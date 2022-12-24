Шедевр из ниоткуда. Обзор Blacktail — лучшей инди 2022 года, о которой вы наверняка не слышали

Жила-была

Жанр: экшен от первого лица

Разработчик: The Parasight

Издатель: Focus Home Interactive

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS5, XSXS

Играли на: PC

Похоже на: Gothic * Ghostwire: Tokyo

Blacktail рассказывает историю становления Яги — 16-летней девушки, обладающей сверхъестественными способностями. Ягу изгнали из деревни после того, как там начали пропадать дети. Девушку заклеймили «глазами ведьмы» и выпнули в лес от греха подальше. Усугубляет ситуацию то, что среди пропавших детей оказалась Зора — сестра-близнец Яги.

Когда-то сельчане нашли близняшек брошенными в лесу, приютили их, дали им еду и кров. Тем не менее относились к ним прохладно, а Ягу и вовсе считали прислужницей злой колдуньи из леса. Также с самого раннего возраста главная героиня носила маску в форме звериной морды, и это только обостряло кривотолки среди деревенских.

Специфическое отношение к подкидышам характерно для культуры древних славян. Найденных в лесу детей считали «детьми русалок». Уход за ними был священной обязанностью деревенских, ведь тогда селение не тронет нечистая сила. Однако дети оставались объектами нападок, потому что в глазах остальных выглядели порождениями нечисти.

Именно поискам пропавших детей и посвящена основная сюжетная линия Blacktail. Поначалу все следы ведут к некой таинственной Бабе — лесной ведьме и героине многочисленных детских страшилок. И долгое время кажется, что Баба — действительно зло во плоти, охочая до детских потрошков кровожадная сущность. Пару раз игра даже подкидывает скримеры, сталкивая Ягу нос к носу с Бабой в самых неожиданных местах.

Впрочем, всё оказывается далеко не так просто. По ходу сюжета выясняется, что все сгинувшие в чаще дети когда-то пытались обидеть или даже убить Ягу. Игра намеренно не отвечает до конца на вопрос о том, что же произошло на самом деле, чтобы мы сами могли строить догадки.

Ещё большую путаницу в историю вносит некий Голос в голове Яги. Если главная героиня предстает нерешительной и робкой девушкой, то Голос — это волевая и зрелая личность со своими целями и мотивами. Она ведёт Ягу, открывает ей глаза на происходящее и пробуждает в ней колдовские силы, но никогда не посвящает девушку в свои планы.

Большая часть сюжета Blacktail подаётся именно через диалог Яги с Голосом. Получается похоже на диалоги Ви с Джонни Сильверхэндом в Cyberpunk 2077 или на взаимодействие Акито с мятежным духом в его теле из Ghostwire: Tokyo. И эти диалоги действительно хороши: Голос постоянно подшучивает над Ягой и игроком, отпускает шпильки в адрес других персонажей, даёт советы по прохождению и исследованию мира и даже… Нет, это уже спойлер.

Сюжетно игра разбита на четыре сегмента — по временам года, от весны до зимы. В каждом сезоне мы ищем кого-то из пропавших детей и узнаём кусочек предыстории Яги. В конце концов мы получаем цельную картину, где через реконструкцию прошлого игрок понимает всю двойственность душевного состояния героини в настоящем и помогает ей принять непростые решения о будущем.

Сами флешбэки сильно отличаются по тону от основного сюжета: если основная история воспринимается как яркое сказочное приключение, то рассказы о прошлом Яги наполнены тьмой, злобой, отчаянием и болью. Лесной ведьмой не становятся от хорошей жизни — Blacktail ясно даёт это понять. Даже игровой процесс во флешбэках радикально отличается от того, что мы видим в основной игре, вплоть до смены жанра.

Ещё один ключевой участник истории Blacktail — мистический Чёрный Кот. Он выступает рассказчиком в некоторых сценах, комментирует события из прошлого Яги, и, честно говоря, без его пратчеттовской харизмы и острых комментариев Blacktail потеряла бы как минимум треть своего шарма. Ехидный Голос в голове и умилительно-противный, похожий на Салема волшебный кот интересны, очаровательны, смешны, но их главная задача — помочь нам пройти по, в общем-то, довольно тяжёлому и мрачному пути становления одной из самых могучих ведьм всех времен и народов.

Кстати, ключевые роли в Blacktail озвучены неожиданно знаменитыми личностями. Например, Чёрного Кота озвучил Адам «Nergal» Дарски — основатель и вокалист группы Behemoth. А Голос в голове Яги принадлежит Авалон Пенроуз — Мегере из Hades.

Сюжетные миссии Blacktail заставляют вспомнить о том, что оригинальные детские сказки почти всегда так или иначе касались темы инициации, лиминальности, перехода из одного измерения бытия в другое. И то, что в роли главной героини Blacktail оказалась именно юная девушка, — правильное нарративное решение. Дети, ещё не прошедшие обряды взросления, считались одинаково принадлежащими как миру живых, так и миру мёртвых, и в игре The Parasight тема перехода в новое состояние тела и разума, тема обретения себя в новом статусе главенствует над всеми остальными.

Все испытания по ходу приключения так или иначе затрагивают тему сепарации и взросления. И поиск цветка папоротника, и путешествие по перевёрнутому мосту — всё это простые и понятные символы, которые всегда нас окружали. В Blacktail переживание этой инициации юной ведьмой ощущается почти на физическом уровне.

Подводя итог рассказу об основном сюжете, я могу смело сказать, что Blacktail как сказка на новый лад удалась. Это серьёзная и полная символов история, рассказанная звонким и дерзким языком, и возможность прожить её через видеоигру, пройти в буквальном смысле слова даёт сто очков вперёд любому из других существующих на сегодняшний день «переосмыслений». Но новая жизнь славянских легенд — далеко не единственное, что делает Blacktail одним из главных релизов этого года.

В дебри сказочной тайги

Что по-настоящему делает Blacktail достойной внимания игрой — так это невероятный по насыщенности и красоте исполнения игровой мир. Больше всего эксплоринг в Blacktail напоминает исследования открытого мира в первых двух «Готиках»: там тоже нельзя было шага пройти без случайной встречи, схватки, открытия секрета или просто необычного события.

Вся игра разбита на четыре ключевых биома, которые олицетворяют четыре времени года: весну, лето, зиму и осень. И в каждом представлены свои активности, свои враги, свои секреты и свои задания.

Помимо разницы в визуальных стилях и музыкальном сопровождении, каждый из биомов отличается и с точки зрения левел-дизайна. Весна — холмистая местность, изрезанная гремучими ручьями. Лето — огромное, насколько хватает глаз, золотое поле с редкими перелесками, болотцами и холмами. Осень — это ржавые предгорья с узкими переходами и аренами из стылого серого камня, а зима — это вообще «Dark Souls на минималках»: здесь нам нужно исследовать многоуровневый заснеженный замок.

Главная прелесть мира Blacktail — в постоянном чувстве открытия и приключения. Здесь невозможно хотя бы минуту пройти без какого-то небольшого события: то вам на глаза попадётся странная пещера, которую так и тянет исследовать, то вы обнаружите сундук с сокровищами под охраной гноллов, то вам придётся поцеловать жабу, то вообще с неба шарахнет звезда и пробьёт крышу ближайшего дома — как тут не сходить и не проверить? Ой, а вон там солнечный бесёнок в лес побежал — надо его изловить!

Blacktail постоянно будет подкидывать вам такие активности и вызывать у вас искреннее удивление. В сказочном лесу вы найдёте алтари древних богов, разрушенные замки, сокровища под охраной плотоядных роз, целые челленджи в стиле tower defense и опциональных боссов, которые запросто уделают по сложности и изобретательности самых злых противников из основной сюжетной кампании.

И это всё без учёта побочных сюжетных линий, которых в каждом биоме минимум по три. Основными источниками таких заданий для вас станут… говорящие грибы. Причём грибное общество раздирают междоусобные конфликты, а юные грибята только и занимаются тем, что плетут интриги друг против друга.

У каждого из грибов есть свои цели в каждом биоме. Например, добряк Борви Борко ищет летом пропавших детей, а таинственный Соглядатай озабочен неким проклятием Корней и поручит вам осенью остановить… битву камней. Не спрашивайте — вам лучше это увидеть самим.

Добавьте к этому бесконечный поход Муравьиного Легиона на деревню людей, неусыпный труд Господина Червя по захоронению умерших, гноллов-инженеров, желающих стать друзьями человека, и ещё десятки загадок, которые даже не появятся в вашем игровом дневнике, — и вы поймёте, что в мире Blacktail можно застрять не хуже, чем на просторах Тамриэля или в дебрях острова Хоринис.

Blacktail не только дарит чувство первооткрывателя, но и постоянно намекает, что в игре спрятано что-то ещё — гораздо больше, чем ты успел найти. Весь игровой мир — это бесконечная череда перекрёстков и развилок, и вам постоянно придётся выбирать, куда же идти по дороге приключений. Так легко забыть вернуться и пройти по другой тропинке, а потом, пробегая в том же месте по совершенно другим делам, приятно удивиться, что этому маленькому, но до ужаса компактному миру ещё осталось чем вас порадовать.

Хорошая ведьма, злая колдунья… Это правда важно?

Во время рекламной кампании (да, она, оказывается, была) Blacktail преподносили не просто как экшен, но и как игру, где ваш выбор будет иметь значение. И система кармы в игре от Parasight — то, что может стать предметом для дискуссии.

Всё дело в подвижности игры — вероятно, даже излишней. Яга может быть или доброй святошей, или невероятно злой колдуньей, и это действительно влияет на игровой процесс. В зависимости от вашего нрава одни игровые персонажи относятся к вам положительно, а другие даже разговаривать не станут и сразу бросятся на вас с кулаками.

Вот только перейти из одного состояния в другое в Blacktail можно за считаные минуты. По всему миру разбросаны различные активности, которые так или иначе влияют на ваш характер. Например, вы можете сбить пчелиный улей, чтобы получить мёд, а можете оставить пчёлам подношение, и тогда они сами поделятся с вами ресурсами. Птицу можно освободить из силка, а можно уничтожить и силок, и птицу в нём и получить за это перья для изготовления стрел.

Таких кармических задачек в мире Blacktail очень много, и, что важнее, они постоянно респавнятся, притом довольно быстро. Уже через минуту на месте сбитого улья появится новый, и вы можете просто повторять одно и то же действие в течение примерно получаса, чтобы стать самым гадским гадом во всём сказочном лесу. А потом потратить час, пройти по кармическому спектру в противоположную сторону и обратиться святым. Затем выполните три простых мини-активности — и вы уже само воплощение добра или зла в зависимости от ситуации.

Есть ещё кармическая система для отдельных игровых фракций типа грибов или насекомых, и там всё сделано намного строже. Перед вами ставится цель добиться максимального расположения у представителей сторон и получить соответствующий титул. Титулы помогают открывать некоторые сундуки и добавляют дополнительные опции в диалогах, а потому эта часть этической системы похожа на механику репутации в классических ролевых играх или MMO.

С одной стороны, такой подход плохо влияет на отыгрыш: выборы условные или топорные, перейти из одного лагеря в другой проще простого. С другой — Blacktail вообще не ролевая игра и не пытается ей быть.

Кармическая система здесь — один из мотиваторов к тому, чтобы исследовать окружающий мир. Только выполняя все поручения муравьев и грибов, вырывая глаза у роз (не спрашивайте) и даря пчёлам цветы, вы продвигаетесь по кармическому спектру, открываете новые статусы, которые дают вам доступ к новым репликам, новому контенту и новым побочным заданиям.

У такого подхода есть и сюжетное оправдание. Blacktail — это история становления, взросления личности, перехода из детства в зрелость. И здесь первостепенную важность имеет не то, выбрала Яга в итоге сторону добра или зла, а то, что она в принципе этот выбор совершила и продолжает совершать: не в словах, не в попытках, а в реальных действиях. Умение принимать решения и нести за них ответственность здесь важнее, чем их этическая окраска, которая, как изо всех сил намекает сама игра, может оказаться очень непредсказуемой.

Крафтовая славянская метроидвания

С точки зрения игрового процесса Blacktail — это (внезапно) метроидвания. Игра постоянно подкидывает новые навыки и способы перемещения и ожидает, что вы будете возвращаться в уже пройденные места, чтобы исследовать их до конца с новообретёнными силами.

Основных игровых инструментов три: лук, волшебная ведьминская метла и «фокус» — активная способность, которую можно использовать за очки маны. И несмотря на кажущуюся бедность арсенала Яги, сражаться и исследовать в Blacktail не надоедает.

В луке с определённого момента будут активны как минимум три вида стрел, каждая из которых обладает уникальными свойствами. Метла позволяет не только стянуть на себя внимание врагов, но и даже может летать по арене, самостоятельно выбирать цель и лечить главную героиню. Метла — ваш лучший друг в Blacktail, и, хотя летать на ней не получится, спасать вас из передряг она будет постоянно.

«Фокусов» в игре три, но их также можно комбинировать с использованием лука или, например, покрывать поле боя огромным ядовитым облаком с помощью специальной атаки. Более того, свойства заклинаний Яги меняются в зависимости от её нрава. Так что даже то, что арсенал основных способностей ограничен, разработчики Blacktail компенсировали его удивительной гибкостью.

Вариативность боевой системы хорошо подчёркивается разнообразием противников, к каждому из которых нужно искать свой подход. Например, на вас из-за кустов могут наброситься бесы и обчистить вам карманы — здесь не обойтись без метлы. Закованный в ледяные доспехи скелет потребует точного попадания заряженной кристаллической стрелой, а драться рядом с могильниками без медовых стрел, которые закупорят все выходы для нежити, — заведомо гиблое дело.

При этом противники почти всегда нападают группами, где у каждого врага будет свой набор атак: кто-то атакует в лоб, кто-то стреляет издалека, а кто-то вообще так и норовит телепортироваться прямо за спину и бросить в вас проджектайлом, который надо успеть разбить.

В таких условиях приходится комбинировать все способности и не забывать о постоянном уклонении — Яга очень хилая и умирает от пары-тройки стандартных атак. И даже самый стандартный бой с засадой из бесов требует применения сразу нескольких способностей, а уж атака на форт гноллов станет настоящей проверкой вашей тактической изобретательности.

Ещё более комплексным геймплей Blacktail делает система крафта. Карманы и колчаны у Яги глубиной похвастаться не могут, так что за амуницией нужно постоянно следить. Благо, как в какой-нибудь Horizon, пополнить боезапас можно прямо в бою: стрелы делаются моментально, главное — не забыть собрать все необходимые ресурсы.

Постоянный дефицит запасов и полное отсутствие каких-либо инструментов для лечения добавляют в игровой процесс ещё больше динамики. Нередко прямо во время боя запас стрел и компонентов иссякает, поэтому приходится искать глазами ближайший сухостой и груду перьев, благо что долго искать, как правило, не приходится.

С лечением ситуация схожая: можно получить временную регенерацию здоровья, пожарив на костре мясо оленя, но в бою вам придётся либо искать кусты голубики с целебными ягодами, либо приманивать врагов и убивать их с помощью спецспособности в надежде выбить капли зачарованной крови.

Особенно ярко боевая система раскрывается в схватках с боссами. У всех них есть минимум две фазы боя и большое разнообразие атак, а арены сильно визуально отличаются друг от друга. На протяжении своего первого приключения я успел подраться с «драконом», живущим в гигантском улье, с гигантским деревом и грибом, из шляпки которого торчит… мёртвый рыцарь с секирой.

Но особой любви и восхищения в Blacktail заслуживает система прокачки главной героини. В отличие от большинства экшенов и ролевых игр, здесь развитие героя реализуется не за виртуальные очки опыта обучения, а в два этапа, напрямую связанных с ведьмовством.

Чтобы получить нужный навык, сначала вам нужно найти соответствующую страницу ведьминской книги с рецептом, а затем — сварить подходящее зелье в специальном котле. Настоящий вуншпунш и бонус к погружению в непростые будни лесной ведьмы.

Есть у Яги и своё убежище — Избушка на курьих ножках. Она выполняет функции полноценной хаб-локации: здесь можно прокачаться у котла, расставить на полках трофеи, отправиться в один из четырёх биомов и… телепортироваться с помощью Чёрного Кота. Посмотрев в глаза ведьминскому помощнику, вы можете отправиться к последней активированной точке сохранения.

Подарок, который никто не ждал

Blacktail удивительно не повезло с релизом: она вышла, когда уже все награды за лучшие проекты 2022 года были розданы, а наградной период 2023-го ещё не начался. Добавьте к этому посредственную рекламную кампанию из трёх с половиной трейлеров, и вы получите запуск, которого никто не ждал и о котором слышало оскорбительно мало потенциальных фанатов.

И это особенно обидно, когда речь идёт о бесспорно лучшей инди-игре 2022 года. Blacktail с её невероятно живым и сказочным миром, динамичной боевой системой, глубокой и стильно рассказанной историей и безупречной технической реализацией оставила далеко позади проекты других независимых команд и вполне могла навязать конкуренцию за внимание игроков и СМИ многим ААА-тайтлам.