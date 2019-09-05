Во что поиграть? Настольные игры сентября 2019

Осень — прекрасное время для настольных игр. Погода становится дождливее и холоднее, темнеет на улице раньше, так и хочется пригласить друзей, налить всём горячего чаю и погрузиться в жаркие настольные баталии! У издателей есть новинки, которые способны скрасить осеннее уныние — стройте города на океанском дне, чините электричество в китайском мегаполисе, и, конечно же, спасайте мир от Ктулху!

НОВИНКИ

Ужас Аркхэма. Третья редакция

Arkham Horror (Third Edition) Коротко: Ктулху снова ворочается во сне

Количество игроков: 1–6

Время игры: 120–180 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.89

О чём: легендарная настольная игра «Ужас Аркхэма» в представлении не нуждается — её первая редакция вышла в далёком 1987-м, а переиздание 2005 года обрело массу поклонников по всему миру, несмотря на объёмные и запутанные правила с кучей нюансов. В прошлом году вышла третья редакция, которая теперь наконец-то появится на русском. В этом издании партии стали быстрее, а правила проще, — но при этом игра осталась напряжённой и увлекательной.

Геймплей: игроки становятся сыщиками в городе Аркхэме, где, как всегда, фанатичные культисты пытаются разбудить Великих Древних богов. Чтобы это предотвратить, вы будете сражаться с монстрами, собирать улики и проходить множество проверок навыков. Третий «Ужас Аркхэма» — это смесь второй редакции, «Древнего Ужаса», карточного УА и некоторых новых идей. Вместо фиксированного города вас ждёт модульное поле, которое составляется по-разному в зависимости от сценария (в базовой коробке локаций четыре). Колоду Мифов, отвечающую за действия зла в конце каждого раунда, заменит мешочек с жетонами, доставшийся от карточного младшего брата. Как и в «Древнем Ужасе», условия победы будут открываться игрокам только по ходу партии. Для поклонников игр по творчеству Лавкрафта от FFG всё будет родным и понятным: знакомые сыщики, монстры и Древние, иллюстрации, которые вы уже могли видеть в других играх, и фирменная зависимость от дополнений. Тем не менее эти игры не случайно обрели такую популярность — попытки не дать Ктулху проснуться неизменно получаются захватывающими и очень атмосферными.

Кому понравится: тем, кто уже много раз терял рассудок в «Древнем Ужасе» и предыдущем «Ужасе Аркхэма», а также тем, кто впервые хочет потягаться с Великими Древними, ценит атмосферу безысходности и не имеет ничего против рандома.

Подводные города

Underwater Cities Коротко: облагораживаем дно океана

Количество игроков: 1–4

Время игры: 80–150 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.06

О чём: еврогейм на размещение рабочих, в котором каждый игрок на своём планшете возводит мегаполисы на морском дне.

Геймплей: эту игру то и дело сравнивают с популярнейшим «Покорением Марса». Помимо похожей тематики (освоение территорий, плохо подходящих для человека), сердце обеих игр — в карточном движке. И, хотя механики в этих играх совершенно разные, если вам понравилось при покорении Марса выстраивать стратегию, опираясь на полученные карты, комбинировать их и изобретать новые сильные связки — вам стоит присмотреться и к морскому дну. Кроме того, «Подводные города» обрели то, чего многим не хватало в «Покорении Марса»: собственные планшеты игроков, на которых можно возводить постройки по собственным планам, не опасаясь того, что все удачные места займут соперники.

Кому понравится: неоднократным покорителям Красной планеты, а также любителям экономических евро, породнившихся с карточными стратегиями.

Гонконг во тьме

Blackout: Hong Kong Коротко: команда специалистов чинит электричество

Количество игроков: 1–4

Время игры: 80–150 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7.59

О чём: В Гонконге чрезвычайная ситуация: все электростанции вышли из строя, и мегаполис погрузился во тьму. Игроки берут под свой контроль команды специалистов и пытаются с их помощью решить свалившиеся на город проблемы быстрее и качественнее конкурентов.

Геймплей: Александр Пфистер, автор популярных игр «Момбаса» и «Великий Западный путь», представляет своё новое творение, которое очень оперативно было переведено на русский язык. Главные хиты Пфистера — евро со сложностью правил выше среднего: их отличает достаточно высокий уровень мозголомности, но при этом широкие возможности и обилие путей для развития. Такова и «Тьма над Гонконгом»: разыгрываем карты специалистов, применяя их особые возможности, копим ресурсы и получаем победные очки за подключение районов города к электросети.

Кому понравится: игрокам, любящим комплексные соревновательные евро.

Санта-Мария

Santa Mari Коротко: конкистадоры драфтят кубики

Количество игроков: 1–4

Время игры: 45–90 минут

Издатель: Lavka Games

Рейтинг BGG: 7.60

О чём: об основателях колоний в Новом свете. Игроки будут производить и продавать ресурсы, привлекать на свою сторону конкистадоров и монахов, строить и активировать здания на своём личном планшете.

Геймплей: за ярким, но невзрачным оформлением скрывается евро с оригинальными механиками. В центре игрового процесса тут драфт кубиков из общего пула. Удачно разместив их на планшете своей колонии, вы сможете запустить цепочку производства ресурсов, которые впоследствии обменяете на очки для продвижения по трекам завоевания и религии. Со временем ваша колония будет расширяться, присоединяя новые тайлы со зданиями и дорогами. Самая процветающая колония принесёт своему хозяину победу.

Кому понравится: любителям оригинальных евро с незаезженными механиками, которым широкие возможности важнее оформления.

Клаустрофобия: Пробуждение

Escape Tales: The Awakening Коротко: квест «выберись из комнаты» в формате настольной игры

Количество игроков: 1–4

Время игры: 180–300 минут

Издатель: Lavka Games

Рейтинг BGG: 7.61

О чём: жанр «выберись из комнаты» победоносно шествует по миру настольных игр. Помимо популярных серий Exit, «КвестМастер» и «Квест коллекция», на русском языке выходит первая игра линейки «Клаустрофобия» (в девичестве Escape Tales). Для этой игры очень важен сюжет: безутешный отец впавшей в кому девочки готов на всё, чтобы вывести её из этого необъяснимого состояния, — даже на загадочный ритуал пробуждения…

Геймплей: в «Клаустрофобии» игроки будут сообща исследовать локации и искать головоломки для продвижения по сюжету. Сайт игры укажет, правильно ли вы решили головоломку, и поможет, если вы застрянете. Прохождение игры занимает 4–5 часов, но у неё, в отличие от множества других настольных квестов, есть сюжетные развилки и несколько концовок. Так что игра совершенно точно не одноразовая — тем более что все головоломки за одно прохождение увидеть невозможно.

Кому понравится: любителям квестов и головоломок в реальном, компьютерном или настольном виде, а также тем, кто ценит хороший сюжет (только будьте готовы к тому, что здесь он довольно мрачный и серьёзный).

Путь лепестка

Hanamikoji Коротко: красивая и быстрая дуэль

Количество игроков: 2

Время игры: 15 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7.54

О чём: дуэльная карточная игра с прекрасными иллюстрациями, в которой победит тот, кто сделает лучшие подарки японским гейшам.

Геймплей: маленький филлер, состоящий всего из 28 карт, боролся за звание лучшей дуэльной игры 2016 года по версии сайта BGG. Семь гейш готовы отдать свои жетоны одобрения тому, кто преподнесёт им лучшие подарки. В течение 15 минут вы с оппонентом будете составлять свой набор для каждой. Элегантная, быстрая и при этом оставляющая простор для раздумий игра.

Кому понравится: в такую компактную и азартную игру можно играть в дороге, на обеденном перерыве, между парами или партиями в крупные настолки. А прекрасное оформление может привлечь игроков любого возраста.

Голубая лагуна

Blue Lagoon Коротко: полинезийцы покоряют острова

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–45 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7.27

О чём: вы станете вождем отважных полинезийских мореплавателей и путешественников. Покоряйте острова архипелага, собирайте ресурсы и стройте поселения — немного стратегического мышления, и победа будет за вами!

Геймплей: свежая игра Райнера Книции, чьи творения обычно отличаются математичностью и слабой связью процесса с оформлением. Но в «Лагуне» игровой процесс постарались сделать максимально тематичным: партия разделена на фазу исследования, когда игроки размещают свои фишки у островов, основывают деревни и собирают ресурсы, и фазу расселения, когда фишки поселенцев исчезают с игрового поля. Вам вновь предстоит исследовать острова, но уже не с моря. Так создатели обыгрывают реальную историю: полинезийцы по загадочным причинам на несколько тысяч лет оставили мореплавание и так же загадочно к нему вернулись. Яркое оформление тоже помогает погрузиться в атмосферу.

Кому понравится: ценителям несложных и быстрых семейных игр, а также любителям «Моаны» и полинезийской культуры.

ПРЕДЗАКАЗ

Ла-Гранха

La Granja Коротко: ферма на Мальорке

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90–120 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.71

О чём: испанские земледельцы соревнуются за титул «Ла-Гранха», которым награждается лучшая усадьба острова Мальорка. Они развивают фермы, засеивают поля, возводят пристройки, нанимают помощников и заполняют тележки товарами. Всё это, конечно же, ради победных очков, ведь перед нами самое что ни на есть классическое евро.

Геймплей: выйдя в 2014 году, «Ла-Гранха» успела получить несколько престижных наград. И вроде бы авторы не изобрели ничего нового (в конце правил они даже упомянули все игры, из которых черпали вдохновение) — просто умело скомпоновали известные механики и создали крепкое сбалансированное евро. Использование карт разными способами, рандом в виде кубиков дохода, производство и обмен ресурсов и гонка на осликах, чтобы быстрее доставить товар, — всё это ждёт вас на солнечной Мальорке.

Кому понравится: ценителям комплексных евро-ферм со сплавом разнообразных механик.

ДОПОЛНЕНИЯ

Ужас Аркхэма. Карточная игра. Проклятье Ругару

Первый отдельный сценарий карточного «Ужаса Аркхэма», в котором сыщики отправятся в Новый Орлеан. Здесь их ждут тёмные тайны луизианских болот, загадочный культ вуду и череда необъяснимых кровавых убийств. Действительно ли за этими преступлениями стоит жуткий оборотень ругару? И не падёт ли его зловещее проклятие на самих сыщиков? Этот сценарий можно пройти как в одиночном режиме, так и в качестве ответвления от любой сюжетной кампании.

Андор. Потерянные легенды

Дополнение к приключенческой настольной игре, в котором игрокам предстоит столкнуться с Арбаками, андорскими лесными духами. Героев ждёт противостояние с могущественными, доселе неизвестными врагами: ледяной демоницей, древним духом земли и главарём Скралей. А в недрах Серых гор перед игроками откроются давно хранимые тайны.

Поселенцы. Амазонки

«Амазонки» — третье большое дополнение к настольной игре «Поселенцы». Оно добавляет не только новую империю женщин-воительниц, но и новую механику с элементами декбилдинга: игроки смогут добавлять или убирать карточки из имперской колоды амазонок прямо во время игры.