К Новому году и католическому Рождеству студии готовят два вида фильмов: либо семейные и детские, либо главные блокбастеры года. Раньше в этот период выходили «Властелин колец», «Аватар» и «Хоббит», а в последние годы нишу главного новогоднего блокбастера занимают эпизоды «Звёздных войн». Из-за этого нам каждый раз приходится отложить подведение итогов года до последних чисел декабря. А то вдруг пропустим главный фильм?

Звёздные войны: Последние джедаи

Когда? 14 декабря

Что? Космическая опера. Продолжение «Пробуждения Силы» и восьмой эпизод «Звёздных войн».

О чём? О далёкой галактике. Старьёвщица Рей учится у рыцаря-джедая Люка Скайуокера владению мистической Силой и световым мечом. Но сам Люк уже разочарован в джедаях, побаивается мощи Рей и подумывает прикрыть орден. Тем временем пилот По, экс-штурмовик Финн, принцесса Лея, Чубакка и новый любимец фанатов, милашка порг, обороняют Республику от атак Первого ордена. А лопоухий ангел смерти Кайло Рен борется с собой, решая, взорвать собственную мать вместе с вражеским кораблём, или нет.

Чего ждём? Не просто продолжение, но развитие космической саги. У руля восьмого эпизода стоит не легкомысленный Джей-Джей Абрамс, а режиссёр жестокого триллера «Петля времени» Райан Джонсон. Так что «Последние джедаи» будут серьёзнее и мрачнее «Пробуждения Силы». Сценарий углубится в мифологию и философию Силы, и трудно предсказать, как именно. Несмотря на обилие трейлеров, многое остаётся загадкой.

Кто такие последние джедаи? Или джедай, в единственном числе? Даже официальные локализаторы до конца не уверены. Ясно, что в первую очередь речь о Люке, но входит ли в число джедаев Рей? Или кто-то ещё? Из трейлера кажется, будто и Кайло, и Рей усомнились в своих наставниках и пытаются примирить свет и тьму. Но не доверяйте рекламе: на одном экране эти двое не появлялись, а реплики за кадром могли добавить, чтобы поморочить нам головы.

Возможных спойлеров и пересказов сюжета в интернете хватает. Уже не знаешь, чему доверять, а что отметать как подделку. Если верить самой популярной якобы-утечке, «Звёздные войны» позаимствуют идеи сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Сценаристы будто бы введут в Star Wars идею реинкарнаций и «дитя Силы» — эдакого Аватара, а предыдущим его воплощением объявят Энакина. Кайло Рену в таком случае достанется роль принца Зуко, раскаявшегося в своих злодеяниях.

О теориях, посвящённых «Последним джедаям», мы в ближайшее время расскажем в подробном материале. А пока — поделитесь в комментариях: какая ваша любимая теория?

Джуманджи: Зов джунглей

Когда? 21 декабря

Что? Сказочная приключенческая комедия. Продолжение фильма «Джуманджи».

О чём? Четверо подростков сели поиграть в компьютерную игру «Джуманджи», и их засосало в мир джунглей, дикарей, зверей и приключений. Игроки попали в тела героев игры: громилы с внешностью Дуэйна «Скалы» Джонсона, красотки-коммандо, вооружённого до зубов чернокожего зоолога и толстого профессора. Кстати, мы упоминали, что среди игроков две девочки? Да-да, одна теперь заперта в пухлом теле Джека Блэка. Чтобы выбраться из этой фантазии имени Индианы Джонса, детям надо пройти игру до конца.

Чего ждём? Молодёжную комедию, которую с классикой связывают лишь название и тема джунглей. Трейлер даёт понять, что это не ремейк и не копия старого «Джуманджи» — наоборот, создатели ушли в свободное плавание. Оригинал был в меру серьёзным, даже граничил с ужасами, а «Зов джунглей» — это шутки, клоунада и глупые ситуации. В «Джуманджи» настольная игра насылала проклятие на реальный мир, а «Зов джунглей» расскажет о попаданцах в чужие тела и виртуальную реальность. В общем, это не столько «Джуманджи», сколько пародия на литRPG или Sword Art Online.

Не то чтобы фильм казался очень многообещающим. Нас явно ждёт комедия про обалдуев, где Скала, Джек Блэк и компания будут валять дурака, отыгрывая подростков. Но радует уже то, что нам не пытаются в очередной раз подсунуть переснятый оригинал. Хоть что-то новое — и на том спасибо.

Мой любимый динозавр

Когда? 28 декабря

Что? Семейная сказка.

О чём? Дети нашли в лесу маленького то ли динозаврика, то ли дракончика, и приручили его. Вот только дракончик растёт с такой скоростью, что через несколько дней превращается в драконище. А ещё выясняется, что это мутант, появившийся на свет из-за утечки токсичных отходов. Военные охотятся за милашкой, считая его опасным, а дети пытаются его спасти.

Чего ждём? Традиционное детское кино, подобное которому мы видели много раз: «Спасите Вилли», «Инопланетянин», недавний «Пит и его дракон» и, конечно, «Мой домашний динозавр». Злые взрослые обижают невинного зубастого крокодила размером с грузовик, а добрые сердцем дети наверняка спасут милашку и отпустят на волю. Никаких оригинальных поворотов и деконструкции штампов мы тут не ожидаем. Но детям, которые ещё не смотрели с десяток таких картин, и родителям, желающим научить отпрысков разумному-доброму-вечному, фильм может оказаться по душе.

«Динозавра» сняла независимая австралийская студия и совсем малоизвестная команда. В режиссёрской карьере Мэтта Драммонда это вообще второй фильм (кстати, первый был тоже про динозавров), но при этом у него уже есть премия «Эмми». Дело в том, что Драммонд — мастер по спецэффектам, работавший над документалками, в том числе «Жизнь после людей», и рекламными роликами. Опыт режиссёра и его одержимость динозаврами объясняют, почему при скромном бюджете сам дракончик в трейлере смотрится очень хорошо.

Счастливого дня смерти

Когда? 7 декабря

Что? Комедия ужасов.

О чём? Героиню по имени Три (это такое сокращение от «Тереза») убили в её день рождения. Вместо того, чтобы отправиться на тот свет, она оживает утром того же дня, попав во временную петлю. Раз за разом она пытается избежать смерти и постепенно осознаёт, что для этого ей нужно перестать быть наглой самовлюблённой стервой.

Чего ждём? «День сурка», который смешали с самоироничным слэшером в духе «Крика». Составляющие не самые оригинальные, но их сочетание обещает, в кои-то веки, необычный фильм ужасов. На Западе фильм уже вышел, и критики встретили его неплохо — 71% на Rotten Tomatoes. Хвалят и за юмор, и за оригинальную идею, и за актёрскую игру. Наш автор уже видел фильм и согласен с ними.

«Я люблю придумывать жанры» — режиссёр «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон рассказал нам, как правильно соединять страх со смехом, кто его любимые режиссёры и почему нет ничего страшнее сказки от Терри Гиллиама.

Фердинанд

Когда? 21 декабря

Что? Анимационная комедия о животных по книге Манро Лифа.

О чём? Сказка про чёрного бычка. Добрейший бык Фердинанд любил нюхать цветочки, пытался подружиться с людьми и совершенно не хотел драться на корриде. Но его выбрали за огромные размеры и повезли в Мадрид. И теперь множество других зверей тренирует и инструктирует его, как боксёра перед поединком

Чего ждём? Комедию о говорящих животных. Немного модной в последние годы латинской эстетики (только на сей раз не мексиканской, как в «Тайне Коко», а испанской) и много шуток про то, какой Фердинанд огромный, мощный и при этом мягкотелый.

Благодаря тому, как часто повторяется в рекламе мораль «будь самим собой», финал легко предсказать, даже не заглядывая в книгу-первоисточник или снятую по ней короткометражку Disney 1938 года. Тем не менее, трейлер смотрится мило и забавно. Похоже, «Фердинанд» будет из тех мультфильмов, которые вам понравятся, но не запомнятся.