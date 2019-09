Уснуть раньше, чем консоль. Обзор ревизии Nintendo Switch

За свою жизнь практически каждая из консолей эволюционирует, и не раз. К радости технофилов и досаде фанатов, покупающих приставки любимых фирм на старте, они со временем становятся меньше, легче, удобнее, а подчас ещё и мощнее. И незамеченным выход новинки не остаётся: компании не упускают повода напомнить публике о своей консоли и рассказать о достоинствах её свежей версии. Но Nintendo, как и всегда, идёт своим путём. Видимо, поэтому ревизия Nintendo Switch не имеет своего названия и вообще отдельной версией приставки не считается. В магазине даже придётся напрячь внимание, чтобы точно взять именно новинку: отличается она серийным номером, который можно разглядеть внизу коробки. Да и новость о её выходе легко было пропустить среди анонсов новых игр, аксессуаров и бандлов.

А ведь улучшение вышло существенным! Nintendo Switch новой модели оснащена другим процессором, позволяющим более экономично использовать ресурсы консоли. Проще говоря, с ним консоль в портативном режиме сможет дольше работать без подзарядки. Для тех, кто играет на ходу, или любит прихватить с собой приставку на дружеские посиделки, время автономной работы — важный фактор. Тем более что увеличилось оно аж в полтора раза: по данным производителя, оригинальная консоль может работать на одном заряде 2,5–7 часов в зависимости от игры, а новая её редакция готова развлекать своего владельца уже 4,5–9 часов.

И эти цифры действительно близки к реальности. Мы протестировали базовую и обновлённую версии в The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Со своим огромным миром, сменой погоды и времени суток эта игра считается едва ли не самой требовательной к ресурсам приставки, так что время игры в неё в портативном режиме можно считать минимальным для работы на одном заряде батареи. При максимальной яркости экрана наша заслуженная консоль продержалась два часа и двадцать минут, а её молодая и энергичная коллега — все четыре часа, что почти вдвое дольше. Просмотр видео на Youtube менее энергозатратен, поэтому время работы оказалось ожидаемо выше: четыре с половиной часа у классической версии приставки против почти семи — у обновлённой. Разница не столь впечатляющая, но ощутимая. И это не верхний предел: с меньшей яркостью и громкостью батарея может проработать и дольше.

Так как время работы увеличено за счёт оптимизации процессора, а не ёмкости аккумулятора, то на габаритах, весе и внешнем виде консоли перемены никак не сказались. Внешне новая ревизия ничем не отличается от старой, поэтому аксессуары и периферия для Nintendo Switch подходят к обеим версиям. Можно не переживать, что при апгрейде придётся расстаться с любимым чехлом.

Есть ли другие, не заявленные изменения? При упоминании улучшенного процессора невольно начинаешь думать про увеличение производительности, повышение качества графики и прочие технические новшества, но, если они и есть, на глаз их не заметить.

Более крепкими, чем в прошлой версии консоли, нам показались джойконы. У новой приставки контроллеры крепятся более плотно, и кнопки на них нажимаются чётко, с усилием и тихим щелчком, — с такими можно и в файтинги профессионально играть. Но это скорее не особенность новой модели, а просто эффект новизны. Геймпады имеют свойство изнашиваться со временем, и, конечно, новенькая пара, только что вынутая из коробки, будет работать лучше той, что за два с лишним года пережила не одну бессонную ночь за Xenoblade Chronicles 2 и сотни жарких баталий в Super Smash Bros. Ultimate.

Других перемен мы не обнаружили. Существуют, правда, иные мнения на этот счёт. Некоторым обладателям обновлённой Nintendo Switch её экран показался ярче или более холодного оттенка, чем раньше. Такое возможно, но дело здесь скорее в комплектующих, использованных для сборки конкретной консоли, а не в её версии. Едва заметные различия могут быть и у техники одной модели, даже вышедшей в одно и то же время. Так что рассчитывать на какие-либо улучшения, кроме увеличенного времени работы в портативном режиме, не стоит: всё ровно так, как заявлено, не больше и не меньше.

Важное ли это обновление? Безусловно. Стоит ли избавляться от старой версии Nintendo Switch и срочно обзаводиться новой? Вряд ли.

Если вы играете преимущественно дома, поставив консоль в док-станцию и подключив к большому экрану, вы рискуете вообще не заметить разницы. На пару поездок в день двух-трёх часов работы батареи тоже вполне хватит. В редких же случаях, когда дорога или ожидание занимают больше времени, продлить время работы консоли можно с помощью внешнего аккумулятора. Благо для зарядки Nintendo Switch использует стандартный разъём USB Type-C, так что подобрать нужный кабель труда не составит.

А вот тем, кто много играет на ходу и не желает таскать с собой лишние провода и девайсы, о смене консоли задуматься стоит. Впрочем, заядлым путешественникам можно также обратить внимание на только что вышедшую Nintendo Switch Lite. Она компактнее и легче стандартной приставки, а за счёт встроенных контроллеров ещё и прочнее: с ней потерять джойкон или случайно отстегнуть его и уронить консоль не получится. Но с лайт-версией об игре на большом экране придётся забыть. Как и о совместной локальной игре или спортивных и мини-играх, где нужно размахивать джойконами. Идти на такие жертвы стоит, пожалуй, только если дома у вас ну совсем нет времени на видеоигры, а гости захаживают нечасто.

Ревизия сделала Nintendo Switch более привлекательной и для тех, кто ещё только задумывается о приобретении консоли. И не только потому, что с большей автономностью она стала по-настоящему портативной. Главное, что теперь, спустя два с половиной года после появления, за будущее гибридной приставки можно не волноваться. За это время она обзавелась внушительной игровой библиотекой, которая постоянно пополняется играми самых разных масштабов и жанров, от скромных инди-платформеров до грандиозных ролевых игр.

В отличие от своей предшественницы Wii U, у Nintendo Switch нет недостатка в играх от сторонних разработчиков. Кроссплатформенных проектов хватает, а уж всевозможные порты так и вовсе сыплются словно из рога изобилия. Благодаря им Nintendo Switch, помимо семейной консоли, становится настоящей спасительницей для занятых геймеров. Не успели в своё время исследовать все закоулки «Скайрима», построить все чудеса в шестой «Цивилизации» и победить всех чудовищ в Dragon’s Dogma? Не беда, теперь к ним можно вернуться и проходить понемногу, когда появится свободная минутка.

Новыми красками в портативном формате заиграли и такие неспешные жанры, как стратегии, пошаговые ролевые игры и визуальные новеллы. Набивать 9999-й уровень в Disgaea 5 или следить за приключениями прелестных девушек-алхимиков из серии Atelier понемногу, короткими сессиями, оказалось чертовски удобно: однотипный геймплей не успевает надоесть, и десятки часов игры набираются незаметно. Для бесконечных японских «гриндилок» эта возможность просто бесценна.

Эксклюзивов у консоли за два года тоже прибавилось. И речь не только о играх про Марио и Зельду Линка, хотя идеальное приключение в открытом мире The Legend of Zelda: Breath of the Wild и эталонный платформер Super Mario Odyssey уже можно считать достаточными аргументами в пользу покупки консоли. На Nintendo Switch успешно обосновались тактическая серия Fire Emblem и ролевая сага Xenoblade Chronicles, и анонсированная вместе с дебютом консоли Shin Megami Tensei V должна однажды увидеть свет. Nintendo также продолжает успешно сотрудничать с PlatinumGames. Пока третья часть Bayonetta находится в разработке, студия порадовала нас отличным экшеном Astral Chain. Не стоит забывать и о выходе Pokemon Sword and Shield в ноябре этого года: похоже, теперь и культовые «Покемоны» окончательно переехали с 3DS на Switch, пополнив список эксклюзивов.

Единственным слабым местом консоли остаётся онлайн. Здесь японская консервативность не идёт Nintendo на пользу. Пока в Стране восходящего солнца полки магазинов всё ещё ломятся от дисков, остальной мир смотрит фильмы, сериалы и аниме по подписке. На Nintendo Switch можно смотреть видео с YouTube и Hulu, а приложение Movies Anywhere позволяет загрузить фильмы, купленные в iTunes, на Amazon и на других площадках. Однако Netflix, Crunchyroll и другие популярные сервисы (а их скоро станет ещё больше) остались не у дел. Хочется надеяться, что не насовсем: с ними консоль может стать настолько универсальной, что её не захочется выпускать из рук. Пока же Nintendo Switch — это чисто игровая машина. И, надо сказать, с этой ролью она справляется более чем достойно.