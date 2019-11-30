Если в области кино, книг, комиксов и мультсериалов «Звёздные войны» активно, пусть и не всегда удачно, развивались все последние годы, то в том, что касается игр, сага заметно буксовала. Electronic Arts решила исправить ситуацию и, приобретя в 2017 году студию Respawn Entertainment, тут же поручила ей создать игру про далёкую-далёкую галактику. И вот свет увидела Star Wars Jedi: Fallen Order — первая большая сюжетная однопользовательская игра по саге аж с 2010 года, когда состоялся релиз Star Wars: The Force Unleashed II.

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ Джедаи: Павший Орден Жанр: экшен

Разработчик: Respawn Entertainment

Издатель: Electronic Arts

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: полный

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Sekiro: Shadows Die Twice

Действие Fallen Order разворачивается спустя пять лет после «Мести ситхов», когда Империя практически полностью подчинила себе галактику, а небольшие очаги сопротивления ещё не переросли в полноценное восстание. Большинство джедаев перебито, на немногих выживших ведёт охоту имперская Инквизиция. Падаван Кэл Кестис смог пережить «Приказ 66» и несколько лет под видом простого рабочего трудился на планете-свалке, разбирая залежи технического мусора. Используя Силу, чтобы спасти своего приятеля, Кэл привлекает внимание имперских инквизиторов, чудом остаётся жив и обзаводится новыми друзьями. Вместе с ними молодой джедай начинает собственную войну против Империи, попутно пытаясь раскрыть тайны древней цивилизации зеффо.

Похожих сюжетов хватало в старой Расширенной вселенной, да и в рамках нового канона мы подобное уже видели — достаточно вспомнить мультсериал «Повстанцы». У сценаристов Respawn получился динамичный приключенческий сюжет с выразительными персонажами и бойкими диалогами — без откровений, но и без серьёзных недостатков.

Геймплей тоже не претендует на революционность. Игра напоминает недавнюю Sekiro: Shadows Die Twice с её акцентом на акробатику и бои на мечах — только в декорациях далёкой-далёкой галактики и с разумным уровнем хардкорности. Вернее, на максимальной сложности Fallen Order может заставить изрядно попотеть, но игра всё-таки ориентирована на широкую аудиторию, так что на стандартных уровнях сложности страдать и превозмогать придётся не так уж много.

При этом Respawn всё-таки умудрилась найти новый подход к формуле игр про джедаев. Если вспомнить серию Jedi Knight и тем более Force Unleashed, то в них герои, наделённые Силой, с лёгкостью расправляются с большинством противников. А вот Fallen Order чуть ли не впервые даёт нам почувствовать себя падаваном, который мало что умеет. Правда, кажется немного странным, что поначалу Кэл лишён даже самых базовых джедайских навыков вроде толчка Силы и умения притягивать к себе предметы. Обоснование, что герой всё забыл, блокируя жуткие воспоминания о прошлом, выглядит притянутым за уши.

Но, как бы то ни было, игрок начинает свой путь плохо обученным джедаем, для которого даже три-четыре штурмовика или какая-нибудь инопланетная тварь могут представлять серьёзную угрозу. Fallen Order очень здорово погружает нас в роль недоучки, который постепенно матереет. Причём происходит это не только за счёт получения новых способностей — у самого игрока появляется понимание, как бороться с тем или иным противником. И те враги, которые ещё пару часов назад представляли изрядную угрозу, становятся лишь лёгким раздражителем, а на сцену выходят новые опасные противники.

К сожалению, запоминающихся схваток в игре немного, и это обидно, ведь бои на световых мечах реализованы в Fallen Order отлично. Пожалуй, лучше, чем в любых играх по «Звёздным войнам».

Другие ключевые элементы игрового процесса — акробатика и головоломки — реализованы под стать боям. И, что не менее важно, между всеми составляющими геймплея выдержан отличный баланс. Драки, всевозможные загадки и декорации постоянно сменяют друг друга, темп нигде не проседает, и игра не приедается, даже несмотря на внушительную продолжительность.

Итог: мы так давно не видели хороших сюжетных игр по «Звёздным войнам», что творение Respawn Entertainment воспринимается почти шедевром. Хотя перед нами просто добротная игра с выверенным темпом, в которой действительно выдающимися получились лишь бои на световых мечах. Впрочем, этого достаточно для поклонников вселенной и других проектов о джедаях — таким игрокам определённо не стоит пропускать Fallen Order.