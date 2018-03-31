«Мир Дикого Запада», «Пространство», «Легион» — апрель 2018 обещает быть раем для сериаломана! Именно в этом месяце выйдут самые долгожданные продолжения сериалов, четыре из которых мы награждали в итогах года. Новых сериалов на сей раз немного, но один из них действительно любопытный.

Мир Дикого Запада (2 сезон)

Когда и где? 22 апреля, HBO

Что? Футуристический вестерн, основанный на одноимённом фильме Майкла Крайтона 1973 года.

О чём? О парке развлечений будущего, стилизованном под Дикий Запад. Богачей-туристов развлекают человекоподобные роботы, которых можно без зазрения совести убивать — всё равно наутро им починят тела и сотрут память. Но гиноид Долорес, играющая роль невинной сельской девушки, начала выходить за рамки сценария…

Чего ждём? Бунта машин! По итогам первого сезона (осторожно, небольшой спойлер) андроиды то тут, то там начали обретать свободу воли, переписывать свои программы и осознавать, что живут в искусственном мире. Можно сказать, весь первый сезон был приквелом к истории из оригинального фильма — приквелом, который заставит взглянуть на сюжет «роботы против людей» принципиально иначе. После всего, что мы видели, люди сами напросились!

Кроме того, ждём ответы на массу вопросов. Например, какие ещё есть парки, кроме «Мира Дикого Запада», а также где и когда, чёрт возьми, всё происходит. Крепитесь, авторы фанатских теорий, — скоро ваши идеи столкнутся с реальностью!

Пространство (3 сезон)

Когда и где? 11 апреля, Syfy

Что? Космическая фантастика. Экранизация книг Джеймса Кори.

О чём? Будущее, Солнечная система заселена, и Земля постепенно теряет контроль над колониями. Вспыхивает война между Землёй и Марсом, а бунтари из пояса астероидов борются за независимость. Тем временем учёные ставят опасные эксперименты над загадочной протомолекулой, приводящие к появлению монстров и аномалий. Главные герои — детектив Миллер, морпех Бобби и экипаж корабля «Росинант» — так или иначе ввязываются во всё это.

Чего ждём? Продолжения главного космического сериала нашего десятилетия, который мы уже ставим в один ряд с «Вавилоном 5». Третий сезон будет частично основан на романе «Врата Абаддона», а значит, стиль сериала начнёт меняться. На смену политическим интригам придут масштабные приключения в космосе. Если сериал будет следовать книге, то протомолекула откроет гигантский портал на орбите Урана, и «Росинант» сунется туда навстречу неприятностям. Сериалу всё это позволит прибавить экшена и стать ещё зрелищнее.

Легион (2 сезон)

Когда и где? 3 апреля, FX

Что? Сюрреализм, супергеройская мистика по мотивам комиксов Marvel (вселенная Людей Икс).

О чём? О могущественном телепате Легионе, он же Дэвид Хеллер. Он много лет просидел в дурдоме, убеждённый врачами, что его чудо-способности — просто галлюцинации. Другие мутанты помогли ему бежать и перестать недооценивать свою мощь. Правда, теперь Дэвиду нужно бороться с врагами и демонами — как в реальности, так и в безумном мире собственного рассудка.

Чего ждём? Действие продолжится через год после событий первой части. Злодея менять не стали — Дэвид продолжит бороться с Королём Теней, только уже не в голове, а вживую, в реальном мире. Король даже получил отдельного актёра, который сыграет его подлинный облик, — это перс Навид Негахбан (играл небольшие роли в «Грани», «В поле зрения» и «Стреле», а скоро сыграет султана в ремейке «Аладдина»).

И это не всё: исполнитель роли Легиона Дэн Стивенс намекнул, что в чертогах разума Дэвида кроется ещё немало чертовщины. Как и в первом сезоне, ждём сюрреалистичных искривлений реальности, хорошей актёрской игры и абсурдно головоломного сюжета, который с первого раза не поймёшь.

«Легион»: психоделическая экранизация комиксов Cериал постоянно заставляет сомневаться: реально ли происходящее? И кто сказал, что мир снов не реален?

Рассказ служанки (2 сезон)

Когда и где? 25 апреля, Hulu

Что? Антиутопия. Экранизация книги Маргарет Этвуд.

О чём? Альтернативные США, переименованные в Гилеад. К власти в стране пришла фанатичная секта, которая считает женщин людьми второго сорта. Их держат в рабстве, лишая даже имён. Главную героиню, например, зовут Фредова, потому что она принадлежит Фреду.

Чего ждём? Первый сезон порадовал не только феминисток, но и простых киноманов. Он смотрелся как эстетичный артхаусный фильм с яркими костюмами и любопытными актёрскими работами. Так что наградами «Рассказ служанки» закидали не только за злободневность.

Второй сезон обещает быть ещё мрачнее первого. Попытка Фредовой сбежать в Канаду не удалась — похоже, пойманную беглянку отправляют в каторжные Колонии в загрязнённой части Гилеада. Масштабы вырастут — нам покажут ранее неизвестные уголки страны. Актёрский состав пополнил Брэдли Уитфорд («Прочь») в роли командора Лоуренса, рулевого гилеадской экономики.

От сюжета Этвуд сериал уйдёт далеко (по сути, его уже исчерпали), так что подглядеть спойлеры в книге не выйдет. Но создатели обещают придерживаться духа оригинала и советоваться по всем вопросам с писательницей.

«Рассказ служанки»: феминистская антиутопия Сериал по книге об Америке будущего, где женщин превратили в рабынь, смотрится как красивое артхаусное кино.

Бойтесь ходячих мертвецов (4 сезон)

Когда и где? 15 апреля, AMC

Что? Зомби-апокалипсис, спин-офф «Ходячих мертвецов».

О чём? О начале восстания живых мертвецов, показанного в основном сериале. Семейства Кларков и Салазаров пытаются выжить в рушащемся мире, где обезумевшие люди порой опаснее зомби.

Чего ждём? После целого сезона разборок с бандой «Надзиратели», стоившей им почти половины состава, герои продолжают путь. Порознь — взрыв плотины разделил их, и неясно, все ли целы. Действие четвёртого сезона развернётся в Техасе. Главная героиня Мэдисон продолжит становиться всё более жёсткой и неоднозначной — по слухам, из неё хотят постепенно сделать злодейку. В спин-офф из основного сериала перейдёт Морган в исполнении Ленни Джеймса (видно, даже создатели признают, что «Бойтесь» лучше оригинала).

Появится и ряд новых персонажей, о которых ничего толком не известно. Но вот незначительный факт: играющий одного из них Гаррет Диллахант пробовался на роль Нигана. Мы ни на что не намекаем.

Почему «Бойтесь ходячих мертвецов» лучше основного сериала Бросайте похождения Рика и Карла и переключайтесь на новую, улучшенную версию сериала. Третий сезон доказал, что спин-офф окончательно превзошёл оригинал, и вот почему.

Город и город

Когда и где? 6 апреля, BBC

Что? Фантастический детектив. Экранизация романа Чайны Мьевиля.

О чём? О двух вымышленных городах — Бещель и Уль-Кома. Первый — типичная дыра из нуарного кино, второй — богатый ближневосточный мегаполис. Оба находятся в одном и том же месте — они как бы отражения друг друга в параллельных мирах. Города официально игнорируют друг друга, запрещают своим жителям пересекать границу и контактировать. Но несмотря на это, есть тут и имперцы, мечтающие захватить соседей, и ксенофобы, которые хотели бы их уничтожить. И вот в таких условиях полицейским Тьядору Борлу (из Бещеля) и Куссиму Дхатту (из Уль-Комы) приходится расследовать убийство.

Чего ждём? Первую экранизацию Мьевиля, одного из главных фантастов нашей эпохи. Очень оригинальный мир, немного неонуарной атмосферы, много лёгкого безумия и социальных конфликтов.

Сценарий писал не сам Чайна, но имя сценариста вселяет уверенность: Тони Гризони работал над сериалами «Электрические сны Филипа Дика» и «Молодой Папа» и аж четырьмя фильмами маэстро странности Терри Гиллиама. А главную роль детектива Борлу играет Дэвид Морисси — Губернатор из «Ходячих мертвецов».

Сотня (5 сезон)

Когда и где? 24 апреля, The CW

Что? Постапокалипсис.

О чём? О мире после ядерного апокалипсиса, который остатки человечества пережили на орбитальной станции «Ковчег». И о группе подростков, которую они отправили на Землю разведать обстановку, что привело к четырём сезонам клановых войн и личных драм.

В прошлом сезоне сценаристы устроили апокалипсис после апокалипсиса: «волна смерти» снова сделала поверхность Земли непригодной для жизни. Большинство персонажей или вернулись на орбиту, или спратались в подземных бункерах. На поверхности осталась только Кларк, которая после эксперимента способна переносить радиацию.

Чего ждём? Действие будет происходить через шесть лет после прошлого сезона, так что герои больше не подростки. Кларк с приёмной дочерью Мади всё это время были чуть ли не единственными людьми на поверхности. Но стоило радиации чуть рассеяться — и, гляди-ка, спускается челнок «Гагарин», нагружённый зэками из Пояса астероидов, и разборки за Землю начинаются заново. Только теперь у сериала новые злодеи — корпорация Eligius, которая, в отличие от Ковчега, послала на разведку не подростков, а настоящих бандитов, среди которых — бывший военный стратег и серийный убийца.