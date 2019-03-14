Сетевой экшен Tom Clancy’s The Division имел все шансы повторить успех Destiny — стать второй затягивающей на много часов игрой, где сюжетный режим, кооператив и PvP образуют единую экосистему. Но этого не случилось: сюжет быстро себя исчерпал, а кооперативный и PvP-режимы не предлагали ничего вразумительного. В сиквеле издатель пообещал провести работу над ошибками — сделать сетевой режим более насыщенным, чтобы к игре можно было возвращаться снова и снова.
Tom Clancy’s The Division 2
Жанр: MMO, экшен с видом от третьего лица • Разработчик: Massive Entertainment • Издатель: Ubisoft • Возрастной рейтинг: 18+ • Перевод: полный • Играли на: PS4 • Похоже на: Destiny 2, Anthem
Tom Clancy’s The Division 2 воспринимается как клон первой части практически во всех аспектах: интерфейсе, управлении, механике стрельбы, игровых режимах… Фактически разработчики сменили Нью-Йорк на Вашингтон и дали возможность сыграть в ту же самую игру ещё раз, точечно её доработав и местами улучшив. Если вы играли в The Division, то никакое обучение вам не понадобится — всё окажется на своих местах.
Выбор Вашингтона в качестве места действия, пожалуй, главный недостаток игры. В прошлой части действие разворачивалось на Манхэттене, полном достопримечательностей, начиная от вида на статую Свободы и заканчивая Таймс-сквер с высящимися вокруг знаменитыми небоскрёбами в жанре ар-деко. Вашингтон же, помимо Капитолийского холма, — это набор безликих зданий-коробок, выглядящих чуть менее убого, чем российские спальные микрорайоны. Ещё более безликим делает город постапокалиптическое окружение — лезущая из всех щелей трава, разруха и мусор. Всё это мы видели уже много раз. Изучать город неинтересно, он не удивляет, не впечатляет и воспринимается исключительно как коридоры для перестрелок. Да, улицы наполнены всевозможными деталями, к которым порой любопытно приглядываться, но это не избавляет от ощущения скучности окружения. Согласитесь, будь на месте Вашингтона какая-нибудь европейская, азиатская или африканская столица, то игра воспринималась бы иначе — куда свежее.
Одиночный режим в Tom Clancy’s The Division 2 — однозначная халтура. Если в первой части были намёки на правительственный заговор и атмосфера нарастающего хаоса, то здесь это набор однотипных постапокалиптических заданий типа «сходи-убей» без какой-либо мотивации. Выглядит это примерно так: созданный вами молчаливый герой подходит к очередному NPC и слушает 20-секундный монолог про то, что нужно куда-то сбегать и кого-то застрелить. Действительно, а какие тут могут быть раздумья? Или он просто идёт убивать, получив задание по радиосвязи. Вот и весь сюжет игры. Да, порой встречаются занятные мини-истории, завязанные на поисках предметов, но все положительные моменты меркнут на фоне общего однообразия. Так что смиритесь: если вы любите исключительно сюжетные игры, то Tom Clancy’s The Division 2 не для вас.
Экшен в игре не изменился — это всё та же беготня вприсядку от укрытия к укрытию со стрельбой по всяким голодранцам, которые впитывают десяток пуль и из которых вместо потрохов выпадают цифры (их анимацию, кстати, можно отключить). Высадить несколько рожков в голову босса здесь по-прежнему норма. Так что происходящее всё так же напоминает Gears of War, а не реалистичный боевик про спецназ. В общем, если вы ждали кардинальных изменений в боевой системе, то напрасно — их нет.
В общем и целом Tom Clancy’s The Division 2 — это игра про гринд и прокачку, и именно это становится её главным достоинством. Отход от сюжетной составляющей и дополнительный упор на рутину увеличивает продолжительность игры и положительно сказывается на погружении в процесс. Из трупов врагов постоянно что-то выпадает, у вас постоянно что-то улучшается и развивается. Изучать и комбинировать перки, способности, обмундирование и оружие оказывается очень интересно, потому что это ощутимо сказывается на манере игры. Например, вы решили попробовать новый боевой дрон и заменили им способность лечения союзников — теперь нужно действовать осторожнее, но зато можно отвлекать огонь врагов на робота. Или выпала крутая снайперская винтовка, которая заменяет старый дробовик, — настало время дистанционных боев. Здесь очень хорошо чувствуется как планомерное развитие героя, так и постепенное, метр за метром, отбивание районов города. Этакая квинтэссенция юбисофтовской песочницы. Хорошо это или плохо — дело вкуса. Но такой игровой процесс явно может как усыпить, так и затянуть на многие часы.
Что точно стало лучше, так это кооперативные миссии, где нужно собрать команду из четырёх человек и с боем прорваться сквозь локацию. Видна кропотливая работа дизайнеров уровней, сделавших арены таким образом, что за спину игрока практически всегда можно забежать. Враги постоянно перемещаются, бросаются гранатами и создают игрокам массу проблем, что делает кооперацию важным элементом игры. Здесь нужно перемещаться кучками, поднимать раненых союзников и эффективно комбинировать способности. В прошлой части все было менее динамично и слаженно, так что работа над ошибками чувствуется сразу. Высокая сложность боёв и довольно динамичные перестрелки делают Tom Clancy’s The Division 2 одним из лучших кооперативных шутеров на сегодняшний день. Вот только, к сожалению, этот самый кооператив лишь часть игрового процесса, а большая часть времени уходит на какую-то чушь типа собирательства и банальных одиночных заданий.
Единственным существенным игромеханическим нововведением стал командный PvP-режим, который выглядит примерно так же, как во всех современных шутерах. Игроки делятся на команды, а затем начинают либо убивать друг друга, либо удерживать точки. Техническая сторона PvP-режима не вызывает нареканий, однако однотипная стрельба из-за укрытий в живучих соперников быстро наскучивает. Здесь нет ни бешеной динамики Call of Duty и Destiny, ни масштабных сражений уровня Battlefield. Всё как-то пресно и однообразно. В целом PvP-режим воспринимается как развлечение для тех, кто устал от рутинной зачистки Вашингтона. С этом он успешно справляется, но не более того.
Есть ещё одно нововведение, которое сразу бросается в глаза, — магазин раскрашенных шмоток. Разумеется, с лутбоксами за реальные деньги. Нормально ли это для игры за 60 долларов с платными дополнениями? Ответ очевиден.
Почему это не рецензия? Дело в том, что часть контента открывается по мере прохождения, а данный текст написан по впечатлениям от первой трети (или даже четверти) игры. Впереди много нового! Во-первых, походы в «Тёмную зону», где игроки могут убивать друг друга за ценные предметы. Во-вторых, дополнительные PvP-режимы. В-третьих, endgame-контент. Последний особенно важен, так как разработчики обещали исправить главный недостаток первой части, когда после прохождения сюжета занять себя было особо нечем.
Так что полный текст рецензии ищите на сайте МирФ через пару недель. Не переключайтесь!
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