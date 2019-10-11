«Престол Элдраина». Обзор нового сета MTG

Мультивселенная «Магии» в этом году пережила крупное потрясение — в Равнике дракон-плейнсволкер Никола Болас наконец претворил в жизнь свой многолетний план по обретению божественного статуса и неограниченной мощи. Общими усилиями герои смогли заключить Боласа в магическую тюрьму и подарить игрокам передышку от многоуровневых, тянущихся десяток сетов подряд заговоров. Свежее дополнение переносит нас в новый, истинно сказочный мир — Элдраин.

В гостях у сказки

Миры мультивселенной многообразны: дизайн Иксалана основывался на культуре коренных жителей Южной Америки, Амонхет отсылал к Древнему Египту, Иннистрад взял многое из готической литературы. И хотя вся «Магия» по сути фэнтезийна, такого погружения в сказку, как в новом сете, не было, пожалуй, со времен «Лорвина». «Престол Элдраина» — постмодернистская мешанина из европейских сказок и легенд, одновременно забавная и жуткая.

За основным сюжетом сета следить не то чтобы очень интересно: это переложение артурианских легенд о мече в озере, квесте за право на престол, предательстве и гибели. Куда занятнее разбираться, какая именно сказка воплощена на конкретной карте. Хрустальный гроб и отравленное яблоко для Белоснежки, превращение в лягушку, кошмарный Серый волк, Робин Гуд, чудовище, которое не может атаковать, если на столе нет красавицы… Элдраин навевает приятную ностальгию, которая превращает игры в путешествия по волнам памяти, заставляя гадать, когда впервые услышал те или иные сказки.

Новый сет наконец-то вернул любимца игроков — Гаррука Дикоречивого, одного из первых пяти плейнсволкеров в игре. Сначала Гаррук был олицетворением зеленой маны, но затем попал под проклятье некромантки Лилианы Весс и стал охотником на других мироходцев. Как становится ясно из карты «Возвращение Дикоречивого», на Элдраине Гаррук наконец-то нашел долгожданное избавление.

Обновление стандарта

«Престол Элдраина» — первый сет в формате «Стандарт» после ежегодной ротации, которая оставила за бортом оба «Иксалана», «Доминарию» и «Базовый выпуск 2019», и он уже привнес в формат ключевые карты и новые архетипы колод. Пожалуй, самая интересная механика сета — «приключение». Карты с приключением содержат в себе два эффекта вместо одного: если сначала вы разыграли часть карты с приключением, то затем сможете разыграть ещё и существо (но если вы сразу разыгрываете часть карты с существом, то «приключиться» уже не выйдет).

Другая важная механика — синергия на артефактах и чарах. Многие существа получают бонусы за контроль игроком нескольких единиц вооружения или чар. А ещё есть карта «Свистопляска», которая превращает в существ возвращенные с кладбища чары и артефакты, — на ней строится сильная колода в сине-бело-черных цветах.

Элдраин — мир, где рыцари противостоят сказочным чудовищам, поэтому в сете много карт, как усиливающих рыцарей, так и поощряющих игру против существ-людей. Явно привилегированное положение среди нечеловеческих рас здесь занимают феи — могущественные существа, чье коварство столь же велико, сколь мал их рост.

Похититель корон и наследница престола

В «Войне Искры» и «Базовом выпуске 2020» плейнсволкеров можно было складывать штабелями, а в Элдраине их карт всего три, зато и «пассажиров» среди них нет. Здешние мироходцы — старый добрый Гаррук и новички: Око, Уилл и Рован.

Око (мужской род, не склоняется) — плейнсволкер-фея, харизматичный оборотень, обожающий устраивать жестокие розыгрыши. Сорвать свадьбу, притвориться вернувшимся с войны сыном и разбить материнское сердце, развязать войну между королевствами — вот его стиль. Он даже сумел подчинить своей воле Гаррука, превратив его в собственного телохранителя, и при помощи Дикоречивого похитил короля Кенрита, отца близнецов Уилла и Рован.

Уилл и Рован — чистые духом молодые люди, которые отправляются на поиски отца. Лучше всего Уилли и Рован действуют в паре, так как могут перезаряжать силы друг друга. В основном сете у близнецов одна карта на двоих, а в колоде плейнсволкера Рован геройствует соло.

Колоды плейнсволкеров подходят для первого знакомства с игрой. Они построены на одной стройной идее и, как правило, не содержат сложных механик. Рован досталась красно-белая агрессивная колода на рыцарях. Тактика игры этой колодой — создать как можно больше давления на раннем этапе, не дав сопернику времени найти ответы. В ней нет карт дороже пяти ман, есть комбат-трики, позволяющие выигрывать дуэли с существами противника, и заклинания, уничтожающие этих существ. Сама Рован может как усилить одно свое существо, так и нанести урон вражеским, запретив оппоненту ставить блоки и кавалерийски одержав победу. Самые ценные карты этой колоды — рыцарь, который при выходе на поле боя ищет в колоде других рыцарей, и карта «Убийца великанов», которая отсылает нас к финалу сказки «Джек и бобовый стебель».

Сине-зеленая колода Око нацелена на больший контроль над полем битвы — она может наложить на существ оппонента сон, не позволяющий им атаковать, или уменьшить их до размера лягушки. Многие существа из этой колоды умеют летать, что может оказаться решающим в долгой игре, когда силы на столе примерно равны и ходить в бой по земле не выгодно ни для кого. Пожалуй, лучшая карта колоды — Дикорожденный Егерь, существо, которое можно разыграть даже в ход оппонента, застав его врасплох. Сам Око при выходе может усилить своих существ либо превратиться в одного из них и пойти в бой.

Тестирование колод Рован и Око в игре друг против друга показало явное преимущество агрессивной красно-белой колоды. В колоде Око не помешала бы контр-магия — справиться с ранним натиском оказывается проблематично, и к моменту, когда на поле боя оказываются существа со стойкостью 4 и больше, игра может быть уже проиграна. Карта Око довольно сильная, но стоит шесть ман и не факт, что успеет переломить игру. Поэтому если в бустерах, приложенных к колоде, вы вскрыли комбат-трики и контрспеллы, смело добавляйте их в колоду. Колоде Рован помогут стать лучше любые карты, усиливающие существ: снаряжение, увеличивающее урон, существо-лидер, усиливающее других рыцарей, земля, создающая фишки существ, — подойдёт все, что не утяжеляет среднюю мана-стоимость колоды.

Магия в киберпространстве

За престол нового мира можно побороться не только в клубе — дополнение вышло и онлайн, в игре Magic: The Gathering Arena. Несмотря на огромное число игроков и несколько проведенных турниров, игра все это время находилась в стадии тестирования и официально вышла только в сентябре, вместе с «Элдраином». В ней всё ещё можно играть картами, попавшими под ротацию, — в специальном режиме «Историк». Правда, пока что, играя в нем, нельзя выполнить ежедневные квесты.

Wizards of the Coast анонсировали долгожданную возможность играть с друзьями с помощью френдлиста. Пообещали и скорое появление режима «Схватка» — аналога формата «Командир», но с картами из стандарта: уникальное легендарное существо выбирается в качестве командира и может быть разыграно из специальной командной зоны, при этом в колоде может быть только одна копия каждой карты, кроме базовых земель. Это должно порадовать игроков, которые скучали по изредка появлявшемуся в событиях Арены режиму «Синглтон»: он играется по похожим правилам, но без командиров.

Важнее всего, что игра ориентируется на сообщество: новичкам выдают более сильные колоды, чем при запуске бета-версии, опытных игроков награждают бонусами, и если эта тенденция продолжится, то «Арена» станет близка к тому, чтобы потеснить морально устаревшую MTG Online.