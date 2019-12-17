Привет, друзья, у нас пара важных новостей!

Ещё в самом начале кампании мы обещали добавить сувенирную продукцию, но так и не добавили её. До конца сталось всего три дня, и нам наконец-то подтвердили производство сувенирки — включая давно обещанные накопители под журнал. А чтобы вы успели выбрать, мы продлеваем кампанию до 15 января (16 января на склад поступит первый номер), поэтому у вас будет время отдохнуть, поднакопить денег и рассказать о журнале друзьям, которые ещё не успели открыть для себя мир фантастики.

Итак, что же появилось?

1. Значки. Простые, но изящные пластмассовые значки на булавке диаметром 38 мм c логотипом МФ.

2. Футболки с принтом. Высококачественный хлопок, двойные швы, усиленные горло и плечи. Принт нанесён шелкографией, благодаря чему не выцветает и выдерживает многократную стирку. Доступно три размера, подходят как мужчинам, так и женщинам.

3. Накопители для журналов из плотного картона. Каждый такой накопитель вмещает все номера годовой подписки (без учёта спецвыпусков).

Дизайн не финальный — мы ещё его доработаем и обязательно покажем вам перед отправкой в печать. Торопитесь, количество наград ограничено!

А что ещё вы бы хотели увидеть в сувенирах?