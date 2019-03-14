Сетевой экшен Tom Clancy’s The Division имел все шансы повторить успех Destiny — стать второй затягивающей на много часов игрой, где сюжетный режим, кооператив и PvP образуют единую экосистему. Но этого не случилось: сюжет быстро себя исчерпал, а кооперативный и PvP-режимы не предлагали ничего вразумительного. В сиквеле издатель пообещал провести работу над ошибками — сделать сетевой режим более насыщенным, чтобы к игре можно было возвращаться снова и снова.

Tom Clancy’s The Division 2 Жанр: MMO, экшен с видом от третьего лица • Разработчик: Massive Entertainment • Издатель: Ubisoft • Возрастной рейтинг: 18+ • Перевод: полный • Играли на: PS4 • Похоже на: Destiny 2, Anthem

Tom Clancy’s The Division 2 воспринимается как клон первой части практически во всех аспектах: интерфейсе, управлении, механике стрельбы, игровых режимах… Фактически разработчики сменили Нью-Йорк на Вашингтон и дали возможность сыграть в ту же самую игру ещё раз, точечно её доработав и местами улучшив. Если вы играли в The Division, то никакое обучение вам не понадобится — всё окажется на своих местах.

Выбор Вашингтона в качестве места действия, пожалуй, главный недостаток игры. В прошлой части действие разворачивалось на Манхэттене, полном достопримечательностей, начиная от вида на статую Свободы и заканчивая Таймс-сквер с высящимися вокруг знаменитыми небоскрёбами в жанре ар-деко. Вашингтон же, помимо Капитолийского холма, — это набор безликих зданий-коробок, выглядящих чуть менее убого, чем российские спальные микрорайоны. Ещё более безликим делает город постапокалиптическое окружение — лезущая из всех щелей трава, разруха и мусор. Всё это мы видели уже много раз. Изучать город неинтересно, он не удивляет, не впечатляет и воспринимается исключительно как коридоры для перестрелок. Да, улицы наполнены всевозможными деталями, к которым порой любопытно приглядываться, но это не избавляет от ощущения скучности окружения. Согласитесь, будь на месте Вашингтона какая-нибудь европейская, азиатская или африканская столица, то игра воспринималась бы иначе — куда свежее.

Одиночный режим в Tom Clancy’s The Division 2 — однозначная халтура. Если в первой части были намёки на правительственный заговор и атмосфера нарастающего хаоса, то здесь это набор однотипных постапокалиптических заданий типа «сходи-убей» без какой-либо мотивации. Выглядит это примерно так: созданный вами молчаливый герой подходит к очередному NPC и слушает 20-секундный монолог про то, что нужно куда-то сбегать и кого-то застрелить. Действительно, а какие тут могут быть раздумья? Или он просто идёт убивать, получив задание по радиосвязи. Вот и весь сюжет игры. Да, порой встречаются занятные мини-истории, завязанные на поисках предметов, но все положительные моменты меркнут на фоне общего однообразия. Так что смиритесь: если вы любите исключительно сюжетные игры, то Tom Clancy’s The Division 2 не для вас.

Экшен в игре не изменился — это всё та же беготня вприсядку от укрытия к укрытию со стрельбой по всяким голодранцам, которые впитывают десяток пуль и из которых вместо потрохов выпадают цифры (их анимацию, кстати, можно отключить). Высадить несколько рожков в голову босса здесь по-прежнему норма. Так что происходящее всё так же напоминает Gears of War, а не реалистичный боевик про спецназ. В общем, если вы ждали кардинальных изменений в боевой системе, то напрасно — их нет.

В общем и целом Tom Clancy’s The Division 2 — это игра про гринд и прокачку, и именно это становится её главным достоинством. Отход от сюжетной составляющей и дополнительный упор на рутину увеличивает продолжительность игры и положительно сказывается на погружении в процесс. Из трупов врагов постоянно что-то выпадает, у вас постоянно что-то улучшается и развивается. Изучать и комбинировать перки, способности, обмундирование и оружие оказывается очень интересно, потому что это ощутимо сказывается на манере игры. Например, вы решили попробовать новый боевой дрон и заменили им способность лечения союзников — теперь нужно действовать осторожнее, но зато можно отвлекать огонь врагов на робота. Или выпала крутая снайперская винтовка, которая заменяет старый дробовик, — настало время дистанционных боев. Здесь очень хорошо чувствуется как планомерное развитие героя, так и постепенное, метр за метром, отбивание районов города. Этакая квинтэссенция юбисофтовской песочницы. Хорошо это или плохо — дело вкуса. Но такой игровой процесс явно может как усыпить, так и затянуть на многие часы.

Что точно стало лучше, так это кооперативные миссии, где нужно собрать команду из четырёх человек и с боем прорваться сквозь локацию. Видна кропотливая работа дизайнеров уровней, сделавших арены таким образом, что за спину игрока практически всегда можно забежать. Враги постоянно перемещаются, бросаются гранатами и создают игрокам массу проблем, что делает кооперацию важным элементом игры. Здесь нужно перемещаться кучками, поднимать раненых союзников и эффективно комбинировать способности. В прошлой части все было менее динамично и слаженно, так что работа над ошибками чувствуется сразу. Высокая сложность боёв и довольно динамичные перестрелки делают Tom Clancy’s The Division 2 одним из лучших кооперативных шутеров на сегодняшний день. Вот только, к сожалению, этот самый кооператив лишь часть игрового процесса, а большая часть времени уходит на какую-то чушь типа собирательства и банальных одиночных заданий.

Единственным существенным игромеханическим нововведением стал командный PvP-режим, который выглядит примерно так же, как во всех современных шутерах. Игроки делятся на команды, а затем начинают либо убивать друг друга, либо удерживать точки. Техническая сторона PvP-режима не вызывает нареканий, однако однотипная стрельба из-за укрытий в живучих соперников быстро наскучивает. Здесь нет ни бешеной динамики Call of Duty и Destiny, ни масштабных сражений уровня Battlefield. Всё как-то пресно и однообразно. В целом PvP-режим воспринимается как развлечение для тех, кто устал от рутинной зачистки Вашингтона. С этом он успешно справляется, но не более того.

Есть ещё одно нововведение, которое сразу бросается в глаза, — магазин раскрашенных шмоток. Разумеется, с лутбоксами за реальные деньги. Нормально ли это для игры за 60 долларов с платными дополнениями? Ответ очевиден.