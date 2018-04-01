Какие фильмы посмотреть в апреле 2018? Да никакие!

Апрель обещает быть шикарным… по части сериалов. А в российском прокате в этом месяце тоска и затишье. Поэтому скажем честно: мы советуем сходить на что-нибудь из новинок марта, которые пока ещё в прокате. Например, «Первому игроку приготовиться» или «Тихоокеанский рубеж 2». А нового смотреть нечего!.. Ну, почти нечего. Возможно, какой-нибудь из этих фильмов вас всё-таки зацепит.

Рэмпэйдж

Когда? 19 апреля

Что? Монстр-фильм, боевик. Экранизация серии игр от компании Midway, первая часть которой вышла аж в 1986-м.

О чём? О гигантской горилле Джордже, гигантском волке Ральфе и гигантской крокодилице Лиззи, которые стали великанами в результате эксперимента, вырвались на волю и крушат Чикаго. Дуэйн «Скала» Джонсон — добрый зоолог, который попытается их всех остановить, не применяя лишнего насилия. Он тоже огромный, но просто так, без экспериментов.

Чего ждём? Вариацию на тему «Кинг-Конга», где к огромной обезьяне добавятся ещё несколько монстров. Много зрелищных разрушений, компьютерной графики и чуть-чуть экологического подтекста. А ещё — много любующегося собой Скалы. Почти вся команда «Рэмпейджа», включая режиссёра, сценариста и продюсера, перед этим делала «Разлом Сан-Андреас», ещё один фильм с Джонсоном, где он героически боролся с землетрясением и цунами. Если вы видели этот фильм, то примерно представляете стиль будущего «Рэмпейджа».

Титан

Когда? 19 апреля

Что? Научная фантастика, ужасы.

О чём? Земля на грани вымирания, кукуруза кончается, единственный шанс для человечества — эволюционировать. Сэм Уортингтон («Аватар», «Терминатор: Спаситель») играет одного из подопытных, которых военные превращают в «сверхлюдей», с виду похожих на Инженеров из «Чужого». Такие, как он, смогут выжить на спутнике Сатурна Титане, куда человечество собираются переселить.

Чего ждём? Идея кино про трансгуманизм звучит интересно и заманчиво. Но трейлер даёт понять, что размышлять о будущем человечества тут собираются максимум первые полчаса. Дело быстро оборачивается типичным сюжетом ужастика: мутировавшие «сверхлюди» станут монстрами, начнут направо и налево убивать солдат, и на них начнётся охота. Ставим на то, что в конце они окажутся добрыми, но непонятыми.

Дыши во мгле

Когда? 26 апреля

Что? Французский фильм-катастрофа.

О чём? На Париж обрушился жёлтый туман, который заполняет улицы и убивает людей. Выжившие собираются на крышах, куда яд не достаёт. Герои вынуждены бежать из дому, оставив позади дочь — она из-за редкого заболевания живёт в герметичном боксе. Теперь им предстоит вернуться за ней сквозь туман.

Чего ждём? На первый взгляд, такой сюжет должен закончиться за минуту, как только власти подвезут противогазы. Будем надеяться, что в трейлере просто не показали самого интересного, и что 8 миллионов евро от французского Фонда Кино ушли не только на гонорары актёров, но и на каких-нибудь монстров или аномалии.

Кстати, актёры в фильме умеренно известные: главные роли сыграли Ромен Дюрис, известный многим по «Пене дней» Гондри, и Ольга Куриленко («Обливион», «Квант милосердия»).

Тихое место

Когда? 12 апреля

Что? Мистические ужасы.

О чём? Семья живёт в старом доме, населённом злыми призраками. Только эти призраки нападают не просто так, а реагируя на громкие звуки. Жителям дома приходится ходить тихо и порой даже общаться жестами. Проблема в том, что в семье подрастает двое шумных, шаловливых детей.

Чего ждём? Тот редкий случай, когда каждый зритель будет сочувствовать призракам, представляя себя на их месте. Действительно, почему человек даже после смерти не может отдохнуть в тишине? Заткните уже кто-нибудь этих детей!

Гоголь. Вий

Когда? 5 апреля 2018

Что? Мистический детектив по отдалённым мотивам книг Гоголя. Полнометражная версия телесериала «Гоголь» канала ТВ-3, продолжение фильма «Гоголь. Начало».

О чём? О Николае Васильевиче Гоголе. По сюжету, он свои мистические истории не сочинял, а рассказывал на основе реальных событий, в которых участвовал. На сей раз Гоголь ловит в селе Диканька загадочного Всадника, который нападает на красных дивчин. Помогает писателю Хома Брут —экзорцист, охотник на ведьм и мастер восточных единоборств.

Чего ждём? Немного клюквенную, но этим по-своему и симпатичную готику а-ля рюс в антураже XIX века. Вариацию на тему «Сонной лощины» Бёртона. В этом плане «Гоголя» можно назвать духовным наследником фильма «Вий» 2014 года — он похож на него больше, чем трейлер официального продолжения.

Третья волна зомби

Когда? 12 апреля (перенесено с марта)

Что? Пост-пост-зомби-апокалипсис.

О чём? Восстание живых мертвецов кончилось, люди победили и нашли лекарство, которое превращает зомби обратно в людей. Одна проблема: они помнят всё, что делали, пока были монстрами, и ужасно боятся, что их тёмная сторона вернётся. Вторая проблема: их недавние жертвы тоже всё помнят и не хотят жить рядом с убийцами, пусть и невольными. Исцелённые (именно так в оригинале называется фильм — The Cured) живут как изгои под постоянным подозрением. Проблема третья: исцелить удалось не всех, и часть недолеченных зомби держат в тюрьмах-лепрозориях, пробуя на них разные вакцины.

Чего ждём? Новую деконструкцию зомби-жанра, нечто вроде прошлогодней «Новой эры Z». Обычный зомби-апокалипсис уже никому не интересен, а вот как метафора он позволяет создать социальную драму на тему изгоев, прощения и моральной паники. Правда, трудно представить, как можно развить эту идею в конкретный сюжет. Чем всё должно кончиться? Возвращением зомби? Судя по трейлеру и отзывам, именно к этому всё и идёт. Но разве это не убивает центральную идею, что исцелённых надо принять обратно в общество?

Одну из главных ролей играет Эллен Пейдж («Начало»), которую мы в фантастике в последнее время видим редко.