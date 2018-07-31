Знаковые сцены из культовых фильмов и легендарные герои фантастики обретают в иллюстрациях Дэна Мамфорда новую жизнь. Почти все его работы — признание в любви к популярным произведениям массовой культуры. Мы связались с Дэном и поговорили о его картинах, о том, как к ним относятся фанаты оригинальных фильмов, и о том, что ждёт профессию художника.
Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев 1

«Он умрёт, чтобы защитить его»
Иллюстрация по мотивам финальной сцены «Терминатора 2» — это, конечно, спойлер, но ведь речь идёт о культовой классике, так что всё в порядке! Это кульминация потрясающего кино, и я хотел отдать ему должное.

Когда и почему вы начали рисовать? У вас есть художественное образование? И почему вы решили сделать искусство своей профессией?

Я любил рисовать с раннего детства, поэтому нет ничего удивительного, что я решил всерьёз заняться этим, когда вырос. Я три года проучился в университете, где и начал формироваться мой нынешний стиль.

Помните первую работу, которую смогли продать?

Несколько первых своих заказов я нарисовал для местных музыкальных групп. Ничего особенного, но с этого началось моё сотрудничество с музыкальной индустрией. Рисунки были далеки от того, что я делаю сейчас, но, если приглядеться, в них можно увидеть отголоски моих будущих работ.

Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев 7

Iron Maiden — Hallowed Be Thy Name
Я с огромным удовольствием поработал для Iron Maiden, одной из лучших метал-групп в мире, и нарисовал иллюстрацию с участием их знаменитого маскота Эдди. Эту картину я написал, вдохновившись текстом одноимённой песни.

Расскажите о проектах, к которым вы приложили руку. Какой запомнился больше всего и почему?

Слишком много их было, невозможно выбрать один. Самыми интересными всегда оказываются какие-нибудь необычные заказы. К примеру, как-то раз я оформлял шлем для мотоцикла. Это совершенно непривычная задача — по сути, нужно рисовать трёхмерную развёртку для готового дизайна. В этом было нелегко разобраться, но очень интересно.

Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев 9

«Главное — выработать рефлекс»
«Большой переполох в маленьком Китае» — неоново-яркий, очень зрелищный и невероятно смешной фильм. Всё это я и постарался передать в иллюстрации.

Чьи идеи вы воплощаете чаще — свои собственные или чужие? Клиенты как-то ограничивают вашу фантазию?

Такая работа — это практически всегда совместный процесс. А если появляются серьёзные ограничения — возможно, это не тот заказ, за который стоит браться.

А доводилось вам иллюстрировать книги?

Не так давно я нарисовал пару обложек, но внутренних иллюстраций пока не делал. В целом это для меня новое направление, которое я ещё толком не освоил, но мне оно нравится!

Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев 5

«Драконий луг»
Одна из первых книжных обложек, над которой мне довелось поработать, — для одноимённого романа писательницы Скарлетт Томас. Рисовать её было очень интересно, так как надо было не просто сделать красивую обложку, но и поместить на неё немало деталей.

Откуда вы черпаете вдохновение?

Откуда угодно, вот честно. Обычно — из фильмов, комиксов, музыки. Всё это вместе даёт широкий простор для воображения.

Как вы создали свой узнаваемый стиль? Помогло ли в этом университетское образование?

Не факт, что это именно заслуга университета, но, обучаясь там, я смог опробовать самые разные стили. При этом я никогда не задумываюсь над тем, почему рисую именно так, а не иначе. Это просто идёт из моей любви к постерам и комиксам.

Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев

«Полезно для здоровья — Вредно для учёбы»
Здесь я постарался сделать сделать угрожающий силуэт настоящим центром притяжения. Всё движение на картине направлено к нему. (Название — цитата из аниме «Акира» — Прим. МирФ)

А можете назвать художников, которые повлияли на ваш стиль?

Я стараюсь по возможности избегать чужого влияния. Но при этом я всегда восхищался работами Альфонса Мухи: старался равняться на него в детстве и сейчас очень его люблю.

Есть ли у вас фирменные детали, которые вы вставляете в каждую свою работу? Я заметил немало черепов, акул, щупалец…

Я просто стараюсь украшать свои работы, как только могу. Упомянутые вами детали действительно часто появляются на моих обложках к музыкальным альбомам, но лишь потому, что они хорошо сочетаются с этой музыкой. А вообще я всегда стараюсь «сделать красиво» — это главное, к чему я стремлюсь.

Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев 8

Hearthstone — Кел’Тузад
Официальная иллюстрация по мотивам Hearthstone. Как и в случае с Тёмной башней, я хотел передать масштабность, и нестандартные пропорции отлично в этом помогли. А ещё я хотел добиться с помощью цвета, чтобы она буквально сияла!

Большая часть ваших работ ограничена по цветам. Как вы выбираете палитру для рисунка?

Если честно, у меня нет проверенного метода выбирать краски — это всегда достигается путём проб и ошибок. С опытом я начал понимать, какие цвета лучше подходят для той или иной стилистики или настроения, но я всегда стараюсь покрутить работу так и эдак и в процессе отыскать нужный подход.

Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев 6

«Лабиринт Фавна»
Я попытался создать картину, дополняющую сцену из фильма, где герои встречаются на дне Лабиринта, и пересказать кусочек истории по-своему.

Вы предпочитаете традиционную живопись или цифровую? Какие преимущества они дают?

Последние семь лет я работаю исключительно в цифре. С тех пор как я перешёл на цифровую живопись, я стал работать быстрее и эффективнее. Мне даже кажется, что я стал лучше рисовать именно благодаря этому.

Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев 2

«Под рёв моторов он потерял всё»
«Безумный Макс» — одна из моих любимых киносерий. В этой работе я использовал нетипичную для себя композицию — мне хотелось показать захватывающую автомобильную погоню и в то же время уместить на одной иллюстрации всех героев.

Какой вы видите профессию художника через 20 лет? Что в ней поменяется?

Не думаю, что она сильно изменится. Вполне вероятно, что появятся новые инструменты для творчества и больше людей станет работать в цифре, да и вообще заниматься рисованием. Но художники будут нужны всегда. И всегда будут люди, которые хотят творить.

Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев 4

«Гарри Поттер и тайная комната»
Передо мной стояла интересная задача: эта иллюстрация должна была основываться исключительно на фильме, а не на книге. Мы с заказчиком решили, что лучше всего сконцентрироваться на финальной сцене, в которой василиск предстаёт жутким, пугающим чудищем.

Среди ваших работ немало фанатских постеров и иллюстраций к известным произведениям. А как на них реагируют поклонники? Не было ли гневных писем — дескать, «он выглядит совсем не так»?

Когда я рисую что-нибудь по вселенной «Звёздных войн», например, и знаю, что это увидит множество фанатов оригинала, я всегда стараюсь быть внимательным к мелочам. Ошибки случались, но не припомню, чтобы кто-то сильно из-за этого переживал.

И в завершение дайте совет начинающим художникам.

Будьте собой и постарайтесь найти собственный голос. Творите так, чтобы это приносило вам радость!

Дэн Мамфорд

Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев 10

Художник-фрилансер из Лондона. За последние десять лет он успел создать множество работ по мотивам популярной культуры — от музыкальных обложек до постеров культовых фильмов. Среди его клиентов — компании Disney, Sony, Wizards of the Coast, музыканты Iron Maiden и множество других групп и лейблов со всего мира. Картины Мамфорда регулярно выставляются в лос-анджелесской Gallery 1988.

Сайт: dan-mumford.com

Дэн Мамфорд: художник, рисующий культовых героев 3

«Я Роланд из Гилеада»
Эта работа вдохновлена циклом «Тёмная башня». Большинство моих картин нарисованы в стандартных пропорциях, но здесь я с помощью пропорций хотел передать огромные размеры башни, чтобы произвести на зрителей впечатление.

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Сергей Серебрянский
Сергей Серебрянский
Главный редактор «Мира фантастики»

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