Кровная вражда: Ведьмак. Истории. Гвинт с сюжетом

Мэва возвращается в родную Лирию после дальней поездки и обнаруживает, что в её королевстве кое-что успело подгнить: принц Вильям и Граф Колдуэл не могут справиться с разгулом разбойников. А пока она собственноручно ловит главаря бандитов по кличке Кобелиный Князь, на Север вторгается несметная армия Нильфгаарда.

Жанр: ролевая игра с пошаговыми тактическими боями Разработчик: CD Projekt RED Издатель: CD Projekt RED Возрастной рейтинг: 12+ Перевод: полный Платформы: PC, PS4, Xbox One Играли на: PS4 Похоже на: «ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра» игровая трилогия о Ведьмаке Battle Chasers: Nightwar

Изначально «Кровная вражда» задумывалась как одиночная кампания для сетевого Гвинта: герой ходит по глобальной карте, копит ресурсы и попадает в стычки. Но в процессе игра стала такой объёмной, что её решено было сделать отдельным проектом и продавать за деньги. И своих денег она стоит!

История Мэвы — классический эпос о том, как правитель, оказавшись по уши в неприятностях, силой своей несгибаемой воли и сам выбирается, и страну вытаскивает. Но как же здорово это здесь подано и раскрыто! Текста в игре — на полноценную пухлую книжку, практически всё происходящее не только нарисовано, но и описано словами, а затем зачитано рассказчиком. И прекрасно зачитано, осмелюсь заявить! На озвучке не экономили, проговаривается почти каждый диалог или случайная фраза NPC.

Сюжет полон действительно неожиданных поворотов, за персонажей переживаешь как за родных, а рояли для спасения героев из безвыходных ситуаций появляются не на ровном месте: игроки сами видели, как сценаристы ранее аккуратно заталкивали их в кусты. А парочку таких в заросли запихал лично пан Сапковский — ещё в своих книгах про Ведьмака!

События «Вражды» органично дополняют первоисточник — мы постоянно натыкаемся на упоминания хорошо знакомых мест, событий и персонажей, а иногда даже сталкиваемся с ними самими. Атмосфера тоже выдержана безукоризненно: от описаний сцен насилия кровь стынет в жилах, а смешные диалоги действительно вызывают улыбку (а то и вовсе хрюканье). Получилось очень бодрое боевое фэнтези, где вместо описаний схваток — возможность вступить в них самому.

Правила гвинта В основе игры лежит простая до безобразия механика: игроки по очереди выкладывают карты на стол, поделённый на четыре ряда — по два для каждого. У карт-отрядов есть значение силы, и суммарная сила карт игрока на столе определяет его очки. Выигрывает тот, у кого больше очков в конце раунда. Партия идёт до двух побед, в конце раунда карты со стола удаляют, а в руку разрешают добрать несколько штук из колоды. Казалось бы, это очередной вариант «пьяницы» и тот, кто набил в колоду более дорогие карты, выигрывает… но тут начинаются нюансы. Во-первых, у карт, кроме силы, есть еще и свойства. Некоторые активируются при выходе на стол, другие — применяются по команде игрока. И, разумеется, эти свойства прекрасно комбинируются. Во-вторых, в руках у игрока за партию наверняка побывает далеко не вся колода — и потому возможность добрать и выложить на стол побольше карт зачастую важнее их средней силы. А кроме отрядов, есть ещё и артефакты, которые оказывают влияние на игру, хотя силой не обладают. В-третьих, раунды заканчиваются не в установленное время, а когда оба игрока скажут «пас». И если кто-то пасанул, то он уже не может ходить до конца раунда — в отличие от его соперника. Скажем, игрок А набрал 90 очков против 57 и пасанул. Теперь у его оппонента есть выбор: признать своё поражение и сохранить карты для следующего раунда или накинуть на стол ещё несколько штук и победить, ослабив себя в следующей схватке. Главное отличие гвинта от Hearthstone и MTG заключается в том, что здесь на игровом поле нет оппонента — того самого «лица», которому нужно наносить урон для победы. Карты не дерутся сами по себе — только если у них есть способности, снижающие силу других карт. В гвинте можно собрать чисто пацифистскую колоду, которая в принципе не будет генерировать урон, и спокойно ей побеждать.

Боевая система получилась достойной: если пару лет назад я откровенно скучал в гвинте и не понимал, как он собирается конкурировать с Hearthstone, то сейчас геймплей расцвёл — переход к двум рядам и введение новых механик определённо пошли игре на пользу. Разработчики изо всех сил старались показать, что у их механики потенциал куда больше, чем у наработок конкурентов, — и, пожалуй, меня они убедили. Мантикора, состоящая из шести независимых «кусочков», стелс-миссии, классическая игра «три в ряд», головоломки «найди пару» и «построй маршрут через ключевые точки, ни разу не возвращаясь назад» — и всё это великолепие сделано с помощью четырех рядов карт! Ну и высший пилотаж — воссозданная на движке гвинта Hearthstone. Кажется, для создателей нет вообще ничего невозможного, а их креативность просто зашкаливает.

Все битвы делятся на три типа — обычные сражения, где используется чистая колода игрока, сюжетные, где могут меняться правила (вам выставят на поле или замешают в колоду дополнительные карты, игра будет длиться один раунд вместо трёх и так далее), и головоломки, в которых стартовые условия (включая вашу колоду!) изначально заданы разработчиками и всегда одинаковые, сколько ни переигрывай. Список доступных карт расширяется постепенно, так что с ними удобно знакомиться и понимать, встраивать их в свою текущую колоду или пока держать в запасе. Отдельно стоит упомянуть спрятанные на карте сундуки, внутри которых лежат различные бонусы для сетевого гвинта: рамки для портрета, титулы и карты. Решение остроумное: скопив за прохождение кучу бонусов, наверняка помчишься устанавливать ту игру, для которой тебе их надарили.

Ролевая система не сказать чтобы богатая, но приятная. Бегая по карте и принимая разнообразные решения, мы получаем золото, дерево и рекрутов, благодаря которым можем создавать новые карты и обустраивать лагерь. От лагерных строений сплошная польза: и приток ресурсов увеличивают, и новые карты открывают, и старые усиливают. А некоторые постройки влияют на всю колоду целиком: расширяют лимит силы армии, снижают затраты на создание карт и всё в таком духе. Но ресурсы приходится копить, и каждая такая постройка становится важным событием.

Поругать «Вражду» тоже есть за что — и, как ни странно, это оптимизация да куча ошибок. Ага, я сам с трудом верю, но говорю сейчас именно о консольной версии. На старте творился форменный ад: игра падала каждые несколько сражений, fps проседал в самых неожиданных местах — например, в лагере и конструкторе колоды, а некоторые способности просто не работали — в частности, именно поэтому Гаскон не прижился в моей колоде.

С выходом патчей болячки излечились: игра практически перестала вылетать, способности заработали, а сбор колоды перестал быть войной с тормозами. Но осадочек, как говорится, остался. Кроме того, в последних двух главах заметен некоторый перебор с рядовыми сражениями. Это, конечно, оправдано сюжетом, но общий ритм сбивается ощутимо. А ещё иногда попадаются уж слишком примитивные головоломки, которые на фоне креативных и зубастых собратьев выглядят как филлеры в любимом сериале.

Но вернёмся к сильным сторонам «Вражды». Частенько в квестах приходится принимать решения, последствия которых аукнутся нам как-нибудь потом — игра не случайно называет это «выбором из зол». Последствия могут быть как экономическими, так и чисто ролевыми: был мягок и благороден со скоя’таэлями — и персонаж-эльфоненавистник покинет армию при первой же возможности. По старой доброй традиции, в конце нам покажут ролик, где расскажут о судьбах ключевых героев и результатах принятых нами решений. Кроме того, мы узнаем, как наши действия воспринимаются противником (да, нильфгаардцы могут в итоге зауважать Мэву!) и как наша игровая политика отразилась на положении других рас: в силах игрока как улучшить положение нелюдей, так и сделать его ещё более невыносимым.

И на этом пути нет однозначно правильных решений. Спасённый от погромов эльф может оказаться предателем, а любые попытки урезонить людей будут штрафоваться снижением боевого духа армии и, как следствие, — возрастанием сложности боёв. Иногда попадаются такие запутанные ситуации, что ломаешь над ними голову по несколько минут. Пощадить дракона, у которого были ну очень веские причины напасть на деревню? Устроить резню в эльфийском госпитале, после того как своими глазами видел те ужасы, что вытворяют скоя’таэли с людьми? Оставить старое преступление нераскрытым и, соответственно, безнаказанным или сдать виновных, что приведёт к новым страданиям и потере союзника? Разумеется, чем тяжелее был выбор, тем больше эмоций испытываешь, столкнувшись с его последствиями. И порой становится ясно, что из двух зол ты таки умудрился выбрать большее.