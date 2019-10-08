Уже не гибрид. Обзор Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch уже можно считать успешной: всего за два года продано тридцать пять миллионов экземпляров, что особенно впечатляет на фоне её предшественницы Wii U, которая разошлась тиражом тринадцать с половиной за первую пятилетку. Мы протестировали Nintendo Switch Lite, чтобы понять — в чём отличия облегчённой версии и имеет ли смысл её покупка?

До чего техника дошла!

Слух о том, что Nintendo намерена выпустить на рынок новое поколение портативных консолей, появился ещё два года назад, когда в продажу поступила Nintendo Switch. Но об анонсе заговорили лишь в мае этого года, за месяц до Е3 2019. Многие с нетерпением ждали хоть какой-нибудь информации на выставке, однако господин Фурукава, нынешний президент Nintendo, сообщил в твиттере, что никаких анонсов на этом мероприятии не будет. Анонс, дескать, состоится, когда появится возможность что-то продемонстрировать.

Впрочем, есть версия, что Nintendo просто лукавила и что всё было готово заранее, просто японцы хотели, чтобы абсолютно всё внимание игровой общественности было приковано к их новому «железу», чего вряд ли можно было бы добиться на выставке, где столько других участников и интересных новостей. Поэтому лишь через месяц после Е3 игровой гигант объявил о том, что в линейке Nintendo Switch появится ещё одна модель — полностью портативная консоль Nintendo Switch Lite. Новая версия доступна в трёх цветах: сером, бирюзовом и жёлтом, и к нам в руки попала именно жёлтая.

Первое, на что надо обратить внимание: Nintendo Switch Lite — это именно портативная консоль, наследующая многочисленной линейке DS/3DS, а не Wii U. Из этого вытекают все её достоинства и недостатки. В отличие от старшей модели, у Nintendo Switch Lite нет съёмных контроллеров Joy-Con и, как следствие, отсутствуют функции вибрации HD и инфракрасная камера движения. Ёмкостной сенсорный экран у Lite уменьшился с 6,2 до 5,5 дюймов, при этом сохранилось разрешение 1280×720.

Разумеется, Lite нельзя подключить к телевизору, а потому играть можно только в те проекты, где есть портативный режим. Но не всё так просто: помимо игр, что просто не запустятся в этом режиме (их не так много), многие проекты, вроде Super Mario Party или ARMS, рассчитаны на использование отсоединённых джойконов. Да, их можно подключить к Lite, и игра будет работать, но изображение будет выводиться на миниатюрный экран консоли, рассчитанный на то, чтобы его держали прямо перед собой! Так что проще сразу смириться с тем, что подобные проекты не подходят для Switch Lite.

Портативное наслаждение

Кроме цены, — да, безусловно, разница на старте, по сравнению с той же Nintendo Switch, не так существенна, но спустя какое-то время она должна снизиться, — у Switch Lite есть ещё одно неоспоримое преимущество: она сразу готова к игре. Иногда лень что-то куда-то подключать, что-то пристёгивать-отстёгивать, а хочется просто взять в руки гаджет, плюхнуться на диван, включить и играть. «Лёгкость» в этом случае — не только в использовании: Switch Lite легче обычной консоли более чем на 100 граммов (275 грамм против 398 у Nintendo Switch с прикрепленными Joy-Con). Существенно? Если играть 4–5 часов кряду (мы не советуем так делать, но всё же), то для кистей рук разница в сотню граммов оказывается довольно заметной.

Кроме того, благодаря уменьшенному размеру консоль гораздо лучше лежит в руке, а неотделяемые контроллеры делают конструкцию более надёжной и прочной по ощущениям: ничего не скрипит и не шатается. Правда, у этой «монолитности» есть и обратная сторона: со временем кнопки и стики управления могут износиться, и если в обычной Switch достаточно поменять джойконы, то в Lite-версии это придётся терпеть или обращаться в ремонт. Потому стоит задуматься о защите экрана и о чехле, чего нет в базовой комплектации, — они увеличивают срок службы гаджета, особенно если вы любите играть в трясущейся маршрутке.

В остальном перед нами всё тот же тщательно продуманный и удобный гаджет, даже время работы примерно те же 3–7 часов, что у у базовой Switch. Едва включив консоль, чувствуешь, какая мощь скрывается в портативном устройстве: всё, что мы запускали в рамках этого теста, загружались почти мгновенно — гораздо больше времени тратится на поиск самой игрушки в eShop или на выбор каких-либо игровых настроек. Да, многие топовые смартфоны сейчас могут потягаться с аппаратными ресурсами Nintendo Switch Lite, однако в плане игр консоли от Nintendo по-прежнему нет равных. Библиотека у Nintendo Switch за два года собралась достойная, при этом большинство проектов поддерживают портативный режим, поэтому пользователи Lite-версии не почувствуют себя обделёнными.

Конечно, цены у Nintendo немалые, причём иногда в eShop цифровая версия какого-нибудь хита может стоить в полтора-два раза больше, чем коробочная версия в магазине, но тут спасают всевозможные распродажи и акции. К примеру, на момент написания текста Cuphead, вышедшую на Switch в апреле, можно было купить за вполне вменяемые 1199 рублей.

Кроме одиночных кампаний во многих играх присутствует мультиплеер. И здесь Nintendo Switch Lite не отстаёт от старшей сестры: можно играть локально, соединив в одной комнате до восьми устройств, или подключиться к сети и найти себе соперников из огромного числа пользователей по всему миру. Правда, в последнем случае потребуется платное членство в онлайн-сервисе Nintendo Switch.

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Качество сборки, база игр, цена, возможность играть в полноценные игры в дороге — если вы задумывались о покупке гибридной консоли, но дома под телевизором прочно заняли своё место PS4 или Xbox One, то, возможно, Lite подойдёт вам больше, чем полноценная Nintendo Switch. А вот если вы планируете использовать Switch в качестве главного развлечения на домашних вечеринках, определённо стоит брать полную версию.