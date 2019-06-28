В этом году Старкону, крупнейшему фестивалю фантастики, фэнтези и гик-культуры, исполняется двадцать лет — огромный срок для российского проекта. Как конвенту удалось все эти годы держаться на плаву и как он менялся со временем? В честь юбилея мы попросили давних участников и организаторов фестиваля поделиться воспоминаниями — и составили летопись, охватывающую всю историю конвента с самого основания. Настраивайте ваши приёмники на ностальгическую волну — и не забудьте обзавестись билетами на двадцатый Старкон! Он пройдёт в Санкт-Петербурге уже на этих выходных, 29 и 30 июня.

История Старкона началась со «Звёздных войн». В начале двухтысячных в российском сегменте интернета было довольно мало поклонников саги, и все они очень быстро друг с другом перезнакомились. Тем для разговора хватало: в 1999 году как раз вышел Эпизод I, и интерес к «Звёздным войнам» вспыхнул с новой силой. Москвичи с форума «Star Wars. Русский портал» начали устраивать встречи в реале, а в 2000 году у Катерины Карепиной (Юты) с коллегами возникла задумка: устроить большой слёт, пригласив на него фанатов из Симферополя, Риги и Петербурга. Получился самый натуральный квартирник примерно на три десятка участников. Именно там родилось название «Старкон» — и идея сделать мероприятие ежегодным.

На следующий год москвичи и петербуржцы уже основали в своих городах полноценные фан-клубы, причём в Петербурге его создали на базе клуба поклонников «Звёздного пути»: извечная война фэндомов до России не докатилась. Катерина Карепина вместе со свежесозданным московским клубом стала придумывать для квартирника полноценную развлекательную программу. В 2001 году на Старконе смотрели «Звёздные войны» и другую научную фантастику, некоторые фанаты приехали в костюмах, а Катерина провела в соседнем Измайловском парке целую ролевую игру, на которой ситхи и джедаи искали голокроны с древними знаниями.

Старкон развивался вместе с развитием интернета. С каждым годом количество участников увеличивалось, росло и качество мероприятий. Через некоторое время к команде организаторов присоединился Алексей Карепин (Катарн), ставший в итоге основным руководителем конвента. Если первые два Старкона были квартирниками, то потом площадки стали меняться каждый год. В 2002 году конвент проводился на базе клуба «Лабиринт» — культового в те годы заведения на станции метро «Полянка», где можно было поиграть в настольные ролевые игры или в Magic: The Gathering.

Евгений Можаев (Инди)

коллекционер, ветеран СПбФКЗВ (Санкт-Петербургского фан-клуба «Звёздных войн»), один из организаторов конвента в 2004 и 2012 годах. Не пропустил ни одного Старкона с 2002-го Впервые я побывал на Старконе в 2002 году и с тех пор ни одного не пропустил. Фестиваль собрал тогда примерно 60 человек за два дня. Первое впечатление было просто невероятным! Новые знакомства, потрясающие люди, с которыми ты на одной волне. Лекции, косплей, рассказы других фанатов, обмен опытом, настольные игры — и это только в первый день! В воскресенье — пикник в парке с лекцией по саберфайтингу [театральному фехтованию на макетах световых мечей. — Прим. МирФ] и показательными выступлениями. Ну а после — турнир по игре Jedi Outcast в компьютерном клубе. Ехать ли в следующем году на Старкон? Да разумеется!

Алексей Карепин (Катарн)

ветеран московского фан-клуба «Звёздных войн», организатор Старконов вплоть до 2011 года В тусовку я пришел в 2002 году, как раз к саберфайтерам. Тогда это был небольшой уютный «клуб по интересам», в котором здорово было проводить выходные. К тому же на свежем воздухе. Я тогда увидел объявление о проведении ролевой игры по «Звёздным войнам» — это был «Татуин». Вышел на организаторов — хочу быть джедаем, говорю. А они — слушай, пойди потренируйся, вот тут есть люди. Так всё и началось. Джедаем на этой игре я, конечно, не был. В Старконах я участвовал года, если не ошибаюсь, с 2003-го. Или даже 2002-го… Не помню уже, был ли простым участником (вроде был), но потом точно был в составе саберфайтеров с показательными выступлениями. Затем помогал в организации, а потом и сам стал главным организатором. В «те самые» времена это было очень круто. Я ждал следующего Старкона целый год. Это был настоящий праздник.

В 2003 году основной площадкой стал ДК «Маяк», но часть мероприятий по-прежнему проходила в «Лабиринте». Это уже был полноценный трёхдневный конвент: он собрал около ста участников из 15 городов России, а двое гостей приехали из далекой Мексики. Мероприятия шли практически круглосуточно: просмотры фильмов, турниры по настольным и компьютерным играм, показательные выступления фехтовальщиков из «Школы Саберфайтинга».

Тогда же в программе впервые появилось дефиле костюмов, впоследствии переросшее в конкурс косплея, — а очередную ролевую игру благодаря тёплой погоде посвятили контрабандистам, которые радостно палили друг по другу из водяных пистолетов. В те годы в России уже зарождались и другие конвенты — особенно этот формат полюбили поклонники аниме. Однако анимешники чаще всего строили программу вокруг зала и сцены, а на Старконе — вслед за ролевыми фестивалями — старались сделать так, чтобы интересные мероприятия проходили одновременно в разных помещениях, что позже вылилось в идею постоянно действующих стендов.

В 2004 году организаторы Старкона решились на новый эксперимент: фестиваль переехал в Санкт-Петербург, причём в самый центр города, и собрал около 150 участников. Проводил его петербургский фан-клуб во главе с Петром Зайцевым, на базе Дворца учащейся молодёжи на Малой Конюшенной улице. На световых мечах в этот раз сражались прямо на Марсовом поле, на глазах у изумлённых горожан, в ДК организовали кинопросмотры на большом экране, а главное — на конвент впервые пригласили издателей и переводчиков из «Эксмо» и «Прайм-Еврознака», которые в те годы занимались выпуском книг и комиксов по вселенной.

Пётр Зайцев

Глава бывшего СПбФКЗВ, участник Старконов с 2001 года, один из организаторов в 2003, 2004 и 2014 годах В первые десять лет существования конвента он оставался исключительно некоммерческим мероприятием для поклонников «Звёздных войн». Если там и появлялись фанаты других вселенных, всё равно приводили их туда исключительно «Звёздные войны». В те времена Старкон был тусовкой единомышленников. И заняться было чем: проходили семинары, конкурсы, турниры по настольным и видеоиграм, камерные живые ролевые игры, показы фильмов и фан-фильмов. Отдельным важным пунктом в программе начиная с 2003 года был КВН, а затем адаптированные под тематику «Звёздных войн» игры «Хорошие шутки» и «Слава богу, ты пришёл». Правда, человеку со стороны юмор далеко не всегда был понятен, было слишком много внутритусовочных шуток, но в этом и была особая фишка. По большому счёту, Старкон не очень сильно отличался по формату от ролевых конвентов — просто был очень ограничен тематически. Тех же людей зачастую можно было встретить, например, на Зилантконе в Казани. Кстати, на Старкон мы в первый раз в 2001 году пришли вместе с Петром Тюленевым, который многим из читателей известен как один из главных редакторов «Мира фантастики».

В 2005 году Старкон вернулся в Москву — и надолго прописался в ДК ВВЦ. После выхода «Мести ситхов» у саги появилось много новых фанатов, и фестиваль неуклонно рос, — а в новом месте свободно размещались от 200 до 300 человек. Пожалуй, именно эти годы остались в памяти у многих — включая и авторов статьи — как образ «того самого» старого конвента. Каждое лето у иногородних фанатов появлялся повод съездить на выходные в Москву, погулять на природе, отведать фирменной медовухи с ВДНХ, которая быстро стала одним из неофициальных символов фестиваля, встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми.

«Старкон всегда был праздником, даже если мы упахивались до нулевого состояния», — вспоминает Катерина Карепина. Вокруг Старкона зарождалось всё больше творческих проектов: на фестивале стали регулярно проходить показы фан-фильмов, а на одном из конвентов зародилась идея сайта с фанатскими переводами — сейчас многие «выпускники» этого проекта поселились в крупных издательствах и занимаются любимым делом уже по работе.

Однако после завершения трилогии приквелов интерес к «Звёздным войнам» стал угасать, да и сам фестиваль из года в год почти не менялся. Многие посетители начали уставать от привычного формата.

Алёна Варивончик

косплеер, одна из организаторов Старкона в 2012 году, основательница российского отделения «501 легиона» Моё первое посещение Старкона состоялось в 2009 году. Запомнился он мне чёрным и красным жирным гримом. В те времена технологии косплея и мейка оставались довольно низкими, поэтому для образа на фестиваль мне пришлось купить очень тяжёлый грим, который пачкал всех вокруг. В 2009 году на пике популярности были комиксы Star Wars «Наследие», и большая часть фанатов обожала суровую тви’лечку Дарт Талон. За смелое решение я забрала приз-выбор фанатов «Золотая медовуха» и попала в журнал МирФ. В давние времена Старкон казался тёплым, милым и ламповым фестивалем по «Звёздным войнам». Было интересно смотреть, как люди из самых дешёвых тканей творили шедевральные костюмы, старались делать выступления и розыгрыши. Мы все собирали открытки с большеносым Энакином, болели за футбольные команды и восхищённо смотрели на бюсты Sideshow. При этом у многих оставалось ощущение непричастности: костяк Старкона составляли старые приятели, и иногда фестиваль выглядел как встреча друзей, аренду зала для которой оплачивают остальные посетители. Это мнение засело так крепко, что даже стало одним из аргументов в споре о переносе фестиваля.

Со временем застой почувствовали и сами организаторы. «Интерес стал понемногу угасать, и мы начали думать, что с этим делать, — рассказывает Алексей Карепин. — Решили пригласить другие вселенные. Правильно это было или нет? Не знаю. Тогда других вариантов не придумали. Кстати, мы же тогда запустили на Старконе идею со стендами».

Итак, в 2011 году фестиваль впервые сделали мультифэндомным. Приветствовались все поклонники фантастики! Пожалуй, больше всего запомнился стенд поклонников «Доктора Кто», который тогда был на пике популярности: в холле ДК ВВЦ даже установили ТАРДИС в натуральную величину. Тогда же в команду организаторов пришёл Игорь Пылаев, который делает Старкон до сих пор.

Игорь Пылаев

бессменный организатор Старкона с 2011 года Старкон загибался. Я никогда не участвовал в организации чего-то подобного, я был максимум на «Русконе» — это фестиваль поклонников «Звёздного пути», который проходит в лесу. На «Рускон» я попал, общаясь с ЗВ-шниками, в том числе с Алексеем, Катериной и прочими руководителями. Старкон был интересной для меня историей, потому что его проводили в черте города. Это первое, к чему я всегда призывал «трекеров»: сидеть за городом до определённого момента можно — но потом нужно выходить в свет и смотреть уже вещи серьёзные и официальные. Я стал высказывать идеи по улучшению Старкона, а потом пошёл по пути «критикуешь — предлагай» и потихоньку так, собственно, и влился в команду. В 2011 году я предложил много изменений, и они хорошо сработали, а всё остальное получилось так же, как и раньше, — никак. Фестиваль прошёл в целом неплохо, получил много хороших отзывов и именно с того момента начал активно развиваться: людям было действительно интересно смотреть, как разные фэндомы уживаются между собой. Например, фанаты «Звёздного пути» и «Звёздных войн» на тот момент друг друга терпеть не могли и не представляли, как одни могут смотреть другое. А на фестивале все неплохо сочеталось

Но кардинально это ситуацию не изменило: к тому времени организаторы попросту выбились из сил. «Выдохся, — признаётся Алексей. — Это же „работа на общественных началах“ была. Бесконечно такое тянуть тяжело, а переводить в коммерческие рельсы — опыта и связей для этого у меня не было». «Устали, — подтверждает Катерина. — Мы его делали больше десяти лет. С 2012 года я уже ни разу не была на Старконе. Насколько я знаю, праздником он остался, и это самое главное».

Именно тогда Игорь Пылаев решил полностью взять организацию в свои руки: зарегистрировал «Старкон» как товарный знак и окончательно перенёс фестиваль в Санкт-Петербург.

Алексей Карепин

ветеран московского фан-клуба «Звёздных войн», организатор Старконов вплоть до 2011 года Что я думаю? Что у нынешнего Старкона со старым общего только название. Нет никакой двадцатилетней истории. Старкон — это «Звёздные войны». Star Wars Con, если кто не в курсе. Да, я тогда сам начал эту тему с другими вселенными. Однако они там были гостями, основной темой оставались «Звёздные войны». И сам же передал Старкон в Питер. Откуда, кстати, на той самой встрече его обещали вернуть, как дело раскрутится. Видимо, раскрутилось слишком хорошо, чтобы вспоминать эту самую «двадцатилетнюю» историю и некоторые её факты… Но нужна была встряска, иначе всё заглохло бы. И встряска получилась. В дело включились люди, которые, возможно, никогда бы не проявили своих организаторских талантов, если бы не это решение. Появился EveryCon, затем StarFans. И я думаю, что именно он — продолжатель того самого Старкона. А название — это всего лишь название. Не жалею об этом.

Игорь Пылаев

бессменный организатор Старкона с 2011 года Я предложил Алексею перенести фестиваль в Питер. Он на это отреагировал крайне неоднозначно — и то ли просто так, то ли еще зачем попросил меня подготовить конкретные планы, с конкретными действиями, с поимённой командой. А я просто взял и подготовил. Нашёл команду в Петербурге, нашёл денег на организацию. Когда я принёс ему эту информацию, у него на одной чаше весов был мой готовый план «всё включено», а на другой не было ничего. Ну и в какой-то момент он просто сказал: «Да катись оно всё конём!» — и дал добро. С того момента фестиваль, собственно, и ушёл в мои руки. Поначалу я предлагал прежним организаторам присоединиться к команде, но заниматься фестивалем в Петербурге они желанием не горели. А к концу 2012 года вопрос о переезде в столицу и вовсе был снят, потому что возвращаться было уже не к кому — как таковой команды там уже не было, кроме пары уставших человек. Такое решение уничтожило бы фестиваль. В 2012 году Старкон прошёл не просто успешно, а суперуспешно, на него пришли первые представители прессы, очень много кто о нём писал, очень хорошо информация разошлась в интернете. После этого Старкон у всех очень прочно начал ассоциироваться со мной. Если бы после этого фестиваль вернулся в Москву или если бы в Питере его начал делать кто-то другой, народ бы не понял, почему. Потому что была колоссальная разница.

Как несложно догадаться, перенос фестиваля сопровождался жаркими спорами, но в итоге была выбрана площадка в традиционном стиле: КДЦ «Московский» рядом с метро «Электросила». Как и в 2004 году, на организацию решили позвать петербургских поклонников «Звёздных войн». К тому времени Евгений Можаев уже проводил периодические встречи, благодаря которым возродился питерский фан-клуб «Звёздных войн», а к команде присоединились администраторы крупнейшей группы по «Звёздным войнам» «ВКонтакте» — Кир Тихомиров и Алёна Варивончик. Именно они через пару лет откроют российские отделения 501-ого Легиона и Легиона Повстанцев.

Алёна Варивончик

косплеер, одна из организаторов Старкона в 2012 году, основательница российского отделения «501 легиона» Центр неплохо подходил для популярных в то время аниме-фестивалей, но расположить в нём стенды, магазины и другие сопутствующие элементы фестиваля фантастики оказалось сложнее. Я попала в ряды организаторов и отвечала за косплей, но, по сути, приходилось заниматься всем: обрабатывать заявки на конкурс косплея, регистрировать участников, заказывать отрисовку бейджей и промо-материалов, размечать площадку под стенды, разгружать зону Xbox, искать волонтёров и многое другое. Это было жаркое лето 2012-го, всё было сумбурно, но город принял фестиваль, и Старкон нашёл своих поклонников. В следующем году я постепенно отошла от организации фестиваля. Основной причиной стало судейство конкурса косплея. Наши мнения разошлись, поэтому я предпочла держаться подальше от организации.

Евгений Можаев (Инди)

коллекционер, ветеран СПбФКЗВ, один из организаторов конвента в 2004 и 2012 годах. Не пропустил ни одного Старкона с 2002-го Большой зал со сценой для косплей-дефиле, широкие вестибюли для фан-стендов. Решено было сразу позиционировать Старкон как фестиваль для всех поклонников фантастики и фэнтези. Наша команда по «Звёздным войнам» и волонтёрила на фестивале, и делала самый большой стенд, под который был выделен весь второй этаж. У нас даже была своя сцена для мероприятий и живой музыки. В тот год в Питер вновь приехало много моих друзей из Москвы. Лично для меня это был последний душевный Старкон в формате «как в старые добрые времена».

Тем временем Игорь продолжал продвигать новый формат, вдохновлённый зарубежными фестивалями наподобие «Комик-кона». В 2013 году Старкон впервые переместился из домов культуры в огромный экспоцентр «Гарден-сити» — и собрал около пяти тысяч посетителей! Пожалуй, именно тогда он стал напоминать свою нынешнюю инкарнацию: просторный зал с огромным количеством стендов, представительства издательств и магазинов, официальные кинопоказы, масштабное дефиле косплея и даже научно-популярная секция с приглашёнными космонавтами.

Игорь Пылаев

бессменный организатор Старкона с 2011 года У меня всегда был личный недостаток конвентовской жизни, потому что ехать в какой-нибудь условный Сан-Диего далеко и дорого, а проще, когда всё это происходит здесь и сейчас — в Петербурге и в Москве. Но в нашем случае, поскольку фестиваль уже переехал, почему бы не заниматься его постоянной организацией? Более того, в 2012 году, году, когда я проводил фестиваль, мы начали снова общаться с моей будущей коллегой, Мариной Севелевой, которая на тот момент занималась организацией аниме-фестиваля — достаточно большого и интересного. Она хотела его закрыть, а я, соответственно, сказал: давай мы вместе проведём твой фестиваль, обновим его, пользуясь наработками Старкона, а дальше вместе уже будем вести оба фестиваля. У нас будет тем самым усилена команда. Она согласилась, и мы начали делать два фестиваля — Старкон и AVA Expo. Все новинки мы обкатывали на Старконе, а успешные потом приносили на AVA Expo.

Посетители, впрочем, отнеслись к нововведениям по-разному: одних восхитил беспрецедентный по российским меркам масштаб фестиваля, других смутила коммерциализация.

Катерина Карепина (Юта)

организатор Старкона с 2000 по 2011 год Фестиваль потерял свою узкую специализацию на «Звёздных войнах» и принял к себе научную фантастику в целом. Это позволило ему расти и собирать людей — всё-таки в нашей стране и ближнем зарубежье не так много поклонников именно «Звёздных войн», готовых приезжать на свой фестиваль. А такому мероприятию надо расти, чтобы не заглохнуть.

Алёна Варивончик

косплеер, одна из организаторов Старкона в 2012 году, основательница российского отделения «501 легиона» Мультифэндомность пошла конвенту на пользу, стянув туда фанатов разных вселенных. Ушла атмосфера небольшого семейного фестиваля, запахло масштабностью и коммерцией. Изменился сам формат мероприятия, поэтому сравнивать «старый» и «новый» Старкон невозможно. Я посещала почти все фестивали, а также тематические вечеринки Старкона: Новый год, Хэллоуин. Как посетитель, как пресса, как косплеер, как организатор стенда. Больше всего на Старконе уделяют внимание фанатским стендам, космической тематике и конкурсу косплея. Первое можно объяснить большой площадью, второе — Star Wars-наследием, а третье обусловлено тем, что победа и призы стали лакомым куском для косплееров.

Евгений Можаев (Инди)

коллекционер, ветеран СПбФКЗВ, один из организаторов конвента в 2004 и 2012 годах. Не пропустил ни одного Старкона с 2002-го В последние годы фестиваль стал больше похож на знаменитые «Комик-коны». Это в первую очередь коммерческое предприятие. Старкон стал совсем другим. Тысячи посетителей, крутой и дорогой косплей, огромные фан-стенды, лектории, масса маленьких лавочек и магазинов. Из последних фестивалей, после 2012 года, мне больше всего понравилось в «Ленэкспо» в 2014–2015 годах. Разумеется, я продолжаю ходить на Старкон, но уже давно не ради самого Старкона, а чтобы поддержать ребят, моих друзей, в подготовке стендов по «Звёздным войнам». Ведь Старкон вырос в то, чем сейчас является, именно благодаря фанатам вселенной Star Wars! Талантливым, вдохновенным людям с горящими глазами и ворохом новых идей!

Пётр Зайцев

Глава бывшего СПбФКЗВ, участник Старконов с 2001 года, один из организаторов в 2003, 2004 и 2014 годах Нынешний Старкон не имеет никакого отношения к оригинальному. Осталось только название. По факту это совершенно другое мероприятие, которое делают другие люди, которое посвящено совершенно другим темам и которое преследует совершенно иные цели. Сейчас это коммерческий фестиваль, ничем принципиально не отличающийся от аналогичных (AVA Expo, Epic Con, Comic Con). В основу положена схема западных «Комик-конов», но с поправкой на российские реалии и наш менталитет. Во главе угла уже давно не «Звёздные войны» и даже не космическая фантастика, а фантастика и фэнтези во всех проявлениях (знакомый слоган, не правда ли?). И аудитория теперь — это не только «свои» (гики и косплееры), но и обычные люди, которые на этих «своих» приходят поглазеть. С коммерческой точки зрения это всё более чем оправданно, но, разумеется, нет никакого смысла сравнивать атмосферу нынешних Старконов с тем, что было в двухтысячные.

Тем не менее Старкон постепенно становился частью массовой культуры — и одна из заслуг фестиваля именно в том, что он начал популяризовать гик-культуру среди тех самых «обычных людей». Начало 2010-х как раз ознаменовалось расцветом комикс-издательств и супергеройских фильмов — и конвент, попав в эту волну, потихоньку приучал общество к косплеерам, поклонникам комиксов и просто фанатам фантастики. Реклама конвента стала появляться в метро и кофейнях, и петербуржцы начали постепенно привыкать к тому, что в их городе теперь есть ежегодное многотысячное мероприятие для гиков, на которое обязательно пойдёт кто-нибудь из их знакомых.

Игорь Пылаев

бессменный организатор Старкона с 2011 года Когда в 2011, в 2012 году были первые попытки искать деньги на мероприятия, я находил какую-нибудь небольшую компанию, где работали более-менее молодые люди, — а они на тот же косплей реагировали супернегативно. Потому что для них косплееры были все равно что ряженые. А сейчас представить какой-нибудь корпоратив «Газпрома» без мужиков из «Звёздных войн» практически невозможно. Хочется верить, что Старкон повлиял на развитие гик-культуры.

Однако со временем и у обновлённого фестиваля стали появляться проблемы. Пожалуй, главным бичом Старкона стало всё то же «выгорание» организаторов: команда менялась практически каждый год, и из тех, кто помогал Пылаеву в прежние годы, сейчас осталось всего три-четыре человека. Не удалось и сотрудничество с другими конвентами: несколько мероприятий в год на тот момент не выдерживали ни организаторы, ни посетители.

Пётр Зайцев

Глава бывшего СПбФКЗВ, участник Старконов с 2001 года, один из организаторов в 2003, 2004 и 2014 годах В 2014 году Игорь Пылаев пригласил меня войти в состав организаторов нового Старкона, и я согласился, потому что был интересен такой новый опыт. Тогда фестиваль впервые оказался на огромной площадке «Ленэкспо» — масштаб поражал воображение. Я в том году отвечал за секцию кинопоказов: помимо насыщенной программы, куда входили фильмы Marvel и весь цикл «Голодных игр», у нас было несколько эксклюзивов — уникальный отрывок из первых «Стражей Галактики» и премьерный показ фильма «Планета обезьян: Революция». Очень здорово, что студии Disney и Fox тогда поверили в мероприятие и позволили состояться этим показам. Ввиду разногласий с Игорем Пылаевым в дальнейшем наши пути со Старконом разошлись. Остальная команда мне была очень симпатична, но сейчас они в организации не участвуют.

Впрочем, сам Игорь поясняет, что кадровые перестановки — это естественный процесс:

Игорь Пылаев

бессменный организатор Старкона с 2011 года Я не стремлюсь, чтобы команда на протяжении многих лет была одна и та же. В этом нет никакого смысла. Но я позволяю людям приходить на фестиваль, получать жизненный опыт, организационный опыт, расти над собой. Когда я понимаю, что они достигли какого-то предела и им нужно идти дальше, я позволяю уйти. Я не держу их на месте — часто люди, уходя дальше, получают какие-то навыки и возвращаются.

Невзирая на трудности — в том числе финансовые, из-за которых фестиваль в 2017 году чуть было не закрылся, — Старкон не только проводится из года в год, но и продолжает развиваться. Каждый год на конвент приходит около 20 тысяч человек! Похожих фестивалей в последнее время появилось немало: EveryСon, Comic Con, Epic Con… Однако Старкон, кажется, окончательно зарекомендовал себя как самый непотопляемый фестиваль — и вполне держит планку, которую в своё время сам задал гик-сообществу.

Конвенты и впрямь совершили огромный скачок. Косплей вышел на такой уровень, что западные коллеги нередко смотрят на российских мастеров с завистью: сейчас у нас создают и ростовые костюмы трансформеров, и сложнейший грим с накладными конечностями и крыльями… Мало кого удивляют приглашённые голливудские звёзды, эксклюзивные кинопоказы и презентации издательств, а на Старконе в последние годы стал доброй традицией и ежегодный конкурс короткометражек — уже не просто фан-фильмов, а почти полноценного кино. Организаторы тем временем продолжают раздумывать над дальнейшими направлениями развития.

Игорь Пылаев

бессменный организатор Старкона с 2011 года Я думаю, что по сравнению с другими конвентами Старкон занимает значительно более выгодную позицию — именно потому, что он совмещает самые популярные направления, какие сейчас есть, причём популярные не с точки зрения хайповости, а с точки зрения востребованности. Это, например, образование, наука — причём не просто лёгкая популяризация, а работы серьёзных людей, специалистов по космонавтике или урбанистике. Темы, которые востребованы и актуальны в нашем обществе. Старкон в моей голове выглядит как площадка, где можно реализовать себя. В дальнейшем, лет через 5-10, я вижу Старкон как место, куда человек может прийти и запросить спецгруппу для своей идеи. Это может быть что-то научное, от роботехники до нейробиологии, может быть издание комиксов и так далее. То есть со временем Старкон должен получить ресурсы, благодаря которым люди смогут не просто показывать, что у них есть идеи, а непосредственно создавать. Но это долгий процесс, к которому нужно идти. Нужно что-то новое, потому что текущий формат себя потихоньку изживает — достигает определённого пика, в котором через год-два у него уже не будет развития. Поэтому мы заранее хотим привести его к состоянию, когда он будет готов к изменениям.

Знамя прежнего Старкона подхватил фестиваль StarFans, который, как и встарь, посвящён «Звёздным войнам» и проходит в московских ДК. Нынешний же Старкон стал настоящим культурным феноменом — и, само собой, по-прежнему собирает самые разные отзывы. Напоследок дадим ещё раз слово героям нашей статьи: им есть о чём подискутировать. Ну а ваших отзывов мы будем ждать после этих выходных — торопитесь успеть на юбилейный двадцатый конвент!

Пётр Зайцев

Глава бывшего СПбФКЗВ, участник Старконов с 2001 года, один из организаторов в 2003, 2004 и 2014 годах Нынешнему Старкону не двадцать лет, а всего семь. Это тоже немало, но разница всё же существенная. Я думаю, что Старкон окончательно потерял свою индивидуальность. Сейчас проводится слишком много однотипных фестивалей, для Санкт-Петербурга это определенно избыточное количество. Кто-то пытается копировать Старкон, а у кого-то, наоборот, Старкон пытается брать пример. В результате какой-то особой разницы между мероприятиями нет. По большому счету, нынешний Старкон может называться как угодно, ничего не поменяется в его восприятии аудиторией и участниками. Недостаточно владеть брендом, необходимо ещё и умело им распоряжаться. Ещё одна проблема — из-за того, что каждый год состав организаторов меняется, люди продолжают наступать на одни и те же грабли. И работа над ошибками ведётся крайне слабо. После ряда конфликтов среди организаторов, вместо того чтобы одной мощной командой делать одно крутое мероприятие, каждый пытается делать что-то своё, да ещё и вставлять палки в колёса конкурентам. В итоге проигрывают все. Существует фестиваль, разумеется, в первую очередь за счёт энтузиазма организаторов. Не так важно, какие цели они преследуют — некоммерческие или коммерческие. Здесь стоит отдать должное всем без исключения людям, когда-либо имевшим отношение к организации конвента. Но в не меньшей степени фестиваль держится на гиках и косплеерах, которые создают контент. Пока эти люди готовы участвовать в фестивале, он будет существовать. И здесь главный вопрос — насколько комфортно и интересно им участвовать в том или ином фестивале. Пока Старкон может предложить им более интересные и комфортные условия — на фестиваль будет ради чего приходить.

Игорь Пылаев

бессменный организатор Старкона с 2011 года Создание хорошей площадки — это важно, и важно в первую очередь потому, что большое количество людей, которые к нам сейчас приходят, уходя с фестиваля, получают бесценный опыт. Простой пример: у нас есть девочка, которая несколько лет на фестивале всегда ходила в маске. У неё некая форма социопатии, и она совсем не может общаться с людьми. Она ходила в маске для того, чтобы на неё не слишком обращали внимание: мы смотрим на маску, а не на неё, она была эдакой тенью. А в 2017, по-моему, году, по её словам, она впервые сняла эту маску — позволила людям видеть себя такой, какая она есть. Потому что она на фестивале поняла, что к этому готова. И таких историй достаточно много. У нас есть человек, который начиная с 2012 года всегда ходил на наш научный лекторий, а сейчас работает в «ОПК Энергия», занимается космонавтикой. Именно потому, что его очень сильно вдохновили космонавты, которые приезжали на наш фестиваль. Мне кажется, это хорошая история, и чем больше будет таких историй, тем лучше. Поэтому я фестивалем и занимаюсь. Чтобы другие люди могли находить себя.

Татьяна Шорохова

ведущая телеграм-канала «Кимкибабадук», кинообозреватель Forbes На Старконе я была несколько раз, но сравнить его могу только со Star Wars Celebration — до «Комик-кона» так и не доехала. Для непосвящённого человека и вовсе не будет разницы, но в чем-то здесь и правда есть сходство: все эти конвенты проводятся для людей, страстно влюбленных в фантастику и фэнтези. Иными словами, для тех, кому не чужд эскапизм. Сравнивать организацию не буду (и там и там будут как плюсы, так и минусы), но вот по косплею Старкон кажется мне интереснее. И не потому, что «Звёздные войны» ограничивают в фантазии, а просто потому, что в России подходят к костюмам очень ответственно и делают их очень качественно. Каждый раз, покидая Старкон, думаю, что вот оно, новое поколение, которое поведет страну в какое-то светлое будущее. Это ребята, знающие языки, продвинутые, умные, увлечённые. Почему-то именно на таких конвентах мне кажется, что у нас ещё не всё так плохо. Конечно, хотелось бы видеть больше приглашенных звёзд и специалистов, каких-то интересных презентаций и крутых премьер. Но я прекрасно понимаю, как непросто организовывать такие мероприятия, поэтому просто буду надеяться, что Старкон с возрастом станет ещё круче и интереснее.

В этом году фестиваль пройдёт в КВЦ «Экспофорум», и программа будет насыщеннее некуда: гостей фестиваля ждут кинопоказы «Детектива Пикачу» (с субтитрами!), «Шазама» и классического «Чужого». В лектории будут рассказывать о покорении космоса, тёмной материи, искусственном интеллекте и редактировании генома.

Стендов заявлена целая сотня: здесь будут и привычные миры, от «Звёздных войн» до Elder Scrolls, и редкие гости наподобие SCP Foundation и вселенной Миядзаки. Само собой, будут работать филиалы комикс-издательств и гик-магазинов — и даже откроется лазертаг! Почётным гостем фестиваля в этом году станет актёр Энтони Рэпп, известный по ролям в фильме «Игры разума», сериале «Звёздный путь. Дискавери» и многих других проектах. Ну а косплееров анонсировать даже нет смысла: они обязательно найдут чем нас удивить.

Спешите купить билеты — и до встречи на Старконе!