. В последнее время немало их работ, как авторских, так и по большим вселенным, вышло на русском. А теперь до нас добрался и их совместный комикс «После смерти». Впрочем, термин «графический роман» тут подходит куда лучше, и не только из-за объёма или серьёзности.
Да, часть сюжета подаётся через традиционные для комиксов рисованные панели с «пузырями» диалогов — так показаны события в будущем. Но флешбэки выполнены как обычные прозаические тексты с иллюстрациями. Эти фрагменты невелики по объёму и напоминают отрывки из детских книжек с картинками. Только темы авторы «После смерти» поднимают отнюдь не детские.
И в прошлом, и во флешбэках сюжет сконцентрирован на Джоне. В эпоху без смерти он, вместо того чтобы наслаждаться вечностью, терзается сомнениями и призраками полузабытого прошлого. В небольшом поселении бессмертных никто, кажется, не знает, что творится в охваченном бурями мире за его границами. И Джона отправляется навстречу неизвестности, чтобы узнать правду об окружающей реальности и себе самом. Ответы принесут ему мало радости.
Флешбэки стилизованы под дневниковые записи героя — от первых детских впечатлений до событий, сформировавших личность Джоны и его роли в создании мира, где люди не умирают. По сути, мы узнаём героя только по экскурсам в прошлое, а в «настоящем» перед нами предстаёт лишь тень этого человека. В его истории мало приключений и экшена, зато она очень человечная и проникновенная. Это эмоциональный и трогательный рассказ о о стремлении исправить свои ошибки и о цене бессмертия. На счету Снайдера немало выдающихся сюжетов, но даже на этом фоне «После смерти»— одна из самых оригинальных и умных его работ.
Куда более спорной получилась графика. Она не то чтобы плоха, но очень специфична. Лаконичный примитивизм художника Лемира снова заставляет сравнить «После смерти» с книгой для детей. Этот стиль не лишён очарования, Лемир отлично играет с цветами и находит интересные визуальные решения. Но любителей яркого, кинематографичного рисунка такое оформление может оттолкнуть от комикса.
- сочетание рисунка и прозы
- раскрытие главного героя
- интересный взгляд на тему бессмертия
- специфический рисунок
Деревья. Книги 1 и 2
Trees Vol 1-2
Жанр: социальная фантастика
Сценарист: Уоррен Эллис
Художник: Джейсон Говард
Издательство: fanzon, 2018
Выход оригинала: 2015-2016
Русскоязычным поклонникам Уоррен Эллис известен прежде всего как автор необычных комиксов Marvel — «Железный человек. Экстремис», «Громовержцы» и «Лунный рыцарь». Они запомнились свежим взглядом на персонажей, оригинальными сюжетами и серьёзными темами. Но кроме этого, на счету Эллиса немало первоклассных авторских работ, которые на Западе пользуются не меньшей славой. Увы, пока что Transmetropolitan, The Authority и Planetary в России не выходили. А вот недавняя серия «Деревья» обогнала ранние творения Эллиса.
Комикс рассказывает о появлении на Земле инопланетных «гостей», прозванных Деревьями. Эти огромные конструкции (или создания?) молчаливы и неподвижны — люди могут лишь гадать, что это и зачем прибыло на нашу планету. Впрочем, вовсе не сама встреча с пришельцами находится в центре сюжета. Вернее, сюжетов: в первом томе Эллис рассказывает почти не связанные между собой истории о разных уголках планеты.
Автор использует Деревья, чтобы создать мир, более суровый и непредсказуемый, чем наш, и на этом фоне показать судьбы героев. Это и китайский подросток, который мечтает стать художником и отправляется в большой город, где его захватывает бурная ночная жизнь. И амбициозная итальянка, которая стремится с помощью странного старика порвать с женихом-бандитом и начать новую жизнь. И африканский политик, чья страна бедствует из-за местного Дерева. Только одна линия — о группе учёных в Норвегии — прямо связана с исследованием Деревьев, но и тут отношениям людей уделяется не меньше внимания.
В комиксе органично соседствует несколько очень разных жанров — подростковая мелодрама, фантастический хоррор, политический и криминальный триллер. И каждая из этих составляющих выписана на высочайшем уровне. Эллис — настоящий мастер создавать ярких персонажей, ставить их в нетривиальные ситуации и интриговать читателя.
Некоторые сюжеты приходят к развязке уже в первой части, другие требуют продолжения. Во втором томе основных сюжетных линий остаётся только две. Учёная из первого тома продолжает разгадывать секреты Деревьев, а новый мэр Нью-Йорка наводит в городе свои порядки, не гнушаясь никакими методами. Пожалуй, такая перемена идёт серии на пользу — концентрируя внимание на меньшем количестве персонажей, Эллис лучше их раскрывает и активнее развивает сюжет.
В два тома, изданных на русском языке, вошли все 14 выпусков серии. Комикс не закончен — вторая книга обрывается на многоточии, но выпускать продолжение Эллис и Говард, к сожалению, не спешат. Причиной тому стали планы NBC Universal снять по мотивам «Деревьев» сериал. Авторы участвуют в проекте, а потому им пришлось отложить работу над продолжением.
- нетривиальный мир
- колоритные персонажи
- многогранный сюжет
- специфический рисунок
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