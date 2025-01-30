Самые ожидаемые оригинальные игры 2025 года

Что? ARPG в славянском сеттинге

Когда и где? В 2025 году на PC, PS5 и XSXS

Diablo с Кощеем в роли финального босса. На словах вроде несложно, но на деле сделать сейчас годную ARPG — задача крайне непростая. Нужно подумать над дизайном локаций, сработать ладную боёвку с хорошим импактом, наклепать массу разнообразных врагов, воплотить интересную систему развития персонажа — а ещё чем-то выгодно выделиться на фоне конкурентов. Это в нулевых можно было собрать на коленке рескин Diablo II и радоваться жизни, сейчас от провала не спасают ни хорошее понимание жанра, ни солидные бюджеты. Сдюжат ли Far Far Games?