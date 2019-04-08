Настольная игра Small World: Подземный мир

Красочные луга и живописные долины, заснеженные горные перевалы и голубые озёра — все эти территории уже давно плотно заселены народами Маленького мира. Нет больше места для вновь прибывающих поселенцев, но решение, как говорится, на поверхности. Вернее, наоборот, под ней — в глубинах Подземного мира.

Small World: Underground Тип игры: стратегия

Автор: Филипп Кейарт

Художник: Мигель Коимбра

Издатель в России: Hobby World, 2017 год Количество игроков: 2–5 (оптимальное — 3)

Возраст игроков: от 8 лет

Длительность партии: 30–90 минут

Похоже на: El Grande (1995), Kingdom Builder (2011)

На самом деле в Подземном мире ещё теснее, чем на поверхности. Кругом бородатые гномы, огры, культисты и ожившие грибы. А свободные, на первый взгляд, места оказываются заселены странными монстрами, стерегущими волшебные реликты. Так что борьба за территории обещает быть более ожесточённой, чем прежде.

И как же со всем этим справиться? Да очень просто! Необходимо выбрать игровой народ в комбинации с уникальным свойством, вторгнуться в подземелье с одной из сторон и захватить побольше территорий, по пути мешая соперникам сделать то же самое. Каждый ход контролируемые территории приносят золотые монеты, в конце игры определяющие самого богатого игрока как победителя.

Тем, кто уже бывал в «Маленьком мире», новая игра покажется хорошо знакомой. Да что говорить, с поправкой на подземную тему здесь есть прямые аналогии, например, у земель. Чёрные горы, грязевые топи, грибные леса, шахты и мистические кристаллы здесь, по сути, равнозначны горам, болотам, лесам, символам рудников и источников магии из первоначальной игры. С народами ситуация похожа. Так, грибы очень напоминают дварфов с поверхности, а способность «мистические» схожа со свойством наземного народа волшебников.

Однако отметим, что и новых свойств в игре предостаточно. Благодаря одной из ключевых фишек серии — случайным комбинациям рас и свойств — у игроков есть возможность смешивать компоненты разных наборов и наслаждаться новыми сочетаниями. Вампирские колдуны смогут превращать аж по два чужих одиноких жетона в свои за ход, а летающие мумии станут настоящим кошмаром подземелий.

Интереса игровому процессу добавляют уникальные жетоны, появившиеся в «Подземном мире», — реликвии и достопримечательности, охраняемые скоплениями нейтральных монстров. Реликвии — обыкновенные артефакты, порой достаточно читерского свойства. Например, с помощью трофея «Коврик-самолёт» раз в ход можно захватить любой регион на поле, даже не граничащий с регионом игрока. Достопримечательности, в отличие от реликвий, нельзя перемещать — они остаются там, где вы их отбили у монстров, обеспечивая бонусным эффектом контролирующего регион игрока. Так, «Столичная цитадель» не только приносит дополнительную монету в конце хода, но и увеличивает защиту региона.

Эти нововведения заметно влияют на стратегию — теперь с помощью свойств рас и артефактов можно выстраивать куда более изощрённые комбинации. Кроме того, если в «Маленьком мире» война велась в основном просто за территорию, то в подземном наибольшую ценность представляют собой именно уникальные жетоны. Достопримечательности и артефакты постоянно переходят из рук в руки, а самые изобретательные и прибыльные ходы обязательно проходят с их участием.

Качество издания на высоте. В наборе огромное число картонных жетонов, толстое складное поле, уникальный игровой кубик и пластиковый органайзер, позволяющий сохранять всё это добро в целости, сохранности и полной боевой готовности к очередной партии.