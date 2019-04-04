Концовки и метафоричность Sekiro: Shadows Die Twice

Молодой cиноби — он же ниндзя, — прозванный Волком, теряет господина, руку и смысл жизни. Юного принца Куро, которому он служил, предали и похитили, и Волк не смог его спасти. Однако герою дают второй шанс: умирающего юношу находит и выхаживает таинственный резчик по дереву, что обосновался в храме неподалёку. Волк получает протез, ничем не уступающий потерянной руке, и сведения о том, где искать пропавшего принца. Но самое важное — герою достаётся дар бессмертия. Теперь Волк может воскресать из мёртвых и исполнить свой долг, несмотря ни на что.

Вот только дар ли это?..

Жанр: боевик, соулсборн

Разработчик: FromSoftware

Издатель: Activision

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст

Платформы: PC, PS4, X1

Играли на: PC

Похоже на:

серия Dark Souls

Dishonored (2012)

Начиная новую игру от FromSoftware, как будто знаешь, что сейчас увидишь. Тёмное фэнтези про загнивающий мир. Боссы, которых будешь проклинать недобрый час (а то и не один), прежде чем нанесёшь ненавистной твари финальный удар. Необременительный сюжет, который, конечно, на сцене присутствует, но при желании легко может отступить в тень, чтобы в лучах софитов красовалась истинная звезда — геймплей.

Всё это во многом применимо и к Sekiro. И всё же разработчики сумели избежать вещи, которой, судя по философии их проектов, боятся больше всего. А именно — стагнации. В приключениях Секиро («однорукий волк» в переводе с японского) команда Хидэтаки Миядзаки прошла по тонкой грани между «дать публике то, чего от нас ждут» и творческими экспериментами. Конечно, ветеранам соулсов вырезать врагов будет немного легче, чем новичкам (хотя есть и обратная точка зрения), но сюрпризов им игра преподнесёт достаточно.

Все сказки где-то быль

Поначалу может показаться, что ты очутился во всамделишной средневековой Японии. Даже то, что во фляжке с лекарством восстанавливаются заряды, постарались обосновать — мол, там лежат семена, потихоньку выделяющие целебный сок. Но чем больше локаций открываешь, тем отчётливее понимаешь, что реализмом здесь не пахнет: разработчики не стеснялись щедро черпать вдохновение в родной мифологии. В туманных ущельях прячутся гигантские змеи. В пещерах поджидают ёкаи. Подступы к вражескому замку охраняют великаны в цепях. Секиро встретятся и призраки, и кирины, и обезьяны из восточных легенд — те самые, что не видят, не слышат и не говорят зла.

Сам протез героя слишком совершенен, чтобы быть реалистичным, даже если синоби использует его лишь как замену руки, не применяя особо продвинутые функции.

Зато в остальном Япония периода Сэнгоку — мрачных времён феодальной раздробленности и постоянных войн — прорисована с любовью и вниманием к деталям. Архитектура, доспехи, оружие, одежда, даже аркебузы у врагов — почти всё в аутентичных рамках XVI века. Воительницы прекрасного пола тоже не выдумка: как раз в шестнадцатом столетии появились куноити, женщины-ниндзя, что помимо искусства шпионажа и соблазнения прекрасно владели холодным оружием. Онна-бугэйся, женщины-самураи, и вовсе известны с XII века.

Да и события, вдохновившие Миядзаки и его команду на приключения Секиро, знатоки японской истории угадают без труда. Под конец периода Сэнгоку небезызвестный самурайский полководец Ода Нобунага жестоко подавил восстание ниндзя в Ига. Тогда эта провинция славилась самой мощной школой ниндзюцу, но мастера тайных убийств не смогли противостоять превосходящим силам противника в открытом столкновении. Армия Нобунаги прошлась по землям Ига огнём и мечом, безжалостно вырезая мирное население, сжигая деревни и леса, и не оставила ниндзя возможности вести излюбленную партизанскую войну. Нобунага загнал врагов в замки, которые взял штурмом один за другим. Почти все выжившие воины Ига после этого укрылись в крепости-монастыре, где сгорели заживо: их убежище обстреляли зажигательными снарядами. Уцелевшие предпочли залечь на дно подальше от родной провинции, и официально ниндзя Ига перестали существовать.

Может показаться странным, что Секиро хорош как в скрытных убийствах, так и в открытом бою, ведь за ниндзя закреплена слава тихих киллеров, что прячутся в тени. На самом деле ничего странного: как раз в Ига cиноби уделяли большое внимание боевым искусствам и сражались не хуже самураев. Реализмом поступились только в том, что эти товарищи меняли хозяев, как перчатки, — по сути они были обычными наёмниками и продавали своё мастерство всем желающим. Зато их конкуренты, ниндзя из провинции Кога, любители яда и шпионажа, хранили верность одному роду. Разницу этих двух позиций в игре изящно обыграли: ближе к финалу Волка заставят выбирать между верностью принцу и верностью… скажем так, родному клану с его специфическим кодексом чести.

Осторожно, спойлеры! Берегись, смертный! Впереди лютейшие СПОЙЛЕРЫ! Впрочем, ты ведь ради них сюда и пришёл, не так ли?

Финал Sekiro — вернее, финалы — самая любопытная часть сюжета. Всего их четыре, и, чтобы в полной мере оценить идеи и концепцию игры, желательно получить все (копия файла сохранения вам в помощь). К примеру, лишь одна из концовок в полной мере объяснит, кто такой Резчик, какой грех он искупает, вырезая бесконечные статуи Будды, и почему не боится смерти от драконьего поветрия. И злой иронии этого объяснения хочется аплодировать стоя. Секиро может банально убить Куро — и, снедаемый виной, занять место Резчика, который спас его с сделал этот восхитительный протез, чтобы однажды помочь другому молодому cиноби, как тот помог ему (снова замкнутый круг). Всё указывает на то, что Резчик — такой же cиноби, как Секиро, который когда-то стал бессмертным и вынужден был убить своего господина, а потом засел в храме и стал вырезать статуэтки в ожидании момента, когда он сможет помочь «новому себе». Но Секиро лишь повторил его судьбу, и кто знает, сколько раз ещё боги захотят заново разыграть этот трагичный сценарий… Ирония состоит и в том, что чем светлее финал, тем труднее его получить. Самая мрачная концовка сократит прохождение на несколько часов, к тому же в качестве финальных боссов выставит не самых заковыристых товарищей. Для этого Секиро достаточно отречься от принца Куро и примкнуть к тем, тот жаждет использовать волшебную кровь мальчика, дабы дорваться до власти. Ни к чему хорошему это не приведёт — вместе с любовью к господину Секиро отречётся от всего человеческого и превратится в шуру, неубиваемого демона, что сеет только смерть.

На то, что это «неправильный» финал, намекает даже отсутствие главной метафоры Sekiro: замкнутого круга. Это единственная концовка, где для решающей битвы герой не возвращается туда, откуда всё началось — на то самое поле, где ему отрубили руку, — и не берёт реванш как за страдания Куро, так и за своё увечье. Закольцованность — изящный ход не только с точки зрения драматургии: она идеально отражает философию героев, игры и японцев в принципе. Бессмертие заключает персонажей в бесконечную спираль страданий, разрушений и боли, и если для многих европейцев вечная жизнь — заветная мечта, то для буддистов — едва ли не худшее проклятие. Оказаться вырванным из круга перерождений, из естественного жизненного цикла, быть запертым в одном и том же тихо гниющем теле — зачем? Времена года сменяют друг друга, старая листва опадает и умирает, чтобы подпитать дерево, которое весной снова покроется свежей зеленью. Одно поколение должно сменять другое, учтя ошибки отцов. Те, кто пытается обмануть естественный порядок вещей, ничем не лучше раковой опухоли, клеток, что отказываются умирать и убивают весь организм. В мире Секиро есть не один способ стать бессмертным, но даже самый безболезненный из них — дар, что герой получает от Куро, в чьих жилах течёт божественная драконья кровь, — не делает никого счастливым и покупается чужими муками. Другие вовсе превращают человека в монстра, уродуют его, безжалостным зеркалом отражая на теле уродство души. Поэтому ты не удивляешься, когда принц просит Секиро сделать его обычным смертным и покончить с проклятием, что расползается по стране, как чума. Какой из трёх «правильных» финалов получите вы, зависит от ваших действий и вашей пытливости: далеко не всегда очевидно, что нужно сделать, дабы открыть ту или иную концовку. Секиро может убить Куро и занять место Резчика, чтобы однажды помочь другому молодому шиноби, — про этот круг я уже писала выше. Можно освободить Куро от бессмертия ценой собственной жизни, но не факт, что когда-нибудь не появится новый носитель крови дракона. А рядом с обладателем подобной силы неминуемо найдётся тот, кто пожелает использовать его в своих целях и развяжет новые войны. Единственный истинно счастливый финал — тот, что сложнее всего получить: вернуть дух дракона туда, откуда он однажды явился в Японию. Позволить душе Куро обрести покой и переродиться драконом на Западе. Иначе герои лишь выигрывают отсрочку до новой катастрофы, вместо того чтобы раз и навсегда разорвать проклятую петлю. Идея в чём-то утопичная — войны были и будут всегда, и людям для этого совсем не обязательно жаждать бессмертия. Однако такая концовка — самая светлая и солнечная даже по цветовой гамме, в которой исполнен заключительный ролик. Он может показаться несколько неуместным после всего, что ему предшествовало, но от этого финала веет надеждой, новой жизнью, свежим весенним ветром, что несёт с собой возрождение. Его хочется назвать «истинным» — хотя бы потому, что после всех своих мытарств Секиро заслужил больше, чем красивую смерть. Мы не можем знать, что FromSoftware готовит нам дальше, но я не удивлюсь, если в продолжении игры cиноби будет защищать уже новую госпожу: девушку, в чьём теле душа Куро нашла приют. Надеюсь, не последний. В приключениях Однорукого Волка можно усмотреть метафору путешествия души. Боссы — препятствия к развитию. Невозможность умереть — узы бренного тела, которые тем не менее нельзя разрывать раньше времени. Жажда лёгкой победы приводит к падению, ведь лёгкий путь редко бывает правильным. Ну а те, кому чужд синдром поиска глубинного смысла, получат от игры просто отличный экшен — и уместный повод расколотить надоевшую старую клавиатуру.

Осторожно, спойлеры! Спойлеры кончились. Теперь можно и геймплей обсудить!

Работники клинка и топора

Тем, кто польстится на обещание стелса, обманываться не стоит: это не Styx и не Dishonored. Хотя общее в судьбах Секиро и Корво Аттано прослеживается — оба не уберегли тех, кому поклялись служить, оба вытаскивают несовершеннолетних высокопоставленных особ из стана врагов. В конце концов, оба обитают в эффектных мрачных мирах, где кровавый реализм мешается с мистикой. Но возможности ловкой кошкой прокрасться по сюжету и тихо устранить всех противников не ждите.

Обычных мобов можно прикончить одним точным ударом, подкравшись со спины. Враги довольно зоркие, зато глупые: труп товарища они заметят далеко не всегда, а если и заметят, насторожатся ненадолго. К вящей радости cиноби, который терпеливо караулит где-нибудь на крыше неподалёку.

Особый шик — разобраться с группой врагов, применив тактику, которую я обозначила как «синоби-идиот». Недружелюбная компания из пяти стражников стоит лицом к герою, перекрыв узкий проход? Просто бежим мимо: при должной сноровке тебя не успеют даже поцарапать. Добегаем до ближайшего укрытия, ждём, пока всё успокоится, — и вуаля: враги возвращаются на пост, и занимают привычное положение — теперь уже спиной к нам — режь на здоровье!

С боссами такой фокус не пройдёт: почти всем нужно нанести несколько смертельных ударов. Сколько — укажет индикатор над шкалой их здоровья. Даже если один раз сможете незаметно пырнуть врага катаной в шею, всё равно придётся принять честный бой, чтобы проткнуть его снова и упокоить с концами.

Тут-то и начинается самое интересное — некоторые враги имеют неприятную особенность вставать в самый неожиданный момент. И ты слишком поздно понимаешь, что индикатор нагло врал. Sekiro вообще любит подшучивать над игроком; причём весело в эту минуту будет создателям, зрителям стримов, вашей второй половинке, сидящей рядом, — кому угодно, кроме вас.

Помимо шкалы здоровья у врагов есть шкала концентрации. Она позволит разобраться с иными противниками, не нанеся им ни единицы урона: достаточно лишь точно отражать их атаки, изнурить, измотать — и они откроются для смертельного удара. Звучит легко, воплощается сложнее, но если постичь тонкое искусство здешних блоков, бои превращаются в чистое незамутнённое удовольствие. Выставишь руку чуть позже, чем нужно, — получишь под рёбра, чуть раньше — вместо парирования выйдет блок, который защищает от урона, но не сбивает вражескую концентрацию.

Чтобы сделать всё правильно, нужно быть очень внимательным. Особенно учитывая, что катана Секиро реагирует не мгновенно: ты чувствуешь её вес, её инерцию, и неважно, атакует герой или защищается. Зато, провернув всё безукоризненно, ощущаешь себя настоящим мастером клинка. Реалистичность лишь добавляет боям смертоносной красоты.

Вот на тебя надвигается всадник, способный одним толчком превратить деревянную башню в кучу брёвен, — а ты стоишь на месте, спокойный, как истинный самурай. Лишь наблюдаешь за ним с прищуром. Враг сыплет угрозами, каскадами ударов, смертоносными атаками, каждая из которых может убить тебя за секунду, — без толку: ты просто парируешь их, раз за разом принимая чужой клинок на лезвие катаны. И каждый удар приближает момент сладкой расплаты…

К сожалению, далеко не каждого врага можно встречать с восхитительным самурайским спокойствием. Прыгать, крутиться волчком, уворачиваться от молний, стрел и просто стремительного выпада клинка, нацеленного тебе в глотку, тоже придётся. Иных противников в принципе проще «заковырять», чем измотать, не лишая их концентрации, а опустошая шкалу жизни через осторожные атаки и отскоки.

Стоит ещё учесть, что вы легко можете набрести на противника себе не по зубам: некоторых плохих парней (как и недружелюбных дам) не одолеть без определённого предмета или спецприёма. Если вы третий час подряд умираете, тщетно пытаясь пополнить список трофейных голов ещё одной, возможно, есть смысл отступить и отправиться в другое место. Но ожидать, что вы не будете умирать вовсе, естественно, не стоит: вы в соулсборн пришли играть или как?

Пара-тройка-десяток смертей на то, чтобы прочувствовать темп противника, раскусить его атаки, — это нормально. Зато, заучив тайминги вражеских ударов, словно движения в танце, вы сможете на пару с ним идеально исполнить гибельный вальс. Конечно, смерти не останутся без последствий: каждый раз вы будете терять половину накопленного золота и опыта, если только вам не выпадет тридцатипроцентный шанс «невидимой помощи» от богов. Тогда всё нажитое останется при вас — но чем чаще вы умираете, тем меньше этот шанс. Чтобы возродиться, Секиро черпает жизненные силы у других людей, и те в конце концов заболевают жуткой штукой, которую местная целительница называет «драконьим поветрием». Излечить болезнь непросто, боги на такое пренебрежение к здоровью окружающих сердятся, а от рассерженных богов ждать помощи было бы самонадеянно.

Звучит страшно, но на деле не создаёт особых помех. Чтобы умереть от рук обычных мобов, нужно постараться, а идти к боссу с полным кошельком, надеясь на тридцатипроцентный шанс, — в любом случае глупо. Достаточно вкачать новые навыки и потратить золотишко на ценные товары у торговцев перед тем, как вступать в битву, — и погибай с почти чистой совестью!

Первым заболевает наш спаситель, Резчик, но, даже заходясь кашлем, старик безропотно совершенствовал мой протез. Торговцы, даже умирая, не упускали случая продать редкий предмет — копить на похороны никогда не поздно. Окончательной смерти кого-либо из героев я так и не дождалась: если израсходовать очередной «лимит» возрождений, просто заболевает ещё один персонаж.

Задабривать богов и лечить заражённых (для этого понадобится особый предмет и алтарь) всё равно стоит. Хотя бы потому, что поветрие не даст пройти квестовые цепочки, связанные с больным героем. Но паниковать причин нет.

Итог: новый проект Хидэтаки Миядзаки подарит не только атмосферный мир и эффектные красивые бои в лучших традициях соулсборнов (во всяком случае, ругаться вы будете не меньше), но и любопытный сюжет с простором для размышлений. Смешать в нужных пропорциях тёмное фэнтези и высокую драму, приправить щепоткой философии и правильного пафоса — и мы получим Sekiro.

10 разбитых геймпадов из 10.