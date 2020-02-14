Игроки в «Магию» гостили в разных мирах — одни были на редкость фантасмагоричны, другие напоминали о знакомых сказках и мифах. Ещё несколько месяцев назад мы погружались в артурианские легенды в «Престоле Элдраина», а теперь отправляемся в основанный на Древней Греции Терос.

За распри богов расплатятся смертные

Терос — не новый для «Магии» мир. В 2013−2014 годах ему уже было посвящено три сета, но некоторые его загадки остались без ответов. Главная из них — судьба Элспет, героической воительницы-planeswalker’а. Элспет пережила расщепление Алары и превращение Мирродина в безжиненную Новую Фирексию, но интриги богов Тероса оказались выше её сил. Бог солнца Гелиод сделал её своим чемпионом и фактически отправил по пути Геракла — убивать гигантскую гидру Полукраноса и бороться с хитрым сатиром Ксенагом, тоже planeswalker’ом. Ксенаг воспользовался тем, что боги Тероса черпали силу из веры и стал одним из них, посеяв раздор и сомнения в остальной части пантеона. Элспет уничтожила нового бога, но ревнивый Гелиод забеспокоился, что утратит силу: вдруг героиню будут почитать больше, чем его самого, — и предательски убил её. Элспет отправилась в туда, откуда нет возврата. По крайней мере, не было…

Дело в том, что в Теросе усопшие не уходят в небытие, а попадают в царство Эреба, бога мёртвых. Шансы выбраться оттуда есть, но только в качестве Возвращённых — зомби в золотых масках, утративших личность и память. Так было до того, как склоки богов переросли в войну, и Эреб стал терять контроль над своим царством. Кроме того, в Терос вернулся planeswalker Ашиок, повелитель кошмаров, которому однажды почти удалось погрузить весь мир в сон, чтобы питаться его ночными страхами. Сила Ашиок настолько велика, что проникла даже в царство мёртвых, в том числе в разум Элспет.





Хаос от войны богов привёл к образованию разломов, через которые покойники возвращались в мир живых. Помимо рядовых мертвецов из Подземного царства выбрались титаны Крокса и Уро, запертые там с незапамятных времён. Они сразу стали сеять смерть и разрушение вокруг себя. Вернулась и Элспет, жаждущая отомстить Гелиоду и убедить жителей Тероса перестать верить в него.

Богиня судьбы Клотис пришла в ярость от такой вселенской наглости — столько душ попытались пойти наперекор своему року! Чтобы вернуть Элспет, Клотис сотворила Каликса, агента судьбы, который должен был неотступно за ней следовать — если понадобится, даже в других мирах.

Восставшие из ада

«За порогом смерти» тесно связан с первым выпуском «Тероса» и использует несколько его механик, например, «созвездие» и «преданность». «Созвездие» срабатывает, когда на поле битвы появляются чары — а их в сете очень много. Терос — прямо-таки волшебное место, там живут сатиры, гарпии, сфинксы, тифоны, тритоны, химеры и разнообразные морские гады. Многие из них считаются и существом, и чарами — это значит, в том числе, что их можно не только уничтожить заклинанием, убирающим из игры чары, но и вернуть с кладбища тем же эффектом. Боги, кстати, тоже считаются чарами, а для того, чтобы они стали существами, игрок должен накопить «преданность». «Преданность» — это количество символов маны наверху карт перманентов под вашим контролем. Пример: чтобы стать существом, богу требуется преданность, равная пяти — значит, под вашим контролем должно быть четыре других существа с одной белой маной в мана-стоимости (или два — с двумя). Боги — сильные, неуязвимые бойцы, которые обладают кучей полезных способностей, так что не стоит пренебрегать их капризами! Конечно, после богов Амонхета и того, какими те предстали в Войне Искры, боги Тероса кажутся более слабыми, но в правильной колоде у них хватает преимуществ.

Есть в новом выпуске и уникальная механика — «побег». Она позволяет разыграть карту с кладбища (иногда так делать даже выгоднее, чем с руки), оплатив её мана-стоимость и изгнав оттуда несколько других карт. Первый planeswalker, которого можно разыгрывать с кладбища, — и это, конечно, бравая Элспет.





Но в новом сете порезвиться удастся не только мертвецам! «За порогом смерти» полон отсылок к мифам и легендам, которые не удалось затронуть в трёх предыдущих теросовских сетах, например к Олимпийским играм и Троянской войне. Для этого вернули карты саг — это особый вид чар, где в каждый ход открывается новая стадия саги с новым эффектом. Как только начинается последняя, карта уходит на кладбище.

Но настоящая жемчужина дизайна — карта «Гакт, Нетронутый». В каждой игре при выходе на поле Гакт становится неуязвим для карт с любой мана-стоимостью, кроме 2, 3 или 4 (выбирается случайным образом). Легко догадаться, к какому легендарному герою это отсылка! В режиме собранной колоды Гакт пока не нашёл себе места, но он может стать основой драфта, если вам удастся его поймать.





Ужас и отвага

К каждому новому сету выпускаются колоды с картами planeswalker’ов — они легальны в формате «Стандарт», подходят для новичков, но в бустерах их не найти. В этот раз героями стали Элспет и Ашиок, и их фольгированные карты — главная фишка наборов.

Ашиок, Скульптор Страхов — черно-синяя колода, которая очень любит кладбище. Ашиок — мастер копаться в разуме и извлекать оттуда кошмары. Над оппонентом он планирует издеваться похожим образом: убивать его существ, отправлять их из библиотеки на кладбище, а затем поднимать себе на службу. Эта колода рассчитана на противостояние ранней агрессии, контроль поля боя и позднюю победу за счёт способностей Ашиок. Его карта — одна из самых сильных, что вообще выпускались в колодах planeswalker’ов. Она даёт игроку другие карты, умеет защищаться, а её способность вытаскивать существ с кладбища оппонента практически выигрывает игру — что ещё нужно от хорошей карты? Если бы не высокая мана-стоимость, она вполне могла бы найти дорогу в «Стандарт». Вообще поиграть колодой интересно хотя бы ради неё.

У колоды «Элспет, Бесстрашная Героиня» тоже есть уникальное свойство — она монобелая! Как правило, planeswalker’ам в колоду для разнообразия добавляли второй цвет — монобелого Гидеона делали бело-чёрным, моносинего Джейса — сине-зелёным. Однако в честь возвращения с того света Элспет выделили агрессивную белую колоду. В ней много дешёвых существ и усиливающих их заклинаний, рассчитанных на то, что оппонент просто не успеет ответить на все угрозы. Сама карта похожа на ранние воплощения героини — усиливает своих существ, призывает союзников и готовится к мощному финальному удару. Как всегда, к физической колоде прилагается виртуальная в онлайн-игре Arena, для неё есть специальный код.





Колоды идеально отражают противоположные подходы к игре в «Магию» и достаточно сбалансированы. Но я бы отдал предпочтение колоде Ашиок — просто мне очень нравится эта карта, и я надеюсь, что для неё найдут место в большой игре. В конце концов, карты не из бустеров вроде «Кенрита, вернувшегося короля» и «Корвольда, проклятого феями короля» играют в самых успешных колодах.

Впрочем, такие были в «Престоле Элдраина» — одном из самых сильных сетов с точки зрения того, как влияют на создание колод. После осенней ротации все успешные колоды строились на «движках», которые принёс Элдраин. Сет «За порогом смерти» в этом плане скорее промежуточный. Его влияние пока не так заметно, но процесс идёт — как только колода становится чересчур сильной, все стараются найти на неё ответы. Либо какая-то карта отправляется в бан.

* * *

«Возвращение в Терос» отвечает на все вопросы, оставшиеся с прошлого визита в эту версию Древней Греции. А ещё новыми картами очень приятно играть. Отправляйтесь в путешествие и помните: смерть — ещё не повод отдыхать!