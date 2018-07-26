DC и Marvel при всех своих различиях всегда сходились в том, что касалось вопросов авторских прав на их сюжеты и героев. Оба придерживаются идеи, что права должны принадлежать издательству, а не сценаристам или художникам, которые трудились над комиксами. Но не всех авторов устраивало, что правами на созданных ими персонажей и истории будут владеть другие.

В начале 1990-х это недовольство привело к появлению нового игрока на рынке комиксов. Восемь авторов, среди которых были такие звёзды, как Тодд Макфарлейн, Марк Сильвестри и Джим Ли, организовали своё издательство Image Comics. В отличие от DC Comics и Marvel, оно сохраняло права на интеллектуальную собственность за её создателями. Это сделало молодое издательство весьма привлекательным для сценаристов и художников, которые хотели создавать авторские миры и сюжеты. И они действительно стали появляться.

Серии «Спаун», «Неуязвимый», «Сага» и «Ходячие мертвецы» позволили Image Comics стать одним из лидеров рынка. И оно продолжает регулярно радовать нетривиальными комиксами. Две яркие серии от Image Comics, недавно вышедшие на русском, мы сегодня и обсудим.

П.С. После смерти

Джона живёт в мире, где медицина победила смерть и люди могут наслаждаться вечной жизнью. Он ещё помнит времена, когда люди умирали. Но может ли Джона доверять своей памяти? Мучимый сомнениями, он бросается на поиски ответов о себе, своём прошлом и мире, который он некогда помог создать.

A.D. After Death Жанр: антиутопия

Сценарист: Скотт Снайдер

Художник: Джефф Лемир

Выход оригинала: 2016-2017

Издательство: fanzon, 2018

Скотт Снайдер и Джефф Лемир — одни из главных звёзд комиксов XXI века. В последнее время немало их работ, как авторских, так и по большим вселенным, вышло на русском. А теперь до нас добрался и их совместный комикс «После смерти». Впрочем, термин «графический роман» тут подходит куда лучше, и не только из-за объёма или серьёзности.

Да, часть сюжета подаётся через традиционные для комиксов рисованные панели с «пузырями» диалогов — так показаны события в будущем. Но флешбэки выполнены как обычные прозаические тексты с иллюстрациями. Эти фрагменты невелики по объёму и напоминают отрывки из детских книжек с картинками. Только темы авторы «После смерти» поднимают отнюдь не детские.

И в прошлом, и во флешбэках сюжет сконцентрирован на Джоне. В эпоху без смерти он, вместо того чтобы наслаждаться вечностью, терзается сомнениями и призраками полузабытого прошлого. В небольшом поселении бессмертных никто, кажется, не знает, что творится в охваченном бурями мире за его границами. И Джона отправляется навстречу неизвестности, чтобы узнать правду об окружающей реальности и себе самом. Ответы принесут ему мало радости.

Флешбэки стилизованы под дневниковые записи героя — от первых детских впечатлений до событий, сформировавших личность Джоны и его роли в создании мира, где люди не умирают. По сути, мы узнаём героя только по экскурсам в прошлое, а в «настоящем» перед нами предстаёт лишь тень этого человека. В его истории мало приключений и экшена, зато она очень человечная и проникновенная. Это эмоциональный и трогательный рассказ о о стремлении исправить свои ошибки и о цене бессмертия. На счету Снайдера немало выдающихся сюжетов, но даже на этом фоне «После смерти»— одна из самых оригинальных и умных его работ.

Куда более спорной получилась графика. Она не то чтобы плоха, но очень специфична. Лаконичный примитивизм художника Лемира снова заставляет сравнить «После смерти» с книгой для детей. Этот стиль не лишён очарования, Лемир отлично играет с цветами и находит интересные визуальные решения. Но любителей яркого, кинематографичного рисунка такое оформление может оттолкнуть от комикса.

Один из самых оригинальных графических романов, выходивших на русском. Снайдер вновь подтверждает свою репутацию блестящего рассказчика. А вот Лемир как художник оказался слабее, чем как сценарист.

УДАЧНО сочетание рисунка и прозы

раскрытие главного героя

интересный взгляд на тему бессмертия НЕУДАЧНО специфический рисунок 2018-08-08 8 ХОРОШО

Деревья. Книги 1 и 2

Десять лет назад человечество впервые столкнулось с инопланетной жизнью. По всей Земле появились огромные структуры, названные Деревьями, — неподвижные и таинственные. Их природа остаётся неразгаданной, но соседство с ними изменило жизни многих — учёных, политиков и простых обывателей.

Trees Vol 1-2 Жанр: социальная фантастика

Сценарист: Уоррен Эллис

Художник: Джейсон Говард

Издательство: fanzon, 2018

Выход оригинала: 2015-2016

Русскоязычным поклонникам Уоррен Эллис известен прежде всего как автор необычных комиксов Marvel — «Железный человек. Экстремис», «Громовержцы» и «Лунный рыцарь». Они запомнились свежим взглядом на персонажей, оригинальными сюжетами и серьёзными темами. Но кроме этого, на счету Эллиса немало первоклассных авторских работ, которые на Западе пользуются не меньшей славой. Увы, пока что Transmetropolitan, The Authority и Planetary в России не выходили. А вот недавняя серия «Деревья» обогнала ранние творения Эллиса.

Комикс рассказывает о появлении на Земле инопланетных «гостей», прозванных Деревьями. Эти огромные конструкции (или создания?) молчаливы и неподвижны — люди могут лишь гадать, что это и зачем прибыло на нашу планету. Впрочем, вовсе не сама встреча с пришельцами находится в центре сюжета. Вернее, сюжетов: в первом томе Эллис рассказывает почти не связанные между собой истории о разных уголках планеты.

Автор использует Деревья, чтобы создать мир, более суровый и непредсказуемый, чем наш, и на этом фоне показать судьбы героев. Это и китайский подросток, который мечтает стать художником и отправляется в большой город, где его захватывает бурная ночная жизнь. И амбициозная итальянка, которая стремится с помощью странного старика порвать с женихом-бандитом и начать новую жизнь. И африканский политик, чья страна бедствует из-за местного Дерева. Только одна линия — о группе учёных в Норвегии — прямо связана с исследованием Деревьев, но и тут отношениям людей уделяется не меньше внимания.

В комиксе органично соседствует несколько очень разных жанров — подростковая мелодрама, фантастический хоррор, политический и криминальный триллер. И каждая из этих составляющих выписана на высочайшем уровне. Эллис — настоящий мастер создавать ярких персонажей, ставить их в нетривиальные ситуации и интриговать читателя.

Некоторые сюжеты приходят к развязке уже в первой части, другие требуют продолжения. Во втором томе основных сюжетных линий остаётся только две. Учёная из первого тома продолжает разгадывать секреты Деревьев, а новый мэр Нью-Йорка наводит в городе свои порядки, не гнушаясь никакими методами. Пожалуй, такая перемена идёт серии на пользу — концентрируя внимание на меньшем количестве персонажей, Эллис лучше их раскрывает и активнее развивает сюжет.

В два тома, изданных на русском языке, вошли все 14 выпусков серии. Комикс не закончен — вторая книга обрывается на многоточии, но выпускать продолжение Эллис и Говард, к сожалению, не спешат. Причиной тому стали планы NBC Universal снять по мотивам «Деревьев» сериал. Авторы участвуют в проекте, а потому им пришлось отложить работу над продолжением.

Первые два тома «Деревьев» полны неординарных сюжетов и интересных героев, и главные из них только начинают раскрываться. Авторы загадывают загадки и ставят множество любопытных вопросов, но отвечать на них не торопятся.

УДАЧНО нетривиальный мир

колоритные персонажи

многогранный сюжет НЕУДАЧНО специфический рисунок 2017-08-08 9 ОТЛИЧНО