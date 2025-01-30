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Игры|Видеоигры
#во что поиграть#Marvel

Самые ожидаемые оригинальные игры 2025 года

Евгений Пекло
30 января 12:00
266
10 минут на чтение
2025 год будет ну очень урожайным на игры. Поэтому мы решили разделить длинный список на два материала: продолжения знакомых игровых серий и новые, оригинальные проекты. Сегодня поговорим о новичках — некоторые из них, быть может, станут началом самостоятельных серий. Заметим, что у большинства проектов из списка нет точных дат релиза, а значит, велика вероятность, что их перенесут на следующий год.

Atomfall

Что? S.T.A.L.K.E.R. про британскую глубинку

Когда и где? 27 марта на ПК, PS4, PS5, X1 и XSXS

После аварии вокруг атомной электростанции сформировалась зона отчуждения, в которой творятся разные странности. В этих суровых условиях вам нужно не только выжить, раздобыть экипировку и заручиться поддержкой местных фракций, но и раскрыть мрачную тайну произошедшей здесь катастрофы. Важное уточнение: дело происходит не в Чернобыле, а на севере Англии. Экшен c упором на выживание среди пасторальных пейзажей от студии Rebellion напоминает не только S.T.A.L.K.E.R., но и серии Fallout, Far Cry и Dying Light. Графически игра выглядит устаревшей лет на десять, но интересный концепт и участие именитых разработчиков вселяют надежду.

Bylina

Что? ARPG в славянском сеттинге

Когда и где? В 2025 году на PC, PS5 и XSXS

Diablo с Кощеем в роли финального босса. На словах вроде несложно, но на деле сделать сейчас годную ARPG — задача крайне непростая. Нужно подумать над дизайном локаций, сработать ладную боёвку с хорошим импактом, наклепать массу разнообразных врагов, воплотить интересную систему развития персонажа — а ещё чем-то выгодно выделиться на фоне конкурентов. Это в нулевых можно было собрать на коленке рескин Diablo II и радоваться жизни, сейчас от провала не спасают ни хорошее понимание жанра, ни солидные бюджеты. Сдюжат ли Far Far Games?

Clair Obscur: Expedition 33

Что? Французская JRPG

Когда и где? 24 апреля на ПК, PS5 и XSXS

Сюрреалистическая партийная ролевая игра с полупошаговыми боями, крутым визуальным стилем и достаточно нетривиальным сюжетом. Каждый год Художница пишет на монолите число, и люди соответствующего возраста растворяются в воздухе, аки жертвы Щелчка Таноса. И каждый год человечество снаряжает экспедицию, дабы остановить это безобразие — но пока безуспешно. Нам предстоит возглавить 33-ю.

На уровне концепта и скриншотов игра выглядит ну очень хорошо, но, как обычно, есть одно но: это проект дебютантов. Кроме того, нет уверенности, что Expedition 33 выйдет действительно в 2025 году.

Crimson Desert

Что? Приключенческий экшен с открытым миром

Когда и где? В 2025 году на PC, PS5 и XSXS

Создатели Black Desert решили совместить свои ММО-наработки с опытом одиночных игр — так нарисовался проект, в котором ставка на открытый мир не пугает, а интригует. Наполненная карта, куча разнообразных занятий и живое окружение — ждём фэнтезийную Assassin’s Creed на стероидах.

Cronos: The New Dawn

Что? Survival horror от Bloober Team

Когда и где? В 2025 году на ПК, PS5 и XSXS

Студия Bloober Team SA переживает важную трансформацию: начав с камерных хорроров в духе «ходи и смотри», она доросла до ремейка Silent Hill 2 со множеством выживальческих элементов. И вот в следующей игре польская студия хочет окончательно утвердиться в жанре survival horror. Ориентиром для Cronos: The New Dawn служит Dead Space, только вместо космических путешествий нас ждут темпоральные. Некий катаклизм под названием Перемена превратил Землю в населённые монстрами Пустоши, среди которых один из членов Союза ищет временные разломы: с их помощью он может попадать в прошлое и собирать сущности важных людей, чтобы они в будущем помогли одолеть Перемену. Выглядит игра дорого и страшно, а после великолепия Silent Hill 2 мы рассчитываем получить от поляков настоящий шедевр.

Games of Thrones: Kingsroad

Что? ММО по «Игре престолов» 

Когда и где? В 2025 году на PC, iOS и Android

Можно сколько угодно ворчать, что всё продано, но факт остаётся фактом: ММО по «Игре престолов» — действительно крутая идея! События игры будут разворачиваться параллельно событиям четвёртого сезона и, вероятно, частично пересекаться с ними. С точки зрения боевой системы Kingsroad выглядит добротным слэшером в духе God of War, однако заявлен и открытый мир, и рейды, и обилие классов персонажей. В общем, выглядит весьма любопытно, следим затаив дыхание.

Hell is Us

Что? Приключенческий экшен

Когда и где? В 2025 году на ПК, PS5 и XSXS

По трейлеру Hell is Us сначала кажется обычной игрой об ужасах войны в отдельно взятом славянском государстве. Но это на первых кадрах. Дальше в повествование врывается замок неземной архитектуры, пустотелые монстры чрезвычайно интересного дизайна, магические способности и боёвка с отчётливым привкусом соулс-игр. В итоге проект похож сразу и на S.T.A.L.K.E.R., и на игры Миядзаки, и на Control, и на Death Stranding. Не очень понятно, насколько это будет хорошо с точки зрения геймплея, но выглядит чертовски стильно — трейлеры завораживают. Ждём как потенциальный шедевр.

John Carpenter’s Toxic Commando

Что? Кооперативный зомби-шутер

Когда и где? В 2025 году на PC, PS5 и XSXS

Saber Interactive, разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 и World War Z, готовят свой следующий кооперативный шутер. На сей раз источником вдохновения стали всякие трешовые ленты из 1980-х и 1990-х. В результате очередного «что-то пошло не так» Землю вот-вот уничтожат орды голодных зомбаков, но кажется, ещё есть шанс всё исправить. Правда, элитные наёмники в смету проекта по спасению родной планеты не помещаются, так что работать придётся первым попавшимся воякам — токсичным коммандос. Карпентер, по данным 2023 года, отвечает за сценарий и атмосферу, так что проект действительно достоин внимания.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Что? Приключенческий экшен

Когда и где? В 2025 году. А вот платформы до сих пор не объявлены.

Стив Роджерс и его боевые товарищи противостоят «Гидре» в разгар Второй мировой войны. В игре будет много синематиков, так что опыт, вероятно, будет напоминать игровое воплощение «Стражей Галактики». Геймплей пока не показали, поэтому пока не очень понятно, ждать нам действительно хорошей игры или кинца на пару вечеров. Вполне вероятно, что и переноса, хотя в качестве окна выхода озвучено лето этого года.

Marvel’s Wolverine

Что? Брутальный экшен от Insomniac Games

Когда и где? Точно PS5, надеемся, что в 2025 году

«Человек-паук» от Insomniac Games — отличная серия игр, ярчайший пример развлекательного продукта, за которым почти каждый хочет провести несколько отличных расслабляющих вечеров. Но во-первых, в третий раз облетать на паутине Нью-Йорк уже не так весело, а во-вторых, благодаря Веному из Spider-Man 2 мы почувствовали, насколько весело играть за персонажа, не сильно скованного моралью. История Росомахи от Insomniac Games обещает быть куда более взрослой, жёсткой и революционной, чем сиквелы паучьей саги. Но вот когда проект доберётся до прилавков — вопрос хороший: дата релиза пока не объявлена. Не факт, что это случится в 2025 году… Или даже в 2026-м…

MOUSE: P.I. For Hire

Что? Шутер с видом от первого лица

Когда и где? В 2025 году на всех актуальных консолях и ПК

Cuphead показала, что старые мультики — чертовски стильная идея для видеоигр. Но что, если пойти чуточку дальше: взять за основу чёрно-белые работы 1930-х и поработать с этим материалом в рамках трёхмерного пространства? Получится мультипликационно-нуарный шутер MOUSE: P.I. For Hire про мышь-детектива. Геймплейно происходящее напоминает смесь BioShock Infinite и Half-Life 2 — только с одновременно забавной и жутковатой чёрно-белой графикой и кучей мультяшных эффектов. Опасение вызывает в основном динамика происходящего: под стать эпохе все анимации вроде лечения и перезарядок ну очень неспешные, из-за чего экшен получается довольно плавным даже по меркам начала 1990-х. Вы наверняка захотите в это поиграть, но вовсе не факт, что потом вас потянет на второе прохождение.

REANIMAL

Что? Little Nightmares в новом сеттинге

Когда и где? В 2025 году на ПК, PS5 и XSXS

Создатели Little Nightmares, студия Tarsier, вместо того чтобы заниматься третьей частью, взялись за этакого духовного наследника серии. В центре истории — сироты, брат и сестра, которые проходят через разнообразные ужасы, в основном связанные с огромными оживлёнными животными. Жути, судя по трейлерам, нагонят выше головы, но бояться можно совместно: REANIMAL предполагает кооперативное прохождение по сети или игру за одним экраном. Если вы любите хорроры, Little Nightmares, LIMBO и INSIDE, то на новую игру Tarsier Studios стоит обратить самое пристальное внимание.

REPLACED

Что? Стильный платформер с видом сбоку

Когда и где? В светлом будущем на ПК, X1 и XSXS

REPLACED завораживает красотой визуального ряда и музыки в трейлерах. «Многослойная» пиксельная графика захватывает дух, ретрофутуристический сеттинг на стыке киберпанка и постапокалипсиса привлекает внимание, а геймплей обещает непростые схватки с врагами и занятные платформинг-секции. Смущает только, что очень похожий проект — The Last Night от Odd Tales — вот уже ровно пять лет как пылится в моём вишлисте Steam (а анонсировали игру аж в 2017-м!). REPLACED делает другая команда, но у этого проекта тоже ещё нет даты релиза, что нервирует. 

Rue Valley

Что? Disco Elysium про временную петлю в захолустном мотеле 

Когда и где? Вроде как в 2025 году и точно на ПК

Главный герой Rue Valley заперт в 47-минутной временной петле, из которой ему надо как-то выбраться. И пускай это изометрическая RPG, не ждите здесь схваток с монстрами и бесконечного гринда опыта: как и Disco Elysium, игра от Emotion Spark Studio строится вокруг системы проверки параметров и вокруг содержимого головы главного героя. В числе особенностей проекта — уникальная графика «под комикс» (вот прямо с характерным «точками» от цветной печати!) и система черт персонажа, причём работают эти черты как во благо, так и во вред: большие значения открывают одни ветки диалогов и закрывают другие. Мы уже поиграли в альфа-версию и однозначно ждём релиз.

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Теперь мы надеемся, что разработчики реализуют все свои задумки.

South of Midnight

Что? Приключенческая игра

Когда и где? 8 апреля на PC и XSXS

Студия Compulsion Games, создатель We Happy Few, умеет разрабатывать игры, примечательные визуально, но не слишком хорошие геймплейно. Однако наши ожидания от её третьей игры, South of Midnight, довольно высоки. Во-первых, она выглядит действительно уникально: чуть грубоватый визуальный стиль опирается на стиль мультфильмов новой волны вроде «Человека-паука: Через вселенные» и «Митчеллов против машин». В кат-сценах даже анимация сделана с пропущенными кадрами! Во-вторых, ожидается, что геймплей в South of Midnight будет довольно тривиальным (а тут сложно напортачить) и упор авторы сделают именно на нарративную часть. Наконец, Южные Штаты выглядят интереснее, чем сеттинги других игр про девочек с магическими способностями. Да, в итоге может получиться плохо, но пока предпосылок к этому не наблюдается.

Split Fiction

Что? Новая кооперативная игра от Юсефа Фареса

Когда и где? 6 марта на PC, PS5 и XSXS

Максимально «наш клиент»! По сюжету две героини обращаются в компанию, которая создаёт виртуальную симуляцию вымышленных миров. Что-то идёт не по плану, и обе девушки попадают в общее пространство. Беда в том, что одна из них хотела фэнтези, а другая — научную фантастику, так что итоговый «франкенштейн» работает неправильно, и чтобы выбраться из него, придётся действовать сообща. Если вы играли в прошлые игры Фареса, то уже понимаете, что нас ждёт разделённый экран, максимально продуманное геймплейное взаимодействие и отличное раскрытие героев в диалогах. Очень ждём!

The First Berserker: Khazan

Что? Соулслайк из Южной Кореи

Когда и где? 27 марта на PC, PS5 и XSXS

Действие разворачивается во вселенной Dungeon Fighter Online. Как и полагается соулслайку, вас ждёт суровая сложность, беспощадные боссы и общая мрачность происходящего. Среди других проектов Khazan выделяется сел-шейдинг-графикой, превращающей происходящее в кровавое аниме. Если вы ценитель жанра, не проходите мимо — присмотритесь!

Wuchang: Fallen Feathers

Что? Соулслайк

Когда и где? В 2025 году на PC, PS5, X1 и XSXS

Соулслайк в древнекитайских декорациях — про то, как некая хворь превращает людей и животных в монстров. По трейлерам и прочему промо игра пока ощущается как безликий и беззубый клон Sekiro. Но может оказаться так, что это слабый пиар хорошей игры: Fallen Feathers уже на релизе залетает в Game Pass, и, вероятно, издатель просто не видит особого смысла напрягаться с продвижением. На всякий случай ждём, но без особого фанатизма.

Всё ещё ждём

  • Avowed — ролевой долгострой от Obsidian Entertainment.
  • Where the Winds Meet — упрощённая Sekiro в декорациях Древнего Китая.

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Евгений Пекло

Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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