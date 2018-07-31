Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев

Знаковые сцены из культовых фильмов и легендарные герои фантастики обретают в иллюстрациях Дэна Мамфорда новую жизнь. Почти все его работы — признание в любви к популярным произведениям массовой культуры. Мы связались с Дэном и поговорили о его картинах, о том, как к ним относятся фанаты оригинальных фильмов, и о том, что ждёт профессию художника.

Когда и почему вы начали рисовать? У вас есть художественное образование? И почему вы решили сделать искусство своей профессией?

Я любил рисовать с раннего детства, поэтому нет ничего удивительного, что я решил всерьёз заняться этим, когда вырос. Я три года проучился в университете, где и начал формироваться мой нынешний стиль.

Помните первую работу, которую смогли продать?

Несколько первых своих заказов я нарисовал для местных музыкальных групп. Ничего особенного, но с этого началось моё сотрудничество с музыкальной индустрией. Рисунки были далеки от того, что я делаю сейчас, но, если приглядеться, в них можно увидеть отголоски моих будущих работ.

<a href="https://music.yandex.ru/album/41403/track/303975">Hallowed Be Thy Name</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/88514">Iron Maiden</a>

Расскажите о проектах, к которым вы приложили руку. Какой запомнился больше всего и почему?

Слишком много их было, невозможно выбрать один. Самыми интересными всегда оказываются какие-нибудь необычные заказы. К примеру, как-то раз я оформлял шлем для мотоцикла. Это совершенно непривычная задача — по сути, нужно рисовать трёхмерную развёртку для готового дизайна. В этом было нелегко разобраться, но очень интересно.

Чьи идеи вы воплощаете чаще — свои собственные или чужие? Клиенты как-то ограничивают вашу фантазию?

Такая работа — это практически всегда совместный процесс. А если появляются серьёзные ограничения — возможно, это не тот заказ, за который стоит браться.

А доводилось вам иллюстрировать книги?

Не так давно я нарисовал пару обложек, но внутренних иллюстраций пока не делал. В целом это для меня новое направление, которое я ещё толком не освоил, но мне оно нравится!

Откуда вы черпаете вдохновение?

Откуда угодно, вот честно. Обычно — из фильмов, комиксов, музыки. Всё это вместе даёт широкий простор для воображения.

Как вы создали свой узнаваемый стиль? Помогло ли в этом университетское образование?

Не факт, что это именно заслуга университета, но, обучаясь там, я смог опробовать самые разные стили. При этом я никогда не задумываюсь над тем, почему рисую именно так, а не иначе. Это просто идёт из моей любви к постерам и комиксам.

А можете назвать художников, которые повлияли на ваш стиль?

Я стараюсь по возможности избегать чужого влияния. Но при этом я всегда восхищался работами Альфонса Мухи: старался равняться на него в детстве и сейчас очень его люблю.

Есть ли у вас фирменные детали, которые вы вставляете в каждую свою работу? Я заметил немало черепов, акул, щупалец…

Я просто стараюсь украшать свои работы, как только могу. Упомянутые вами детали действительно часто появляются на моих обложках к музыкальным альбомам, но лишь потому, что они хорошо сочетаются с этой музыкой. А вообще я всегда стараюсь «сделать красиво» — это главное, к чему я стремлюсь.

Большая часть ваших работ ограничена по цветам. Как вы выбираете палитру для рисунка?

Если честно, у меня нет проверенного метода выбирать краски — это всегда достигается путём проб и ошибок. С опытом я начал понимать, какие цвета лучше подходят для той или иной стилистики или настроения, но я всегда стараюсь покрутить работу так и эдак и в процессе отыскать нужный подход.

Вы предпочитаете традиционную живопись или цифровую? Какие преимущества они дают?

Последние семь лет я работаю исключительно в цифре. С тех пор как я перешёл на цифровую живопись, я стал работать быстрее и эффективнее. Мне даже кажется, что я стал лучше рисовать именно благодаря этому.

Какой вы видите профессию художника через 20 лет? Что в ней поменяется?

Не думаю, что она сильно изменится. Вполне вероятно, что появятся новые инструменты для творчества и больше людей станет работать в цифре, да и вообще заниматься рисованием. Но художники будут нужны всегда. И всегда будут люди, которые хотят творить.

Среди ваших работ немало фанатских постеров и иллюстраций к известным произведениям. А как на них реагируют поклонники? Не было ли гневных писем — дескать, «он выглядит совсем не так»?

Когда я рисую что-нибудь по вселенной «Звёздных войн», например, и знаю, что это увидит множество фанатов оригинала, я всегда стараюсь быть внимательным к мелочам. Ошибки случались, но не припомню, чтобы кто-то сильно из-за этого переживал.

И в завершение дайте совет начинающим художникам.

Будьте собой и постарайтесь найти собственный голос. Творите так, чтобы это приносило вам радость!

Дэн Мамфорд Художник-фрилансер из Лондона. За последние десять лет он успел создать множество работ по мотивам популярной культуры — от музыкальных обложек до постеров культовых фильмов. Среди его клиентов — компании Disney, Sony, Wizards of the Coast, музыканты Iron Maiden и множество других групп и лейблов со всего мира. Картины Мамфорда регулярно выставляются в лос-анджелесской Gallery 1988. Сайт: dan-mumford.com